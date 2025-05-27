«Я очень скучаю по России». Где теперь экс-форвард «Зенита» Лука Джорджевич

25 мая «Зенит» отпраздновал 100-летие. На торжество съехались легенды клуба. Среди них был и Лука Джорджевич — черногорский нападающий играл за сине-бело-голубых с 2012 по 2019 год.

О матче легенд, упущенном чемпионстве «Зенита» и игре за узбекскую «Согдиану» Джорджевич рассказал корреспонденту «Чемпионата».

— Что скажешь о матче легенд?

— Не только матч, но и всё остальное, что его окружало, конечно, прекрасно. Сто лет «Зенита», полный стадион, парад по Неве… У меня нет слов, чтобы описать всё это. Я надеюсь, что все получили удовольствие от нашей встречи и будут наслаждаться юбилеем «Зенита» весь год. Хочу поздравить всех болельщиков с этим прекрасным праздником. Желаю «Зениту» в будущем как можно больше побед!

— Насколько была важна победа в этом матче?

— Не скажу, что она очень важна. Мы всё равно одна команда, все зенитовцы. Так что в этом матче нет проигравших. Мы все выиграли от того, что наша жизнь связана с «Зенитом».

— Что почувствовал, когда получил приглашение на празднование 100-летия?

— Огромную гордость. Конечно, это честь, которую я никогда не забуду. Память останется на всю жизнь. Не могу объяснить, насколько счастлив быть частью этого клуба. Очень рад, что уже в 30 лет получилось поучаствовать в такой игре.

— «Зенит» — главный клуб в твоей карьере?

— Без сомнения. Я провёл здесь лучшие годы, был счастлив. Благодарен клубу за всё.

— Следил за ним по ходу сезона?

— Конечно, я слежу за «Зенитом» каждый год. У меня здесь достаточно много друзей и знакомых, среди футболистов, тренеров, докторов и других сотрудников, поэтому всегда их поддерживаю.

Хави Гарсия и Лука Джорджевич Фото: РИА Новости

— Кто, на твой взгляд, выделяется в составе нынешнего «Зенита»?

— Я не могу быть объективным, потому что здесь играет мой очень хороший друг Ванья Дркушич. Ваня приехал в Петербург совсем недавно, но я уверен, что он ещё покажет болельщикам, на что способен. А способен он на многое, поверьте.

— Как ты воспринял упущенное чемпионство команды Семака?

— Честно говоря, никак. Это нормально. «Зенит» становился чемпионом шесть лет подряд. Всё время выигрывать невозможно. В какой-то момент кому-то другому нужно было бы взять чемпионство. «Краснодар» в этом году хорошо играл. «Зенит» был совсем рядом, набрал очень много очков, однако всё-таки немного не хватило. Надеюсь, что в следующем году сине-бело-голубые вернут чемпионство себе. Но для этого нужно будет много работать. Думаю, тренерский штаб и руководство клуба всё сделают правильно.

— Есть мнение, что «Зениту» пора расстаться с Семаком. Ты его разделяешь?

— Нет, конечно. Сергей Семак добился больших успехов в последние годы. Он выиграл шесть титулов подряд — это выдающееся достижение. Я не вижу ничего страшного в том, что «Зенит» проиграл одно чемпионство. Но решать в любом случае должно руководство.

— Самый сильный игрок в РПЛ прямо сейчас?

— Мне нравится Кордоба. У него есть практически всё, что нужно нападающему. Вообще, в РПЛ много хороших игроков. В том же «Зените» выделяются Глушенков и Мостовой. Андрей провёл очень хороший матч против «Ахмата». Думаю, он может стать одним из лидеров нынешнего «Зенита».

— Хотел бы ещё поиграть в России?

— Я очень скучаю по России. Если поступит предложение от клуба РПЛ, обязательно его рассмотрю.

— А о получении российского гражданства задумывался?

— Мне всегда было комфортно в России. Образ жизни здесь очень похож на черногорский. Но я не рассматриваю возможность получения российского гражданства. Горжусь тем, что я черногорец.

— Сейчас ты играешь за узбекскую «Согдиану». Тебя всё устраивает в нынешнем клубе?

— Меня всё устраивает не только в клубе, но и в жизни. Считаю, что в футболе нет проигрыша — только дорога к выигрышу. Так что на сегодняшний день я счастлив там, где нахожусь. Я планирую ещё долго играть в футбол. Самое главное — здоровье. Если в этом плане всё будет хорошо, то меня ничего не остановит.

— Уже задумывался о том, что будешь делать после завершения карьеры?

— У меня были мысли о том, чтобы стать тренером. Я даже разбирал свои тренировки. Делал это восемь лет, но в какой-то момент перестал. Пока тяжело сказать, чем буду заниматься в будущем.

— Если когда-нибудь поступит предложение войти в тренерский штаб «Зенита», рассмотришь?

— Да, если всё-таки я решу стать тренером, для меня будет большой честью снова работать в «Зените».