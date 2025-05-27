Итоги и сенсации сезона для каждого клуба Ла Лиги. Здесь не только про «Барсу» и «Реал»

Мало кто обратил внимание, но чемпионат Испании официально закончился «класико». Тут нет никакой манипуляции — это чистая правда. «Атлетик» и «Барселона» сыграли на «Сан-Мамесе», и каталонцы увенчали свой блестящий сезон яркой победой 3:0.

«Класико», если кто-то не в курсе, — это матчи между «Реалом», «Барселоной» и «Атлетиком». Эти команды ни разу не вылетали из высшего дивизиона. Игры между ними были всегда. Потому и называются — «класико».

Испанский сезон вышел на ура! И хорош он был далеко не только «класико». Топовые, яркие матчи, борьба за чемпионство, рубка за выживание, сюрпризы, провалы, шикарные голы, эмоции и много чего ещё! Ла Лига — 2024/2025 завершена. Ниже — компактное ревью о каждой из 20 команд-участниц.

«Барселона»

«Барселона» — во всех отношениях прорыв года. У неё лучший тренер, вундеркинд Ламин Ямаль, Рафинья, который в довольно солидном возрасте дал невероятный прогресс, и совершенно потрясающая праздничная игра. Чемпионство «Барсы» не вызывает никаких вопросов. Всё абсолютно по делу.

Единственный аспект, где не случилось прорыва — это функционирование клуба. Там всё по-прежнему не очень. Но команда Ханс-Дитера Флика выступила настолько прекрасно, настолько сильно всех поразила, что говорить об ошибках Жоана Лапорты и других топ-менеджеров нет никакого желания. Не хочется тратить на это время. Лучше ещё раз насладиться какой-нибудь гениальной «барселонской» комбинацией. Благо за сезон их набралось много.

Очень интересно, какой «Барселона» будет в следующем сезоне. Флик уже сказал, что необходимо улучшить командную оборону. Да и состав поглубже каталонцам тоже не помешает. Рональд Араухо как бэкап Иньиго Мартинеса и Пау Кубарси выглядит неубедительно. Он вообще по типажу не очень подходит Флику. Плюс, как показала жизнь, трудно заменить Алехандро Бальде и Жюля Кунде. Эрик Гарсия и особенно Херард Мартин — точно не резерв мечты. Тем более в больших матчах.

Команда «Барселона» выступила великолепно, собрала все трофеи в Испании. А вот к клубу по-прежнему много вопросов. Впереди лето, время трансферов и дозаявок. Если «Барсе» не придётся истерично дёргать за все рычаги, как это было в предыдущие годы, уже будет неплохо. Будет здорово, если клуб поможет Флику. Но если не поможет, то пускай хотя бы не мешает.

«Реал»

«Реал» перед следующим сезоном интригует ещё больше «Барселоны». Там начинается новая эра: пришёл Хаби Алонсо. Карло Анчелотти теперь рулит сборной Бразилии, ушли ветераны Лука Модрич и Лукас Васкес. По слухам, может уйти Родриго. А на вход — вот-вот объявят Трента Александер-Арнольда. Да и вообще, по мере приближения трансферного окна слухов вокруг «Мадрида» становится всё больше.

«Реал» не выиграл в Испании ни одного трофея, это неудача. Но, во-первых, уж слишком хороша была «Барселона». Возможно, даже если бы «Мадрид» был более убедителен, каталонцы всё равно бы его обскакали. А во-вторых, «Реал», конечно, во многом сам загнал себя в угол.

Карло Анчелотти принял сложнейший вызов. Он попытался совместить на поле Килиана Мбаппе, Винисиуса, Родриго и ещё Джуда Беллингема. Были матчи, когда это удавалось. Однако всё же сделать этот механизм стабильно рабочим Карло не сумел. Впрочем, важно учитывать контекст: было много травм, да и глубины состава «Реалу» не хватило. Страшно представить, что было бы, если бы, к примеру, настолько органично не вписался Рауль Асенсио, которого подняли из второй команды.

