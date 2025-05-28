В одном противостоянии не будет спортивного принципа, а сохранить место в элите может «Оренбург».

РФС финально отказал «Химкам» в лицензии! Кто займёт их место в РПЛ и что будет со стыками

В день первых стыковых матчей РФС всё-таки опубликовал решение апелляционного комитета. Того самого, где свои права отстаивал футбольный клуб «Химки». Контекст истории прост: 24 мая комиссия по лицензированию отказала им в праве участвовать в РПЛ в сезоне-2025/2026 из-за невыполнение критериев. Хоть по спортивному принципу они и сохранили место в элите. Следом у клуба оставалась только одна возможность оправдаться — через апелляционный комитет. Туда были поданы все документы, но не помогли и они.

РФС пресс-служба «Сегодня состоялось заседание апелляционного комитета РФС по вопросам лицензирования футбольных клубов в РФ. На заседании принято решение отклонить апелляционную жалобу футбольного клуба «Химки» и оставить в силе решение комиссии РФС по лицензированию отказать «Химкам» в выдаче лицензии для возможного участия в Премьер-Лиге (РПЛ) в спортивном сезоне-2025/2026. Решение принято в связи с несоблюдением клубом финансовых критериев лицензирования».

Как «Химки» сражались за своё место. И на что рассчитывали?

Ещё в апреле ситуация в клубе достигла критической точки. Футболисты бойкотировали тренировки и сообщили, что не выйдут на поле на матч с «Зенитом». В клубе экстренно поменялся тренер, а проблему разруливал президент РПЛ, сообщив о введении внешнего управления. Какие-то деньги игроки и персонал получили, но к концу мая было понятно — явно не все. Палата по разрешениям споров РФС не сообщала о каких-то сдвигах в вопросе (именно туда обращались некоторые сотрудники клуба) — следовательно, «Химки» никак не должны были получить лицензию.

Игроки «Химок» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

При этом инсайдеры считали иначе: например, Иван Карпов сообщал, что клуб получит временную лицензию и отсрочку по всем выплатам до 20 июня. А деньги якобы уже начали поступать. Однако в РФС включили принцип: 24 мая комиссия по лицензированию отказала клубу в участии в РПЛ в следующем сезоне. Оставалось только пойти в апелляционный комитет. И здесь снова появились инсайды, что клуб всё-таки сохранит своё место. Якобы они начали выплачивать долги по решениям палаты. И должны успеть закрыть всё до заседания комитета. Таким образом, формальных причин не допустить клуб до следующего сезона быть не должно.

Но сегодня утром оказалось: либо не успели, либо апелляционный комитет не увидел гарантий, что подобного не будет в следующем сезоне. Так или иначе, у клуба есть публично подтверждённые долги, которые не зафиксированы палатой. Вероятно, поэтому «Химки» финально не получили лицензию. И иных инстанций для оспаривания этого решения внутри футбольных структур нет. Только если обращаться в суд, однако едва ли клуб пойдёт на это. Теперь в принципе большие сомнения, что «Химки» смогут сыграть даже в Первой лиге.

С «Химками» понятно, а что со стыковыми матчами?

Они начнутся уже сегодня. И там много интересного. Давайте рассмотрим все сценарии.

Если стыки выигрывают «Пари НН» и «Ахмат», то обе команды остаются в элите, а вместо «Химок» там оказывается «Оренбург», занявший 15-е место. У него, как у клуба РПЛ, приоритетное право сохранения прописки.

Если стыки выигрывают «Сочи» и «Ахмат», то в РПЛ к ним добавляется «Пари НН», так как находится выше всех в таблице. Получается, спортивной мотивации у клуба из Нижнего Новгорода нет. Только имиджевая. Однако важный момент — это решение ещё должно утвердиться на Исполкоме РФС.

Игроки «Пари НН» Фото: ФК «Пари НН»

Если стыки выигрывают «Пари НН» и «Урал», то в РПЛ остаётся «Ахмат». Но у грозненцев всё равно большая мотивация, ведь не факт, что «Нижний» выиграет своё противостояние.

Если стыки выигрывают «Сочи» и «Урал», то в РПЛ всё равно остаётся «Пари НН», так как занял наивысшее место среди участвующих команд элиты в таблице.

Важно: в любом случае третью команду, которую добавят к двум победителям стыковых матчей, будет утверждать Исполком РФС. Но в регламенте сказано, что приоритет имеет команда, которая прошлый сезон провела в РПЛ. И заняла наиболее высокое место. Дата заседания ещё не утверждена. Однако с учётом всей запутанности этой ситуации хотелось бы, чтобы оно прошло как можно быстрее.