3 сборные сезона РПЛ от «Чемпионата»! Здесь только лучшие

Вместе с вами продолжаем подводить итоги уникального сезона РПЛ! Уже видели наш проект, в котором каждый читатель может собрать свою сборную сезона Российской Премьер-Лиги? Если нет – скорее переходите по ссылке.

Мы предлагаем на выбор три схемы: 3-5-2, 4-4-2 и 4-3-3. Всего для ваших команд доступны 78 футболистов клубов РПЛ . Не все, потому что основной критерий для списка лучших – минимум два попадания в сборную по итогам тура (мы собирали их после каждого).

Из всех звёзд выбрать одну – задача сложнейшая. Чтобы меньше отталкиваться от субъективных критериев у нас в голове, за основу взяли следующий принцип: преимущество при выборе состава получает футболист, который чаще остальных попадал в сборные по итогам туров. Но исключения тоже будут.

А вы составляйте свои команды тут!

Сборная сезона РПЛ: схема 3-5-2

Сборная РПЛ сезона-2024/2025: схема 3-5-2 Фото: «Чемпионат»

Вратарь: Никита Кокарев, «Химки» (4 попадания в сборные по итогам тура)

Кокарев – лидер среди вратарей по количеству попаданий в символическую сборную тура (4). Никита стал одним из открытий прошедшего чемпионата, успешно проведя дебютный сезон в РПЛ. Воспитанник «Краснодара» вошёл в тройку лучших голкиперов лиги по количеству сейвов (81). Во многом благодаря своему вратарю «Химки» не попали в зону стыков и прямого вылета. Теперь после банкротства подмосковного клуба на Кокарева, вне всяких сомнений, будет большой спрос.

Левый центральный защитник: Срджан Бабич, «Спартак» (6 попаданий в сборные по итогам тура)

Серб провёл 25 полных матчей в РПЛ и только раз ушёл на замену. Никто из защитников красно-белых не был на поле чаще, чем он. Ещё Бабич один из лидеров лиги по проценту точности передач – в среднем за матч 9 из 10 пасов доходят до адресата. Но и лидерские качества футболиста отметить тоже важно: среди всех игроков защиты «Спартака» он и правда выделяется своей харизмой. При необходимости может накричать, подбодрить или пообщаться с судьёй. Без него в обороне команде было бы куда тяжелее.

Центральный защитник: Виллиан Роша, ЦСКА (7 попаданий в сборные по итогам тура)

Лидер обороны ЦСКА выдал солидный сезон, играя на одинаково высоком уровне в схеме как с тремя центральными защитниками, так и с двумя после перехода команды весной на 4-4-2. Несмотря на отдельные срывы, прежде всего речь об удалении в дерби со «Спартаком», бразилец был стабилен, сыграл 26 матчей и набрал 1+2. Он стал лучшим в РПЛ по проценту выигранной борьбы среди игроков, поучаствовавших в 100 и более единоборствах – 72%. Кроме того, центрбек армейцев вошёл в топ-5 по перехватам (45). Виллиан Роша семь раз заслужил место в символической сборной.

Правый центральный защитник: Игорь Дивеев, ЦСКА (4 попадания в сборные по итогам тура)

Игорь – третий по количеству проведённых минут на поле в этом сезоне в составе ЦСКА. Больше только у Облякова и Акинфеева. Защитник мог и вовсе стать первым, но подвёло микроповреждение в апреле. С ним в составе москвичи провели 12 сухих матчей, а сам Дивеев продолжает держать свой уровень. Будет преувеличением сказать, что в этом сезоне он резко спрогрессировал – скорее стабилизировал свою игру. А их пара с Виллианом Рошой действительно считается одной из самых солидных в РПЛ.

Виллиан Роша (слева на переднем плане) и Игорь Дивеев (справа) Фото: РИА Новости

Опорный полузащитник: Матвей Кисляк, ЦСКА (5 попаданий в сборные по итогам тура)

Матвей был игроком ротации в осенней части сезона, но весной с появлением «ромба» стал основным. И оказался среди тех, кто провёл все матчи без замен. Одновременно чуть ли не единогласно был признан экспертами главным открытием 2025 года. Несмотря на скромные габариты, Кисляк прекрасен в единоборствах (выигрывает 70+%), хорош в прогрессивных передачах и, по признанию Николича, является важнейшим элементом его тактических построений. А визуально он кажется даже системнее и структурнее Пьянича. И это в 19 лет.