Из всех атакующих звёзд самый мощный сезон выдал Мбаппе. Даже у Криштиану Роналду первый сезон в Мадриде вышел слабее. Первые полгода Мбаппе раскачивался, искал себя на новом месте. Привыкал к новым партнёрам, к новому статусу и к новым ожиданиям общественности. А дальше — попёрло! Итог: 31 гол в Ла Лиге, трофей Пичичи и европейская «Золотая бутса».

Мбаппе явно ехал в «Реал» за более серьёзными титулами. Прежде всего — за командными. С этим пока не сложилось, но дальше наверняка всё придёт. В любом случае, даже несмотря на неудачи команды, персонально Килиан выступил здорово.

Теперь «Реал» ждёт новая жизнь. Первые контуры команды Алонсо мы, вероятно, увидим на клубном чемпионате мира. Ну а дальше — новый сезон Ла Лиги. Там «Реал» должен предстать в совершенно новом обличии.

«Атлетико»

«Атлетико» — это символ несбывшихся надежд. Перед сезоном мадридцы провели мощную трансферную кампанию. Диего Симеоне получил как никогда глубокий и разнообразный состав. У конкурентов, «Реала» и «Барселоны», были трудности, с ними можно было бороться. Но в итоге в Ла Лиге «Атлетико» финишировал ниже обоих грандов, в полуфинале Кубка вылетел от каталонцев, а в Лиге чемпионов — от соседей по столице.

Симеоне вновь вывел команду в Лигу чемпионов, а Ян Облак опять получил трофей Саморы лучшему вратарю (уже шестой в карьере). В этом смысле «Атлетико» стабилен, и это хорошо. Однако перед началом сезона у мадридцев были все основания мечтать о большем. А в итоге они не смогли вырваться за рамки своей стабильности. И, с одной стороны, здорово, что «Атлетико» постоянно в ЛЧ. А с другой — не получилось подняться выше, хотя возможность была.

Трансферы мадридцев, к слову, оказались удачными. Александр Сёрлот здорово выступил как таргетмен (20 голов в Ла Лиге). Робен Ле Норман дал качества в центре обороны. Конор Галлахер выходил на нескольких позициях и перекапывал всё поле вдоль и поперёк. Полноценным игроком основы он не стал. Но иметь такого футболиста как опцию полезно.

Ну а Хулиан Альварес — это украшение «Атлетико» и всего чемпионата Испании. Удивительно умный, тонкий и техничный игрок — и в то же время невероятно дисциплинированный и работоспособный. Идеальное сочетание качеств для Симеоне. Альварес стоил дорого (€ 75 млн), но с его подписанием «Атлетико» попал на 100%.

Судя по всему, команду покинут Сесар Аспиликуэта, Аксель Витсель и Анхель Корреа. У Аспи и Витселя закончились контракты, а Корреа близок к переезду в мексиканский «Тигрес». При этом возможна ещё бо́льшая «аргентинизация» «Атлетико». СМИ сообщают, что мадридцы хотят подписать Алехандро Гарначо из «Манчестер Юнайтед» и Кристиана Ромеро из «Тоттенхэма». Плюс ищут игрока в центр поля и могут взять Джонни Кардозо из «Бетиса».

Невозможно отрицать гигантский прогресс «Атлетико» при Диего Симеоне. Команда высоко забралась, повысила свой статус. Но уже несколько лет она на плато, нет движения вверх. Иногда даже возникает ощущение стагнации. Очень хочется, чтобы в следующем сезоне Симеоне нашёл что-то новое и прогресс продолжился.

«Атлетик»

Главным турниром для «Атлетика» была не Ла Лига, а Лига Европы. Баски мечтали попасть в домашний финал, но споткнулись о «Манчестер Юнайтед» в полуфинале. Тем не менее выступлением в чемпионате «Атлетик» компенсировал неудачу в ЛЕ. Четвёртое место и уверенный прыжок в Лигу чемпионов — отличный результат.

Главный герой сезона в Бильбао — полузащитник Ойан Сансет. Хороши были братья Уильямс, выручали вратари Унай Симон и Хулен Ахирресабала, достаточно надёжно играла оборона. Но самым влиятельным игроком был именно Сансет.

