«Убрать Семака — весь мир хохотать будет». Итоги сезона РПЛ и инсайды о «Зените» от Орлова

33-й чемпионат России по футболу — уже история. 100-летие «Зенита» и день города немного скрасили Северной столице боль от утраты сразу двух трофеев. «Голос Петербурга» Геннадий Орлов философски воспринял итоги сезона и отдал должное новому чемпиону.

— Каким был этот чемпионат?

— Интересным! Борьба шла до конца. Пожалуй, только «Факел» был безнадёжным, а остальные сражались за очки. Ну и смена чемпиона — это, конечно, оживление для нашего футбола. Всё-таки шесть побед «Зенита» притупили чувства к чемпионату, особенно у москвичей. А теперь они поняли, что можно побеждать «Зенит». Так что дальше будет только интереснее.

— Лучший тренер сезона — Мусаев?

— Раз он стал чемпионом, конечно. То, что у него было 13-15 игроков, это и хорошо. Опасность заключалась только в том, что кто-то из основных игроков мог получить травму. На счастье «Краснодара», ни Кордоба, ни Сперцян, ни Батчи на финише сезона не вылетали. Ненадолго выпадал Черников, но у Мусаева есть Кривцов. Бо́льшую часть времени все ведущие исполнители были в обойме. Агкацев — это вообще открытие сезона. Он подтвердил старую истину, что сильный вратарь — полкоманды. В то же время крупное поражение «Краснодара» в Петербурге 1:4 показывает, что «Зенит» упустил своё. Так сложились обстоятельства, ничего страшного.

— Своей короткой обоймой «Краснодар» не напомнил «золотой» «Зенит» Адвоката?

— Абсолютно точно. Хорошо, когда на замену выходит пять человек, и один другого лучше. Но если есть сыгранный состав, «химия» между игроками и тренером, широкая ротация и ни к чему. Мусаев молодец, что держал команду. Представляете, под каким давлением они были? Плюс тяжёлая логистика — аэропорт-то закрыт в Краснодаре. Сколько побед над самими собой одержали! Это дорогого стоит. Ребята проявили характер, волю и заслуженно победили. А победителей не судят. Значит, они всё сделали правильно и хорошо.

— Вы ведь поначалу скептически к Мусаеву относились — убедил вас в своей квалификации?

— Его замена посреди сезона выглядела рискованной. С Ивичем они лидировали в чемпионате. Как выяснилось, Галицкий предвидел, угадал — молодец! Он Мусаева возвратил, и сам тренер вырос. Ведь самое главное — это организация игры. А в «Краснодаре» все, каждый на своём месте, выполняли тренерские задания. А про нацеленность и мастерство Кордобы что говорить? Как хорош Сперцян! В этом всём рука Мусаева мощно прослеживалась. Здесь нет такого, что кто-то из игроков вытащил всех — это команда выиграла. Команда тренерская.

Я ещё чего боялся: будет ли Мусаев авторитетом для того же Кордобы, для других иностранцев? А он своими тренировками, отношением к футболу доказал, что его нужно уважать. Это же всё внутри команды происходит. И они уважали, играли за тренера. Сколько у нас тренеров — Черчесов, Карпин и многие другие — ни разу не были чемпионами страны, а он уже стал! В его биографии и послужном списке красными буквами написана строка: тренер чемпионов. Молодец!

Игроки «Краснодара» качают Мурада Мусаева Фото: fckrasnodar.ru

— Значит, нужно отдать должное ещё и Галицкому за его проницательность?

— Не ещё, а в первую очередь! Галицкий создал эту команду с нуля. В городе была «Кубань», государственная команда, с традициями. Когда «Краснодар» начинал, на него ходило несколько тысяч человек. Однако клуб постепенно обрастал армией болельщиков. И мне в какой-то степени даже приятно, что футбольная общественность сплотилась вокруг «Краснодара». Люди могут болеть за свои команды, но и «Краснодару» тоже симпатизируют. Поэтому Галицкому огромное уважение.

— В Петербурге очень болезненно восприняли потерю обоих трофеев в год 100-летия клуба?

— Все в Петербурге понимают, что 100-летие не связано с одним чемпионатом. До этого было шесть побед подряд. Однако сам факт, что на Матч легенд «Зенита» пришло 50 тысяч людей, говорит о многом. А 100-й год команды, в сущности, только начался.

— Что имеете в виду?

