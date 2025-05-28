«У нас уникальный проект». Тренер и директора «Локомотива» — о настоящем и будущем клуба

«Локомотив» выдал неоднозначный сезон-2024/2025. В первой части чемпионата для молодой команды не жалели комплиментов, во второй — нередко критиковали, причём не только по игровым причинам. Вопросов к первым лицам клуба за это время накопилось много. За ответами на них мы и отправились в Баковку, на легендарную, но в последнее время модернизированную учебно-тренировочную базу железнодорожников.

Журналистов встретили сразу два директора (генеральный — Владимир Леонченко, спортивный — Дмитрий Ульянов) и один главный тренер — Михаил Галактионов.

О чём говорили:

Почему Тикнизян не перешёл в «Зенит» и чем недоволен сейчас

— В конце сезона ходило много новостей о смене главного тренера. Значит ли сегодняшняя совместная пресс-конференция, что Галактионов остаётся?

Леонченко: Да. Никаких перестановок не планируется. В клубе должна быть стабильность — и в руководстве, и в тренерском штабе. Мы работаем в команде и двигаемся дальше.

— Михаил Михайлович, как вы реагировали на новости о возможной отставке?

Галактионов: Нужно понять первоисточник этих новостей. Если вы заметили, то первые слухи появились накануне ответственного матча с «Зенитом». Мы знаем, что определённая инициативная группа хотела покачать ситуацию в команде и в клубе. При этом мы внутри воспринимали эти вбросы спокойно. В любом большом клубе происходят такие вещи.

— На матч с «Оренбургом» вы выставили 11 россиян в стартовом составе. Понимаете, что это выглядело как политический жест?

Галактионов: Я читал разные мнения. В том числе, что я как будто хочу что-то показать руководству РЖД. Это глупость. На самом же деле всё очень просто: у Монтеса и Ньямси были повреждения, а Фассон находился не в форме. Поэтому они не попали в состав. А больше-то у нас иностранцев и нет! В следующем туре, если вы заметили, Монтес и Фассон сыграли.

— Для вас стало неожиданностью резонансное выступление Тикнизяна в микст-зоне?

Галактионов: Высказывание Наира — резковатое с точки зрения выхода в прессу. Но глобально… Мы проводили командное собрание, и никто из ребят не увидел в словах Наира чего-то страшного. Он оценил себя, своё состояние и игровую форму. Это была критическая оценка. Что касается последующих разговоров, что мы якобы не отпустили его в «Зенит»: друзья, агент игрока сам заявлял, что клубы обо всём договорились — не получилось согласовать только личные условия Наира.

Если говорить про его игровое время, то из 30 матчей Тикнизян принял участие в 23. Его игровое время в этом сезоне примерно такое же, что и в прошлом. Когда Наир выигрывал конкуренцию у Пиняева, Сильянова и Самошникова — играл он. Сейчас, когда результат дают другие ребята — играют они. То, что он решил выйти со своим недовольством в прессу — неверный шаг. Вопросов и тем относительно Наира за четыре года в клубе было очень много. Но всё всегда оставалось внутри команды. Поэтому для меня странно, что игрок решил выступить публично.

— Никаких санкций к нему применено не было?

Ульянов: По большому счёту он ничего не сказал. Форма подачи была резкая, но Наир просто оценил себя.

— А не допускаете, что такими резкими высказываниями Наир сбил себе цену минимум на € 1 млн? Может, его на эту сумму оштрафовать?

Ульянов: Штрафовать точно не будем. Сумму добавим.

— Что с его будущим?

Галактионов: У Наира ещё год контракта. Если предложений, устраивающих клуб, не будет — он продолжит свои выступления за «Локомотив». Если принесёт пользу, мы даже вправе предложить ему новый контракт с увеличением зарплаты. Никакого отрицания в отношении Наира у меня нет.

Наир Тикнизян Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

— Допускаете, что если предложений не будет, то история забудется и Тикнизян начнёт сезон на тех же условиях?

Галактионов: Были определённые спекуляции на предыдущей неделе в телеграм-каналах, которые опубликовали неверную информацию об отстранении Тикнизяна от тренировок. Наир работал целую неделю в общей группе. У него прекрасные отношения с партнёрами. Он недельный цикл отработал, но обратился к тренерскому штабу и руководству с просьбой не брать его на матч в Самару, так как из-за случившейся ситуация его психоэмоциональное состояние было не на должном уровне. Мы пошли игроку навстречу. Команда показала против «Акрона» хороший футбол и победила. Что касается того, нужен игрок или нет – если он у нас в обойме, конкурирует за место в стартовом составе и приносит пользу, то почему нет?