В 36 матчах прошедшего сезона Ойан забил 17 мячей. Часть из них — с пенальти. А те, что с игры, получились абсолютно разными: и головой, и ногами, и из пределов штрафной, и издалека. Главная проблема Сансета — травмы. У него был разрыв «крестов», когда он был совсем юн. После этого таких серьёзных травм Ойан, к счастью, не получал. Но какие-то микроболячки вылезают регулярно. Из-за них Сансету приходится достаточно часто пропускать игры.

Тем не менее интерес к Ойану приписывают «Атлетико». Плюс из Бильбао могут увезти Нико Уильямса. Хотя об этом писали и год назад — однако Нико никуда не ушёл. Зато ушёл легендарный Оскар де Маркос. Футболист, который казался абсолютно вечным, в 36 лет, после 573 матчей за «Атлетик», всё-таки сказал «хватит!». Грустно прощаться с легендой. Но по-футбольному, конечно, пора.

«Вильярреал»

«Вильярреал» оформил сразу два больших достижения. Во-первых, команда вернулась в Лигу чемпионов. Благодаря успешному выступлению испанских клубов в еврокубках пятая строчка в Ла Лиге стала лигочемпионской, и «Вильярреал» благополучно её занял. Причём официально команда Марселино пробилась в ЛЧ по итогам матча с «Барселоной». Каталонцы уже выиграли Ла Лигу, вышли на поле «Монжуика» купаться в любви болельщиков, готовились получить кубок. А гости взяли и испортили праздник! «Субмарина» утянула «Барсу» на дно — 3:2!

Ещё одно достижение — индивидуальное. Нападающий «Вильярреала» Айосе Перес получил трофей Сарры. Он стал лучшим бомбардиром Ла Лиги среди испанцев — 19 мячей (больше только у Александра Сёрлота, Анте Будимира, Роберта Левандовского и Килиана Мбаппе).

«Вильярреал» — это «Барселона» на минималках. В том смысле, что обе эти команды весь сезон дарили праздник. За 38 туров «Вильярреал» забил 71 мяч — больше только у «Барсы» и «Реала». При этом команда Марселино и соперникам играть всегда позволяла. 51 пропущенный мяч это подтверждает.

Главный на выход с «жёлтой субмарины» — Алекс Баэна, третий по количеству ассистов в лиге. Была информация, что «Атлетико» выбирает между ним и Ойаном Сансетом. Уход Баэны станет для «Вильярреала» большой потерей. Но даже без него команда почти наверняка продолжит играть так же весело, как и с ним. Так что в следующем сезоне включайте «Вильярреал» почаще. С ним точно не соскучитесь!

«Бетис»

Если «Вильярреал» — это «Барселона» на минималках, то «Бетис» — тир-2 версия мадридского «Реала». У Мануэля Пеллегрини, как и у Карло Анчелотти, нет какой-то чёткой игровой концепции. Не футболисты под тактику, а тактика под футболистов. Пеллегрини даёт своим ярким игрокам достаточно свободы, не загоняет их в жёсткие рамки и позволяет творить. И это работает!

Сезон «Бетиса» можно разделить на две части: до перехода Антони и после. До того как приехал бразилец, «Бетис» был довольно академичной командой, которая за счёт класса набирала очки в Лиге конференций, а в Ла Лиге шла в середине таблицы. Потом прибыл Антони — и резко появилась жизнь. Он будто стал триггером, разбудил всё вокруг.

Из середины таблицы «Бетис» полетел вверх и до предпоследнего тура претендовал на попадание в Лигу чемпионов. С этим не сложилось, зато впереди у команды Пеллегрини финал Лиги конференций с «Челси» и возможность выиграть первый еврокубок в истории.

Антони нашёл общий язык и с Иско, и с другими партнёрами. Отличный сезон провёл Джонни Кардозо, которым теперь интересуются «Атлетико» и клубы АПЛ. Может быть, слегка ушёл в тень Джовани Ло Чельсо. Но и у него были минуты славы.

Если бы перед началом сезона фанам «Бетиса» сказали, что их команда займёт шестое место и дойдёт до финала Лиги конференций, они наверняка сочли бы такой расклад удачным.

