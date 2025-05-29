Разберём базу 11-метрового удара. Статья будет полезна тем, кто только начинает интересоваться игрой.

Пенальти в футболе — всё, что нужно знать

Пенальти (или 11-метровый удар) — это штрафной удар по воротам соперника с 11 метров, назначенный за нарушение правил внутри штрафной площади команды, которая обороняется.

Главная особенность — удар производится в формате «один на один». То есть возводить стенку из защитников нельзя, мешать бьющему игроку — тоже. Есть только голкипер в воротах и исполнитель удара с мячом на специальной отметке.

Кстати, для пенальти на футбольном поле есть специальное место — жирная точка перед воротами на расстоянии 11 метров. Поэтому при назначении пенальти от комментаторов можно услышать: «Судья показывает на «точку».

11-метровый — это стандарт, когда всё решается один на один. Для исполнителя главное – выбрать, в какую сторону ворот пробить, и не промахнуться. А для вратаря это настоящая лотерея, в которой нужно выбирать, в какой угол будет удар: левый, правый, а может, и по центру.

«Нога бога» в исполнении Игоря Акинфеева Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

За что назначают пенальти

Судья назначает пенальти за фол игрока обороняющейся команды в своей штрафной площади. Ниже разберём основные нарушения, за которые судья назначает 11-метровый удар.

Игра рукой

Игра рукой в своей штрафной может привести к пенальти. Но есть нюансы. Судейский комитет ФИФА выделяет несколько важных критериев, на которые главному арбитру нужно обращать внимание, перед тем как назначить суровый стандарт:

в естественном ли положении была рука, когда в неё попал мяч;

была ли рука прижата к корпусу;

на каком расстоянии от руки был мяч при ударе — была ли в целом возможность убрать руку;

стремилась ли рука к мячу или, наоборот, футболист старался её убрать;

защищала ли рука здоровье футболиста — например, он мог закрыть лицо от удара мячом.

Фол

Не только рука в своей штрафной карается пенальти. Футбол — контактная игра, толчки и прочие стычки — неотъемлемая часть борьбы за мяч. Однако стычки бывают разными. Одно дело — если «игра в корпус», другое — если игрока в чужой штрафной откровенно бьют по ногам.

Любой фол в своей штрафной может привести к пенальти. Это может быть удар по лицу или по ногам, подкат сзади не в мяч, наступ на голеностоп, подножка, толчок, захват соперника, например, за футболку, и так далее.

Йохан Круифф получает по ногам в штрафной зоне соперника Фото: Allsport/Getty Images

Пенальти можно словить и за неспортивное поведение. Например, футболисты противоположных команд находятся в штрафной без мяча, что-то не поделили, и один ударил второго по лицу. За такое поведение арбитр вправе поставить 11-метровый.

Цена ошибки велика, и атакующие игроки это понимают. Нередко футболисты симулируют в чужой штрафной с целью заработать пенальти. Если судья это заметит или поможет VAR — легко нарваться на жёлтую карточку.

Правила пенальти в футболе

Как попало пробивать пенальти нельзя. Помимо специальной точки (11-метровой отметки), существует ряд обязательных правил:

бить по мячу строго после свистка рефери и только прямым ударом — касание по мячу должно быть одно;

вратарь перед ударом должен находиться двумя ногами на линии ворот (между двух штанг),

перемещаться может только вдоль линии — делать движения к мячу с целью сократить дистанцию запрещено;

во время пенальти в штрафной площади могут находиться только вратарь, игрок, который выполняет удар, и судья — все остальные футболисты располагаются за пределами штрафной до удара по мячу;

при разбеге перед ударом по мячу игроку нельзя полностью останавливаться — паузы и обманные движения разрешены только в движении.

Ещё один нюанс — неважно, в какое время случился фол, достойный пенальти. Его в любом случае обязаны назначить. К примеру, конец тайма, добавленное время также истекло, но игрока атаки срубили в штрафной соперника — судья выделит время на 11-метровый.

Серия послематчевых пенальти

Серия послематчевых пенальти — это способ определить победителя матча, когда после основного и дополнительного (если оно предусмотрено) времени счёт остаётся ничейным, а регламент турнира требует выявить победителя.