Центральный полузащитник: Эдуард Сперцян, «Краснодар» (6 попаданий в сборные по итогам тура)

Эдо – главный по выстраиванию системной игры в «Краснодаре». И всё это он подкрепляет удивительной стабильностью: Сперцян – первый центральный полузащитник в XXI веке, кто забивает 10+ голов в трёх сезонах подряд. В нынешнем у него их 11, а ещё шесть результативных передач. Их связка с Кордобой по праву считается сильнейшей в лиге. Эдуард мог набить и более солидные цифры, но почти месяц пропустил из-за неприятной травмы. Возможно, именно этого не хватило, чтобы превратить нынешний сезон в магический. Хотя вручить чемпионский кубок РПЛ в руки Сергея Галицкого – это ли не магия?

Атакующий полузащитник: Алексей Батраков, «Локомотив» (9 попаданий в сборные по итогам тура)

Батраков – главное открытие прошедшего сезона РПЛ. Ещё год назад никому бы и в голову не пришло, что 19-летний полузащитник «Локомотива» станет самым результативным игроком чемпионата, набрав 21 (14+7) очко по системе «гол+пас» в 29 матчах. Алексей лучший в лиге и по количеству передач под удар (92). Особенно впечатлял Батраков до зимнего перерыва, однако и весной у него были сильные матчи. В результате талант железнодорожников занял первое место по количеству попаданий в сборную тура – девять.

Сколько ещё продлится этот союз? В «Локомотиве» прояснили ситуацию с контрактом Алексея Батракова

Левый латераль: Сергей Пиняев, «Локомотив» (4 попадания в сборные по итогам тура)

Вероятно, прогресс Пиняева не так заметен из-за изначально слишком высоких ожиданий плюс развития Батракова, но он тоже есть. Сергей впервые в карьере преодолел отметку в 10 результативных действий в РПЛ, набрав 12 очков по системе «гол+пас». При этом если в осенней части сезона он был скорее игроком ротации, то весной ворвался в стартовый состав. Важно – полузащитник ни на что не жаловался, не рефлексировал из-за своей роли и молча работал. Это привело к тому, что футбола в его жизни стало куда больше.

Правый латераль: Илья Самошников (2 попадания в сборные по итогам тура)

Выбор на эту позицию был большим, по два раза в сборную тура попадали также Арсен Адамов из «Ахмата», Густаво Мантуан из «Зенита», Келлвен из ЦСКА, Карраскаль из «Динамо», и Мансилья из «Оренбурга». Мы остановились на Самошникове (но у вас есть возможность выбрать кого-то другого!).

Один из самых универсальных игроков лиги в этом сезоне не только умудрялся менять позиции (играл правым полузащитником, защитником, левым защитником, ситуативно оказываясь впереди), но и был в этих конфигурациях очень полезен. В обиход даже вошло выражение «ауты Самошникова» – когда он их бросает, то надо готовиться к худшему. Илья действительно прибавил в уверенности и показывает это на поле – 4+3 для крайнего защитника очень солидный результат.

Илья Самошников Фото: РИА Новости

Левый нападающий: Джон Кордоба, «Краснодар» (7 попаданий в сборные по итогам тура)

Если задаться целью назвать главного творца чемпионства «Краснодара», то это, пожалуй, Кордоба. Игра команды Мурада Мусаева в атаке во многом завязана на колумбийце, и, даже когда Джон не забивает, он приносит гигантскую пользу. Впрочем, и результативность у него в этом сезоне была достаточно высокой – 12 мячей в 25 матчах. Центрфорвард «Краснодара» семь раз заслужил место в сборной тура. Символично, что именно Кордоба стал автором «золотого» гола в ворота московского «Динамо».

Правый нападающий: Лусиано Гонду, «Зенит» (6 попаданий в сборные по итогам тура)

«Зенит» почти одновременно подписал в летнее окно двух рослых форвардов – Лусиано Гонду и Александра Соболева, и трансфер легионера оказался более успешным. В свой первый год в РПЛ аргентинец забил 10 голов в 23 матчах. Восемь из них стали победными – это лучший результат среди всех игроков российского чемпионата. У Гонду немного смазанными получились концовки первой и второй частей сезона, однако на финише ему помешало принести больше пользы «Зениту» повреждение. Аргентинец шесть раз включался в сборную тура.

Сборная сезона РПЛ: схема 4-4-2

Сборная РПЛ сезона-2024/2025: схема 4-4-2 Фото: «Чемпионат»

Про центральных защитников Рошу, Дивеева, а также полузащитников Кисляка и Батракова, мы уже рассказали выше. Здесь давайте сконцентрируемся на новых лицах.