— А если ситуация не изменится? Уже зимой Тикнизян может подписать предварительное соглашение с другим клубом, и «Локо» ничего не выручит за игрока.

Леонченко: Как только к нам поступает предложение по какому-либо игроку, мы его обсуждаем. Будет предложение по Тикнизяну — рассмотрим.

— Сейчас их нет?

Ульянов: На данный момент официальной бумаги по Тикнизяну в клуб не приходило. Но звонят, спрашивают. Три-четыре клуба интересуются им.

— Михаил Михайлович, одной из ваших сильных сторон считается умение гасить конфликты, чтобы они не выходили на публику. Вы нашли ключ к Максиму Глушенкову, хотя у того сложный характер. Но в этом сезоне мы видим недовольство Сулейманова и Тикнизяна. Есть ощущение, что игрокам не хватает общения с тренером на темы, которые их беспокоят.

Галактионов: Личное общение происходит с каждым игроком. Разговоры о том, что кто-то с кем-то не общается, неактуальны. Что касается какой-то тенденции, то её, может быть, видят те, кто этого хочет. Условно на вопрос «почему ты не играешь?» футболист отвечает: «Потому что тренер не ставит». Это конфликт? Нет. После своих слов Сулейманов приходит и продолжает работать. Данную ситуацию мы с ним обсудили и почему он раньше не пришёл с этой проблемой.

Леонченко: Хорошо начали вопрос с Глушенкова. Это прекрасный пример, когда футболист, у которого не получилось в «Спартаке», пришёл к нам из «Крыльев Советов» и заиграл. Многие специалисты не верили, что он заиграет. Благодаря работе тренерского штаба Глушенков стал лучшим по системе «гол+пас» и ушёл в «Зенит». В этом сезоне наш воспитанник Алексей Батраков стал лидером, заслужил вызов в главную сборную страны. Он выдержал конкуренцию. У нас много таких примеров, и я не вижу никаких проблем, если кто-то жалуется.

Галактионов: Конкуренция коснулась каждой позиции. Были неудачные отрезки во вратарской позиции – произошла смена. Были неудачные отрезки в зоне обороны – произошла ротация. Была такая ситуация в полузащите и нападении. И все воспринимали это нормально.

Теперь важно понять, игрок выходит с таким заявлением в СМИ по собственному желанию или по подсказке кого-то со стороны. Тренерская комната всегда открыта для всех, все недовольства нужно оставлять там. Чем-то недоволен — приди и скажи об этом. Если ты этого не делаешь, то работаешь. Такие игроки, которым что-то не нравится, есть в каждой команде. Поэтому тенденцию искать не нужно.

— На следующий день после заявления Тикнизяна в СМИ выступила его жена Яна Ромашкина. И после её высказывания сложилось впечатление, что у Наира долго копилась обида, которая вылилась в такой яркий спич.

Галактионов: Состояние Наира нам понятно с 2022 года. Оно разное. Было очень много различных моментов, которые оставались внутри команды. Были индивидуальные беседы насчёт его восприятия игрового времени и позиции. Если говорить про накопительный эффект, то каждый сам индивидуально себя накручивает и воспринимает что-либо у себя в голове. На учебно-тренировочном сборе Наир наигрывался в стартовом составе. За день до последнего контрольного матча он получил повреждение, и вместо него на игру вышел другой футболист. После чего этот футболист вышел с первых минут в матче РПЛ с махачкалинским «Динамо». А Тикнизян вышел со скамейки, принёс пользу, сделал результативное действие и сразу же вернулся в стартовый состав. То же самое происходило дальше. Сыграл нехорошо – сел на скамейку, сыграл хорошо – вернул себе место в старте. Мне кажется, эту тему надо отпустить.

Михаил Галактионов Фото: Пресс-служба ФК «Локомотив»

Из-за чего «Локомотив» сбавил весной

— У вас есть объяснение, почему «Локомотив» провёл такую замечательную осень, а весну – не очень?

