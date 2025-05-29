Как правильно говорить – «ПэСэЖэ» или «ПэЭсЖэ»? Запутанная история

Скорее всего, у вас нет сомнений, как произносится название клуба, который недавно стал чемпионом Франции и скоро сыграет в финале Лиги чемпионов. Уже давно по-русски говорят «ПэСэЖэ». Но правильно ли это?

У базы «ПСЖ» Фото: Aurelien Meunier/Getty Images

Для начала мы обратились к агенту Дмитрию Чельцову, который отлично говорит на французском, потому что занимался футболом в том числе в академии «Сент-Этьена», а теперь является агентом ряда французских футболистов. Вот что он сказал о произношении названия клуба во Франции.

– Вообще, там говорят Париж, подразумевая клуб. Либо произносят полностью «Пари Сен-Жермен». Если всё-таки используют аббревиатуру, то это будет исключительно «ПэЭсЖэ». У них просто нет буквы «Сэ», только «Эс», – пояснил Чельцов. У него, кстати, интересная футбольная жизнь – много баек он рассказывал в интервью «Чемпионату», которое можно прочитать здесь.

Вильсон Изидор и Дмитрий Чельцов Фото: из личного архива Дмитрия Чельцова

В русском языке буква «С» традиционно произносится, как «Эс». Об этом дети узнают из букваря, как только начинают учиться. В 2023-м эту тему затронул комментатор Георгий Черданцев:

– Конечно же, правильно произносить «ПэЭсЖэ». Никаких оснований говорить «ПэСэЖэ» нет и быть не может. […] Наверное, кто-то когда-то начал говорить «ПэСэЖэ», так и закрепилось среди комментаторов (а кто же ещё чаще других по-русски произносит это название?) Тем более название и сама команда попадали в эфир редко. Вот и застряло в языке «ПэСэЖэ». Как это поменять? Привычки менять сложно, тем более комментаторов сейчас много. Но начинать нужно с себя. Поэтому отныне – только «ПэЭсЖэ». Никак иначе. Тем более, что вообще-то произносить русскую букву «Эс» как «Сэ» всегда считалось дурным тоном, – заявил комментатор.

Георгий Черданцев (справа) Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Когда речь заходит на эту тему, сразу хочется сравнить, как мы произносим названия других футбольных клубов. И первым делом в голову приходят ЦСКА и ПСВ. В обоих случаях буква «С», опять же, идёт в середине, и нет никаких сомнений, как её произносить. Только «Эс». Так что же получается? Мы всю жизнь говорим неправильно? Не совсем.

Для начала в таких случаях имеет смысл отвлечься от произношения клуба на его родном языке. Такие вещи важно понимать, однако они не могут быть определяющими всегда. Иначе мы многие команды не узнаем – от «Тоттенэма» до «Вийярреала». Важно учитывать нормы русского языка. А они как раз допускают отклонения в аббревиатурах. В большинстве случае правильно говорить «Эс», но при этом допускаются исключения.

Эмблема «ПСЖ» Фото: Григорий Черданцев

И здесь не стоит обращать внимание, насколько то или иное слово является редким. Даже в более распространённых названиях есть противоположные нормы. Например, СССР и США. В одном случае «Эс», а в другом – «Сэ». Можно говорить, что «Сэ» – это более разговорная форма, однако это уже устоялось и такое едва ли можно и нужно менять. Коллеги с «Okko Спорт» (транслирует чемпионат Франции) не припомнят, чтобы на внутренних планёрках поднималась эта тема. Там просто использовался вариант, который привычен и не режет слух. Тут уместнее говорить не о том, что в практике зафиксировалась ошибочная версия, а скорее о том, что сформировалось исключение из правила, коих полно в русском языке.