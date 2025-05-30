«Интер» мечтал о требле, а закончит ни с чем? Такая история была не только у «Байера»

В марте Симоне Индзаги уверенно одолел «Фейеноорд» в 1/8 финала Лиги чемпионов и следом заявил о мечте оформить требл. Спустя несколько дней, победив «Монцу», тренер стал ещё увереннее: «Мне стоило поправить самого себя и сказать о квадрупле, потому что мы ещё будем играть на клубном ЧМ в конце сезона».

Спустя два месяца: вылет из полуфинала Кубка Италии от «Милана» и упущенное чемпионство в Серии А. Даже апрельские промахи с середняками можно было компенсировать, не потеряй «Интер» два очка с «Лацио» в предпоследнем туре. Велика вероятность, что «нерадзурри» вообще останутся без трофеев в сезоне – всё-таки фаворитом в финале ЛЧ являются не они.

Какие команды так же до последнего претендовали на всевозможные титулы, а в конце оставались ни с чем?

«Байер»-2001/2002

Классика футбольной истории нулевых. Здесь судьба обошлась с леверкузенцами ещё жёстче, чем с миланцами. «Байер» под руководством Клауса Топмёллера и с мощнейшим составом (Бербатов, Баллак, Зе Роберто и Лусио) до последнего сражался за требл. Первый шанс на трофей выпал в Бундеслиге: к 32-му туру чемпионата Германии «Леверкузен» очнулся на первом месте с отрывом в пять очков. А в оставшихся двух турах дважды подряд проиграли – и дортмундская «Боруссия» чудом обошла конкурента на одно очко.

Спустя неделю – финал Кубка Германии с «Шальке». К решающей встрече леверкузенцы подошли в поникшем состоянии: из состава вылетел капитан Йенс Новотны, порвавший крестообразную связку. «Байер» всё равно открыл счёт первым благодаря голу Бербатова на 27-й минуте. Пропущенный мяч дико разозлил гельзенкирхенцев, и те накидали в ответ четыре гола. Разгрома удалось избежать (Кирстен забил на 89-й), но камбэка не случилось.

Четыре дня спустя – финал Лиги чемпионов. У «Байера» был настолько эпичный турнирный путь, что он обязан был завершиться титулом. Чего стоит один четвертьфинал с «Ливерпулем»: уступили в первом матче на «Энфилде» 0:1, а в ответке на «БайАрене» сыграли в кошки-мышки. Леверкузенцы открыли счёт, мерсисайдцы сравняли, потом «Байер» забил ещё два, а на 79-й Литманен сравнял общий счёт противостояния, чем выводил англичан в следующий раунд – тогда ещё действовало правило выездного гола. Однако и «Леверкузен» не сдался: спустя семь минут Лусио покатил между ног Дудеку и спас команду. После финального свистка ликовал даже Михаэль Шумахер: «Это был великолепный и абсолютно невероятный матч!».

В полуфинале правило гостевого гола уже услужило «Байеру». Общий счёт противостояния с «МЮ» – 3:3, а решающей стала встреча на «Олд Траффорд», где «Леверкузен» забил два мяча.

Финал Лиги чемпионов назначили в Глазго, а соперником стал галактический «Реал». И хотя в составе соперника оказались Фигу, Зидан, Роберто Карлос и другие монстры, «Байер» выдал хорошую игру: сравняли после гола Рауля и заставили Касильяса попопеть на ленточке. Но «Байер» уже был проклят, поэтому гол 100-летия в исполнении Зизу залетел именно в их ворота. 1:2, очередной проигрыш.

А леверкузенцы всё-таки оформили требл – однако из вторых мест.

«Бавария»-2011/2012

«Бавария» и сезон без трофеев – полные антонимы. Но в мае 2012-го мюнхенцы упустили и Бундеслигу (захворали в конце зимы и потеряли лидерство), были унижены дортмундцами в финале Кубка (2:5 с хет-триком Левандовского), однако самое главное – столкнулись с заколдованными воротами Петра Чеха в финале ЛЧ.