Вратарь: Станислав Агкацев, «Краснодар» (2 попадания в сборные по итогам тура)

Пускай вас не смущает количество попаданий вратаря-чемпиона в итоговые сборные тура. Это не говорит что-то не то о Стасе, скорее – о надёжности обороны. Так что здесь мы как раз сделали исключение и включили в состав вратаря, который принёс «Краснодару» чемпионство.

Стас не стал лучшим по «сухим» матчам, немного отстав от Латышонка, но первый сезон на уровне РПЛ для него оказался вау. Он в лидерах по проценту сейвов, количеству пропущенных голов и отражённых пенальти. Всего их набралось три в этом сезоне. А спасение в матче с Махачкалой действительно чемпионское. Ведь не будь его – не было бы и минимального отрыва от «Зенита», который в итоге и помог «Краснодару» выиграть титул.

Левый защитник: Лукас Оласа, «Краснодар» (4 попадания в сборные по итогам тура)

«Краснодар», по сути, не имел альтернативу Оласе. Да, ситуативно там мог сыграть Петров, но именно от формы уругвайца зависело очень многое. И он не подвёл – надёжная игра в обороне и постоянные подключения в атаку – защитник среди лидеров по количеству и точности навесов в штрафную. Но главное, что сделал Лукас – забил тот самый гол «Оренбургу» в 29-м туре, ставший победным. Именно он сохранил «Краснодар» на первом месте и отправил на «золотой» матч с московским «Динамо» в качестве фаворита.

Правый защитник: Густаво Мантуан, «Зенит» (2 попадания в сборные по итогам тура)

По ходу сезона Мантуан переквалифицировался из хавбека-универсала в правого защитника из-за травм Вячеслава Караваева и Сергея Волкова. И этот тот случай, когда нет худа без добра. Густаво прекрасно раскрылся на новой позиции, был одним из самых стабильных игроков «Зенита» в завершившемся чемпионате и дважды попал в сборную тура. В 27 матчах РПЛ бразилец забил три мяча и сделал четыре голевые передачи. Мантуан стал лучшим в составе экс-чемпиона России по количеству передач под удар (48), заработанных на себе фолов (59) и проценту выигранных единоборств (67%).

Левый полузащитник: Маркиньос, «Спартак» (7 попаданий в сборные по итогам тура)

Бразильский новичок «Спартака», перешедший в летнее окно из «Ференцвароша», не сразу раскрылся в России. В первом круге РПЛ Маркиньос не сделал вообще ни одного результативного действия. Но Деян Станкович продолжал верить в хорошо знакомого ему игрока, и, как выяснилось, не зря. В итоге Маркиньос поделил второе место в списке лучших ассистентов РПЛ с Венделом, отдав 10 голевых передач, вошёл в топ-8 по пасам под удар (54) и в топ-3 по успешным обводкам (54). Кроссы бразильца превратились едва ли не в самое опасное оружие «Спартака» в атаке – и Маркиньос семь раз заработал место в сборной тура. Ах да, перед вами – лучший ассистент команды в сезоне.

Маркиньос Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Правый полузащитник: Максим Глушенков, «Зенит» (4 попадания в сборные по итогам тура)

Для лучшего ассистента РПЛ в сезоне-2023/2024 завершившийся чемпионат получился неоднозначным. Глушенков блестяще начал карьеру в «Зените», забив в первых четырёх турах семь мячей. Собственно, благодаря яркому старту этого сезона Максим и оказался в числе атакующих полузащитников, включавшихся чаще всего в сборную тура – четырежды. Но затем Глушенков получил две травмы подряд и после возвращения на поле сдулся. Даже зимние сборы не помогли новичку «Зенита» вернуться на прежний уровень: на финише он выпадал из основы и завершил чемпионат с 9+2 в 20 матчах.

Центральный нападающий: Манфред Угальде, «Спартак» (6 попаданий в сборные по итогам тура)

Тут мог бы быть Кордоба, но мы не могли не взять лучшего бомбардира РПЛ ни в одну из наших сборных. Да, конкуренция прибила форварда «Спартака» весной. Да, из 17 голов лишь два – после зимы. Но это всё ещё 17 голов (а заодно и три ассиста). Ну а его покер в ворота «Локомотива» – один из самых ярких хайлайтов РПЛ. Пожелаем костариканцу удачи – где бы он ни продолжил карьеру. И констатируем: шесть попаданий за сезон в сборные по итогам тура – это вообще-то крутой уровень.

Центральный нападающий: Мирлинд Даку, «Рубин» (5 попаданий в сборные по итогам тура)

Только Домингес и Бухаров за один сезон забивали в «Рубине» больше, чем албанский форвард. 15 голов – до лучшего бомбардира не хватило всего одного дубля.

