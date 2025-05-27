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Расписание спортивных матчей 28 мая 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи среды: финал Лиги конференций, стыковые игры в РПЛ и «золотая» заруба в гандболе
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 28 мая 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Яркое 28 мая: «Бетис» — «Челси», «Урал» — «Ахмат», «Сочи» — «Пари НН», «Ролан Гаррос», Кубок Стэнли, НБА и «бронзовая» серия УНИКС — «Локо»!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Эдмонтон Ойлерз» — «Даллас Старз», НХЛ, плей-офф, 1/2 финала, четвёртый матч

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
28 мая 2025, среда. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Не начался
Даллас Старз
Даллас
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: перевернёт ли клуб из Техаса серию?

Пока события в НХЛ идут так, что мы можем увидеть римейк прошлогоднего финала. И если у «Каролины» даже после сухой победы в гостях шансы отыграться призрачные, то у «звёзд» и их финских звёзд задача пока попроще. Однако проигрывать второй гостевой матч в Канаде нельзя, да и сами «Ойлерз» давно перестали быть командой, которая зависит от двух мегазвёзд.

Статистика плей-офф НХЛ
Как прошёл третий матч:
Какой же Макдэвид гений! «Эдмонтон» раздавил «Даллас» и повёл в серии финала Запада
Видео
Какой же Макдэвид гений! «Эдмонтон» раздавил «Даллас» и повёл в серии финала Запада

🏀 3:00: «Индиана Пэйсерс» — «Нью-Йорк Никс», НБА, плей-офф, 1/2 финала, четвёртый матч

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
28 мая 2025, среда. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Не начался
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: ещё одно чудо?

«Индиана» и «Нью-Йорк» в этом плей-офф НБА — просто нечто! Каждая из команд спасалась, казалось бы, из невозможных ситуаций. В третьей встрече финала Восточной конференции Карл-Энтони Таунс набрал в решающей четверти 20 очков за семь минут, подарив «Никс» победу после невероятного камбэка. Пока команды обмениваются выигрышами лишь в гостях. Удастся ли «Нью-Йорку» сравнять счёт в серии?

Статистика плей-офф НБА
Такие матчи — на вес золота!
Вау, как горячо! «Нью-Йорк» вытащил невозможное, а Таунс был безумно крут
Видео
Вау, как горячо! «Нью-Йорк» вытащил невозможное, а Таунс был безумно крут

🎾 15:30*: Карен Хачанов (Россия, 24) — Себастьян Офнер (Австрия, SR), «Ролан Гаррос», второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

💬 Матч с текстовой трансляцией

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
28 мая 2025, среда. 13:30 МСК
Карен Хачанов
24
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Себастьян Офнер
108
Австрия
Себастьян Офнер
С. Офнер

Интрига: сумеет ли Хачанов взять реванш за Женеву?

Карен Хачанов уверенно стартовал на «Ролан Гаррос», одолев в трёх сетах австралийца Александара Вукича. Теперь, чтобы пройти в третий круг, россиянину необходимо справиться с австрийцем Себастьяном Офнером. Теннисисты пять дней назад уже встречались в рамках четвертьфинала Женевы, и тогда сильнее оказался Офнер. Сумеет ли Карен взять реванш? Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Мартон Фучович — Томми Пол.

Сетка «Ролан Гаррос». Мужчины
Подробное расписание теннисной среды:
4 топ-матча среды в теннисе: Шнайдер, Хачанов и Самсонова на «Ролан Гаррос»
4 топ-матча среды в теннисе: Шнайдер, Хачанов и Самсонова на «Ролан Гаррос»

⚽️ 17:00: «Урал» — «Ахмат», Россия, стыковые игры, первый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Россия — Переходные матчи . Переходные матчи. 1-й матч
28 мая 2025, среда. 17:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: поменяются ли команды лигами?

14-е место грозненцев в РПЛ аномально. Если верить статистике ожидаемых очков xPTS, они должны идти седьмыми. Ещё раз, седьмыми! Уйма упущенных голевых моментов и нереализованных пенальти привела их в зону стыковых матчей. Екатеринбуржцы же зацепились за четвёртое место в Первой лиге. На первый взгляд фаворит очевиден. Но это стыки, тут возможно что угодно.

