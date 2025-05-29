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Краснодар стал чемпионом России, но почему этот успех клубу будет почти невозможно развить, подробности

«Краснодару» не стать гегемоном. Чемпионский успех почти невозможно развить
Дмитрий Зимин
Сергей Галицкий с командой после чемпионства
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На это есть весомые причины. Колонка Дмитрия Зимина.

«Краснодар» вошёл в историю. Много слов, слёз, поздравлений в адрес клуба и Сергея Галицкого. Это правильно. 24 мая – исторический день. Но и он уже остался в прошлом. Некоторые эксперты и инфлюенсеры любили повторять: гегемония «Зенита» прервётся, и в российском футболе всё изменится. Вы проснулись на следующий день после титула – и как? Почувствовали это на себе?

Сомневаюсь. Ведь всё осталось прежним: «Спартак» принял странное решение, продлив контракт с Деяном Станковичем, «Зенит» уже собирается мстить и готов потратиться на трансферы, московское «Динамо» берёт Валерия Карпина, чтобы тоже поучаствовать в дележе трофеев. А ещё и ЦСКА никуда не делся. Как мы видим, не изменилось вообще ничего. Кроме, конечно, мироощущения краснодарцев, которые теперь живут не только в парадигме стильного футбола, но и знают: их клуб способен вырывать чемпионства. И даже если оно останется одним – это навсегда.

Сейчас же наступает время вопросов о будущем. Главный – сможет ли «Краснодар» быть конкурентоспособным в следующем сезоне? Не просто бороться в районе топ-3 или топ-5, но и снова претендовать на титул. Есть разные теории. Одна из них опирается на исторический опыт. Ведь можно вспомнить прошлый сезон, когда команда до последнего тура тоже была в гонке за золото. Однако чемпионом стал «Зенит». И некоторые в голове наверняка зафиксировали: это был исторический шанс. И больше его не будет.

Тогда прощались с половиной команды, жили ожиданием большой перестройки, во главе которой будет тот самый стиль. О борьбе за трофеи массово не говорили. Но что мы увидели в минувшем сезоне: лидеров прошлого – Матвея Сафонова и Хуниора Алонсо – заменили новые герои, команда стала ещё сильнее и мотивированнее. Эдуард Сперцян и Джон Кордоба точно не снизили уровень, выбивая крепкие цифры статистики, Кевин Ленини и Александр Черников выжигали всё в угоду команды, Станислав Агкацев тащил как минимум не хуже уехавшего в Париж предшественника.

Здесь – главное про РПЛ в цифрах
Статистические итоги сезона РПЛ. «Спартак» — атакующий доминатор, у «Зенита» — топ-оборона
Статистические итоги сезона РПЛ. «Спартак» — атакующий доминатор, у «Зенита» — топ-оборона

После победы в чемпионате России Мурад Мусаев продолжил ту же риторику: цель – сохранить костяк и усилиться тремя-четырьмя футболистами. То же самое он говорил летом 2024-го. Тогда не отпустили лидеров линии атаки и чуть обновили оборону. А уже дальше отправились побеждать. Но в этот раз всё может сложиться иначе. И не так безболезненно.

Станислав Агкацев/Эдуард Сперцян

Станислав Агкацев/Эдуард Сперцян

Фото: ФК «Краснодар»/«Чемпионат»

Кто покинет «Краснодар» летом? Первый, кто приходит на ум – Эдуард Сперцян. После победы в РПЛ он наверняка сохранил посыл, который нёс до этого – свой долг перед клубом он выполнил и теперь хочет на повышение в Европу. Агенты работают, а официальное приглашение наверняка поступит. Сперцян, скорее всего, уйдёт. И заменить его будет очень сложно. Это один из лучших футболистов лиги.

Схожие вопросы возникают и по другим важным футболистам: весной в медиа появлялись слухи об интересе из Европы к Станиславу Агкацеву. Вроде бы свой долг клубу он тоже отдал. Но здесь ситуация иная – для Стаса это первый полноценный сезон на высоком уровне. Так что «Краснодар» может легко попросить его остаться. Известно, что запросы есть по Витору Тормене и Кайо – первый хочет в Турцию, второй – в Бразилию. Однако им на смену «быки» уже бесплатно пригласили центрального защитника Жубала, который ранее выступал за «Осер» и прошлый сезон во Франции провёл очень сильно.

Жоау Батчи/Виктор Са/Джон Кордоба

Жоау Батчи/Виктор Са/Джон Кордоба

Фото: «Чемпионат»

Под вопросом и те, кто играет впереди. Кордоба, скорее всего, останется. У него слишком хороший контракт, который уже вряд ли кто-то повторит. А вот готовы ли продолжать выступления в России Виктор Са и Жоау Батчи – пока вопрос. По первому изначально были сомнения, что он сможет выдать сильный сезон. Теперь же ещё больше сомнений, что он сохранит праймовую форму. По Батчи – всё тот же интерес из-за рубежа и возможное желание вернуться в Португалию. И добавляем к этому уход отечественного ветеранского костяка – Юрия Дюпина, Юрия Газинского и Фёдора Смолова.

Обновится ли «Краснодар» к августе? Вероятно, да. И, возможно, сильно. Станет ли команда сильнее? Совсем не факт.

Эмоции после чемпионства изнутри:
«Ребята, мне слишком много внимания». Чемпионство «Краснодара» изнутри
«Ребята, мне слишком много внимания». Чемпионство «Краснодара» изнутри

А кто такой гегемон, если мы опираемся в терминологии на пример того же «Зенита»? Это клуб, который до последнего сохраняет лидеров и постепенно интегрирует новичков. Клуб с большой скамейкой и вариациями, которые не сработали в отдельно взятом сезоне, но на дистанции давали результат. Для петербуржцев действительно порой важно было больше потратить на продление контрактов, чем на подписание новичка. И в итоге это приносило результат долгие годы.

У «Краснодара» другой путь. И он объективно не похож на путь клуба, который нацелен на завоевание серии титулов. За примерами можно выехать и за границу: «Реал», «Манчестер Сити», «Бавария» – их гегемония тоже опиралась на мощный костяк на протяжении не двух, не трёх, а порой даже и не пяти лет. Возможно, и не существует другого рецепта побед из сезона в сезон.

Плюс у команды едва ли одномоментно решится вопрос с перелётами. Тогда в следующем сезоне снова придётся ездить на автобусах больше конкурентов. А это (со слов того же Валерия Карпина) накопительная усталость. И если в какой-то момент ты не увидишь, ради чего всё это, мотивация может снизиться. Плюс в следующем сезоне едва ли стоит ожидать лояльности со стороны судей. Да, есть разные рейтинги по количеству ошибок, но давайте честно: «Краснодар» в минувшем сезоне никто не «душил». Не утверждаю, что это специально. Просто косячить арбитры предпочитали в основном в матчах конкурентов. Или против конкурентов в играх с «быками».

Да, сейчас клуб и город могут по праву праздновать и наслаждаться трофейным экстазом. Однако можно уже сейчас начинать смотреть в будущее. Ведь там будет куда тяжелее, чем в чемпионском сезоне.

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