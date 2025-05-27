«ПСЖ» не хватало такого футболиста». Как Хвича стал важнейшим игроком для топ-клуба Европы

Станет ли «ПСЖ» победителем Лиги чемпионов впервые в истории? Узнаем в последний день мая, когда клуб из Парижа встретится с «Интером». Хвича Кварацхелия играет в столичной команде всего несколько месяцев, однако уже стал для неё важным футболистом.

Хвича быстро адаптировался в Париже. Помог клуб

Кварацхелия перебрался в Париж прошедшей зимой. В сезоне-2022/2023 грузинский футболист помог «Наполи» впервые за долгое время стать чемпионом Италии. Сам Хвича получил серьёзное признание — его назвали самым ценным игроком Серии А. Следующий сезон получился гораздо более сложным. «Наполи» постоянно менял главного тренера и финишировал только на 10-й строчке в таблице. Хвича заметно сбавил, но остался в команде, которую возглавил Антонио Конте. Правда, спустя несколько месяцев Кварахцелия всё-таки покинул Неаполь.

«У меня были предложения от нескольких клубов, — говорил Хвича в интервью клубной пресс-службе в апреле. — Почему я сделал выбор в пользу «ПСЖ»? Важный фактор — французский клуб интересовался мной и в прошлом году. Я поговорил с президентом, спортивным директором, тренером. Увидел, как они хотят видеть меня в своей команде. Это помогло сделать выбор в пользу «ПСЖ». К тому же здесь классные футболисты, с которыми можно выиграть любой турнир».

Хвича Кварацхелия после перехода в «ПСЖ» Фото: Paris Saint-Germain Football/Getty Images

Несмотря на то что «ПСЖ» заплатил за грузина € 70 млн, было непонятно, как много времени он получит на поле. В составе столичного клуба немало классных футболистов в линии атаки. Однако Хвича получает достаточное количество игровой практики. Он проводит по 66 минут в среднем за матч в Лиге 1. В Лиге чемпионов этот показатель ещё выше — 81 минута. Дезире Дуэ играет в плей-офф главного клубного турнира Европы по 53,5 минуты в среднем за матч, Брэдли Баркола — по 54, Усман Дембеле — по 77,8.

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике сразу дал понять: трансфер Кварацхелии — долгосрочная инвестиция. Испанец подчеркнул, что некоторым футболистам требуются месяцы, чтобы понять все детали игрового стиля его команды. «Мы готовы ждать», — примерно таким был посыл тренера. Однако Хвича быстро адаптировался к новым условиям.

«Я присоединился к команде в середине сезона. У меня было мало времени на адаптацию. Тем не менее справился с этим благодаря помощи со стороны руководства, тренеров и товарищей по команде. Чувствую себя здесь хорошо. Эта поддержка помогает мне лучше играть на поле», — говорил Хвича в интервью пресс-службе клуба по итогам трёх месяцев в Париже.

«Кварадона, как прозвали его в Неаполе, приносит невероятную пользу «ПСЖ», — утверждает издание TV5Monde. — Он не только ускоряет игру, но и предлагает нестандартные решения и наносит внезапные удары. Хвича унаследовал от Мбаппе культовый седьмой номер. Квара успешно действует на ограниченном пространстве, поскольку мяч буквально липнет к его ногам. Дриблинг Хвичи — яд для любого соперника. После довольно короткого периода обкатки Кварацхелия стал незаменимым футболистом в Париже».

Кварацхелия прибавил при игре в обороне. А ещё эксперты отмечают его непредсказуемость

Хвича заработал на себе 16 фолов в ЛЧ — четвёртый результат в составе «ПСЖ». И это при том, что грузинский футболист не выступал на общем этапе. Если сузить подборку до игроков группы атаки «ПСЖ», то у Кварацхелии лучший показатель в команде. А ещё грузин совершает результативное действие в каждом втором матче — шесть голов и шесть голевых передач в 24 встречах во всех турнирах. Успешные действия Хвичи в атаке вряд ли кого-то удивляют, однако он заметно прибавил и в обороне.

Луис Энрике главный тренер «ПСЖ» «Квара не удивил меня с точки зрения техники, поскольку мы прекрасно знали, на что он способен. Откровением стала его способность адаптироваться к оборонительной работе. Он первым давит на соперника, возвращается назад к своим воротам. Это идеально для команды, где есть высокая конкуренция».

А вот какую характеристику грузину дал чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Биксант Лизаразю: «Мне нравится состояние Хвичи. Квара выполняет титаническую оборонительную работу, чтобы разгрузить защиту, в частности левый фланг. Очень символичный знак для команды, в которой все работают сообща. Позитивный сигнал».

