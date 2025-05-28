«Я был с семьёй, а потом меня просто прорвало». «Челси» стоит бояться не только Антони

Мануэль Пеллегрини, как никто другой, умеет доставать из небытия некогда перспективных и топовых футболистов. А ещё придаёт второе дыхание безнадёжным середнякам. Вратарь Адриан для зрителей всегда был «где-то там». Можно сказать, основной запасной вратарь. Но это скорее для тех, кто впервые услышал про Адриана в его ливерпульский период карьеры. Сейчас он близок к тому, чтобы привести «Бетис» к первому евротитулу в истории.

Провёл первый взрослый сезон в элите в 25 лет и сразу уехал в АПЛ

На самом деле, Адриан, родившись в Андалусии, начинал карьеру именно в «Бетисе». Правда, не в самый удачный период. Пройдя через молодёжные команды и аренды в испанских подвалах, испанец дебютировал за основу в 2012 году, в возрасте 25 лет. Но то был помятый «Бетис»: после череды успехов в 2000-х клуб упал в Сегунду и проторчал там два года.

Адриан в детстве Фото: Из личного архива Адриана

В сезоне-2011/2012 команда наконец вернулась в элиту и заняла 13-е место — как раз с Адрианом. Но вратарь не провёл ни одного матча за основу: вылетел посреди сезона из-за разрыва крестообразной связки. Прочувствовать тяжесть зелёно-белой футболки удалось спустя год. На дебютный матч Адриан вышел в щитках, на которых изображена вся его семья: от жены и родителей до бабушки и дедушки. Теперь это неотъемлемая часть его футбольного аутфита.

На щитках ещё нашлось место инициалам: «MR26, вечный». Это память о товарище Адриана Мике Роке, с которым он играл в молодёжке «Бетиса». В 2012 году защитник скончался из-за опухоли таза. «Щитки сопровождали меня на протяжении всей моей карьеры и помогали в трудные времена. И я снова буду носить их в следующем сезоне», — сказал Адриан прошлым летом.

Адриан в сезоне-2012/2013 Фото: Denis Doyle/Getty Images

В дебютном сезоне в Ла Лиге вратарь сыграл в 32 матчах, оформил 11 «сухарей» и выдал мегаперформанс против «Реала» Моуринью. Мадридцы нанесли восемь ударов в створ ворот Адриана, однако так и не сумели пробить его. «Бетис» в итоге выиграл 1:0, а в концовке чемпионата квалифицировался в Лигу Европы.

Адриан был одним из факторов успеха, но он так и не сыграл в еврокубках за родную команду. Летом 2013-го контракт испанца подошёл к концу, а стороны так и не договорились о зарплате по новому соглашению. Тогда же замаячил «Вест Хэм», за который играли постаревший Джо Коул, Энди Кэрролл, Марк Ноубл. Не самая подходящая компания для борьбы за еврокубки, зато в АПЛ легко удовлетворяли любые финансовые аппетиты футболистов. Испанец начинал, как всегда, запасным. Однако через полгода хорошо показал себя в Кубке Англии, занял место основного в АПЛ и выиграл несколько внутриклубных наград – вроде «Сейва сезона».

Адриан бьёт пенальти Фото: Ian Walton/Getty Images

Немного подождав, Адриана заметили и за пределами «Вест Хэма». В январе 2015-го лондонцы играли против «Эвертона» в Кубке Англии, где дотянули до послематчевых пенальти. Полевые долгое время не могли выбрать победителя, так что вскоре очередь дошла до голкиперов. При счёте 8:8 Адриан подошёл к «точке», демонстративно выкинул вратарские перчатки и пробил под перекладину — это один из ярчайших моментов в истории турнира. Вратарь «Эвертона», в свою очередь, не реализовал свой пенальти, так что удар Адриана стал победным.

Адриан экс-вратарь «Вест Хэма» «Я понимал, что забью, поэтому мне не нужен был лишний груз на руках».

Через год Адриану вновь довелось забить мяч в ворота соперника. В 2016-м «Вест Хэм» играл против клубных легенд в товарищеском матче и уже в первом тайме повёл 4:1. Один из мячей — на счету вратаря: тот пробежал через всё поле и мягким ударом пробил Дэвида Джеймса.

Адриан стал любимчиком лондонских болельщиков, однако это не спасло его от постепенного возвращения к статусу запасного. Сначала в 2017 году, когда команда арендовала списанного Гвардиолой Джо Харта — тот был главным английским вратарём до появления Пикфорда, так что задвинуть его в запас было невозможно. Но тренер Дэвид Мойес всё же чередовал Харта и Адриана в основе. Испанец в итоге сыграл 19 матчей в АПЛ.

Адриан в «Вест Хэме» Фото: Alex Morton/Getty Images

А в следующем сезоне командой руководил уже Мануэль Пеллегрини — чилиец отдал безоговорочное предпочтение Лукашу Фабианьскому, только пришедшему из «Суонси». Адриан заскучал и отказался продлевать контракт, который истёк в 2019-м.