Тот матч с «Челси» вообще запомнился как одна из главных аномалий современного футбола. Всё началось ещё с полуфинала ЛЧ, когда разобранные лондонцы как-то прошли пиковую «Барселону» Хосепа Гвардиолы. Финал сложился ещё безумнее.

Во-первых, «Бавария» играла на домашней «Альянц Арене». Во-вторых, финальную встречу со стороны «Челси» пропускали Рамирес, Иванович, Мейрелеш и капитан Терри. В основе даже пришлось выпускать Райана Бертранда – для 22-летнего защитника (который вообще вышел на фланге атаки) это был первый еврокубковый матч в карьере.

«Бавария» всю встречу душила английский клуб, к концу основного времени мюнхенцы ударили по чужим воротам 32 раза, но выжали только один гол. Немецкому гегемону надо было лишь засушить игру до финального свистка, однако на 88-й Дрогба сравнял после первого углового. Пришлось выяснять отношения в серии пенальти: Мата запорол первый удар, «Бавария» реализовала первые три попытки, а потом «поплыла». Чех прочитал мысли Олича и Швайнштайгера (Бастиан пробил в штангу, но Петр угадал направление удара). И вот так «Бавария» упустила последний шанс на трофей.

Немецкий доминатор вскоре смоет позор: через год оформит требл и настроится на 12-летнюю гегемонию. Прервать её сумел только гениальный Томас Тухель, он в сезоне-2023/2024 упустил вообще всё.

«Барселона»-2013/2014

Летом 2013-го болезнь тренера Тито Вилановы резко обострилась, поэтому каталонцы экстренно искали ему замену. По наводке Месси в тренерский штаб позвали Херардо Мартино. Аргентинец неплохо себя проявлял в Южной Америке, однако в Европе у него совершенно не было опыта. И всё-таки Лео впрягся за соотечественника.

Тем же летом состав усилил Неймар – главного вундеркинда мира купили за € 86 млн. Бразилец при всех умениях долго запрягал в Каталонии. По одной версии, потому что долго адаптировался к европейскому футболу. По другой – не мог найти «химию» с Лео, так как между ними началась гонка за лидерство. Она прекратится с приходом Суареса, но это в следующем сезоне. Вопросы были и к Месси: болельщики заметили, что физическая форма аргентинца ухудшилась, поскольку тот соблазнился пиццей и другими вкусностями. Гвардиола жёстко следил за рационом футболистов, у Херардо с этим было попроще.

Дополнительные проблемы крылись и в тактике «Барселоны». Мартино хотел разнообразить стиль каталонцев, внедрив вертикальные атаки, что не всегда удавалось команде. Однако даже с ворохом проблем они до последнего боролись за главные трофеи.

Первая пощёчина пришла в Лиге чемпионов – вылетели в четвертьфинале от «Атлетико». Вторая – в финале Кубка Испании от «Реала». С тем самым великим забегом Бэйла и уничтожением Марка Бартры.

Третья пощёчина прилетела в последнем туре Ла Лиги, снова от негодяев Диего Симеоне. В 38-м туре между командами прошёл очный матч, «Барсе» нужна была только победа, чтобы обогнать мадридцев. На 63-й минуте Месси вывел команду вперёд, но судья зафиксировал офсайд – как считается, ошибочный. Это сыграло на руку «Атлетико»: дотерпели до ничьей 1:1 и выиграли чемпионство.

Мадридские клубы как следует поиздевались над «Барселоной» в том сезоне. Конечно, «Барселона» не осталась совсем без трофеев – смогла урвать Суперкубок Испании, но это не полноценный турнир. Каталонцев ждали большие перемены: летом 2014-го президентом стал Хосеп Бартомеу. Он уволил Мартино, привёл в команду Суареса и тренера Луиса Энрике, а на следующий год воплотил в реальность мечты о новом требле.