Галактионов: Давайте начнём с лета 2024 года. У нас по разным причинам произошло расставание с игроками, на которых рассчитывали. Было очень много скептиков. Но мы были уверены, что наша команда хорошо подойдёт к началу чемпионата, что касается функциональной подготовки. Наша команда находится в очень ограниченном трансферном бюджете. То же самое касается ориентира на усиление команды иностранными футболистами. Наша концепция – это русские ребята в стартовом составе. Летне-осенний отрезок был очень хорошим. Против наших конкурентов мы показывали хорошее качество игры и хороший результат. А в играх, где нужно было показать класс, отдали очки. Я говорю про встречи с «Химками», «Оренбургом», махачкалинским «Динамо» и так далее.

Если мы говорим о весеннем отрезке, когда у нас в составе могут выходить одновременно Погостнов, Раков, Годяев, Пиняев, – это всё равно какая-то нестабильность. Нестабильность в качестве, в принятии решений, были определённые перепады. Мы старались держать планку, но перекос в результатах, к сожалению, был. Могли сыграть лучше, сами разочарованы итоговым результатом. Могли пройти в финал Кубка России и бороться за топ-5 в РПЛ. Но на сегодняшний день команда формируется, должна прогрессировать, и при правильных шагах с точки зрения трансферов мы будем в дальнейшем ставить более амбициозные цели и задачи. Когда меня с днём рождения поздравляли первые лица российского футбола, все отмечали, и мне это очень приятно, что у нас уникальный проект, уникальная команда, где большое количество россиян, которые борются, конкурируют, составляют костяк российской сборной. И на протяжении двух сезонов в нашем составе был один из лучших игроков лиги – сначала Глушенков, а сейчас Батраков. Они развиваются в нашем составе, в наших требованиях.

Конечно, мы хотим выигрывать матчи и завоёвывать трофеи. Мы не хотим быть пятыми или шестыми, хотим побеждать!

— Вас самого удивил весенний спад? Почему изменилась риторика на пресс-конференциях?

Галактионов: Давайте вернёмся к началу разговора. Мы говорили, что будем строить команду в рамках того, что у нас есть. Естественно, никогда не будут хорошие результаты, когда лишаешься каких-то футболистов перед сезоном. Когда побеждаешь, чувствуешь вкус победы, хочешь выигрывать дальше, разве это неправильно? Ты выигрываешь, идут хорошие результаты, случается перепад по объективным причинам. Под ними подразумеваем те вещи, которые существуют. С точки зрения, например, молодых футболистов, у которых есть перепады.

— Но вы были готовы к таким результатам весной?

Галактионов: Есть группа молодых футболистов, у которых бывают нестабильность и перепады. Конечно, мы понимали, что такое может случиться.

— У вас была классная первая весна в «Локомотиве». Но две другие, эта и прошлогодняя, получились ниже ожиданий, по крайней мере, болельщиков. Почему так?

Галактионов: У каждого периода и отрезка свой путь. Пройти его ровно ни одна команда не может. Например, у действующего чемпиона не задалось начало сезона, было поражение в Суперкубке, какие-то неудачи, но дальше «Краснодар» выровнялся и шёл более стабильно. Мы видим, что ни одна команда не избежала перепадов. И те, кто обладает более качественным составом, и те, кто приобрёл группу игроков за огромные деньги, и те, кем восхищались. Начали на седьмом-восьмом местах, потом провели удачный отрезок до зимы, а после зимы всё вернулось на круги своя. У каждой команды есть такие периоды. Тем более, повторю, у нас есть футболисты, которые не обладают должным опытом, классом, чтобы даже при не самом хорошем качестве игры за счёт индивидуального мастерства выжимать результат.

Грозит ли Батракову звёздная болезнь и что с его контрактом

— Изменился ли Алексей психологически после удачного выступления? Есть повороты «не туда»?

Галактионов: Нет, абсолютно. Адекватно воспринимает всё происходящее, очень трудолюбивый, правильно ведёт себя, прислушивается к советам, к критике, которая есть внутри. Несерьёзно говорить о том, что он сбавил только на основании меньшей результативности. Он показывает хорошее качество игры, по своему видению поля, по работе с мячом, по оценке ситуации, действиям в финальной трети поля. Его результативность до зимы была, скажем так, выше ожиданий. Последний матч с «Акроном» он тоже провёл прилично. Даже несмотря на нестабильность результатов в этом отрезке, всё равно качество игры было на хорошем уровне. Понятно, что и к нему стали относиться по-другому. Сначала это был мальчик, которого никто не знал. Сейчас это один из лидеров «Локомотива», соперники уделяет ему внимание, иногда перестраиваются так, чтобы с ним действовать персонально. Для него это тоже опыт для дальнейших свершений.