Адриана в «Ливерпуле» похоронил матч с «Атлетико»

Половину лета испанец пробыл свободным агентом. Где-то появлялись предложения, но договориться не получалось. Чтобы поддержать форму, «Бетис» открыл для воспитанника ворота своей базы. Когда ситуация становилась всё печальнее, а устраивающих предложений не было, внезапно на связь вышел Юрген Клопп. «Ливерпуль» искал подмену для Алисона — Кариус и Миньоле были слишком хороши, чтобы сидеть на скамейке, так что Юрген отправил их в «Бешикташ» и «Брюгге» соответственно.

Адриан празднует победу в Суперкубке УЕФА Фото: Michael Regan/Getty Images

Разумеется, при пиковом Алисоне шансов на основу вообще не было. Но вмешался случай: в 1-м туре АПЛ бразилец неудачно ввёл мяч в игру от ворот и травмировался. Вышедший на замену Адриан помог удержать победный счёт в матче с с «Норвичем» (хотя «удержать» для той команды звучит немного странно).

Испанец продержался в качестве первого номера аж два месяца и стал ключевым звеном в завоевании Суперкубка УЕФА — Адриан отбил пенальти Тэмми Абрахама в послематчевой серии. Однако периодически ошибался в чемпионате. Например, в одном из матчей подарил гол «Саутгемптону». Клопп иронично прокомментировал оплошность испанца: «Теперь добро пожаловать [в команду]! Алисон делал то же самое».

Но сколько бы Алисон ни ошибался, роль основного вратаря отнять у него было невозможно — бразилец вернулся в состав в октябре и не дал Адриану никаких шансов. Пока вновь не травмировался — прямо перед ответным матчем с «Атлетико» в плей-офф Лиги чемпионов.

Адриан Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Увы, тот матч стал роковым для Адриана. Он провёл на поле аж 120 минут, но не помог «Ливерпуль» избежать поражения и вылета из турнира. Самое обидное: вратарь «привёз» один из голов, неудачно выбив мяч на Феликса. Тогда болельщики начали строчить гневные сообщения, а от Клоппа потребовали найти нового запасного вратаря.

Отчасти немец поддался просьбам фанатов. Начиная с сезона-2020/2021 Клопп стал всё больше отдавать предпочтение воспитаннику Кивину Келлехеру — Адриан отошёл на третьестепенные роли и стал своеобразным талисманом раздевалки, который «лутает» трофеи, сидя на скамейке.

Причём испанец спокойно воспринял новую «должность», осознавая, что воспитанники всегда будут в приоритете. Адриан продолжал выходить по праздникам, пока его контракт с «Ливерпулем» не истёк в 2024-м. «Я плакал, когда покидал «Ливерпуль». У меня не было возможности как следует попрощаться с фанатами, поэтому пришлось снять видео для своей страницы в социальных сетях. Я был дома с семьёй, и после этого меня просто прорвало», — вспоминал футболист.

Руководство предлагало испанцу остаться ещё на сезон, но напоследок, перед завершением карьеры, вратарь всё же хотел оставить какой-нибудь след в футболе. И тогда подвернулся вариант с родным «Бетисом».

Адриан и Юрген Клопп Фото: Getty Images

Даже покинув «Ливерпуль», испанец продолжает следить за результатами бывших одноклубников. А ещё успевает давать советы новичкам. Например, Георгию Мамардашвили.

Адриан вратарь «Бетиса» «Твоя роль в клубе со временем меняется, и ты должен научиться адаптироваться. Но я всегда был уверен, что окажусь готов, если понадоблюсь тренеру. Я бы дал такой же совет Георгию Мамардашвили. Он должен помнить, что у «Ливерпуля» есть вратари №1 из Бразилии и Республики Ирландия. Ему будет непросто стать первым номером, однако он молод и должен многому научиться. Мы не знаем, будет ли он играть в «Ливерпуле» в следующем сезоне или вернётся в «Валенсию» либо перейдёт в другой клуб на правах аренды. Но когда перед тобой Алисон, это хороший шанс продолжать учиться».

Спустя 11 лет в «Бетисе» многое поменялось. Теперь клуб может позволить себе трансферы именитых футболистов и регулярно борется за еврокубки. А ещё в клубе появились крутые эсэмэмщики. По случаю возвращения Адриана они подготовили мощный анонсирующий ролик, где вратарь воссоздал легендарную сцену с бегом Рокки Бальбоа.

На этот раз Пеллегрини не «зачехлил» испанца. Спустя полгода Адриан захватил место в основе «Бетиса», хотя начинал дублёром Руя Силвы. Клуб из Андалусии резко преобразился, выдал шестиматчевую победную серию в Ла Лиге (успели даже обыграть «Реал»). А теперь 38-летний Адриан выведет родную команду на первый в её истории финал еврокубка.