«Хвича хорош в обеих фазах, — оценка от бывшего вратаря «ПСЖ» Жерома Алонсо. — Разумеется, он создаёт остроту у чужих ворот, но при этом отрабатывает в обороне. На мой взгляд, Хвича чрезвычайно умён в плане тактики. По отношению к делу он напоминает мне Хуана Пабло Сорина, который играл за «ПСЖ» в сезоне-2003/2004. Большие команды состоят не только из артистов. Кварацхелия выглядит очень серьёзным футболистом. Его агрессия, спортивная злость, влияние на игру — всё это может поднять «ПСЖ» на новый уровень. На мой взгляд, команде не хватало такого футболиста».

Хвича Кварацхелия улучшил оборонительные навыки в «ПСЖ» Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Эксперты отмечают, что Хвича безумно хорош с точки зрения непредсказуемости на поле. Грузинский футболист классно двигается между линиями, а сам нередко оказывается на разных позициях. Универсализм — черта, которая нравится любому тренеру.

«Энрике максимально использует способности Хвичи, — отмечает Гела Давитадзе, один из бывших тренеров футболиста. — Иногда Кварацхелия занимает три разные позиции на поле в ходе игры. Это большая роскошь для тренера и серьёзная головоломка для соперников. У Хвичи много хороших качеств, однако есть одно, которое заметно выделяет его на фоне остальных. Это очень непредсказуемый футболист. Непонятно, где он окажется на поле и что будет делать с мячом. Мне кажется, при Энрике Кварацхелия становится всё более непредсказуемым».

Дэвид Уэбб, помощник главного тренера сборной Грузии, делает акцент не только на непредсказуемости Хвичи, но и на его трудолюбии: «Говорят, что некоторые суперзвёзды не демонстрируют должную трудовую этику. Это не про Квару. К примеру, после тренировки в сборной он остаётся на поле и занимается тем, что ему нравится. Мы его об этом не просим. Хвича делает всё по собственному желанию. Он отрабатывает стандарты, удары, играет один на один с соперником. Ничего особенного, просто оттачивает основы своего мастерства. Квара делает это не для галочки, он всегда был таким. Хвича очень сосредоточен на процессе. Он подвижен, потому что у «ПСЖ» нет постоянной «девятки». Хвича может свободно перемещаться между линиями, подбирать мяч в разных зонах. Он очень опасен. Его трудно предугадать».

Войдёт ли Хвича в будущем в топ лучших игроков мира? У него есть потенциал

Эксперты считают, что у грузинского игрока классное будущее.

«У Хвичи большой потенциал, — считает Давитадзе. — Предположу, что он в большей степени реализует его в следующем сезоне. Думаю, Кварацхелия может стать легендой «ПСЖ». Но через несколько лет ему нужно уходить в «Ливерпуль» или «Барселону». Эти команды выведут его на другой уровень. Считаю, что Хвича способен играть как в АПЛ, так и в Ла Лиге».

Дэвид Уэбб: «Его манера передвижения стала намного лучше. Думаю, он научился понимать, когда нужно бежать, когда контролировать мяч, когда пасовать, а когда — делать кросс. Хвича такой умный, что быстро всё схватывает. Считаю, что он потенциально может войти в пятёрку лучших футболистов в мире. На мой взгляд, в ближайшие два-три года он точно станет победителем Лиги чемпионов.

Что меня действительно впечатляет, так это его характер, скромность и стремление достичь вершины. Он всегда изучает что-то, спрашивает и думает о том, как улучшить игру. Если мы обсуждаем тактические моменты, связанные с предстоящими соперниками, Хвича задаёт вдумчивые вопросы. На тренировочном поле он спрашивает о сценариях игры. Далеко не все футболисты занимаются подобными вещами. Хвича — умный парень. Он изучает сильные и слабые стороны соперников, чтобы потом использовать эту информацию на поле».

Хвича Кварацхелия может выиграть три трофея за полсезона в «ПСЖ» Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Хвича уже стал чемпионом Франции и победителем Кубка страны. Но вряд ли этим кого-то удивишь, с учётом того, что он играет за сильнейший клуб страны. Победа в Лиге чемпионов (если она состоится) — совсем другая история. Тем более «ПСЖ» ещё никогда в своей истории не становился лучшим клубом Европы. Кстати, Хвичу в последний момент убрали из состава на финал Кубка Франции. Причина — небольшие головные боли. Грузин почувствовал недомогание и пропустил встречу.

«У Квары всё хорошо, — успокоил болельщиков Энрике. — Он не играл, потому что плохо себя чувствовал после разминки. Хвича будет в полном порядке на тренировке в ближайшие дни. Мы ничем не рисковали. После разминки ему стало плохо. Такое иногда случается, но беспокоиться не о чем».

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