Алексей Батраков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Много информации о переговорах с Батраковым о продлении контракта. На каком этапе они сейчас находятся?

Ульянов: Очень близко. Переговоры завершаются.

— Агент говорил, что есть некая вещь, которая мешает продлению. Можно ли её назвать?

Леонченко: Представляете, мы эту вещь озвучим, и все будут рады. Контракт – конфиденциальная информация, мы не можем разглашать детали. Мы в своей работе всегда отталкиваемся от положительных решений. Когда осенью 2023 года приняли решение взять Алексея на сборы, подписали контракт, я бы от этой точки отталкивался. Что касается этих нюансов с переподписанием, то Алексей является игроком «Локомотива», он прогрессирует, надеемся на продолжение сотрудничества дальше.

— Был зимой на него запрос от «Вольфсбурга»?

Леонченко: Разговоров очень много, но ни одной бумаги в клуб за это время не приходило.

— Будет ли в новом контракте Батракова прописана сумма отступных для иностранных клубов?

Леонченко: Это как раз тот вопрос, ответ на который все хотят знать. Когда подпишем, всё озвучим. Но сам контракт – конфиденциальная информация.

– Как правильно выстроить финансовые отношения с Батраковым и его стороной? С одной стороны, он ваш воспитанник, провёл яркий, но пока лишь один сезон. С другой – ему явно нужно повышать условия.

Леонченко: Великолепный вопрос, потому что клубы действуют по-разному. Это, пожалуй, одна из самых сложных задач — своевременно выстроить и контрактную, и мотивационную часть. Мы видели множество примеров, когда талантливый футболист начинает хорошо играть, получает либо крупный трансфер, либо высокую зарплату — и на этом его развитие останавливается.

Когда я пришёл в клуб, система контрактов находилась в непростом состоянии. Мы её серьёзно перестроили, начиная с первого контракта, который подписывает футболист. Первый контракт с Лешей Батраковым мы заключили весной 2021 года — как и с Раковым, и с Щетининым, талантливыми игроками 2005 года рождения. Уже тогда они выделялись, и клуб начал планомерно закреплять за собой все права на этих футболистов. Они сами были заинтересованы работать с клубом.

Сейчас у нас полностью сбалансированная финансовая система. Если ты играешь в основном составе — неважно, сколько тебе лет — ты должен получать соответствующую зарплату. Мне кажется, у нас это получается. В том числе и по Батракову не вижу никаких серьёзных проблем.

Какое финансовое положение и каков вектор развития у клуба

— Вы сказали про Годяева, этот игрок многим нравится. Но этой весной он занял позицию, на которой играл Карпукас. Вам не кажется, что из сезона в сезон Артём не прогрессирует, а даже регрессирует?

Галактионов: Я бы не стал так категорично говорить, что есть какой-то регресс. Нужно чётко понимать, что для Карпукаса это третий сезон.

Леонченко: Артём дебютировал за «Локомотив» весной 2022 года в выездном матче с «Сочи». В 2023-м он стал лучшим по отборам. Карпукас сам говорил, что всегда любил такое качество, как владение мячом, а оказалось, что он здорово отбирает. Дальше то, о чём говорил Михаил Михайлович в плане становления команды и игроков: все допускают ошибки, стало больше ответственности. Ведь он теперь не просто дебютант, но и уже один из лидеров, вызывался в сборную. В футболе нет времени на раскачку. Когда всё хорошо идёт, то не страшно набивать шишки, а в тяжёлый период всё становится непросто.

Возвращаемся к началу сезону. Перед нами стоит две задачи – игроков готовить и за результат бороться. То, что можем конкурировать, мы показали. Нужно подойти более стабильно к возможным усилениям. И тут возвращаемся к глобальному вопросу – экономика. Мы сейчас живём по-другому: чтобы нам кем-то усилиться, мы должны заработать денег. А для этого нужно либо продать футболиста, либо его подготовить. Мы и занимаемся этим вопросом. Мне кажется, что достаточно успешно с учётом существующих проблем.

