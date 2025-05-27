Клуб пытаются оставить в РПЛ, хотя ещё недавно вводили внешнее управление, а молчание РФС только вредит. Колонка Георгия Илющенко.

От ситуации со стыками и «Химками» не по себе. Это уже больше чем просто абсурд

Завтра стартуют стыковые встречи за право провести следующий сезон в РПЛ. И они до предела абсурдны. «Пари НН» и «Ахмат» могут проиграть «Уралу» и «Сочи» — и всё равно не рухнуть в Первую лигу. Крутая мотивация выложиться по полной, правда? Более того, в Премьер-Лиге, вероятно, останется и «Оренбург» с 15-го места. Или нет?

Артур Конан Дойл, Эдгар Аллан По и Агата Кристи, простите, но вы больше не лучшие авторы детективов: самый лихой сюжет с непонятной развязкой пишет российский футбол. Причина — всех запутали «Химки» и РФС.

Подмосковный клуб завершил сезон 12-м, что не так уж и плохо. Но по факту давно страдает. В конце апреля футболисты «Химок» едва не устроили забастовку, потому что им с декабря не платили зарплату. Была вероятность, что на матч с «Зенитом» поедет дубль. Вмешиваться пришлось лично президенту РПЛ и вице-президенту РФС Александру Алаеву. Он приехал на базу химчан и убедил Заболотного с его собратьями по несчастью: бойкот не нужен, долги закроют.

Как писал «РБ Спорт», РПЛ досрочно отдала «Химкам» 50 млн рублей за ТВ-контракт и коммерческие доходы, а решение принимали на уровне высших чинов РФС: президента Александра Дюкова и генерального секретаря Максима Митрофанова. Всё ради целостности соревнований. Команда перешла под внешнее управление, что абсолютный нонсенс для нашего футбола.

Какой могла быть реакция инвестора «Химок»? Например, такой: «Сожалею, что мы угодили в такую ситуацию. Спасибо игрокам. Несмотря на пятимесячные долги, они продолжали выступать и согласились не бастовать. Это поступок настоящих спортсменов».

Однако Туфан Садыгов включил режим критики: «Вы же видели две последние игры «Химок»? Они были бездарными (1:4 с махачкалинским «Динамо» и 1:3 — с «Крыльями». — Прим. «Чемпионата»). Поэтому футболисты, наверное, решили утолить жажду от поражений бокалом пиар-кампании и после расторжения контракта с Артигой стали раскачивать лодку, в которой сидят. Они раздули ситуацию, сделав из неё проблему. Некоторые игроки прекрасно понимают, что после сезона они уйдут. Им терять нечего, поэтому начали качать лодку. Но мы будем относиться к ним с пониманием», — сказал Садыгов Sport24.

Туфан Садыгов Фото: Официальный портал Республики Бурятия

К слову, об Артиге. Испанского тренера, по сведениям источника «Чемпионата», убрали из-за двух факторов: он публично поддержал недовольство игроков длительными задержками зарплаты и перестал выпускать на поле сына инвестора Илью Садыгова. Последнее — совсем уже смертный грех.

Даже удивительно, что «Химки» при таких вводных за последние пять туров собрали шесть очков: обыграли кусачий «Рубин», скатали ничьи с «Акроном», «Ростовом» и «Оренбургом». Просто футболисты химчан понимают: их карьера на этом этапе не завершается, нужно показывать хорошую игру и тем самым привлекать к себе внимание других команд.

Только вопрос: а кому нужна эта? Илье Садыгову, чтобы ещё поиграть в РПЛ? Каждый раз, когда наблюдаешь картинку с химкинских трибун во время трансляций, как говорил один персонаж древнего мема, «мне хочется плакать, мне хочется стучать к вам». Средняя посещаемость «Арены Химки» — 2432 человека. Если верить официальной информации, конечно. Возможно, там считают уборщиц, стюардов и других сотрудников.

