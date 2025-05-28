«Челси» — маленькая команда». Пеллегрини ещё в АПЛ зарубался со своим соперником по финалу

Сегодня, 28 мая, состоится второй еврокубковый финал нынешнего сезона – «Бетис» сразится с «Челси» за трофей Лиги конференций. Для Энцо Марески это первая встреча с севильской командой в тренерской карьере. А вот его коллега из «Бетиса» Мануэль Пеллегрини уже 11 раз играл против лондонцев и побеждал не реже, чем уступал – четыре выигрыша при четырех поражениях и трёх ничьих. Это было в период работы чилийца с «Манчестер Сити» и «Вест Хэмом». У Пеллегрини особая история противостояний c «Челси» – однажды он назвал лондонцев «маленькой командой» и сравнил со «Сток Сити»!

Пеллегрини появился в английском футболе в 2013 году, возглавив шедший к доминации в Европе «Манчестер Сити». Его задачей было вернуть отданное «Манчестер Юнайтед» золото и пошуметь в Лиге чемпионов. Экс главному тренеру «Реала» и «Малаги» дали контракт на три года – столько он и отработал с «горожанами».

А ведь сложись обстоятельства чуть иначе, Пеллегрини оказался бы в АПЛ ещё в 2007-м. Тогда на тренера «Вильярреала» впервые положил глаз «Челси», искавший нового коуча после отставки Жозе Моуринью. Агент Мануэля рассказывал о переговорах с английским клубом, но Пеллегрини до Лондона так и не доехал.

В первом же сезоне под руководством чилийца «Манчестер Сити» выиграл чемпионский титул. Причём ещё в январе 2014-го достиг рубежа в 100 голов во всех турнирах – всего за 34 матча. Команда Пеллегрини побила рекорд для клубов АПЛ, установленный «Челси» сезоном ранее. Между тем летом 2013-го у Мануэля снова была возможность возглавить именно лондонскую команду, а не «Ман Сити». В апреле того года, ещё будучи тренером «Малаги», он встречался с представителями столичного клуба и рассматривался как один из главных кандидатов на пост. Тем не менее и в тот раз не сложилось – Пеллегрини отправился в Манчестер. В «Челси» же вернулся Моуринью, который тремя годами ранее приходил на его место в «Реал».

Португалец и стал главным антагонистом чилийца в АПЛ. В «золотой» сезон «Манчестер Сити» потерпел всего шесть поражений, и два из них – от «Челси». Команда Моуринью стала единственной, обыгравшей чемпиона в обоих кругах. В первом круге Особенный отпраздновал победный гол в провокационной манере перед скамейкой запасных соперника. После матча Мануэль отказался пожимать ему руку. А на финише чемпионата в апреле 2014-го Пеллегрини перед ключевым матчем с лидировавшим тогда «Ливерпулем» раскритиковал «Челси» – третьего реального претендента на титул:

«Чемпионство «Челси» стало бы огромным разочарованием для футбола, для болельщиков, для каждого, – заявил Пеллегрини. – Думаю, самый привлекательный футбол, наибольшее количество голов должны быть вознаграждены. Я не говорю, что хорошо обороняться не важно. Футбол состоит из атаки и обороны. Но думаю, что большие команды должны играть как большие команды».

В тот момент у «Манчестер Сити» было 84 гола в АПЛ, у «Ливерпуля» – 90 (при двух лишних матчах). А вот у «Челси» – всего 65. Моуринью ехал к титулу на «автобусе». Любящего зрелищный, атакующий футбол чилийца это раздражало.

Правда, Пеллегрини взял реванш у Моуринью в 1/8 финала Кубка Англии, где «Манчестер Сити» победил «Челси» со счётом 2:0. Это было самым большим достижением «горожан» в Кубке Англии того сезона, так как дальше они вылетели. Зато вместе с АПЛ выиграли Кубок лиги.

На следующий год португалец с чилийцем ещё сильнее подогрели своё противостояние. Моуринью отнял у Пеллегрини золото – «Челси» финишировал первым, обойдя «Манчестер Сити» на восемь очков. Оба матча завершились вничью – 1:1. В первом круге «горожан» от домашнего поражения спас Фрэнк Лэмпард, забивший своей бывшей команде. Мануэль опять разнёс на пресс-конференции футбол Жозе:

«На поле был один фаворит. «Челси» играл как маленькая команда. Я горжусь своими парнями. Мы продолжали действовать в своём стиле и забили важный гол. Лично я был бы разочарован, если бы моя команда играла так, как это делал «Челси». Такое чувство, что мы играли не против «Челси», а против «Сток Сити». 10 человек защищались на своей половине. Они поймали нас на контратаке и продолжили обороняться до конца матча».

