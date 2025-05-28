Суперматч в стыках РПЛ! Мелкадзе забил гол-шедевр со штрафного, а «Урал» ответил камбэком

Ещё в Екатеринбурге отменили два гола и удаление. Плохой матч для одного из лучших судей России.

Первый стыковой матч за место в РПЛ не разочаровал. «Урал» и «Ахмат» выдали яркую битву в Екатеринбурге. Хозяева выиграли, одержав волевую победу.

Со старта игры «Урал» и «Ахмат» мощно зарубились. Это были стыки во всех смыслах слова – жёстких единоборств и нарушений хватало. Дебют встречи остался за командой Сергея Ташуева. Представитель РПЛ пытался задавить соперника из Первой лиги на его поле. «Ахмат» мог забить быстрый гол уже на пятой минуте. Гогличидзе выиграл борьбу за мяч на левом фланге и вырезал кросс на Мелкадзе, открывшегося на ближней штанге. Форвард, выиграв позицию у защитника, пробил головой, но попал в штангу.

Ещё через пять минут «Ахмат» забил. Эта атака грозненцев началась с длинной передачи на Мелкадзе, который сделал скидку на Зорина. Арендованный полузащитник «Спартака» завладел мячом и отправил его в сетку ворот Мамина благодаря неудачной игре голкипера на выходе. Однако гол отменили, так как Мелкадзе перед своей передачей чуть-чуть залез в офсайд.

Права на видео принадлежат РФС и «VK Спорт».

VAR и после этого несколько раз приходил на помощь Левникову – не лучший матч для судейской бригады, хотя объективно очень непростой. На 12-й минуте «Урал» наконец ответил контрвыпадом и реализовал первый же голевой момент. Егорычев развернул быструю атаку пасом налево на Железнова, а удар вингера в дальний угол не заблокировал Адамов. Но и этот гол был отменён. Оказалось, в штрафной Егорычев случайно наступил на ногу Исмаэлу. Оба игрока не влияли уже на эпизод, тем не менее фол есть фол. Егорычев получил предупреждение.

Права на видео принадлежат РФС и «VK Спорт».

Только в середине первого тайма состоялся гол, который был засчитан. Зато какой – настоящий шедевр! «Ахмат» заработал штрафной метрах в 30 от ворот Мамина (теперь Адамов вынудил Железнова сфолить), а Мелкадзе неожиданно для всех пробил издали. Выстрел получился сумасшедший – мяч влетел в сетку рикошетом от штанги.

Права на видео принадлежат РФС и «VK Спорт».

«Урал» выравнял игру, стал смелее атаковать. Хозяевам ничего не оставалось, кроме как раскрываться. Однако до перерыва запомнились больше не игровые моменты, а спорные судейские решения. Левников показал красную карточку Сунгатуллину, но потом поменял её на желтую. Разглядел на повторе, что хавбек екатеринбуржцев сначала сыграл мяч, и только после этого случилось его жуткое столкновение с Камиловым. В другом эпизоде рефери, наоборот, не вынес Сунгатуллину второе предупреждение – простил удар по ахиллу. Кроме того, Левников не дал пенальти «Уралу», когда видеоассистент предложил ему посмотреть эпизод с игрой рукой Адамова. Очевидно, арбитр пришёл к выводу, что Арсен совершил естественное движение рукой. В результате удаление заработал тренер «Урала» Олег Шатов.

После перерыва игра началась так, словно кто-то вырезал из видео с этой игрой вторую половину первого тайма – живейший футбол продолжился очередным голом. «Урал» обрушил волны атак на ворота грозненцев. В одном эпизоде «Ахмат» спас от пропущенного мяча Гогличидзе, а в другом был назначен пенальти. Малькевич упал в штрафной после углового и единоборства с защитником – Левников указал на «точку». На сей раз VAR подтвердил, что главный судья прав. Лучший бомбардир Первой лиги Секулич здорово исполнил 11-метровый – без шансов для Ульянова.

«Ахмату» в этот отрезок матча успокоить, засушить бы игру. Однако гости «поплыли» и растерялись. «Урал» же, вдохновленный голами и поддержкой почти 20 тысяч болельщиков, поймал невероятный кураж. На исходе часа матча екатеринбуржцы вышли вперёд после классной комбинации на скорости. Ишков воспользовался пространством на левом фланге обороны «Ахмата» и покатил в район 11-метровой, а потерянный защитниками Секулич оформил дубль. Хорват пробил в падении от перекладины.

Права на видео принадлежат РФС и «VK Спорт».

Потом «Урал» шёл за третьим голом и вполне мог забить его. Хозяева не боялись играть в футбол, а завершали встречу с двумя 17-летними пацанами в составе – Бондаревым и Вороновым. А в концовке екатеринбуржцы не позволили «Ахмату» устроить навал. Хозяева превзошли соперника из РПЛ, как по ударам (14:12), так и по попаданиям в створ (5:4). Впрочем, команда Ташуева, возможно, и не хотела рисковать, оставляя всё на ответный матч. Он пройдёт в Грозном 31 мая.