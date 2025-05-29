«Желаю «Торпедо» в будущем стать чемпионом России!» Кононов возвращается в РПЛ

Олег Кононов давно не давал обстоятельных интервью — шире трёх-четырёх вопросов на обязательных пресс-конференциях. После возвращения московского «Торпедо» в Премьер-Лигу тренер сделал исключение для «Чемпионата». Однако с одним условием — он ответит на вопросы в письменной форме. Вышло лаконично, но, как нам кажется, достаточно информативно.
— По вашим словам, перед последней игрой сезона вы приняли «много таблеток». Часто такие стрессовые состояния раньше бывали?
— Это была шутка. А стрессы есть в каждой игре.
— Можно было не доводить до такой нервной концовки?
— Можно. Если бы забили «КАМАЗу» второй мяч.
— Но до вас же наверняка доходила информация, что ближайшего преследователя — «Черноморец» — всё равно не пустят в РПЛ из-за проблем со стадионом?
— Да, но мы жили своей игрой.
— С вашей точки зрения, насколько эта ситуация справедлива? Противники решения РФС приводят примеры Испании, Италии, где в высших дивизионах представлены и более древние стадионы.
— Это не в моей компетенции.
— «Торпедо» принимало соперников на двух стадионах — в «Лужниках» и в Химках. Это не доставляло неудобств? Где чувствовали себя комфортнее?
— В «Лужниках» было удобно, болельщиков на трибуны приходило больше.
— А психологически трибуны главной арены ЧМ-2018 не давили на молодых игроков, не закрепощали?
— Нет, наоборот, это эмоциональный подъём для молодого футболиста — играть на главной арене страны.
— Интересуетесь ходом строительства нового торпедовского стадиона, заглядывали на стройплощадку? Рассчитываете встретить весну уже там?
— Да, конечно! Руководитель нашего клуба Леонид Соболев показывал и рассказывал всей команде детали строительства стадиона. Он будет очень красивый, современный и удобный.
Стройка нового стадиона «Торпедо»
Фото: Пресс-служба ФК «Торпедо» Москва
— Первую часть сезона «Торпедо» прошло без единого поражения. В какой-то степени команда превзошла ваши ожидания?
— Мы работали и верили в успех.
— Обилию ничьих у вас есть объяснение?
— Главное, что они принесли нам результат.
— Что пошло не так в первой половине весны? Были предчувствия, что результаты могут просесть?
— Результат был не тот, на который мы рассчитывали. А предчувствие, что выйдем из этой сложной ситуации, было. Что в итоге и произошло.
— Кажется, после ничьей с «Уралом» играли уже без права на ошибку? Каждый матч был мини-финалом?
— Да, вы правы. Каждый матч был финалом…
— Выездные победы в Калининграде и Сочи над прямыми конкурентами — бальзам на душу? Лучшее, что было в сезоне?
— Думаю, каждый из нас вспоминает весь сезон. Не только эти две игры.
«Торпедо» после выхода в РПЛ
Фото: Пресс-служба ФК «Торпедо» Москва
— Насколько майская игра команды далека или близка к тому, что вы хотите видеть в РПЛ?
— Что касается обороны, мы отыграли на высоком уровне. Атаку — надо улучшать.
— В идеале это должен быть комбинационный, зрелищный стиль а-ля «Краснодар» середины 2010-х или нечто более прагматичное, рациональное?
— Мне нравится комбинационный стиль игры. Во всех командах я придерживаюсь именно этого. Но уровень мастерства игроков — важная составляющая.
— Спортивный блок «Торпедо» упрекали в приобретении легионеров зимой. Победными голами «Балтике» и «Сочи» Гусман уже оправдал своё приобретение?
— Думаю, да. Но уверен, у него больший потенциал.
— У Алессона первые месяцы в России явно сложились хуже. Адаптация затянулась?
— К сожалению, да.
— Арендованным у «Спартака» Коледину, Шитову, Сысоеву полезно было погрузиться во взрослый футбол Первой лиги? Видите у них прогресс?
— ФНЛ — достаточно серьёзный турнир, где молодые игроки набираются опыта и мастерства.
— Кто-то из ребят приятно удивил? Были открытия?
— В первую очередь молодые игроки, которые прежде никогда не играли на таком уровне и на результат — Чупаёв, Костин, Волков.
— При этом лучшим бомбардиром всего сезона стал опорник Нетфуллин. Укор штатным нападающим?
— Это не укор нашим нападающим. Дело в том, что Равиль очень хорошо провёл первую часть чемпионата. Я считаю, он был лучшим в лиге в тот период.
— Назовёте трёх лучших футболистов сезона в Первой лиге?
— Я бы никого не выделял.
Игроки «Торпедо»
Фото: Пресс-служба ФК «Торпедо» Москва
— Вас не раздражали слухи о возможной смене то спортивного директора, то главного тренера весной? Привыкли к такому?
— Нет на это времени. Я давно к этому привык. Не обращаю внимания.
— С владельцем «Торпедо» Леонидом Соболевым установился рабочий контакт? Можете подискутировать, поспорить?
— Я отдельно хочу остановиться на Леониде Давыдовиче Соболеве и поздравить его с первым большим успехом в российском футболе! Без его усилий и стараний ничего бы не было. А какими темпами он строит стадион, это восхищает! У нас рабочий контакт. Бывает всё…
— Как Ари вжился в роль спортивного директора? У вас полное взаимопонимание?
— Полное. Он прекрасно справляется со своей работой.
— Этот состав «Торпедо» нуждается в серьёзном или только в точечном усилении для достойного выступления уровнем выше?
— Усиление будет. Команда нуждается в нём.
— На взгляд со стороны, ощутимо изменилась Премьер-Лига — по качеству футбола, квалификации футболистов, команд – за время вашего отсутствия?
— Премьер-Лига — серьёзный турнир, который развивается с учётом сегодняшних реалий.
— Порадовались долгожданному чемпионству «Краснодара»? Лично Галицкого не поздравляли?
— Да, поздравил Сергея Николаевича. Очень приятно, что «Краснодар» стал чемпионом…
— Из вашего «Краснодара» до золота дошли, кажется, только Петров, Газинский и Смолов. За них особенно радостно?
— Да, очень рад за ребят! Молодцы!
— После прошлого сезона Фёдор уже и не верил, что когда-нибудь станет чемпионом. А вы верили?
— Я об этом не думал. Я надеялся…
Олег Кононов и Фёдор Смолов в «Краснодаре»
Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»
— По делу «быки» выиграли? За счёт чего?
— Прошли ровно весь турнир. Проделали большую работу, и эта работа дала результат.
— Наверняка посматривали и за не чужим «Спартаком»? Как вам команда Станковича, близки его тренерские принципы?
— Да, мне нравятся стиль и принципы игры команды Станковича.
— Вы больше пяти лет не были в РПЛ — с какими чувствами, ожиданиями возвращаетесь?
— Я хочу, чтобы «Торпедо» закрепилось в Российской Премьер-Лиге надолго. А в дальнейшем клуб стал чемпионом!
— Сегодня это другие эмоции, чем 12 лет назад, перед премьерой в РПЛ?
— Такие же, как когда я пришел в «Краснодар».
— Хотя бы ненадолго отключиться от футбола, выдохнуть между сезонами удастся? Что для вас лучший релакс после сезона?
— Буду с семьёй.