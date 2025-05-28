Первые стыки за право играть в РПЛ! Клубы Первой лиги устроят жару на своём поле? LIVE

«Урал» и «Сочи» стартуют дома, так что есть шанс создать задел перед ответными встречами. Следим вместе!

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Друзья, всем привет! Сезон в РПЛ и Первой лиге завершён, но это не значит, что футбола больше не будет. Теперь нас ждут четыре стыковых матча, по итогам которых определится финальный состав участников обоих турниров.

Первыми сыграют «Урал» и «Ахмат». Екатеринбуржцы после прошлогоднего вылета из РПЛ казались одними из главных фаворитов Первой лиги, однако до стыков доползли со скрипом — помешал отказ «Черноморцу» в лицензии РФС. «Ахмат» же завалил начало сезона, но весной прибавил. При набранном темпе можно было легко избежать дополнительных игр, однако в концовке команда забуксовала и всё же попала в переходные встречи. У кого больше шансов на РПЛ?

А следом встретятся «Сочи» и «Пари НН». Сочинцы, в отличие от «Урала», увереннее завоевали шанс на возвращение в элиту после вылета. Но соперник у них не сказать что проще. «Пари НН» с Гончаренко, хоть и не гарантировал себе место в РПЛ, остаётся неприятным соперником, способным на удачный перформанс. Интрига максимальная!

«Чемпионат» будет следить за первыми стыковыми матчами за право играть в РПЛ в режиме онлайн. Присоединяйтесь!