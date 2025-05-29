«Желаю «Торпедо» в будущем стать чемпионом России!» Кононов возвращается в РПЛ

Олег Кононов давно не давал обстоятельных интервью — шире трёх-четырёх вопросов на обязательных пресс-конференциях. После возвращения московского «Торпедо» в Премьер-Лигу тренер сделал исключение для «Чемпионата». Однако с одним условием — он ответит на вопросы в письменной форме. Вышло лаконично, но, как нам кажется, достаточно информативно.

— По вашим словам, перед последней игрой сезона вы приняли «много таблеток». Часто такие стрессовые состояния раньше бывали?

— Это была шутка. А стрессы есть в каждой игре.

— Можно было не доводить до такой нервной концовки?

— Можно. Если бы забили «КАМАЗу» второй мяч.

— Но до вас же наверняка доходила информация, что ближайшего преследователя — «Черноморец» — всё равно не пустят в РПЛ из-за проблем со стадионом?

— Да, но мы жили своей игрой.

— С вашей точки зрения, насколько эта ситуация справедлива? Противники решения РФС приводят примеры Испании, Италии, где в высших дивизионах представлены и более древние стадионы.

— Это не в моей компетенции.

— «Торпедо» принимало соперников на двух стадионах — в «Лужниках» и в Химках. Это не доставляло неудобств? Где чувствовали себя комфортнее?

— В «Лужниках» было удобно, болельщиков на трибуны приходило больше.

— А психологически трибуны главной арены ЧМ-2018 не давили на молодых игроков, не закрепощали?

— Нет, наоборот, это эмоциональный подъём для молодого футболиста — играть на главной арене страны.

— Интересуетесь ходом строительства нового торпедовского стадиона, заглядывали на стройплощадку? Рассчитываете встретить весну уже там?

— Да, конечно! Руководитель нашего клуба Леонид Соболев показывал и рассказывал всей команде детали строительства стадиона. Он будет очень красивый, современный и удобный.

Стройка нового стадиона «Торпедо» Фото: Пресс-служба ФК «Торпедо» Москва

— Первую часть сезона «Торпедо» прошло без единого поражения. В какой-то степени команда превзошла ваши ожидания?

— Мы работали и верили в успех.

— Обилию ничьих у вас есть объяснение?

— Главное, что они принесли нам результат.

— Что пошло не так в первой половине весны? Были предчувствия, что результаты могут просесть?

— Результат был не тот, на который мы рассчитывали. А предчувствие, что выйдем из этой сложной ситуации, было. Что в итоге и произошло.

— Кажется, после ничьей с «Уралом» играли уже без права на ошибку? Каждый матч был мини-финалом?

— Да, вы правы. Каждый матч был финалом…

— Выездные победы в Калининграде и Сочи над прямыми конкурентами — бальзам на душу? Лучшее, что было в сезоне?

— Думаю, каждый из нас вспоминает весь сезон. Не только эти две игры.

«Торпедо» после выхода в РПЛ Фото: Пресс-служба ФК «Торпедо» Москва

— Насколько майская игра команды далека или близка к тому, что вы хотите видеть в РПЛ?

— Что касается обороны, мы отыграли на высоком уровне. Атаку — надо улучшать.

— В идеале это должен быть комбинационный, зрелищный стиль а-ля «Краснодар» середины 2010-х или нечто более прагматичное, рациональное?

— Мне нравится комбинационный стиль игры. Во всех командах я придерживаюсь именно этого. Но уровень мастерства игроков — важная составляющая.

— Спортивный блок «Торпедо» упрекали в приобретении легионеров зимой. Победными голами «Балтике» и «Сочи» Гусман уже оправдал своё приобретение?

— Думаю, да. Но уверен, у него больший потенциал.

— У Алессона первые месяцы в России явно сложились хуже. Адаптация затянулась?

— К сожалению, да.

— Арендованным у «Спартака» Коледину, Шитову, Сысоеву полезно было погрузиться во взрослый футбол Первой лиги? Видите у них прогресс?

— ФНЛ — достаточно серьёзный турнир, где молодые игроки набираются опыта и мастерства.

— Кто-то из ребят приятно удивил? Были открытия?

— В первую очередь молодые игроки, которые прежде никогда не играли на таком уровне и на результат — Чупаёв, Костин, Волков.

— При этом лучшим бомбардиром всего сезона стал опорник Нетфуллин. Укор штатным нападающим?

— Это не укор нашим нападающим. Дело в том, что Равиль очень хорошо провёл первую часть чемпионата. Я считаю, он был лучшим в лиге в тот период.

— Назовёте трёх лучших футболистов сезона в Первой лиге?

— Я бы никого не выделял.

Игроки «Торпедо» Фото: Пресс-служба ФК «Торпедо» Москва

— Вас не раздражали слухи о возможной смене то спортивного директора, то главного тренера весной? Привыкли к такому?

— Нет на это времени. Я давно к этому привык. Не обращаю внимания.

— С владельцем «Торпедо» Леонидом Соболевым установился рабочий контакт? Можете подискутировать, поспорить?

— Я отдельно хочу остановиться на Леониде Давыдовиче Соболеве и поздравить его с первым большим успехом в российском футболе! Без его усилий и стараний ничего бы не было. А какими темпами он строит стадион, это восхищает! У нас рабочий контакт. Бывает всё…

— Как Ари вжился в роль спортивного директора? У вас полное взаимопонимание?

— Полное. Он прекрасно справляется со своей работой.

— Этот состав «Торпедо» нуждается в серьёзном или только в точечном усилении для достойного выступления уровнем выше?

— Усиление будет. Команда нуждается в нём.

— На взгляд со стороны, ощутимо изменилась Премьер-Лига — по качеству футбола, квалификации футболистов, команд – за время вашего отсутствия?

— Премьер-Лига — серьёзный турнир, который развивается с учётом сегодняшних реалий.

— Порадовались долгожданному чемпионству «Краснодара»? Лично Галицкого не поздравляли?

— Да, поздравил Сергея Николаевича. Очень приятно, что «Краснодар» стал чемпионом…

— Из вашего «Краснодара» до золота дошли, кажется, только Петров, Газинский и Смолов. За них особенно радостно?

— Да, очень рад за ребят! Молодцы!

— После прошлого сезона Фёдор уже и не верил, что когда-нибудь станет чемпионом. А вы верили?

— Я об этом не думал. Я надеялся…

Олег Кононов и Фёдор Смолов в «Краснодаре» Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

— По делу «быки» выиграли? За счёт чего?

— Прошли ровно весь турнир. Проделали большую работу, и эта работа дала результат.

— Наверняка посматривали и за не чужим «Спартаком»? Как вам команда Станковича, близки его тренерские принципы?

— Да, мне нравятся стиль и принципы игры команды Станковича.

— Вы больше пяти лет не были в РПЛ — с какими чувствами, ожиданиями возвращаетесь?

— Я хочу, чтобы «Торпедо» закрепилось в Российской Премьер-Лиге надолго. А в дальнейшем клуб стал чемпионом!

— Сегодня это другие эмоции, чем 12 лет назад, перед премьерой в РПЛ?

— Такие же, как когда я пришел в «Краснодар».

— Хотя бы ненадолго отключиться от футбола, выдохнуть между сезонами удастся? Что для вас лучший релакс после сезона?

— Буду с семьёй.