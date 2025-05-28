«Я был с семьёй, а потом меня просто прорвало». «Челси» стоит бояться не только Антони

Мануэль Пеллегрини, как никто другой, умеет доставать из небытия некогда перспективных и топовых футболистов. А ещё придаёт второе дыхание безнадёжным середнякам. Вратарь Адриан для зрителей всегда был «где-то там». Можно сказать, основной запасной вратарь. Но это скорее для тех, кто впервые услышал про Адриана в его ливерпульский период карьеры. Сейчас он близок к тому, чтобы привести «Бетис» к первому евротитулу в истории.
Провёл первый взрослый сезон в элите в 25 лет и сразу уехал в АПЛ
На самом деле, Адриан, родившись в Андалусии, начинал карьеру именно в «Бетисе». Правда, не в самый удачный период. Пройдя через молодёжные команды и аренды в испанских подвалах, испанец дебютировал за основу в 2012 году, в возрасте 25 лет. Но то был помятый «Бетис»: после череды успехов в 2000-х клуб упал в Сегунду и проторчал там два года.
Адриан в детстве
Фото: Из личного архива Адриана
В сезоне-2011/2012 команда наконец вернулась в элиту и заняла 13-е место — как раз с Адрианом. Но вратарь не провёл ни одного матча за основу: вылетел посреди сезона из-за разрыва крестообразной связки. Прочувствовать тяжесть зелёно-белой футболки удалось спустя год. На дебютный матч Адриан вышел в щитках, на которых изображена вся его семья: от жены и родителей до бабушки и дедушки. Теперь это неотъемлемая часть его футбольного аутфита.
На щитках ещё нашлось место инициалам: «MR26, вечный». Это память о товарище Адриана Мике Роке, с которым он играл в молодёжке «Бетиса». В 2012 году защитник скончался из-за опухоли таза. «Щитки сопровождали меня на протяжении всей моей карьеры и помогали в трудные времена. И я снова буду носить их в следующем сезоне», — сказал Адриан прошлым летом.
Адриан в сезоне-2012/2013
Фото: Denis Doyle/Getty Images
В дебютном сезоне в Ла Лиге вратарь сыграл в 32 матчах, оформил 11 «сухарей» и выдал мегаперформанс против «Реала» Моуринью. Мадридцы нанесли восемь ударов в створ ворот Адриана, однако так и не сумели пробить его. «Бетис» в итоге выиграл 1:0, а в концовке чемпионата квалифицировался в Лигу Европы.
Адриан был одним из факторов успеха, но он так и не сыграл в еврокубках за родную команду. Летом 2013-го контракт испанца подошёл к концу, а стороны так и не договорились о зарплате по новому соглашению. Тогда же замаячил «Вест Хэм», за который играли постаревший Джо Коул, Энди Кэрролл, Марк Ноубл. Не самая подходящая компания для борьбы за еврокубки, зато в АПЛ легко удовлетворяли любые финансовые аппетиты футболистов. Испанец начинал, как всегда, запасным. Однако через полгода хорошо показал себя в Кубке Англии, занял место основного в АПЛ и выиграл несколько внутриклубных наград – вроде «Сейва сезона».
Адриан бьёт пенальти
Фото: Ian Walton/Getty Images
Немного подождав, Адриана заметили и за пределами «Вест Хэма». В январе 2015-го лондонцы играли против «Эвертона» в Кубке Англии, где дотянули до послематчевых пенальти. Полевые долгое время не могли выбрать победителя, так что вскоре очередь дошла до голкиперов. При счёте 8:8 Адриан подошёл к «точке», демонстративно выкинул вратарские перчатки и пробил под перекладину — это один из ярчайших моментов в истории турнира. Вратарь «Эвертона», в свою очередь, не реализовал свой пенальти, так что удар Адриана стал победным.
«Я понимал, что забью, поэтому мне не нужен был лишний груз на руках».
Через год Адриану вновь довелось забить мяч в ворота соперника. В 2016-м «Вест Хэм» играл против клубных легенд в товарищеском матче и уже в первом тайме повёл 4:1. Один из мячей — на счету вратаря: тот пробежал через всё поле и мягким ударом пробил Дэвида Джеймса.
Адриан стал любимчиком лондонских болельщиков, однако это не спасло его от постепенного возвращения к статусу запасного. Сначала в 2017 году, когда команда арендовала списанного Гвардиолой Джо Харта — тот был главным английским вратарём до появления Пикфорда, так что задвинуть его в запас было невозможно. Но тренер Дэвид Мойес всё же чередовал Харта и Адриана в основе. Испанец в итоге сыграл 19 матчей в АПЛ.
Адриан в «Вест Хэме»
Фото: Alex Morton/Getty Images
А в следующем сезоне командой руководил уже Мануэль Пеллегрини — чилиец отдал безоговорочное предпочтение Лукашу Фабианьскому, только пришедшему из «Суонси». Адриан заскучал и отказался продлевать контракт, который истёк в 2019-м.