Есть лишь одна печаль, которую никак нельзя изменить. «Бетис» съезжает с легендарного домашнего стадиона «Бенито Вильямарин». И пока будут строить новую арену, придётся играть на «Ла Картуха», возможно, самом уродском стадионе Испании. Победы ещё будут. Может быть, будут и еврокубковые финалы. А вот «Бенито Вильямарин» всего один. Другой арены с такой бешеной атмосферой, увы, больше не будет.

«Сельта»

Хави Родригес, Карлос Домингес, Пабло Дуран, Фер Лопес, Уго Альварес и Уго Сотело — все они воспитанники «Сельты». 37-летний Клаудио Хиральдес тоже начал карьеру тренера именно в Виго. Он поработал с юношескими и молодёжными командами «Сельты», после чего возглавил основную. Так что он тоже воспитанник. Плюс есть вингер Альфонсо Гонсалес. Он выходец из «Альбасете», но молодым успел поиграть ещё и за «Сельту В». Так что и он отчасти воспитанник клуба из Виго. И, конечно, легендарный Яго Аспас. Давным-давно он начинал в Виго — а сейчас там ярко заканчивает.

«Сельту» нельзя сравнить с «Атлетиком» из Бильбао. В Виго всё же есть легионеры и нет такой жёсткой привязки к местным воспитанникам. Но тем не менее роль футболистов из академии в итоговом успехе команды огромна. Да и тренер тоже свой, прошёл все клубные ступени.

Последний раз «Сельта» играла в еврокубках в сезоне-2016/2017. Тогда она дошла до полуфинала Лиги Европы, где уступила будущему победителю — «Манчестер Юнайтед». Вряд ли стоит ждать «Сельту» в полуфинале ЛЕ в следующем сезоне. Однако тот факт, что команда пробилась в еврокубки после нескольких трудных лет неподалёку от зоны вылета, — это грандиозный успех. Хиральдес и команда, браво!

«Райо Вальекано»

Ещё один испанский феномен. По данным сайта Transfermarkt, у «Райо» 18-й по стоимости состав в Ла Лиге. Понятно, что в футбол играют не деньги. Но всё равно – с 18-м по стоимости составом занять восьмое место и выйти в еврокубки — это овертоп!

Иньиго Перес завершил карьеру игрока летом 2022-го. Потом он поработал в «Райо Вальекано» ассистентом у Андони Ираолы и должен был ехать с ним в «Борнмут». Но ему не успели сделать рабочую визу. Прошло немного времени, и в прошлом сезоне Перес спас «Райо» от вылета, а теперь впервые за 25 лет вывел в еврокубки. Это единственная мадридская команда, которой было что праздновать после 38-го тура. Болельщики в экстазе вырвались на поле стадиона «Вальекас», это было незабываемо!

«Осасуна»

Перед началом сезона «Осасуна» сменила тренера. Вместо Хагобы Аррасате, который проработал в Памплоне шесть лет, назначили Висенте Морено — опытного середнякового бойца. Морено не уронил планку Аррасате: «Осасуна» закончила на девятом месте и до последнего тура сохраняла шансы на выход в Лигу конференций.

Пока это только слухи, но, возможно, памплонцы подготовили игрока для «Реала». Пишут, что «Мадрид» планирует подписать большого форварда типа Хоселу. И якобы один из вариантов — Анте Будимир. Здоровенный хорват забил в Ла Лиге 21 мяч. Больше только у Левандовского и Мбаппе. Теперь Будимир официально лучший бомбардир «Осасуны» в Ла Лиге за всю историю (75 голов). У него уже очень хорошая карьера, а если он ещё пройдёт путь Хоселу и подсоберёт титулы в «Реале», будет совсем круто.

«Мальорка»

Из «Осасуны» Хагоба Аррасате двинул как раз на Балеарские острова — в «Мальорку». Тренер сменился, а команда осталась прежней — очень колючей и злой. За 38 туров забила всего 35 мячей. Меньше только у «Хетафе» и «Вальядолида», который безнадёжно вылетел. И тем не менее «Мальорка» уверенно в середине таблицы, обезопасила себя от вылета сильно заранее и до последних туров даже имела шансы на евротурниры.

