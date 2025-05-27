Главные итоги АПЛ. Номинации «Чемпионата»

«Чемпионат» уже публиковал итоги сезона по Ла Лиги, а теперь пришло время АПЛ. Мы выделили несколько номинаций, чтобы определить главных героев и антигероев завершившегося чемпионата Англии.

Футболист сезона: Мохамед Салах, «Ливерпуль»

Тут всё просто. Одновременно лучший бомбардир и лучший ассистент (29+18). Ещё никому не удавалось совершить 47 голевых действий в АПЛ с тех пор, как в турнире принимают участие 20 команд. Салах показал выдающийся футбол, хотя ему вот-вот исполнится 33 года. Здесь мы подробнее разбирали, как вингер смог прибавить даже после того, как сдал в скорости.

Хотя нужно признать, что на Салахе сказалось турнирное положение «Ливерпуля». Для команды сезон закончился уже в апреле, когда чемпионство было официально оформлено. А по большому счёту всё стало понятно ещё раньше. Уже после вылета из 1/8 финала Лиги чемпионов не требовалось выдавать максимум. В результате концовка сезона у Салаха не получилась настолько убойной (как и у всей команды). Если бы спад пришёлся не на последние два месяца сезона, а на август и сентябрь, то мы наверняка сейчас больше говорили бы о Салахе. Впрочем, и так получилось шикарно.

Мохамед Салах Фото: Liverpool FC/Getty Images

Лучший трансфер: Дин Хёйсен — из «Ромы» в «Борнмут»

Номинация, в которой нет очевидного героя. Новичок «МЮ» Мазрауи оказался неплох, но его команда провалилась. Это же можно сказать про Бергвалля в «Тоттенхэме». Рашфорд отыграл нормально только вторую половину сезона, когда перешёл в «Астон Виллу». Возможно, тут имело смысл выделить Мерино, который приносил «Арсеналу» пользу на разных позициях. Однако отметим всё-таки другого футболиста.

Дин Хёйсен — настоящее открытие. В прошлом сезоне центральный защитник играл за «Рому», но у него было лишь четыре матча в основе за весь сезон Серии А. Он был, по сути, не нужен римлянам. А в «Борнмуте» за один год настолько раскрылся, что дебютировал в сборной Испании и перешёл в мадридский «Реал». Диагональные передачи уже стали его фишкой, как и празднование в стиле чилового парня. А ведь всего этого, скорее всего, не случилось бы, если бы не травма другого центрального защитника «Борнмута» Сенеси.

Дин Хёйсен Фото: Harry Murphy/Getty Images

Худший трансфер: Жоау Феликс — из «Барселоны» в «Челси»

Этот переход изначально вызывал вопросы. В команду, где и так куча вингеров, взяли ещё одного, который выделяется прежде всего своей нестабильностью. Один классный матч и пять неудачных — это про португальца, за которого заплатили € 52 млн. И это при том, что Transfermarkt оценивал игрока в € 30 млн. А ещё он был просто не нужен «Атлетико», потому что конфликтовал с главным тренером Симеоне.

Нету, Санчо, Мадуэке и Мудрик — это вингеры, у которых вполне реально выиграть конкуренцию, однако Феликс провёл лишь три матча в основе «Челси» в прошедшем сезоне АПЛ. Уже в феврале пришлось отдавать футболиста в аренду в «Милан». Там он тоже выглядел в целом невнятно и этим летом возвращается в Лондон. Похоже, Мареска не заинтересован в Феликсе (тем более приходит Эстевао), и португальца нужно будет снова куда-то девать.

Жоау Феликс Фото: Clive Rose/Getty Images

Команда-открытие: «Ноттингем Форест»

Этому клубу перед стартом сезона пророчили борьбу за выживание. Тем более сезон-2023/2024 «Ноттингем Форест» закончил 17-м. Это же место, по оценкам Opta, оставалось самым вероятным и на этот сезон. А эксперт Sky Sports Джейми Каррагер и вовсе прогнозировал вылет клуба. Получилось чуточку иначе.

Половину сезона «Ноттингем Форест» держался в топ-4. И лишь в самом конце упустил путёвку в Лигу чемпионов. Однако даже седьмое место стало успехом. Команда вернулась в еврокубки спустя 30 лет. Пускай даже это лишь Лига конференций. «Ноттингем Форест» можно критиковать за незрелищный футбол от обороны, но у команды Нуну Эшпириту Санту точно есть свой стиль.

Нуну Эшпириту Санту Фото: Jon Hobley/Getty Images

Команда-провал: «Манчестер Юнайтед»

За эту премию боролись две команды из Манчестера. Обе выступили катастрофически хуже изначальных ожиданий. При этом «Сити» спас концовку сезона и закончил хотя бы в топ-3. На этом фоне 15-е место «МЮ» выглядит явно бо́льшим провалом. 42 очка в АПЛ — антирекорд за всю историю клуба. При тен Хаге команда выглядела откровенно слабо. Увольнение напрашивалось, но с приходом Аморима результаты стали ещё хуже.

Такая же катастрофа у «Тоттенхэма», который закончил сезон вообще на 17-м месте. И если брать только АПЛ, то это не меньший провал, однако тут тяжело не учитывать финал Лиги Европы. Обе команды делали ставку на этот турнир и бросили играть в АПЛ. «Тоттенхэм» смог спасти свой сезон, а «МЮ» оказался на дне. Ни игры, ни результата, а только сокращения штата. Причём тут увольнение и спортивного директора Эшуорта с неустойкой в £ 4,1 млн (спустя пять месяцев после назначения), и сотни сотрудников на более низком уровне.

Рубен Аморим Фото: Ash Donelon/Getty Images

Лучший матч: «Эвертон» — «Ливерпуль» — 2:2

Перенесённая на февраль игра 15-го тура не повлияла на турнирные расклады, но в плане эмоций это оказался невероятный матч. На тот момент «Ливерпуль» оторвался от «Арсенала» на шесть очков по набранным, и было непонятно, кто вообще может остановить команду Слота. Встреча получилась достаточно закрученной по сюжету. Сначала вперёд вышел «Эвертон», затем в счёте повёл уже «Ливерпуль». Казалось, что Салах в очередной раз сделал игру, забив сам и ассистировав Мак Аллистеру.

Эпичным этот матч стал благодаря концовке. Фанаты «Ливерпуля» пели, что выиграли чемпионство на стадионе «Эвертона», но на 90+8-й минуте Тарковски сравнял счёт. Гол праздновали так, словно выиграли Лигу чемпионов. Даже болельщики выбежали на поле. Один из них вырвал угловой флажок и размахивал им.

Болельщики «Эвертона» бурно празднуют гол Фото: Alex Pantling/Getty Images

Добавлял эмоций тот факт, что это последнее дерби на «Гудисоне». С сезона-2025/2026 «Эвертон» будет выступать на новом стадионе.