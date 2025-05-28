«Интер» — главная команда в карьере Мхитаряна. Но у него остался большой гештальт

Именно в Милане Генрих стал лучшей версией себя. Впереди финал ЛЧ и возможность выиграть третий еврокубок в карьере.

Генрих Мхитарян движется по пути Жозе Моуринью. Нет, речь не о том, что скоро Мхитарян окажется в «Фенербахче». И не о том, что он вот-вот назовёт себя «спешл уаном». Хотя для Армении он, безусловно, такой. На самом деле, Мхитарян близок к тому, чтобы собрать полную колоду еврокубков — прямо как Моуринью.

Жозе отпечатал все свои европобеды в виде тату на плече. Там красуются три кубка: Лига чемпионов, Кубок УЕФА/Лига Европы и Лига конференций. Кстати, два из них Моур и Мхитарян выиграли вместе: Лигу Европы — с «Манчестер Юнайтед», Лигу конференций — с «Ромой». Покорить Лигу чемпионов совместно им уже вряд ли удастся. А вот отдельно от Жозе Генрих завоевать ушастый кубок вполне может, причём совсем скоро.

Генрих Мхитарян и Жозе Моуринью Фото: Alex Grimm/Getty Images

Когда летом 2022-го «Интер» бесплатно подписал Мхитаряна, казалось, что это отличный трансфер в ротацию. Миланцы на правах свободного агента (как любит Беппе Маротта) взяли опытного игрока, который может закрыть несколько позиций и точно не опустится ниже своего уровня — весьма и весьма высокого. И как же этот прогноз не сбылся!

Мхитарян не стал игроком ротации. Он стал для «Интера» незаменимым. И остаётся по сей день. Одна из главных проблем Симоне Индзаги — возраст Генриха. Ему уже 36. Он по-прежнему очень хорош, однако играть все матчи от свистка до свистка уже не может, ему нужно всё больше отдыха. И это не упрёк Генриху — просто данность. Годы берут своё, это совершенно нормально.

Проблема для Индзаги заключается в том, что в «Интере» нет ни одного футболиста, который мог бы исполнять функции Мхитаряна без потери качества. Может быть, кого-то на эту роль возьмут ближайшим летом. Возможно, мхитарянозаменителем станет Петар Сучич, которого «Интер» забирает из загребского «Динамо». Но с тех пор, как Генрих перешёл в команду Индзаги, прямой замены ему так и не нашлось.

Казалось, невозможно будет безболезненно заменить Марсело Брозовича. Когда Саудовская Аравия начала сорить деньгами, часть из них обрушилась и на хорвата. Тот покинул «Интер» летом 2023-го. И, как ни удивительно, именно после отъезда Брозовича Индзаги собрал свой центр поля мечты: Николо Барелла — Хакан Чалханоглу — Генрих Мхитарян.

Брозович — великолепный футболист: очень объёмный, сильный физически, с хорошим чтением игры, с передачей. Они с Мхитаряном разные. В некоторых аспектах сильнее Брозо. Но сила Мхитаряна — в адаптивности. Он невероятно гибкий игрок, хамелеонистый, пластичный — не в смысле изгибов тела, а в смысле умения подстроиться под партнёров, под соперника и под обстоятельства конкретного матча. В этом Генрих сильнее Брозовича.

Мхитарян оказался идеальным аккомпаниатором для Бареллы и Чалханоглу. Николо и Хакан тоже умеют разное, они не одномерны. Однако всё же их типаж в центре поля «Интера» более выражен, чем у Генриха. Тот готов подстраиваться и под Бареллу, и под Чалханоглу, чтобы они по максимуму раскрывали свои лучшие качества.

Николо Барелла, Маркус Тюрам, Хакан Чалханоглу и Генрих Мхитарян Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Мхитарян выделялся на фоне крутых бразильцев в «Шахтёре». Он зацепил последние годы «Боруссии» Юргена Клоппа, а потом выдал суперсезон уже у Томаса Тухеля (23+32 в 52 матчах). Он пахал в «Манчестер Юнайтед», а потом пытался найти себя в «Арсенале» в тот момент, когда в клубе менялась эпоха — уходил Арсен Венгер.

Потом была «Рома», с которой Генрих так и не сыграл в Лиге чемпионов, зато зацепил Лигу конференций. Тогда этот турнир только-только создали, и в самом первом финале «Рома» Моуринью обыграла «Фейеноорд» Арне Слота. Мог ли тогда кто-нибудь представить, где в 2025-м будет Слот, а где — Жозе…

Точно так же трудно было представить, что Мхитарян после «Ромы», которая отпустила его без особых сожалений, станет в «Интере» лучшей версией себя. Да ещё и в возрасте крепко за 30! Генрих выиграл все трофеи в Италии и добрался до финала Лиги чемпионов, где «Интер» остановил только могучий «Манчестер Сити», как раз перед началом того сезона захомутавший Эрлинга Холанда.

Как минимум по количеству матчей «Интер» — главная команда в карьере Мхитаряна. У него набралось уже 143 игры в составе «нерадзурри». Скоро будет 144-я. И в ней у Генриха есть шанс закрыть последний оставшийся еврокубковый гештальт.