Перед началом сезона балеарцы продали в Саудовскую Аравию основного вратаря Предрага Райковича. Но его отлично заменил словак Доминик Грейф, тосковать по Райковичу вообще не было причин. Помимо Грейфа, ярко выступил и резервный голкипер Лео Роман. В Ла Лиге он сыграл семь матчей. Два из них — против «Барселоны» и «Реала». Эти команды суммарно нанесли по воротам Романа 79 ударов. Однако пропустил Лео всего три мяча.

Сейчас балеарский король больших матчей хочет уйти ради игровой практики. Однако парадокс в том, что до последнего времени им интересовались только клубы из Сегунды. Правда, недавно появилась информация, что его захотела «Валенсия». Главное, чтобы не продлили аренду Георгия Мамардашвили. А то переедет Роман с одной скамейки на другую.

«Реал Сосьедад»

У «Сосьедада» всё печально. Команда не попала в еврокубки, в Ла Лиге забила всего 35 мячей. Столько же у «Мальорки» — и это говорит о многом. На грустной ноте уходит тренер Иманол Альгуасиль. Он проработал несколько лет, выиграл с «Сосьедадом» Кубок Испании, выходил в плей-офф Лиги чемпионов. Но сейчас цикл подошёл к концу. Иманол дал команде всё, что мог.

Были надежды, что многое даст «Сосьедаду» и Арсен Захарян. Однако травмы всё чудовищным образом порушили. Арсен успел забить один мяч, но в принципе сезон он фактически пропустил. Хочется верить, что Захарян как следует восстановится, пройдёт сборы и по-настоящему заиграет в новом сезоне.

Теперь «Реал Сосьедад» будет тренировать Серхио Франсиско, который работал со второй командой. Он отлично знает сан-ceбacтьянскую молодёжь. Наверняка в следующем сезоне в основной команде мы увидим много новых имён. А некоторые старые имена, вероятно, исчезнут. Мартин Субименди, Такефуса Кубо и Брайс Мендес могут уйти, вероятность высокая.

«Сосьедад» входит в тотальную перестройку. Хочется пожелать этому симпатичному клубу преодолеть её как можно быстрее и с наименьшими потерями.

«Валенсия»

«Бетис» резко добавил с трансфером Антони, а «Валенсия» рванула вперёд, когда сменила тренера. Карлос Корберан посреди сезона оставил «Вест Бромвич», с которым мог побороться за выход в АПЛ, и принял ультракризисную «Валенсию», болтавшуюся внизу таблицы. Мотив? Корберан сказал, что работать в Ла Лиге — его мечта.

В первом же матче под его руководством «Валенсия» буквально вынула душу из мадридского «Реала», была близка к победе — однако пропустила два гола в концовке и уступила 1:2. Прошло три месяца, и команда Корберана взяла реванш на «Сантьяго Бернабеу» с зеркальным счётом — 2:1. И решающий гол «Валенсия» так же забила в самом конце игры.

По количеству очков, набранных в 2025 году, «Валенсия» — одна из лучших команд Ла Лиги. Корберан удивительным образом преобразил коллектив, который под руководством Рубена Барахи выглядел совсем безжизненным. Единственный соперник, с которым «Валенсия» Корберана совсем не сладила, — это «Барселона»: сначала проиграли 1:7 в чемпионате, а затем — 0:5 в Кубке.

«Валенсии» нужны деньги, так что наверняка уйдёт кто-то из молодых звёздочек. Благо есть из кого выбирать — Хави Герра, Диего Лопес, Кристьян Москера, Ярек Гонсёровски. Плюс заканчивается аренда у Георгия Мамардашвили, и грузин уже заявил, что ещё раз ехать в аренду не хочет — ни в «Валенсию», ни куда-либо ещё. Хочет только в «Ливерпуль»!