Например, такой регламент существует в плей-офф Лиги чемпионов. Из недавнего: матч в 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридскими «Атлетико» и «Реалом» — по сумме двух встреч в дерби случилась ничья, игра перешла в дополнительное время, а после — в серию послематчевых пенальти, в которой «Реал» одержал победу и вышёл в четвертьфинал.

Как проводится

Правила, по которым проводится серия послематчевых пенальти:

всё начинается с жеребьёвки – капитан выигравшей команды выбирает либо ворота (сторону), либо право бить первыми;

серия проводится в одни ворота для обеих команд;

участвуют только те игроки, что находились на поле в момент завершения матча;

каждая команда выбирает по пять исполнителей, которые будут бить с 11-метровой отметки;

пробивают пенальти по очереди: сначала — один игрок одной команды, затем — один игрок другой и так далее;

функции вратаря — такие же: должен стоять на линии ворот, не выходя вперёд до удара, пока остальные игроки находятся за пределами штрафной площади и полукруга;

после пяти ударов каждой команды, если счёт равный, серия продолжается в формате «до первого преимущества» — по одному удару с каждой стороны до тех пор, пока одна команда не вырвется вперёд по итогам двух ударов;

в серии послематчевых пенальти нет добивания после отбитого вратарём мяча.

Яркие примеры серий послематчевых пенальти

Одна из самых знаменитых и драматичных серий — в финале чемпионата мира 1994 года в США между Бразилией и Италией. Матч закончился со счётом 0:0, и победитель определялся в серии пенальти. Итальянская звезда Роберто Баджо, который забил пять голов на турнире и был главным героем «Скуадра адзурра», промахнулся последним ударом, отправив мяч выше ворот. Это позволило Бразилии впервые с 1970 года завоевать Кубок мира. Момент стал одним из самых трагичных и запоминающихся в истории футбола.

Другой легендарный пример — серия на чемпионате Европы 1976 года между ФРГ и Чехословакией, где Антонин Паненка исполнил знаменитый «парашют» — мягкий удар по центру ворот, который стал классикой исполнения пенальти. В этой серии также произошёл драматичный промах Ули Хёнеса, который запустил мяч слишком высоко, что и предрешило исход.

Удар Ули Хёнеса в финале чемпионата Европы 1976 года Фото: Karl Schnörrer/Getty Images

Частые вопросы по теме

Чем пенальти отличается от штрафного удара?

Пенальти, как мы уже успели выяснить, — это особый вид прямого штрафного удара, который назначается за фолы, совершённые защищающейся командой внутри своей штрафной площади. При пенальти бьющий игрок имеет один удар по воротам с 11-метровой отметки, а вратарь — единственный защитник, стоящий на линии ворот.

При штрафном ударе игроки могут выстраивать стенку, вратарь может располагаться свободно. Кроме того, штрафные бывают прямыми и непрямыми, а пенальти — прямой удар.

Можно ли заменить вратаря перед пенальти?

Да, замена вратаря перед серией пенальти разрешена, если у команды ещё есть замена и это происходит до окончания дополнительного времени или матча. Известный пример на ЧМ-2014, когда сборная Нидерландов заменила основного вратаря на Тима Крула специально под серию пенальти, и тот угадал направление всех ударов, отразив два из них.

Если же вратарь получил травму во время серии, его также можно заменить при наличии замен. Если замен уже нет, вратаря может заменить полевой игрок.

Можно ли разыгрывать пенальти?

Да, можно, если пенальти назначен в основное время матча. Единственное условие — пас должен быть в направлении ворот. История футбола помнит и такие моменты — например, с участием Месси и Суареса в матче с «Сельтой».

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Такие розыгрыши — явление редкое. Забить с прямого удара шанс выше, нежели с паса партнёру в направлении ворот — из-за пределов штрафной ещё нужно успеть добежать.

В серии послематчевых пенальти розыгрыш запрещён — каждый удар выполняется отдельно.

Разрешается ли забивать гол с добивания после пенальти?

Да, разрешается, если мяч после удара с пенальти отскочил от вратаря — но только в основное или дополнительное время. В послематчевой серии добивания запрещены.

Влияет ли VAR на назначение пенальти?

Да, систему VAR используют для проверки спорных ситуаций, связанных с назначением пенальти. Раньше решение судьи было окончательным и моментальным, сейчас же видеоассистенты проверяют каждый подобный эпизод и зачастую вмешиваются.