Палмер перевернул финал еврокубка! Настолько разных таймов «Челси» не было давно. Видео

Сезон для «Челси» стал удачным ещё в воскресенье – команда закончила четвёртой в АПЛ, пробившись в Лигу чемпионов впервые при новом владельце. А вот «Бетис» завалил концовку чемпионата и остался без места в главном еврокубке, но попал в зону Лиги Европы. Таким образом, обе команды рассматривали финал Лиги конференций не как возможность попасть в ЛЕ на следующий сезон, а сугубо в качестве трофея.

Начало встречи получилось динамичным. Нельзя сказать, что одна из команд отсиживалась в обороне. При этом «Челси» забрал мяч под контроль, что, как показалось, вполне устраивало «Бетис». Испанцы несколько раз опасно убегали в контратаки, а затем забили благодаря прессингу.

Гюсто обрезался недалеко от своей штрафной, Иско протащил мяч, а затем не глядя выдал тончайшую передачу на Абде. Тот спокойно принял мяч и пробил в дальний угол, открыв счёт уже на девятой минуте. Этот гол не изменил характер матча. «Бетис» продолжил создавать лучшие моменты, владея мячом в два раза меньше. Ещё один убойный шанс был уже у Бакамбу, который ударил выше ворот с 11 метров. И в этом эпизоде неудачно показал себя Гюсто, который позволил себя обвести при входе в штрафную.

Игроки «Бетиса» празднуют гол Фото: Andrzej Iwanczuk/Getty Images

«Челси» остался без опасных моментов в первом тайме. У команды Энцо Марески было давление, однако вратарь «Бетиса» минимально вступал в игру. Возникло ощущение, что «Челси» нужно что-то менять в перерыве, и последовала замена, которая напрашивалась. Вместо провалившегося Гюсто вышел Рис Джеймс. Воспитанник «Челси» сразу получил капитанскую повязку и собрал команду в круг, что-то сказав партнёрам.

Непонятно, в этом ли было дело, но игра резко развернулась. На 55-й минуте «Челси» просил пенальти за фол на Джексоне. А затем за пять минут Палмер отдал два ассиста. Англичанин выглядел неубедительно в последние месяцы, однако тут с его навесов отличился сначала Фернандес, а затем – Джексон. Причём последний забил достаточно забавно. Форвард явно хотел ударить головой, но промахнулся, а мяч зашёл в ворота от его груди. После этого Джексон упустил чистый выход один на один, далеко отпустив мяч.

Гол Николаса Джексона Фото: Robbie Jay Barratt/Getty Images

В целом «Челси» во втором тайме действовал настолько неудержимо, что уже у «Бетиса» практически не было моментов (разве что претендовали на пенальти за попадание мяча в руку Джеймсу), а англичане настолько превзошли соперника, что отгрузили ему ещё два мяча. Сначала Санчо положил мяч в дальнюю девятку, а под самый конец встречи уже Кайседо пробил со средней дистанции, и ему помог небольшой рикошет.

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Получилось так, что «Челси» лишь в финале турнира получил сопоставимого соперника, но продемонстрировал характер и по делу забрал первый трофей в эпоху новых владельцев.