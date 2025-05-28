Драма «Сочи» в стыках РПЛ. Команду сильно подставил бомбардир Писарский

Обе сегодняшние встречи в стыках РПЛ завершились камбэками. «Пари НН» выиграл на выезде у «Сочи». Теперь команде Роберта Морено нужно совершить чудо в Нижнем Новгороде через три дня, чтобы выйти в элиту.

Этот матч не был похож на тот, что прошёл несколькими часами ранее в Екатеринбурге. Там «Урал» и «Ахмат» выдали крутейшую битву с трёмя забитыми мячами и двумя отменёнными, бурными эмоциями, красными карточками и чудо-голом со штрафного. А вот в Сочи, казалось, по-настоящему заряжена на победу только одна команда – из Первой лиги. Поначалу по действиям футболистов «Пари НН» складывалось впечатление, что их расслабила информация о снятии «Химок» с чемпионата. По регламенту нижегородцы должны остаться в элите: в худшем случае – как сильнейший из вылетевших клубов РПЛ.

«Сочи» больше владел мячом и был инициативнее, а «Пари НН» играл вторым номером, не слишком агрессивно защищаясь в среднем блоке. Вдобавок нижегородцы совершали удивительные индивидуальные ошибки для такого ответственного матча. Быстрый гол команда Виктора Гончаренко едва не пропустила, когда Магкеев обрезал и затем поскользнулся у своей штрафной. Тогда Пасевич принял не лучшее решение в голевом моменте.

Но на исходе четверти часа вингер из Беларуси забил. Атака «Сочи» началась с перехвата Заики, продолжилась ярким проходом и ударом в штангу Магаля, а завершилась голом Пасевича с подбора. Сочинец решил эпизод двумя касаниями – ловко укротил мяч и положил его в дальний нижний угол. Этот момент проверяли на возможный фол Заики на Кариче, однако повтор показал, что нет оснований для отмены.

Права на видео принадлежат РФС и «VK Спорт».

Даже уступая в счёте, нижегородцы при равных составах выглядели на поле словно сытые медведи. Все – кроме голкипера Медведева. Он не единожды выручал после ошибок защитников, прежде всего Александрова. Правда, однажды гол «Пари НН» могли организовать… сочинцы Дёгтев с Литвиновым. Вратарь, выбивая мяч, попал в собственного защитника, и едва не случился курьезный автогол.

В конце первого тайма эмоций игре добавило удаление Писарского. Очень непростой фол для судьи Карасёва! Изучив повтор, он пришёл к выводу, что форвард слишком грубо подкатился под Эктова. Команда Морено осталась вдесятером и перед перерывом пропустила после первого же попадания «Пари НН» в створ. Редкая атака команды Гончаренко крупными силами завершилась ударом Калинского из-за штрафной в штангу и добиванием «рыбкой» Трошечкина.

Права на видео принадлежат РФС и «VK Спорт».

После перерыва при неравных составах шла равная игра. «Пари НН» больше контролировал мяч, но не рисковал. Темп матча был невысоким, что устраивало обе команды. Для нижегородцев ничья на выезде – нормальный результат перед ответной встречей. Сочинцы в меньшинстве и без высоких скоростей тратили массу энергии. Острота совсем пропала. До середины второго тайма главное событие – травма Гоцука. Нижегородцы остались без капитана, который не смог продолжить встречу.

Многочисленные позиционные атаки принесли «Пари НН» следующий голевой момент лишь на 67-й минуте. Вышедший на замену Царукян хорошо открылся под кросс с левого фланга и, несмотря на невысокий рост, выиграл воздух. Эксклюзивный для атакующего полузащитника гол головой не состоялся только из-за сейва Дёгтева. Потом на поле опять наступило затишье.

Игра приближалась к закономерной ничьей, однако на 88-й минуте «Пари НН» всё же реализовал численное преимущество. Победный гол команда Гончаренко забила со стандарта. После подачи углового Александров исправился за промахи в обороне – выиграл позицию и нанёс неотразимый удар головой.

Права на видео принадлежат РФС и «VK Спорт».

Нижний Новгород добыл победу, которая вряд ли случилась бы, если бы Сочи не подвёл своим удалением Писарский. Вдобавок нападающий заработает дисквалификацию. А ведь Морено потерял на финише сезона ещё и травмированного бомбардира Мелёшина.