У албанца второй подряд сильный сезон в РПЛ. Плюс он активно улучшает свои статистические показатели – в этом году на 50% увеличил количество забитых мячей, доведя цифру до 15. Столько же в одном сезоне в Казани забивали только Бухаров и Домингес. Ещё интересный факт: Даку – второй в лиге по системе «гол+пас», у него 20 очков. У Батракова – 21, однако полузащитник «Локо» провёл на три матча больше. Плюс весной Мирлинд испытывал проблемы со здоровьем. От этого достижение выглядит ещё более солидным.

Сборная сезона РПЛ: схема 4-3-3

Сборная РПЛ сезона-2024/2025: схема 4-4-3 Фото: «Чемпионат»

Здесь многие представлены по второму и даже по третьему разу. Но парочка замен всё-таки есть (как и в прошлый раз – субъективных).

Вратарь: Игорь Акинфеев, ЦСКА (3 попадания в сборные по итогам тура)

И у легенды нашего футбола Акинфеева, и у Никиты Медведева из «Пари НН» – по три попадания в наши сборные. Так что при составлении своей вы можете поставить в ворота Медведева. Мы же решили остановиться на Игоре. Вратарь не только пробил отметку в 900 игр за ЦСКА и стремится к 1000, но и держится в топе по статистическим показателям. Он в пятёрке лучших голкиперов лиги по проценту сейвов, в тройке – по количеству пропущенных голов в среднем за матч, а ещё у Игоря 11 «сухих» матчей. Статистика, о которой большинство вратарей лиги может только мечтать. Всего дважды он оставался на скамейке запасных в РПЛ – и заканчивать Акинфеев не планирует.

Левый защитник: Данил Круговой, ЦСКА (3 попадания в сборные по итогам тура)

Бо́льшую часть сезона Николич искал Круговому место на поле. В первой части эффективно использовал его на позиции латераля в тройке, а во второй – опустил в защиту. Но там среди конкурентов оказался Мойзес (его, кстати, можете включить в свой состав), который весной выгрыз себе место в стартовом составе. Тем не менее первым сезоном после ухода из «Зенита» Данил может гордиться: 1+5 в РПЛ и тот самый кубковый навес с углового, который позволил ЦСКА сначала перейти в серию пенальти в матче с «Зенитом», а потом – выйти в Суперфинал.

Левый центральный защитник: Максим Осипенко, «Ростов» (5 попаданий в сборные по итогам тура)

Девять голов за сезон – отметка сильного нападающего, но её смог добиться центральный защитник Осипенко. А всего за три последних сезона у него 21 мяч – фантастическое достижение. При этом Максим сверхполезен при оборонительных действиях, хорош в единоборствах и один из лучших в лиге по продвижению мяча вперёд. Не просто так сейчас в очередь за ним выстроилась целая группа из больших клубов.

Левый центральный полузащитник: Эсекьель Барко, «Спартак» (7 попаданий в сборные по итогам тура)

Аргентинец – лидер РПЛ по количеству ударов по воротам (80), входам в финальную треть (303). Второй по точным передачам в штрафную (133), удачным обводкам (122). И в целом во многом благодаря Барко мы увидели тот самый осенний «Спартак», который в какой-то момент действительно считался конкурентом «Зенита» и «Краснодара». Происходящее с командой весной – вина не только Барко. Хоть и сам он, конечно, где-то потерял ту самую магию.

Отдельно посмотреть, кто и сколько раз попадал в сборные по итогам тура, можно здесь.

А кто рекордсмен среди тренеров?

Тут без сюрпризов – пять раз из 30 лучшим тренером тура становился босс чемпионского «Краснодара» Мурад Мусаев. Хотя своего главного преследователя он опередил лишь в последнем туре! Догадаетесь кого? Игоря Осинькина! У него четыре попадания в сборные тура!

Также четыре попадания – у Михаила Галактионова («Локомотив»), три – у Марко Николича (ЦСКА), по два – у Ролана Гусева (неплохо он успел, да?), Рашида Рахимова и Деяна Станковича. По разу тренерами тура становились Давид Деограсия и Владимир Слишкович (экс-«Оренбург» и «Оренбург» соответственно), Марцел Личка (экс-«Динамо» Москва), Заур Тедеев («Акрон»), Сергей Ташуев (экс-«Ахмат»), Рашид Рахимов («Рубин»), и Сергей Семак («Зенит»).

Не забывайте составлять свои сборные – где будут только ваши критерии отбора (Дзюбу, кстати, тоже можно взять). И пишите в комментарии, кого вы выбрали и почему!

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