— Как миллениум наступил в 2001 году, так и здесь юбилейным сезоном можно считать следующий за круглой датой. И в нём у «Зенита» будет возможность доказать, что он сильнейший. Это позиция клуба: ребята, 100-й только начинается, и давайте его достойно проведём. Никаких увольнений — ни Медведева, ни Семака — конечно, не будет. Информация абсолютно достоверная, от первоисточника. Не понимаю, кто и зачем запустил эту утку. С чего вы взяли, что Медведева должны уволить? Все спокойно продолжают работать.

Александр Медведев и Геннадий Орлов Фото: Вячеслав Евдокимов/ФК «Зенит»/ТАСС

— Где и в чём «Зенит» просчитался?

— В летнюю трансферную кампанию «Зенит» немного недоработал, не сделал всего, что хотел. Тем не менее сезон начал ярко. Великолепно взаимодействовали Вендел с Глушенковым. А потом оба получили даже не по одной — по две травмы. Как следствие, провели неполноценный сезон.

Конечно, клуб беспокоит то, что «Зенит» третий год подряд сдаёт на стыке ноября и декабря. Это уже тенденция. На неё нужно обратить внимание в учебно-тренировочном процессе. Это очень важный момент.

— Но кредит доверия к Семаку по-прежнему высок?

— Ни у кого даже сомнений не возникало на этот счёт. Человек шесть раз подряд берёт золото и всего на одно очко отстаёт от чемпиона в седьмом сезоне. Убрать тренера в такой ситуации — весь мир хохотать будет. Ещё в ленинской работе была прекрасная формулировка: шаг назад — два вперёд. Так и «Зениту» теперь надо сделать два шага вперёд: провести перезагрузку, встряхнуть команду.

— То есть слухи про Карпина в «Зените» вас позабавили?

— Карпин в «Зените» — это исключено.

— Из-за того что спартаковец?

— Из-за того что Карпин (смеётся)! Он не популярен в Петербурге, и в том числе у руководства. Точно знаю, что никогда этот вопрос даже не обсуждался. Это связано и с его характером, и со «Спартаком», и со всем прочим.

Валерий Карпин и Сергей Семак Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

— С тренерским вопросом разобрались. А игровой состав подвергнется ревизии?

— Конечно. Ещё весной должен был прибыть игрок на замену Клаудиньо. Уже нашли, договорились, однако в последний момент трансфер не состоялся. Такое бывает, что сделаешь. Теперь про Вендела все пишут. Его переход в «Ботафого» не случился, но нет худа без добра. Сейчас на Вендела претендуют четыре клуба. И «Зенит» заработает на нём даже больше, чем мог получить от «Ботафого». Так складывается ситуация. И замена ему уже есть. Однако фамилия, конечно, не объявляется.

— Это будет точечное усиление — два-три новичка?

— Думаю, и больше может быть — решать Сергею Семаку как главному тренеру. Проблемы-то у «Зенита» есть — прежде всего в центре поля. И в обороне надо укрепляться.

— Кто, помимо «Краснодара», в этом сезоне произвёл впечатление?

— Станкович в «Спартаке» хорошо работал. Нужно быть внутри, чтобы понимать ситуацию. Но со стороны выглядит так: вместо того чтобы купить двух защитников, они взяли двух нападающих — Солари и Гарсию. Денисов с Литвиновым — хорошие ребята, однако с мастерством есть недостатки. Тренер начал ставить привезённых футболистов, искать новую форму игры — пропал Угальде, Бонгонда стал менее заметен, под конец и Барко устал. Очевидно, что включение новых игроков посреди сезона не пошло «Спартаку» на пользу. Хотя футболисты хорошие. Клуб правильно сделал, оставив Станковича. Осень-то была прекрасной со стороны «Спартака» — темп, скорость, напор.

Деян Станкович и Манфред Угальде Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Личка тоже качественно работал в «Динамо», но один момент меня очень смутил.

— Какой?

— После игры в Оренбурге он воскликнул: «А вы видели во втором тайме «Динамо»?» Это же был удар по своей команде, по своим игрокам! Серьёзный педагогический просчёт тренера. После этого с футболистами «Динамо» что-то стало происходить. Я думаю, они обиделись. Это очень серьёзное дело. Посмотрите, как те же игроки побежали у Гусева. И сразу три матча выиграли. Только в Краснодаре их хватило минут на 30, а во втором тайме хозяева доминировали. Ребята там хорошие, и поддержка серьёзная. Однако история «Динамо» лишний раз показывает, как важно тренеру увлечь игроков своими идеями, пониманием футбола и в том числе своим поведением. Тем более когда собраны футболисты из разных стран.