В сезоне-2023/2024 Рубен Бараха пришёл по ходу чемпионата и спас от вылета команду, которая казалась безнадёжной. Потом — дикий спад и увольнение. В сезоне-2024/2025 «Валенсию» принял по ходу чемпионата и спас уже Корберан. Неизвестно, как сложится его будущее. Но как будто бы у Карлоса больше шансов выстоять во втором сезоне, чем у его предшественника.

«Хетафе»

«Хетафе» и Пепе Бордалас — это идеальный мэтч, гарантирующий удовлетворение обеим сторонам. У Бордаласа – команда, которая беспрекословно его слушается и не гнушается ничем ради набора очков. У «Хетафе» — относительно спокойное существование во второй части таблицы с редкими вылазками наверх. И все довольны!

У «Хетафе» скромные возможности даже по меркам испанских середняков. Самый дорогой трансфер за последний год — Крисантус Уче из третьего дивизиона за € 500 тыс. У Бордаласа этот футболист сыграл примерно на четырёх разных позициях, оформил 4+6 в Ла Лиге и уже получил вызов в сборную Нигерии.

«Хетафе» — это доильный аппарат, который цедит очки везде, где только можно. Их совершенно не волнует, нравится кому-то их стиль или нет. И в этом тоже есть своя эстетика. Так что как минимум для разнообразия здорово, что такая команда осталась в Ла Лиге!

«Эспаньол»

Самый яркий персонаж в «Эспаньоле» — главный тренер Маноло Гонсалес. Яркий — в прямом смысле слова. Во время матчей он краснеет так, что кажется, будто ещё чуть-чуть — и от давления его буквально разорвёт на куски.

На куски, к счастью, Гонсалеса не разорвало. И «Эспаньол» после выхода из Сегунды не дал себя разорвать и остался в Ла Лиге. Главный актив команды — вратарь Жоан Гарсия. К нему был большой интерес и прошлым летом. А сейчас, после мощного сезона в Ла Лиге, его должны хотеть ещё сильнее. Фабрицио Романо, например, сообщил, что «Барселона» раздумывает над тем, чтобы подписать Жоана. Правда, по данным того же Романо, если вратарь перейдёт в «Барсу», его на первое время отдадут в аренду.

В остальном «Эспаньол» выглядел серенько. Спаслись — молодцы. Но если бы эта команда вылетела, вряд Ла Лига потеряла бы очень много.

«Алавес»

«Алавес» — ещё один пример того, как смена тренера может сработать в плюс. Как только вместо Луиса Гарсии пришёл Эдуардо Коудет, известный по работе в «Сельте», «Алавес» сразу заиграл ярче. Однако улучшить результаты с ходу не получилось. Команда выглядела здорово, но всё равно часто отдавала очки соперникам. Причём даже в тех ситуациях, когда казалось, что не выиграть уже просто невозможно.

MVP сезона в команде Коудета — моторный фланговый полузащитник Карлос Висенте. В январе 2024-го «Алавес» буквально вырвал его из лап «Валенсии». Висенте играл за «Расинг Ферроль» в Сегунде, «Валенсия» собиралась вступить в переговоры. Но оказалось, что сумма в € 600 тыс. для неё неподъёмна. А «Алавес» эти деньги нашёл. И сейчас точно об этом не жалеет. У Висенте 5+5 в Ла Лиге. И нельзя исключать, что он пойдёт на повышение. Причём не за € 600 тыс., а значительно дороже.

«Жирона»

Команда, которая в прошлом сезоне очаровала всех и прорвалась в Лигу чемпионов, в этом сезоне до последних туров реально могла вылететь. Её спас ветеран — вечный Кристиан Стуани. Он забил пять мячей на финише сезона. В том числе победный в ворота «Вальядолида». После того матча «Жирона» официально осталась в Ла Лиге.

Каталонцы стали жертвой «кризиса роста». Играть на два больших турнира им оказалось очень затруднительно. Плюс ушли звёзды прошлого сезона — Савиньо, Артём Довбик, Ян Коуто и Алеш Гарсия. А из тех, кто пришёл им на смену, заиграли далеко не все. На уровне ушедших не сыграл вообще ни один новичок. Тот факт, что в концовке пришлось тащить 38-летнему Стуани, многое говорит о селекции «Жироны» в последние два трансферных окна.

