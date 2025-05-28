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Бетис — Челси: прямая онлайн-трансляция финала Лиги конференций, где смотреть, 28 мая 2025

Ещё один финал еврокубка! «Челси» и монструозный Антони бьются за трофей. LIVE
Кирилл Закатченко
Финал Лиги конференций. LIVE
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«Бетис» устроит сенсацию или приз Лиги конференций уедет в Англию?

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Всем привет! На дворе конец мая, а это значит, что пришла пора еврокубковых финалов. Развязку Лиги Европы мы уже получили, причём довольно неожиданную. Теперь на очереди — Лига конференций. В решающем матче этого турнира сыграют «Бетис» и «Челси».

Лига конференций . Финал
28 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Бетис
Севилья, Испания
Не начался
Челси
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В Лиге конференций специфический набор участников, поэтому «Бетис» прошёл по сетке относительно легко. Единственным полноценным испытанием стал полуфинал с «Фиорентиной» — командой, которая до этого дважды подряд выходила в финал и там проигрывала. В этот раз страдать итальянцам не придётся: «Бетис» в дополнительное время выгрыз результат. Особое внимание — к Антони, который после зимней аренды из «Манчестер Юнайтед» стал настоящей звездой. В том самом ответном полуфинале у него 1+1. Что будет на этот раз?

«Челси» же чувствует себя в ЛК ещё увереннее. За всю дистанцию турнира, не считая отбора, у лондонцев лишь одно поражение — просто расслабились в ответном четвертьфинале с «Легией» после гостевой победы 3:0. Вопрос только один: не помешает ли такая лёгкость в финале, где соперником будет уже серьёзная команда? Вот и узнаем.

«Чемпионат» предлагает следить за финалом Лиги конференций в нашем онлайне. Присоединяйтесь!

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