— У «Локомотива» другая проблема — молодость состава?

— «Локомотив» тоже заявил о себе. В прошлом году у них был потрясающий отрезок. Но практика показывает, что должен быть сплав опыта и молодости. Батракову и другим талантливым ребятам нужна поддержка более взрослых партнёров. Как я понимаю, в клубе думают об этом. Мы ещё о ЦСКА не сказали.

— Так скажите.

— Продлись чемпионат ещё пять туров, ЦСКА мог бы всех обогнать — такая от них весной исходила энергетика и заряженность. Им тоже форвард нужен, и, может быть, даже не один. Но с точки зрения поставленной игры, обороны и центра поля у них всё замечательно. Поэтому и заняли третье место.

— Кто из молодых порадовал?

— Прежде всего Кисляк и Батраков. В последних матчах ЦСКА меня поразил Глебов. Он будет открытием. Очень интересный футболист: скорость необыкновенная, крепко стоит на ногах. И это здорово — всё-таки наш парень, российский. У Рахимова в «Рубине» тоже хороший молодой защитник растёт — Рожков.

Матвей Кисляк (справа) против Алексея Батракова (на газоне) Фото: РИА Новости

— Кто разочаровал?

— Огорчили «Химки» — не игрой, а тем, что происходит вокруг клуба. Новороссийский «Черноморец» как хорошо в Первой лиге играл, а лицензию не дали. Стадиона нет.

Вспомните «Тамбов», «Тосно» — аналогичные случаи.

— Разве в Италии или в Испании в высших дивизионах нет таких стадионов, как в Новороссийске? Не слишком ли высоко РФС задирает планку для провинциальных клубов?

— Но у нас же есть прекрасные стадионы. В Волгограде арена чемпионата мира — там и команду надо делать.

— А что делать условному Новороссийску, если у него нет денег на новый стадион?

— В фильме «Вратарь» была команда научно-исследовательского института. Но эти времена давным-давно прошли. Сегодня футбол — это бизнес. Необходимы уровень, инфраструктура. Между прочим, «Краснодар» никогда раньше не занимал первое место — ни во Второй лиге, ни в ФНЛ. Его же в каждый дивизион приглашали — в РПЛ вообще с пятого места. Две команды отвалились, а у Галицкого — стабильный, благополучный клуб.

Вот у нас мучится всё время «Алания». В регионе большие традиции, талантливые футболисты, а стадион никак не могут сделать. Уж на 12-15 тысяч-то арену в столице республики можно построить.

Тот же «Акрон» договорился с Самарой, но и свой собственный стадион, как я слышал, строит. А «Черноморец» хотел арендовать «Фишт», однако получил отказ от Сочи, хотя команды из одного края. Вместе с тем чемпионство «Краснодара» и подъём сразу двух клубов в Первой лиге говорят о любви к футболу в регионе. Там нужно развивать его — климатические условия тоже благоприятствуют.

Стадион в Новороссийске Фото: ФК «Черноморец»

— Резюмируете эпоху Осинькина в Самаре?

— Жалко, что так получилось. Я-то к Осинькину с огромной симпатией отношусь. Может быть, он и не для решения больших задач, но у него отлично получается создавать команды, где растут футболисты. Сколько футболистов уже воспитал! Это говорит о тренерском таланте. А в Самаре сейчас такое руководство, недоверчивые менеджеры. После поражения от «Пари НН» один из директоров заявляет, что кому-то из игроков не мешало бы пройти полиграф. О чём это говорит? А что же губернатор, при всём уважении, не довёл до конца дело, о котором заявлял в прошлом году? Забыл? Это же он сказал, что у него просили 30 млн на судей. А Осинькин — специалист, прекрасный тренер-воспитатель. Такими надо дорожить. Он обязательно должен остаться в футболе.

— Следующий чемпионат России будет интереснее завершившегося?

— Я надеюсь, в Москве наконец-то взыграют амбиции. Только третье место у неё! Жду футбольного взрыва в Москве. «Краснодару» будет сложно защитить титул, но они своё дело уже сделали. Сейчас пускай попразднуют — хотя бы 10 дней радостных. А команда у них в любом случае будет.