Галактионов: Некоторые не хотят слышать, что сегодня мы находимся в тех рамках, в которых, чтобы приобрести футболиста, должны либо продать кого-то, либо подготовить. Сверхбюджет «Локомотив» на трансферы не получает, и все это чётко должны понимать. К сожалению, в определённый момент клуб находился в очень тяжёлом положении. Благодаря оптимизации процессов внутри клуба, в том числе и спортивной вертикали, постепенно ситуация стабилизировалась – экономическая и финансовая.

Леонченко: Экономика сейчас идёт по-другому. В 2024 году, помимо того, что мы сохранили конкуренцию в команде, у нас ещё был и положительный трансферный баланс. Это позволило и другие вопросы по клубу решать. Команда, которая состоит преимущественно из российских футболистов, стала возвращать болельщиков на стадион, совместно с нашей коммерческой службой. У нас существенный рост по посещаемости. Единственное – сначала была пандемия, и мы скатились до 6500 зрителей в среднем за матч, но сейчас — уже 10 тысяч. Также мы увеличили коммерческие доходы. Наша работа позволяет сегодня самостоятельно зарабатывать деньги, сравнимые с участием в Лиге чемпионов. Клуб два года проходит без долгов, и мы чувствуем себя уверенно во всех направлениях.

– Может ли нынешний вектор клуба с упором на воспитанников и российских игроков позволить бороться за трофеи? Или его нужно будет когда-то скорректировать?

Леонченко: Мы понимаем, в какой конкурентной среде находимся и сколько остальные команды из пятёрки чемпионата потратили средств на усиление состава. Наша задача – сформировать лидерский костяк на долгие годы. Этот процесс становления мы не до конца закончили. Если в этот костяк будет возможность добавить ещё классных футболистов, в том числе российских – добавим. Для молодых важно, когда рядом появляется мастер на поле.

Недавно делали хороший материал относительно выступления молодых игроков до 21 года в РПЛ, начиная с 2009 года. Вы знаете, что мы до 2009 года до сих пор не можем добраться при всех санкциях? Всё потому, что не было конкуренции среди молодых игроков. Не надо там по пять-шесть человек, а один-два от нескольких клубов. Был сезон, когда приходилось всего по четыре или пять молодых футболистов на линию. И это кризис, который не на один год, из него очень долго выбираться. Если ты этим системно занимаешься, как это раньше делали ведущие клубы, и у них всех рано начинали играть футболисты. А не потом, когда у тебя два центральных защитника-иностранца и ещё два на лавке сидят. А потом говорят: «Где защитники? Давай, Серёга Игнашевич, помогай на чемпионате мира».

Мы это прошли, когда было много денег. Сейчас постепенно выравниваем эту историю, и нам интересно этим заниматься, а для ребят это амбициозная история. В текущей ситуации другого пути для российского футбола я не вижу. Это наша ответственность за следующее поколение, которое будет играть в российском футболе. Принцип очень простой: если до 19 лет ты заиграл, показал уровень, провёл определённое количество матчей, в хорошем клубе у тебя есть возможности. Если ты этого не сделал – тебя вытеснят. Я же общаюсь со многими, и на наших ребят наконец стали смотреть. Уехали сейчас из «Краснодара» [в Европу], кто-то из «Динамо», пусть кто-то более или менее удачно. Появляется интерес к нашим игрокам, вот что хотел сказать.

Владимир Леонченко Фото: Пресс-служба ФК «Локомотив»

– «Локомотив» хочет расти естественным путём, благодаря прогрессу всего состава. При этом вы говорите, что предложение по любому игроку рассматривается индивидуально. Разве продажа игроков не ограничивает командный рост?

Леонченко: Мы это понимаем, хотим сохранить текущую команду. В то же время, если есть хорошее предложение по игроку, мы задумываемся о том, кем его заменить и как главному тренеру перестроить игру. Может быть, у кого-то новые возможности открываются в этой ситуации или на рынке есть игрок хорошего качества, но дешевле. Это всё является ежедневной работой клуба. Мы прекрасно понимаем, что и Глушенков с Батраковым играли бы в этом составе, как в конце прошлой весны. Они в сборной вместе оказались и с закрытыми глазами понимали друг друга, дополняли.

– Останься Глушенков в «Локомотиве», он бы играл в одной схеме с Батраковым?

Галактионов: Конечно. В концовке прошлого сезона четыре победы подряд были добыты в конфигурации с Глушенковым, Антоном Миранчуком, Батраковым, Бариновым и Карпукасом.