Адриана в «Ливерпуле» похоронил матч с «Атлетико»
Половину лета испанец пробыл свободным агентом. Где-то появлялись предложения, но договориться не получалось. Чтобы поддержать форму, «Бетис» открыл для воспитанника ворота своей базы. Когда ситуация становилась всё печальнее, а устраивающих предложений не было, внезапно на связь вышел Юрген Клопп. «Ливерпуль» искал подмену для Алисона — Кариус и Миньоле были слишком хороши, чтобы сидеть на скамейке, так что Юрген отправил их в «Бешикташ» и «Брюгге» соответственно.
Адриан празднует победу в Суперкубке УЕФА
Фото: Michael Regan/Getty Images
Разумеется, при пиковом Алисоне шансов на основу вообще не было. Но вмешался случай: в 1-м туре АПЛ бразилец неудачно ввёл мяч в игру от ворот и травмировался. Вышедший на замену Адриан помог удержать победный счёт в матче с с «Норвичем» (хотя «удержать» для той команды звучит немного странно).
Испанец продержался в качестве первого номера аж два месяца и стал ключевым звеном в завоевании Суперкубка УЕФА — Адриан отбил пенальти Тэмми Абрахама в послематчевой серии. Однако периодически ошибался в чемпионате. Например, в одном из матчей подарил гол «Саутгемптону». Клопп иронично прокомментировал оплошность испанца: «Теперь добро пожаловать [в команду]! Алисон делал то же самое».
Но сколько бы Алисон ни ошибался, роль основного вратаря отнять у него было невозможно — бразилец вернулся в состав в октябре и не дал Адриану никаких шансов. Пока вновь не травмировался — прямо перед ответным матчем с «Атлетико» в плей-офф Лиги чемпионов.
Адриан
Фото: Clive Brunskill/Getty Images
Увы, тот матч стал роковым для Адриана. Он провёл на поле аж 120 минут, но не помог «Ливерпуль» избежать поражения и вылета из турнира. Самое обидное: вратарь «привёз» один из голов, неудачно выбив мяч на Феликса. Тогда болельщики начали строчить гневные сообщения, а от Клоппа потребовали найти нового запасного вратаря.
Отчасти немец поддался просьбам фанатов. Начиная с сезона-2020/2021 Клопп стал всё больше отдавать предпочтение воспитаннику Кивину Келлехеру — Адриан отошёл на третьестепенные роли и стал своеобразным талисманом раздевалки, который «лутает» трофеи, сидя на скамейке.
Причём испанец спокойно воспринял новую «должность», осознавая, что воспитанники всегда будут в приоритете. Адриан продолжал выходить по праздникам, пока его контракт с «Ливерпулем» не истёк в 2024-м. «Я плакал, когда покидал «Ливерпуль». У меня не было возможности как следует попрощаться с фанатами, поэтому пришлось снять видео для своей страницы в социальных сетях. Я был дома с семьёй, и после этого меня просто прорвало», — вспоминал футболист.
Руководство предлагало испанцу остаться ещё на сезон, но напоследок, перед завершением карьеры, вратарь всё же хотел оставить какой-нибудь след в футболе. И тогда подвернулся вариант с родным «Бетисом».
Адриан и Юрген Клопп
Фото: Getty Images
Даже покинув «Ливерпуль», испанец продолжает следить за результатами бывших одноклубников. А ещё успевает давать советы новичкам. Например, Георгию Мамардашвили.
«Твоя роль в клубе со временем меняется, и ты должен научиться адаптироваться. Но я всегда был уверен, что окажусь готов, если понадоблюсь тренеру. Я бы дал такой же совет Георгию Мамардашвили. Он должен помнить, что у «Ливерпуля» есть вратари №1 из Бразилии и Республики Ирландия. Ему будет непросто стать первым номером, однако он молод и должен многому научиться. Мы не знаем, будет ли он играть в «Ливерпуле» в следующем сезоне или вернётся в «Валенсию» либо перейдёт в другой клуб на правах аренды. Но когда перед тобой Алисон, это хороший шанс продолжать учиться».
Спустя 11 лет в «Бетисе» многое поменялось. Теперь клуб может позволить себе трансферы именитых футболистов и регулярно борется за еврокубки. А ещё в клубе появились крутые эсэмэмщики. По случаю возвращения Адриана они подготовили мощный анонсирующий ролик, где вратарь воссоздал легендарную сцену с бегом Рокки Бальбоа.
На этот раз Пеллегрини не «зачехлил» испанца. Спустя полгода Адриан захватил место в основе «Бетиса», хотя начинал дублёром Руя Силвы. Клуб из Андалусии резко преобразился, выдал шестиматчевую победную серию в Ла Лиге (успели даже обыграть «Реал»). А теперь 38-летний Адриан выведет родную команду на первый в её истории финал еврокубка.