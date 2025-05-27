Карпин — в «Динамо»! Пока неофициально, но зарплата и трансферные цели уже известны

Ну вот и всё — Валерий Карпин в ближайшее время станет главным тренером «Динамо». Ещё недавно казалось, что этот «трансфер» главного тренера сборной России окажется ключевой сагой лета в РПЛ, а всё понятно уже в конце мая.

Говорить о переходе Карпина начали ещё зимой, когда он покинул «Ростов». Тогда сам тренер опровергал возможный вариант с «Динамо», однако клуб изначально настраивался именно на него — и отпускать эту ситуацию не собирался. Весной команду покинул Марцел Личка (тогда никто особо не удивился), временно её возглавил Ролан Гусев. Но, несмотря на неплохой старт, Ролана рассматривали только как промежуточную фигуру. Всё это время «Динамо» вело переговоры с Карпиным — они длились полтора-два месяца и сейчас практически завершены.

Валерий Карпин в мае 2025-го «Информация о договорённости с «Динамо»? Круто, что ещё могу сказать. Подтвердить эту информацию не могу. Могу только опровергнуть. Вёл ли переговоры с «Динамо»? Нет. Обращались ли из «Динамо» по поводу работы? Нет».

Что по условиям?

По нашей информации, стороны устно согласовали условия контракта: зарплата — € 2,5 млн в год. Совмещение с работой в сборной — тоже подтверждено. Да-да, в «Динамо» так хотели Карпина, что готовы отпускать его в национальную команду на сборы и матчи. Ну а в РФС и раньше не высказывались против совмещения на время бана российской команды.

По условиям контракта с РФС, в случае совмещения работы с клубом зарплата в сборной сокращается в три раза — с € 1,8 млн до € 600 тыс. В итоге Карпин будет зарабатывать около € 3 млн. Срок соглашения — три года.

Валерий Карпин и Константин Тюкавин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Какие изменения ждут клуб?

Карпин уже начал собирать штаб. В частности, он связывался с испанскими аналитиками и предлагал им работу в московском клубе. Придёт ли в «Динамо» кто-то из тренерского штаба «Ростова», с которым Карпин работал ещё зимой, — пока неизвестно. Но экс-клуб тренера летом ждут большие, даже титанические перемены — так что исключать этот вариант не будем. Как и вариант, что Гусев останется в штабе Карпина.

«Динамо» параллельно занимается вопросами состава. Клуб ведёт переговоры с «Локомотивом» по поводу Александра Сильянова. Стороны пока далеки от сделки: «Локо» в это же время работает над продлением контракта с защитником. Но, как вы понимаете, под Карпина усиливаться готовы.

Кроме того, интерес проявляют к (сюрприз-сюрприз) игрокам «Ростова» Максиму Осипенко и Илье Вахании. Как думаете, сколько футболистов из бывшего клуба Карпина в итоге окажется в «Динамо» летом?

Данил Глебов что-то знал уже зимой — и переехал в Москву Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Официальное же назначение Карпина в «Динамо» ожидается после июньских товарищеских матчей сборной России. Напомним, нас ждут игры с командами Нигерии в Москве и Беларуси — в Минске.

Как вам такой союз?