Болельщики на матче «Химок» Фото: Кадры из трансляции

Гостевых фанатов вот точно учитывают. Они-то зачастую, если сравнивать с местными, как раз заметно заполняют стадион. И речь не только про поклонников топ-клубов: в марте из Воронежа приехали 1300 человек и вывесили баннер со словами «Мы — хозяева стадиона!» И в чём они были неправы? Даже на встречи «Акрона» ходят практически в два раза лучше (4655 в среднем). Хотя он вообще-то играет не в Тольятти, а в Самаре.

«Химки» выкрутились гениально: высчитали процент посещаемости матчей от численности населения и гордо назвали свой клуб одним из самых популярных в лиге. Последние же места заняли «Зенит», «Спартак», «Динамо», ЦСКА и «Локомотив». Красивая манипуляция цифрами, правда? В таком случае «Чайка» из села Песчанокопское — вообще вне конкуренции.

Самые посещаемые команды РПЛ по версии «Химок» Фото: Кадры из трансляции

Другая болезненная для «Химок» тема — трансферная политика. Если бы клуб грамотно набирал футболистов, то и платить им было бы проще. Химчане же хватали всех без разбору, как дорвавшийся до распродажи шопоголик. Хорошо, Заболотный, Вера и Кокарев — топ-игроки. Джикия, Филин, Корредера и Бакаев — тоже в порядке. А помните, что вообще-то ещё подписывали Гогуа, Амиана, Капленко, Анджелковича, Юсупова, Одилова и многих-многих других?

18 трансферов на вход в общей сложности! 18! Плюс три аренды. Как будто руководство подмосковной команды посмотрело «Неудержимых» и поняло — надо бы организовать нечто подобное. Все ли заиграли? Риторический вопрос.

Илья Берковский, Лукас Вера и Антон Заболотный («Химки») Фото: РИА Новости

Что же в итоге? У клуба нет денег и болельщиков, зато имелось внешнее управление. Инвестор критикует игроков, хотя сам же перестал платить им зарплату. Футболист в составе, пробившийся в РПЛ явно не из-за большого таланта. Невнятная трансферная политика. А самое прекрасное — подвешенное состояние других команд. Никто до сих пор не знает, останутся ли «Химки» в Премьер-Лиге, хотя вот-вот начнутся стыковые встречи.

Почему же так тянут с финальным решением и цепляются за «Химки»? Причём РФС вообще ничего не объясняет: просто живите с этим, и всё, а конкретные химкинские нюансы в вопросе выдачи лицензии мы называть не станем.

«Игроки, как профессионалы, сделали свою работу и всё, что от нас зависит. Я уважаю всех партнёров по команде, они всё делали правильно. Да, результат (0:5 со «Спартаком». — Прим. «Чемпионата») нельзя назвать хорошим, но, с учётом того, что происходило в последние недели, неудивительно, что всё завершилось таким образом. Всё то время, что я здесь, я уважал клуб, однако клуб не уважал меня. Мне очень больно об этом говорить, но так и было», — сказал Лукас Вера Metaratings.

Аналогично сейчас не уважают и зрителей, которые вынуждены ждать финала истории. Плюс «Пари НН», «Ахмат», «Урал» и «Сочи» — им играть в стыках, у которых есть все шансы превратиться в фарс. А «Черноморец»? Его не пустили окончательно и бесповоротно. В случае же «Химок» терпят и ждут — они подали апелляцию на решение о невыдаче лицензии.

Подробности подсвечивают исключительно журналисты. Иван Карпов вот написал, что «Химки» до 1 июня погасят долг в 1,2 млрд рублей, останутся и наймут Игоря Осинькина. А зачем они нужны в РПЛ с таким багажом проблем? Какую ценность имеют для лиги? Ответов нет.

Недавно Андрей Аршавин, отвечая в эфире на вопрос коллеги о «Химках», сказал: «Честно? На «Химки» всем всё равно». Готовы с ним поспорить?