Статистика переходных матчей
Итоги сезона в лучшей лиге мира:
Как же мощно завершилась Первая лига! Итоги сезона и полные расклады. Видео
Видео
Как же мощно завершилась Первая лига! Итоги сезона и полные расклады. Видео

⚽️ 19:30: «Сочи» — «Пари Нижний Новгород», Россия, стыковые игры, первый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Россия — Переходные матчи . Переходные матчи. 1-й матч
28 мая 2025, среда. 19:30 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: команда Гончаренко — на грани вылета

Нижегородцы зимой заметно усилились и рассчитывали явно на большее. На зимний перерыв команда ушла 12-й. А по итогам весны опустилась строчкой ниже, что и привело её в переходную зону. Не повезло, бывает. Зато как повезло «Сочи»! Если бы не отказ в лицензировании «Черноморцу», южане спокойно готовились бы к новому сезону в Первой лиге. Теперь есть возможность повыситься в классе, и пренебрегать ею они точно не станут.

Статистика переходных матчей
Что в РПЛ по судейским ошибкам? Кому больше помогли?
РФС объявил итоги лицензирования и пары стыков. И окончательно всех запутал
РФС объявил итоги лицензирования и пары стыков. И окончательно всех запутал

🏀 19:30: УНИКС — «Локомотив-Кубань», Единая лига ВТБ, серия за третье место, второй матч

Единая лига ВТБ . За 3-е место
28 мая 2025, среда. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: краснодарцы готовы ответить?

Первый матч завершился победой УНИКСа (97:90). Казанцы отлично начали, но затем чуть не отдали всё преимущество «Локомотиву-Кубань». Краснодарцы в очередной раз по ходу плей-офф Единой лиги включились во второй половине. Правда, если подопечные Ведищева хотят выиграть бронзу, придётся просыпаться с первых минут. Во второй встрече команды уже начнут реагировать на действия друг друга, будет интересно посмотреть за этим.

Статистика плей-офф Единой лиги ВТБ
Интересный первый матч:
УНИКС сделал заявку на бронзу. «Локомотив-Кубань» не выдержал конкуренции на щитах
УНИКС сделал заявку на бронзу. «Локомотив-Кубань» не выдержал конкуренции на щитах

🏆⚽️ 19:30: «Зенит» (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва), чемпионат России по гандболу, финал, третий матч

Интрига: сможет ли «Зенит» взять первое чемпионство с 1993 года?

В Санкт-Петербурге определится чемпион России по гандболу среди мужчин. Третий матч финальной серии будет последним. В двух предыдущих команды обменялись домашними победами. Силы, кажется, равны. Предсказать победителя невозможно. На стороне ЦСКА — победы в двух предыдущих чемпионатах и умение показывать максимум в решающих встречах, на стороне «Зенита» — домашние трибуны и дикое желание взять первый титул с 1993 года.

Подробности предыдущих матчей финальной серии:
ЦСКА и «Зенит» рубятся не только в футболе. В гандболе всё решится в третьем матче
ЦСКА и «Зенит» рубятся не только в футболе. В гандболе всё решится в третьем матче

🏆⚽️ 22:00: «Бетис» — «Челси», Лига конференций, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига конференций . Финал
28 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Бетис
Севилья, Испания
Не начался
Челси
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто заберёт трофей?

Лондонцы спокойно дошагали до финала вторым составом. Таков уж уровень конкуренции в третьем по значимости еврокубке. Но вот в финале им явно придётся попотеть основой. «Бетис» силён. Ло Чельсо, Иско, Антони — эти парни способны дать жару. Что показали как в Лиге конференций, разобравшись с её вечным финалистом «Фиорентиной», так и в Ла Лиге, заняв шестое место и одолев по ходу сезона обоих мадридских грандов. Понятно, кто здесь фаворит. Тем не менее просто ему точно не будет.

Статистика Лиги конференций
Команда Энцо Марески боролась за путёвку в ЛЧ до последнего тура:
«Челси» разбил мечту главной сенсации АПЛ. А Эмери драматично остался без ЛЧ!
«Челси» разбил мечту главной сенсации АПЛ. А Эмери драматично остался без ЛЧ!
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