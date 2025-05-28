«При таком судействе не выиграла бы даже «Барселона». Главное из истории стыков РПЛ

РПЛ и Первая лига завершили свои чемпионаты, но сезон на этом не закончен. Впереди – стыковые матчи между командами двух дивизионов (28 и 31 мая). На кону две путёвки в элиту, так что в конце весны будет жарко.

В нынешнем сезоне история со стыками получилась запутанной. От Первой лиги в них должны были принимать участие «Черноморец» и «Урал» – третья и четвёртая команды турнира. Новороссийцы сыграли бы с «Ахматом», а екатеринбуржцы с «Пари НН» (Виктор Гончаренко против клуба, с которым год назад вылетал – это было бы круто!), если бы всё сложилось по спортивному принципу. Однако «Черноморец» не получил лицензию РПЛ, поэтому его в стыках заменит пятая команда чемпионата – «Сочи». Теперь именно сочинцы сыграют с «Пари НН», занявшим 13-е место в элите, а «Урал» попал на «Ахмат».

Предстоящие встречи – повод вспомнить историю стыковых матчей в России.

Вообще, ещё в сезоне-1993 был проведён переходный турнир с участием шести команд – трёх от элиты и трёх победителей зон второго по уровню дивизиона. Играли в пять туров в ноябре-декабре в разных московских манежах. Тогда этот турнир придумали с целью сократить высшую лигу с 18 до 16 команд, и запомнился он скандалом – участников обвиняли в договорняках.

А в нынешнем формате стыки проводятся с длинного (переходного на систему «осень-весна») сезона-2011/2012. Их ввели как раз для того, чтобы снизить вероятность договорных матчей с участием команд из «турнирного болота» РПЛ, которые уже не решали никаких задач на финише сезона и играли без особой мотивации. Это был на редкость удачный ход, добавивший российскому чемпионату интриги. И вот уже 13 лет – с небольшим перерывом – сезон венчают стыковые матчи. Случалось в них всякое – были и сенсации, и новые скандалы.

Сколько раз в стыках побеждали команды РПЛ

Стыковые матчи при системе «осень-весна» проходили 11 сезонов – нынешний станет 12-м. Следовательно, было 22 противостояния с участием клубов РПЛ и Первой лиги (ранее – ФНЛ). В основном, конечно, побеждали команды элиты.

Чаще всего в статусе клуба РПЛ в стыках играли «Ростов» и «Крылья Советов» – трижды. По два раза в них принимали участие как представители высшей лиги «Урал», «Анжи», «Пари НН» и «Уфа». По разу – нижегородская «Волга», «Томь», «Кубань», «Факел», «Химки», «Амкар», «Арсенал» и «Оренбург».

Выиграли команды РПЛ 15 стыков, проиграли – семь. Больше всего побед у «Ростова», который все три раза возвращал соперников из Первой лиги туда, откуда они пришли, а сам оставался в элите. А вот неудачниками по разу становились «Крылья Советов», «Томь», «Кубань», «Оренбург», «Анжи», «Уфа» и «Урал». Впрочем, махачкалинцам сильно повезло в сезоне-2017/2018. «Анжи», несмотря на то что потерпел поражение в стыках, сохранил место в РПЛ, так как победивший в своём противостоянии другой клуб элиты «Амкар» был расформирован из-за отсутствия финансирования. Оказалось, в Махачкале только зря переживали из-за результатов.

Сколько раз в стыках побеждали команды Первой лиги

Если от РПЛ традиционно играют 13-я и 14-я команды чемпионата, то от Первой лиги – третья и четвёртая. Исключение до нынешнего сезона было только одно. В сезоне-2022/2023 «Алания», как и сейчас «Черноморец», не получила лицензию из-за отсутствия домашнего стадиона. К слову, по иронии судьбы тогда владикавказцев, как и сейчас новороссийцев, тренировал Олег Василенко. Вот уж кому должно быть особенно обидно из-за сложившейся в этом сезоне ситуации.

Клубы Первой лиги оказывались в стыках сильнее лишь семь раз из 22. Понятно, что им изначально сложнее по многим причинам, включая более жёсткий лимит на легионеров в ФНЛ и ограничения по зарплатам. Чаще всех в статусе представителя второго по уровню дивизиона участвовали в стыковых матчах «СКА-Хабаровск», «Томь» и «Енисей» – трижды. Два раза играл «Нижний Новгород», по разу – «Шинник», нальчикский «Спартак», «Уфа», московское «Торпедо», «Тосно», «Волгарь», «Тамбов», «Оренбург», «Арсенал», «Акрон» и «Родина» (именно ей досталось место «Алании» в сезоне-2022/2023).

