«Арсенал» сенсационно взял ЛЧ и закончил гегемонию «Барсы». Вот почему это хорошо

Меня всегда интересовало, как женские «Барселона», «Лион», «Вольфсбург» или, например, мужской «Реал» захватывают международные турниры? Как становятся в них безоговорочными фаворитами на много-много лет? Вот как «Ювентус» девять раз подряд выигрывал Серию А, «Бавария» – 11 сезонов кряду брала Бундеслигу, «Манчестер Сити» пять раз за шесть лет побеждал в Премьер-лиге? Но ещё интереснее – в какой момент такие безумные серии подходят к концу?

Есть свежий и главный пример – поражение «Барселоны Фемени» в финале Лиги чемпионов с «Арсеналом». Этого вообще никто не ожидал! Каталонский гранд подходил к матчу в роли убедительного фаворита: это их шестой финал за семь лет и пятый кряду. Женская «Барселона» стала лучшей командой Европы вопреки обстоятельствам: сложно поддерживать высокий уровень, когда выигрываешь каждый матч с преимуществом в три-четыре мяча. И долго так продолжаться не могло.

Последние шесть сезонов каталонки на две, а то и на три головы превосходят любую команду в чемпионате Испании. 30 матчей в сезоне они играют против тех, кто заведомо ниже уровнем. За это время, то есть за шесть лет, «Барса» проиграла всего лишь пять-шесть матчей, забивая при этом больше 100 голов каждый сезон. Уровень сопротивления в чемпионате Испании, мягко говоря, не очень велик. И, кажется, что он совсем не растёт, что сказывается на состоянии самой «Барселоны». Как там говорится: лучше быть худшим среди лучших, чем лучшим среди худших?

Конечно, у «Барсы» суперсостав, в том числе две обладательницы «Золотого мяча». Результаты достигаются за счёт топового уровня тренеров, особенно в академии, привлечения сильнейших игроков из других клубов, постоянной международной практики в сборных и интенсивного тренировочного процесса. Но при таком уровне сопротивления в регулярном чемпионате легко прийти к стагнации.

Айтана Бонмати плачет после финала ЛЧ Фото: Maja Hitij/Getty Images

А «Арсенал» впервые в своей истории взял Лигу чемпионов. Команда заняла второе место в АПЛ, и с учётом конкуренции в их лиге – это очень хороший результат. Гораздо сложнее, чем золото «Барсы». Сезон в Лондоне выдался не из простых: по ходу него у «Арсенала» сменился тренер. Рене Слегерс стабилизировала команду, помогла оправиться после потери топовой Вивианне Мидема (она ушла в «Манчестер Сити» по вине предыдущего тренера) и вывела команду в финал Лиги Чемпионов.

Для меня чемпионат Англии – лучший в мире, как в мужском, так и в женском футболе. Это самый интенсивный футбол и мощные игроки, с которых хочется брать пример. А ещё стадионы забиваются болельщиками, девушки играют на «Эмирейтс», «Стэмфорд Бридж», «Этихаде». Хотелось бы, чтобы и наши, пусть и более скромные арены, собирали по несколько тысяч зрителей на постоянной основе.

Футболистки «Арсенала» с кубком ЛЧ Фото: David Ramos/Getty Images

У «Арсенала» не было наград на международной арене с 2007 года. Англичанки с первых секунд финала показали, что хотят это изменить. А «Барса» вышла на поле, чувствуя своё превосходство, и это было заметно. Безусловно, все и всегда выходят на игру с одной целью — выиграть, будь ты первой или последней командой. Но каждый матч — это отдельно взятая вселенная, где решают мелочи. А в первую очередь, особенно в женском футболе, — решает психология. «Арсенал» провёл хороший матч, понимая, что они выходят против действующих победителей Лиги чемпионов. Даже букмекеры давали очень низкие коэффициенты на победу девушек из Лондона. Думаю, все эти факторы сработали на спортивную злость, которая помогла выиграть самый желанный для любой команды и футболистки трофей.

Для «Барселоны» это будет хорошая встряска, она точно пойдёт ей на пользу.

Когда ты играешь в команде, которая должна показывать результат каждый сезон, несмотря ни на что, это тяжёло. На тебе лежит ответственность, которая растёт с каждым годом. Все ждут твоей осечки, чтобы сказать: «И что это за чемпионы?» Уверена, каталонки станут сильнее после болезненного поражения.

А «Арсенал», который заслужил эту победу, хочется поздравить. Теперь нас ждёт интрига ещё и в номинациях на «Золотой мяч» – впервые за много лет его возьмёт игрок не из «Барселоны».