– Недавно Владимир Кузьмичев сказал, что в случае прихода в «Локомотив» Станислава Черчесова тот попросил бы усиление состава, и неясно, смог бы клуб удовлетворить его запросы или нет. Как вы считаете, насколько сейчас укомплектован «Локомотив»?

Галактионов: Понятно, что каждому тренеру хочется видеть качество в составе. Есть ряд позиций, которые хотим усилить. Но мы хорошо понимаем, что в наших реалиях соотношение «цена-качество» особенно важно: это должен быть игрок, который действительно сможет продвинуть команду вперёд за счёт своего потенциала.

Нет смысла приглашать условного легионера, если приоритет будет отдаваться нашему воспитаннику, российскому игроку. Мы не раз говорили: задача клуба — строить российскую команду. Приоритеты селекции направлены именно в эту сторону.

О конкретных позициях говорить некорректно — это могут прочитать и футболисты, которые сейчас конкурируют, работают. Мы поблагодарили всех за этот сезон. Он был действительно сложным. Но главное — ребята полностью отдались тренировочному процессу.

– Юрий Нагорных говорил, что в «Локомотиве» существует потолок зарплат и что клуб будет его придерживаться. При этом появляются новости, что «Локомотив» нацелен на борьбу за трофеи. Не противоречит ли одно другому?

Леонченко: «Потолок зарплат» — это условное выражение. У нас есть экономика клуба, в рамках которой мы работаем. Она необходима в том числе для развития.

Это наша внутренняя система: как происходит повышение контрактов и в каких случаях мы поднимаем планку. Иногда, наоборот, бывает выгоднее продать игрока и подписать двух новых на ту же позицию с меньшими зарплатами — мы так уже делали и позицию сохраняли.

– Мы начали конференцию с вопросов о будущем Михаила Галактионова, и вы чётко объяснили, что изменений не планируется. Но также появлялись новости, что и вы можете покинуть пост, а ваше место займёт Борис Ротенберг. Насколько крепки ваши позиции в клубе?

Леонченко: Есть вышестоящее руководство — этот вопрос скорее к нему. С декабря 2020 года, когда только прошло собрание совета директоров и появилась информация о моём назначении, меня сразу начали «снимать». Можете посмотреть, если интересно. С тех пор прошло четыре с половиной года. Я уже не раз отвечал на такие вопросы.

Мы работаем в футболе, и никто не может гарантировать, что завтра ситуация не изменится. Но главное — подход к делу. Нужно работать так, будто ты надолго в клубе, и делать всё, чтобы после тебя осталось не разрушенное хозяйство, а результат. Именно это меня интересует. Поэтому я вообще об этом не думаю.

Может ли «Локо» позволить себе Даку за € 10 млн

— Правда, что «Локомотив» не будет выкупать Севикяна у «Ференцвароша»?

Ульянов: Клуб не будет выкупать Севикяна. И продлевать аренду — пока тоже. Он уезжает в сборную, после чего в «Локомотив» не вернётся.

— Вы говорили в первой части сезона, что у Севикяна есть ментальные проблемы. Расшифруете?

Галактионов: Это не проблемы. Мы говорили о другом: он очень переживает из-за того, что не получается сделать какие-то результативные действия. Он достаточно неплохо выходил на замену. Когда это получалось — мы доверяли ему место в стартовом составе. На матч с «Зенитом» в Санкт-Петербурге он вышел в основном составе. Именно из-за того, что сам хотел себя проявить и сделать результативные действия: завершить, забить, отдать предголевой пас. Естественно, мы хотели в этом плане ему психологически помочь и поддержать его. Были хорошие матчи, когда удавалось это сделать. Были матчи, где он получал не так много игрового времени. На его позиции выходили игроки с другими характеристиками — Самошников, Раков. Нельзя сказать, что Севикян провалил этот отрезок, он проводил его достаточно неплохо. Сказать, что не получилось — нельзя, он отыграл, скажем так, нормально. Кубковые отрезки, когда ему давалось время, он проводил здорово и помогал команде.

— Что по будущему Тимофеева, Лантратова?

Леонченко: По игрокам конкретно не буду говорить. Мы всё стараемся делать заблаговременно. Сейчас такое время, когда эту работу параллельно с усилением проводим.

— Была ли какая-то конкретика по Сулейманову от махачкалинского «Динамо»?