«СКА-Хабаровск», «Томь» и «Енисей» использовали по одной из трёх попыток. Ещё по разу преподносили сюрпризы, выбивая соперников из элиты, «Уфа», «Торпедо», «Оренбург» и «Акрон». Самым уникальным оказался сезон-2012/2013, когда оба противостояния выиграли команды ФНЛ (уфимцы и столичные торпедовцы).

Какие стыковые матчи были самыми скандальными

Пожалуй, настолько громких скандалов, как в переходном турнире сезона-1993, в современных стыках не было. В 2013 году начудили составители календаря, которые поставили матчи перед паузой на сборные. В результате клубы вынуждены были завершать борьбу за место в элите без игроков, вызванных в национальные команды.

«Назначив стыковые матчи на конец мая – начало июня, мы допустили технический просчёт, – признал тогда ошибку глава РПЛ Сергей Прядкин. – Получилось, что у игроков, вызванных в сборные, не оказалось возможности принять участие в ответных встречах. У «Крыльев Советов» таковых шестеро, у «Ростова» – семеро. Что ж, в будущем мы обязательно это учтём. Но отказываться от стыковых матчей не будем, так как они обостряют конкурентную борьбу».

Впрочем, тогда самарцы и ростовчане всё равно победили. Иногда же проигравшие были недовольны судейством. Например, главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов в 2017 году после поражения от «Арсенала», комментируя работу арбитров, произнёс: «Мы все всё понимаем». Шесть лет спустя его коллега Алексей Ивахнов так прокомментировал поражение в матче с «Факелом» в Воронеже, когда внезапно перестала работать система VAR (красноярцы получили спорный пенальти в свои ворота, а им самим не дали 11-метровый):

«Выиграть в таком прекрасном городе, как Воронеж, на таком прекрасном поле, с такими прекрасными болельщиками при таком судействе невозможно. Не смогла бы это сделать даже «Барселона», готов поспорить с вами на коробку сока. Самое неприятное, когда из людей делают дураков. Все всё понимают. Сегодня нас технично не пустили в РПЛ».

По сути, Ивахнов процитировал Тихонова. Но самый памятный скандал случился в 2022-м в первой встрече «СКА-Хабаровск» с «Химками». Илья Лантратов устроил конфликт с болбоем, толкнув мальчика, подававшего мячи. Голкипер в итоге отделался штрафом в 50 тысяч рублей, а его «Химки» после поражения в Хабаровске со счётом 0:1 разгромили армейцев на своём поле – 3:0.

Какие стыковые матчи были самыми запоминающимися

В стыках было много запоминающихся матчей. Особенно интересные получились в прошлом сезоне – с камбэками команд РПЛ. «Акрон» победил «Урал» в Екатеринбурге со счётом 2:0, а затем едва не отдал всё дома – уступил 1:2. «Арсенал» и вовсе проиграл «Пари НН», одолев нижегородцев в первой игре на их поле – 2:1. Затем «оружейники» были биты в Туле – 0:2.

В 2017-м победитель единственный раз в истории определился в серии пенальти. «СКА-Хабаровск» с «Оренбургом» дважды выдали по нулевой ничьей, а серию 11-метровых выиграли армейцы. Причём на чужом поле.

Годом ранее «Томь» после поражения в Краснодаре от «Кубани» (0:1) добыла волевую победу в Томске – 2:0. В 2022-м мощно зарубились «Оренбург» с «Уфой». Первую встречу завершили вничью – 2:2, а в ответной оренбуржцы выиграли на выезде со счётом 2:1. Решающий гол команда Марцела Лички забила на 90-й минуте. В 2023-м едва не совершила чудо «Родина». Крупно уступив на своём поле – 0:3, столичная команда почти спаслась в Нижнем Новгороде. Забила дважды к 24-й минуте, но на третий гол всё же не наиграла.

Когда и почему отменяли стыковые матчи

Два года подряд стыковые матчи в российском футболе отменяли. Это происходило в сезоне-2019/2020 и в сезоне-2020/2021. Причём причины для такого решения были разными.

В первом случае чемпионат испортила пандемия коронавируса. В Первой лиге сезон завершился в марте – сыграли только 27 из 38 запланированных туров. «Ротор» и «Химки», находившиеся в тот момент в топ-2, перешли в элиту, а занимавшие, соответственно, третье и четвёртое места «Чертаново» и московское «Торпедо» не получили возможности подняться наверх через стыки.

На следующий год причина отмены была уже не медицинская, а организационно-финансовая. Занявший второе место в Первой лиге «Оренбург» и финишировавшая четвёртой «Алания» не получили лицензии из-за проблем со стадионами. В РПЛ отправились победитель турнира «Крылья Советов», а также ставший третьим «Нижний Новгород». В топ-6 попали ещё «Балтика» с московским «Торпедо», но их надежды на стыки не оправдались. Футбольные власти решили по-своему.