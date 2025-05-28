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Расписание спортивных матчей 29 мая 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события четверга: Месси в МЛС, «Зенит» против ЦСКА в финале Единой лиги и Кубок Стэнли
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 29 мая 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Горячее 29 мая: матч с участием Миранчука в США, полуфинальная серия плей-офф НБА и Рублёв на «Ролан Гаррос»! Следите вместе с нами!

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 2:30: «Интер Майами» — «Клёб де Фут Монреаль», МЛС

США — Major League Soccer . МЛС
29 мая 2025, четверг. 02:30 МСК
Интер Майами
Майами
Не начался
Клёб де Фут Монреаль
Монреаль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто прервёт неудачную серию?

Звёздный состав «Интер Майами» выдал серию из четырёх матчей без побед (две ничьих, два поражения). В прошлом туре команда Хавьера Маскерано превратила 1:3 в 3:3. Лионель Месси забил прямым ударом со штрафного, но его команда так и не прервала серию без побед. «Интер Мвйами» опустился на седьмое место в Восточной конференции. У «Монреаля» всё гораздо хуже — последняя строчка в таблице. Одна победа в 15 встречах — очень плохой результат. Канадская команда набрала всего лишь два очка в трёх предыдущих встречах.

Статистика МЛС
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⚽️ 2:30: «Атланта Юнайтед» — «Орландо Сити», МЛС

США — Major League Soccer . МЛС
29 мая 2025, четверг. 02:30 МСК
Атланта Юнайтед
Атланта
Не начался
Орландо Сити
Орландо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: оформит ли Миранчук результативное действие во втором матче подряд?

«Атланта» в прошлом туре прервала серию без побед в регулярном чемпионате МЛС. Она приложила «Цинциннати» (вторую команду Восточной конференции) со счётом 4:2, а Алексей Миранчук отметился голевым пасом. Правда, у клуба из штата Джорджия очень тяжёлое положение. Во-первых, команда занимает всего лишь 12-е место на Востоке. Во-вторых, до зоны плей-офф — семь очков. «Орландо», в свою очередь, одержал три победы подряд и оказался в топ-4 на Востоке. «Атланта» дважды проиграла в двух предыдущих встречах с «Орландо».

Статистика МЛС
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🏒 3:00: «Каролина Харрикейнз» — «Флорида Пантерз», НХЛ, плей-офф, 1/2 финала, пятый матч

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
29 мая 2025, четверг. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Не начался
Флорида Пантерз
Санрайз
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: выйдет ли «Флорида» в финал Кубка Стэнли в третий раз подряд?

«Пантеры» уверенно играли в серии финала Восточной конференции с «Каролиной», но в четвёртом матче потерпели сухое поражение — 0:3. Тем не менее команда Сергея Бобровского по-прежнему ведёт в противостоянии со счётом 3-1, поэтому ей сгодится любая победа. Вряд ли у «Флориды» затрясутся коленки в решающий момент, поскольку клуб уже достаточно опытен. Всё-таки не просто так «Пантерз» могут выйти в финал Кубка Стэнли аж третий сезон подряд! Однако согласится ли на это «Каролина»?

Статистика плей-офф НХЛ
Первая победа над «Флоридой» стала исторической для «Харрикейнз». Сильно помог российский новичок:
«Каролина» ждала этого 19 лет! Суперпас россиянина помог победить несокрушимую «Флориду»
Видео
«Каролина» ждала этого 19 лет! Суперпас россиянина помог победить несокрушимую «Флориду»

🏀 3:30: «Оклахома-Сити Тандер» — «Миннесота Тимбервулвз», НБА, плей-офф, 1/2 финала, пятый матч

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
29 мая 2025, четверг. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: первый финалист?

Действующий MVP Шей Гилджес-Александер в четвёртой встрече серии с «Миннесотой» набрал 40 очков, девять подборов и 10 передач. Его вклад помог «Оклахоме» выиграть матч со счётом 128:126 и повести в финале Западной конференции с результатом 3-1. «Тандер» остаётся забрать одну победу для прохода в главную серию НБА. Домашний паркет, комфортное преимущество и яркая игра лидеров — всё на стороне «Оклахомы», но покажет ли характер «Миннесота»?

Статистика плей-офф НБА
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Молодая, голодная и амбициозная «Оклахома» с новым MVP — в шаге от финала НБА
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🎾 14:00*: Андрей Рублёв (Россия, 17) — Адам Уолтон (Австралия), «Ролан Гаррос», второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
29 мая 2025, четверг. 14:00 МСК
Андрей Рублёв
15
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Адам Уолтон
91
Австралия
Адам Уолтон
А. Уолтон

Интрига: доберётся ли Рублёв до Фиса?

Андрей Рублёв успешно стартовал на «Ролан Гаррос» и теперь во втором круге сразится с австралийцем Адамом Уолтоном, которому 26 лет и который максимально добирался до 85-го места в рейтинге ATP. Теннисисты ранее друг с другом не играли, а будущий победитель далее сразится с кем-то из пары Хауме Мунар — Артюр Фис.

«Ролан Гаррос». Мужчины. Сетка
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🏀 19:30: «Зенит» — ЦСКА, Единая лига ВТБ, финал, второй матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Единая лига ВТБ . Финал
29 мая 2025, четверг. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: армейцы снова покажут характер?

«Зенит» ужасно начал первую встречу в финале Единой лиги ВТБ. Команда проиграла стартовую четверть со счётом 13:30. Все уже похоронили сине-бело-голубых, но команда собралась и провела шикарную вторую половину, почти догнав соперника. Правда, ЦСКА в ключевой момент проявил хладнокровие. «Зенит» не может себе позволить начинать серию с 0-2 на домашнем паркете. Удастся ли прибавить?

Статистика плей-офф Единой лиги
Паскуаль начудил?
Тренер «Зенита» испортил концовку для своей команды! ЦСКА сделал первый шаг к титулу
Тренер «Зенита» испортил концовку для своей команды! ЦСКА сделал первый шаг к титулу
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