Ульянов: Да, конкретика была. Мы ждём от них официального оффера. Его уход летом вполне возможен.

— Пиняев не всегда играет стабильно, но, как правило, очень ярко. Как не загубить дарование?

Галактионов: Пиняев пришёл к нам из «Крыльев». Команда находилась внизу турнирной таблицы и боролась за выживание. Он получал своё игровое время, выходя на замену. Был совсем молодой, играл по 20-30 минут. В большом клубе ему сразу доверили место в основном составе. Совсем юный игрок, нужно было потихонечку адаптировать его к нагрузкам. К конкуренции и восприятию среды, которое происходит с точки зрения давления на клуб. Мы говорим Воробьёву: «Хорошо или плохо ты играешь в «Оренбурге», забил или нет — никто не увидит. То, что ты делаешь в «Локомотиве», будут обсуждать неделю». Будут обсуждать критически или на руках носить. Нужно быть готовым к этому ментально.

Пиняев сначала адаптировался, потом начал обтираться. И сейчас мы видим, что такая стабильность в его действиях стала больше происходить. У кого-то это происходит чуть раньше, у кого-то – позднее. Такое не каждому дано. Мы видим, что Пиняев показывает на протяжении длинного отрезка матчей качество: дриблинг один в один, завершение, результативные действия. Этот сезон — один из лучших для него по результативности. Всё идёт своим чередом в его развитии.

Сергей Пиняев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Можно ли сказать про Салтыкова, что он проходит путь Пиняева в начале карьеры в «Локомотиве»?

Галактионов: Всё то же самое происходило с разными ребятами. К нам пришёл Макс Глушенков из «Крыльев» вместе с Пиняевым. Какие-то игры провёл лучше, какие-то — хуже. Они пришли в 2023 году, Глушенков одно время не имел ярко выраженного места в основном составе. И только когда закрепился, был функционально готов держать уровень интенсивности игры — выстрелил и показал определённый класс. За счёт чего он выделяется и любим болельщиками — это нестандартность.

Влад Сарвели — то же самое. Ему необходимо время на привыкание к тому, чтобы усиливать по ходу матчей. Никита Салтыков — то же самое. У него в Самаре был отличный отрезок, а после зимы — 0 результативных действий. Дальше он приходит в большую команду, с другим уровнем конкуренции. Потому что когда ты играешь матч в Самаре хорошо или плохо — не важно. Но ты играешь всегда — это одно. А здесь, как мы говорим: «Плохо сыграл — в очередь становись». Тут есть Тикнизян, Самошников, Пиняев, Раков, Батраков, Сарвели, Севикян и Салтыков — другой уровень конкуренции. Это не только тренировочное поле и тренировочная работа.

Никита в этом плане молодец. Он не идёт в микст-зону, а правильно воспринимает ситуацию и трудится. Если бы мы с ним не разговаривали… Наоборот, ежедневные беседы, поддержка и где-то даже напутствие происходит не только от меня, но и от членов тренерского штаба. С ним беседуют. У нас была тренировка перед выездом в Самару и было игровое упражнение — у Салтыкова всё начинает залетать. Ему Пиняев говорит: «Понимаешь, первый год — адаптация. На второй — я попадаю под давление определённых футболистов. А на третий год — раскрепощаюсь. На четвёртый год — у меня попёрло».

Дмитрий Ульянов Фото: Пресс-служба ФК «Локомотив»

– Дмитрий, в интервью после первой части сезона вы упомянули о позиции нападающего. Насколько команде не хватило футбольного «киллера», которого рассматривали?

Ульянов: Вероятно, не хватило настолько, чтобы взять трофей. Если бы у нас был более качественный нападающий — тот, кого мы не смогли пригласить из-за высокой стоимости — возможно, поборолись бы. Были варианты с качественными игроками, но они стоили дорого.

– Большие деньги — это сколько?

Ульянов: € 10 млн.

— Выходит, это потолок?

Ульянов: Я сделал потолок, по цене у команд, которые находятся в тройке.

— Представим, вам говорят: «Даку — € 10 млн». И Галактионов даёт добро.

Ульянов: На € 10 млн даёт добро?

— Нет, на футболиста. Игрока за € 10 млн отметаете?

Леонченко: Отметаем сразу.

— Когда обсуждаются трансферы «Локомотива», говорят, что клуб ограничен. Можете сказать, какая сумма для вас – это много? А какая — приемлема?