По ходу чемпионата «Манчестер Сити» отыграл у «Челси» девять очков, однако всё равно отстал в гонке. И не взял вообще ни одного трофея. Моуринью забрал в том сезоне и Кубок лиги, принадлежавший Пеллегрини.

В сезоне-2015/2016 до декабрьского увольнения Моуринью «Челси» с «Манчестер Сити» успели встретиться однажды. Во 2-м туре АПЛ «горожане» разгромили лондонцев дома – 3:0. Это случилось в августе, а в ноябре чилиец ещё раз «пнул» в интервью португальца и его «Челси».

«Принято говорить, что «Челси» скучен, однако это не совсем так, – рассуждал Пеллегрини. – «Челси» эгоистичен, а не скучен. Это команда, которая ставит во главу угла игру без мяча. На мой взгляд, это неуважение к футболу как к зрелищу. Игру смотрят миллионы людей, многие платят за билеты большие суммы и смотрят на то, как команда защищается, вместо того чтобы атаковать. Этот стиль можно оправдать, если он приносит победу в чемпионате, но это эгоистично».

Интересно, что, когда «Челси» отправил в отставку Моуринью, руководство лондонского клуба вернулось к кандидатуре Пеллегрини. В третий раз! Marca писала, что «Челси» хочет назначить Мануэля как раз из-за стиля его работы – противоположного стилю Жозе. Это происходило на фоне слухов об уходе чилийца из «Манчестер Сити» по окончании сезона. Более того, в феврале 2016-го появилась информация, что стороны продвинулись в переговорах. И «Челси» сделал Пеллегрини «очень заманчивое предложение». Однако их пути снова не пересеклись: тренер отправился на заработки в Китай, а лондонцы сделали ставку на Антонио Конте.

В том сезоне команда Пеллегрини ещё дважды сыграла с «Челси». Потерпела разгромное поражение (1:5) далёким от оптимального составом в Кубке Англии и вновь крупно победила в АПЛ (3:0). «Манчестер Сити» финишировал лишь на четвёртом месте, но хотя бы вернул себе отобранный лондонцами Кубок лиги.

Ещё три встречи с «Челси» были у Пеллегрини, когда он вернулся в АПЛ и возглавил «Вест Хэм». В сезоне-2018/2019 «молотобойцы» сыграли вничью дома (0:0) и уступили на выезде (0:2). В сезоне-2019/2020 до отставки чилийского тренера «Вест Хэм» победил на «Стэмфорд Бридж» со счётом 1:0. Так что последнюю дуэль с «Челси» Мануэлю вспоминать приятно.

Даже в 2023 году, уже тренируя «Бетис», Пеллегрини упоминал «Челси» наряду с другими топ-клубами Англии, защищая «Ман Сити» – в ответ на претензии в адрес «горожан» из-за гигантских трат на трансферном рынке.

«Критика «Сити» всегда была очень несправедливой. Если бы между клубами существовала астрономическая разница, тогда, возможно, критика была бы справедливой. Но «Челси» тратил целое состояние. И «Манчестер Юнайтед» тратил целое состояние. И «Ливерпуль» тратил целое состояние, и «Арсенал». Это не тот случай, когда один клуб хотел приобрести игрока за € 100 млн, а «Сити» пришёл и заплатил € 200 млн. Такого не было».

Впрочем, «Челси» Марески чилиец точно не будет уничтожать в публичном пространстве вне зависимости от исхода финала. Ведь лондонцев возглавляет его ученик. Итальянец, будучи полузащитником, играл под руководством Мануэля за «Малагу». А как тренер Мареска ассистировал Пеллегрини в «Вест Хэме» с лета 2018-го по декабрь 2019-го.

«Мануэль был тем человеком, который убедил меня стать тренером. Однажды, когда я ещё играл за «Малагу», он сказал: «Ты должен попытаться стать тренером, думаю, у тебя получится». С того дня я действительно задумался об этом», – признавался Мареска.

Сегодняшний «Челси» должен быть симпатичен 71-летнему чилийцу.