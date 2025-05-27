Топ-матчи среды: финал Лиги конференций, стыковые игры в РПЛ и «золотая» заруба в гандболе

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Посмотреть все события 28 мая в Матч-центре

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Эдмонтон Ойлерз» — «Даллас Старз», НХЛ, плей-офф, 1/2 финала, четвёртый матч

Интрига: перевернёт ли клуб из Техаса серию?

Пока события в НХЛ идут так, что мы можем увидеть римейк прошлогоднего финала. И если у «Каролины» даже после сухой победы в гостях шансы отыграться призрачные, то у «звёзд» и их финских звёзд задача пока попроще. Однако проигрывать второй гостевой матч в Канаде нельзя, да и сами «Ойлерз» давно перестали быть командой, которая зависит от двух мегазвёзд.

🏀 3:00: «Индиана Пэйсерс» — «Нью-Йорк Никс», НБА, плей-офф, 1/2 финала, четвёртый матч

Интрига: ещё одно чудо?

«Индиана» и «Нью-Йорк» в этом плей-офф НБА — просто нечто! Каждая из команд спасалась, казалось бы, из невозможных ситуаций. В третьей встрече финала Восточной конференции Карл-Энтони Таунс набрал в решающей четверти 20 очков за семь минут, подарив «Никс» победу после невероятного камбэка. Пока команды обмениваются выигрышами лишь в гостях. Удастся ли «Нью-Йорку» сравнять счёт в серии?

🎾 15:30*: Карен Хачанов (Россия, 24) — Себастьян Офнер (Австрия, SR), «Ролан Гаррос», второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сумеет ли Хачанов взять реванш за Женеву?

Карен Хачанов уверенно стартовал на «Ролан Гаррос», одолев в трёх сетах австралийца Александара Вукича. Теперь, чтобы пройти в третий круг, россиянину необходимо справиться с австрийцем Себастьяном Офнером. Теннисисты пять дней назад уже встречались в рамках четвертьфинала Женевы, и тогда сильнее оказался Офнер. Сумеет ли Карен взять реванш? Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Мартон Фучович — Томми Пол.

⚽️ 17:00: «Урал» — «Ахмат», Россия, стыковые игры, первый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: поменяются ли команды лигами?

14-е место грозненцев в РПЛ аномально. Если верить статистике ожидаемых очков xPTS, они должны идти седьмыми. Ещё раз, седьмыми! Уйма упущенных голевых моментов и нереализованных пенальти привела их в зону стыковых матчей. Екатеринбуржцы же зацепились за четвёртое место в Первой лиге. На первый взгляд фаворит очевиден. Но это стыки, тут возможно что угодно.

⚽️ 19:30: «Сочи» — «Пари Нижний Новгород», Россия, стыковые игры, первый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: команда Гончаренко — на грани вылета

Нижегородцы зимой заметно усилились и рассчитывали явно на большее. На зимний перерыв команда ушла 12-й. А по итогам весны опустилась строчкой ниже, что и привело её в переходную зону. Не повезло, бывает. Зато как повезло «Сочи»! Если бы не отказ в лицензировании «Черноморцу», южане спокойно готовились бы к новому сезону в Первой лиге. Теперь есть возможность повыситься в классе, и пренебрегать ею они точно не станут.

🏀 19:30: УНИКС — «Локомотив-Кубань», Единая лига ВТБ, серия за третье место, второй матч

Интрига: краснодарцы готовы ответить?

Первый матч завершился победой УНИКСа (97:90). Казанцы отлично начали, но затем чуть не отдали всё преимущество «Локомотиву-Кубань». Краснодарцы в очередной раз по ходу плей-офф Единой лиги включились во второй половине. Правда, если подопечные Ведищева хотят выиграть бронзу, придётся просыпаться с первых минут. Во второй встрече команды уже начнут реагировать на действия друг друга, будет интересно посмотреть за этим.

🏆⚽️ 19:30: «Зенит» (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва), чемпионат России по гандболу, финал, третий матч

Интрига: сможет ли «Зенит» взять первое чемпионство с 1993 года?

В Санкт-Петербурге определится чемпион России по гандболу среди мужчин. Третий матч финальной серии будет последним. В двух предыдущих команды обменялись домашними победами. Силы, кажется, равны. Предсказать победителя невозможно. На стороне ЦСКА — победы в двух предыдущих чемпионатах и умение показывать максимум в решающих встречах, на стороне «Зенита» — домашние трибуны и дикое желание взять первый титул с 1993 года.

🏆⚽️ 22:00: «Бетис» — «Челси», Лига конференций, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто заберёт трофей?

Лондонцы спокойно дошагали до финала вторым составом. Таков уж уровень конкуренции в третьем по значимости еврокубке. Но вот в финале им явно придётся попотеть основой. «Бетис» силён. Ло Чельсо, Иско, Антони — эти парни способны дать жару. Что показали как в Лиге конференций, разобравшись с её вечным финалистом «Фиорентиной», так и в Ла Лиге, заняв шестое место и одолев по ходу сезона обоих мадридских грандов. Понятно, кто здесь фаворит. Тем не менее просто ему точно не будет.