Ульянов: Нет, не могу. Всё индивидуально. Бывает, что в сумму входит какой-то другой трансфер, бывают какие-то сопутствующие вещи. Нельзя просто взять и сказать: «€ 10 млн – это много, € 5 млн – нормально, а € 1 млн мы потянем».

— Является ли коммерческой тайной сегодняшний бюджет «Локомотива»?

Леонченко: Я уже говорил, что, помимо того, что публикуется обязательная финансовая отчётность, мы подробно расписываем весь бюджет клуба. Знаете, есть один ваш коллега, который после игр всегда кричит: «Владимир Валерьевич, когда вы перестанете государственные деньги тратить?» Да, есть деньги, которые даёт РЖД. Вы эту цифру знаете, она не менялась с 2014 года, только в 2017-м немного индексировалась. И даже с учётом Лиги чемпионов и какого-то отдельно взятого финансирования денег-то не хватало. Возник кредит, который только рос. И только перестроив экономику, оптимизировав затраты, мы смогли его закрыть.

Как я уже сказал, наши доходы за 2024 год сопоставимы с доходами от Лиги чемпионов, если учитывать положительный трансферный баланс, доходы от матчдэя, доходы от независимых спонсоров, а также деньги за выступление в РПЛ и Кубке России с новым форматом. Последним проектом мы довольны и с коммерческой, и со спортивной точки зрения. Он дал нам дополнительную игровую практику, а также аудиторию – фанаты, которые пока так и не вернулись на матчи РПЛ, ходят на кубковые игры.

Вы же видите, когда приезжаете в Баковку, на «РЖД-Арену» или в академию, что они требуют колоссальных затрат на инфраструктуру. Вся она – на клубе. А на академию расходы тоже растут, потому что к школе в Перове у нас добавились женский футбол и вся вертикаль сверху донизу. Поэтому, чтобы развивать основную команду, мы стараемся увеличивать наши коммерческие доходы.

— На каком месте по бюджету оцениваете себя в РПЛ среди других клубов?

Леонченко: Вот как раз на том месте, где мы закончили сезон – на шестом. Если четыре-пять лет назад мы были примерно в тройке, на одном уровне со «Спартаком», то сейчас из наших конкурентов мы ближе к ЦСКА. И то у них на данный момент возможности побольше.

— Те реалии, в которых оказался клуб, это надолго? Может ли случиться, что через пару лет «Локомотив» снова сможет позволить себе дорогие покупки, как «Спартак», «Зенит», ЦСКА или московское «Динамо»?

Леонченко: Мы точно против подхода, который существовал некоторое время назад, когда ты «покупаешь» результат за счёт дорогих приобретений, и клуб в результате находится под угрозой банкротства. Мы сейчас можем с вами посчитать клубы, которые лишь за 5-10 лет прекратили свою деятельность, хотя они или выступали, или ставили задачу выйти в Премьер-Лигу. Вышел в РПЛ, сыграл там, а через год про эту команду просто забывают, потому что она оказалась на кладбище футбольных клубов.

— Если резюмировать, вы довольны итогом сезона для «Локомотива»? С одной стороны, задачи не выполнены, но с другой — есть реальность, про которую говорите.

Леонченко: Конечно, мы как спортсмены, как люди, занимающиеся конкурентным делом, недовольны. В сердце осталась оскомина, нам бы хотелось сделать шаг вперёд – и в Кубке России, и в чемпионате. Особенно когда осеннюю часть провели лучше остальных. И я согласен с мнением, что задачу попасть в финал Кубка мы вполне могли решить.

Вы знаете, что хороший спортсмен от плохого тем и отличается, что хороший стремится победить каждый день. Вот у него один трофей, другой, а он всё равно хочет быть первым, хочет быть лучше по одному показателю и по другому. И мы тоже хотим быть одними из лидеров, одним из локомотивов российского футбола – не только по результату, но и по организации работы. И если мы говорим про то, как развиваемся как клуб, то здесь мы довольны. И не останавливаемся на достигнутом: обсуждаем, где можем прибавить, что сделать лучше. Здесь у нас ещё много работы. И хочется, чтобы вы, журналисты, тоже были нашими союзниками. С критикой, с профессиональным независимым мнением, но союзниками при выполнении задач, которые мы поставили. А главная из них — развитие российского футбола.