Есть ощущение, что этой команде нужен новый импульс. И дать его, возможно, получится у нового тренера. Мичел навсегда вошёл в историю «Жироны». Он сделал невозможное — подарил этому маленькому каталонскому городу Лигу чемпионов. Ещё пару лет назад такое не могло случиться даже во сне при температуре 40°С. А Мичел это сделал!

Но кажется, что сейчас он окончательно «исписался». У «Жироны» наверняка сильно изменится состав. И, возможно, новому составу есть смысл дать нового тренера.

«Севилья»

Перед началом сезона «Севилья» забрала из «Лас-Пальмаса» Гарсию Пимьенту. Андалусийцы хотели системного тренера, готовы были дать ему время. В итоге системный тренер «не дожил» до конца сезона. Видимо, оказался слишком системным. Его уволили, и «Севилья» вновь в поиске. Она опять загнала себя в порочный круг, по которому не раз проходила в последние годы.

Команда-королева Лиги Европы, команда, которая ещё недавно играла в плей-офф Лиги чемпионов, теперь занимает в чемпионате 17-е место. Болельщикам «Севильи» впору кричать «Унаи, мы всё… упустили!» И конца этой вакханалии пока не видно.

Одна радость — выиграли домашнее дерби у «Бетиса». В остальном — мрак.

«Леганес»

У тренера Борхи Хименеса, который вывел «Леганес» в Ла Лигу, заканчивается контракт. В Испании пишут, что он покинет клуб. Пожалуй, из всего «Леганеса» именно у Борхи наилучшие шансы остаться в Ла Лиге.

Команда из пригорода Мадрида играла в силу своих футболистов. Борха не заставлял «Леганес» делать то, что игроки не умеют и для чего им точно не хватит скиллов. Это была нормальная рабоче-крестьянская команда, которая старалась сохранять надёжность сзади и кусала соперников контратаками.

«Леганес» умудрился выиграть в гостях у «Барселоны», дома обыграл «Атлетико», а ещё до последнего бодался с «Реалом» и в Ла Лиге на «Бернабеу», и в четвертьфинале Кубка (оба матча «Мадрид» выиграл 3:2). А вот с соперниками поскромнее, с равными или близкими себе стабильно брать очки не удавалось. В концовке одержали три важные победы — во встречах с «Эспаньолом», «Лас-Пальмасом» и «Вальядолидом». Однако для сохранения места в Ла Лиге этого не хватило.

«Лас-Пальмас»

«Лас-Пальмас», как «Леганес», здорово играл с топами: победил в гостях «Барселону», дома выиграл у «Атлетико» и сыграл вничью с «Реалом». Там были яркие игроки: арендованный у «Вулверхэмптона» Фабиу Силва, Дариу Эсугу, Альберто Молейро, Мика Мармоль. Они наверняка останутся на виду в хороших лигах. Эсугу, например, уже купил «Челси». Но сохранить «Лас-Пальмас» в Ла Лиге эти ребята не смогли.

Команда полностью завалила начало и конец сезона — причём с двумя разными тренерами. Начали с Луисом Мигелем Каррионом. Затем его уволили, назначили Диего Мартинеса — и дела пошли на лад. Однако на финише «Лас-Пальмас» проиграл шесть матчей подряд и утонул за тур до конца. Так что Канарских островов не будет на карте Ла Лиги как минимум до сезона-2026/2027.

«Вальядолид»

Самая большая радость для «Вальядолида» — что сезон наконец закончился, мучения подошли к концу. 16 очков, 26 забитых мячей и 90 пропущенных, три смены тренера и серия из 12 поражений на финише — вот так выступила команда Роналдо. На поле он был феноменом, а вот как менеджер пока весьма так себе.

Кстати, «Вальядолид» Роналдо больше не принадлежит. Он продал клуб международному инвестфонду. Яркого босса у команды больше нет. Однако яркий не значит хороший. Новые владельцы не так известны в футбольном мире. Но, может быть, они будут управлять лучше, чем легендарный бразилец.