Битва двух непохожих вратарей в финале ЛЧ. Кто круче: Доннарумма или Зоммер?

Джанлуиджи Доннарумма и Ян Зоммер совсем разные. Первый засверкал в «Милане» ещё в 2015-м, в следующем году выиграв первый трофей: будучи 17-летним юношей, отразил пенальти Пауло Дибалы и поднял над головой Суперкубок Италии. Второй — клепал чемпионства в Швейцарии с «Базелем» и добротно выступал за мёнхенгладбахскую «Боруссию», однако в топ-клубе оказался только к 35 годам. И то, потому что «Баварии» срочно понадобилось заменить травмированного Мануэля Нойера: тот катался на лыжах и сломал ногу.

Итальянец вымахал до 1,96 м. Швейцарец по меркам вратаря довольно низковат — 1,83 м. Но компенсирует недостаток роста другими качествами. В субботу им противостоять друг другу в финале Лиги чемпионов. Оба — безумно круты. А кто в нынешнем сезоне проявляет себя лучше? Давайте сравним.

Зоммер — абсолютный спаситель. Но хорош и Доннарумма

Доннарумма вышел на поле 14 раз. Зоммер — 13 раз. Первый пропустил 14 мячей при пяти «сухарях». Второй — 11 при семи. По удивительному стечению обстоятельств, оба они предотвратили одинаковое количество голов! Согласно данным FBref, число незабитых мячей в ворота «ПСЖ» и «Интера» при Джанлуиджи и Яне равно 15,1 xG. Солидно? Безусловно.

Правда, в общем зачёте они занимают только 15-16-е места. Но тут вопрос уже к обороне: чья-то позволяла соперникам бить чаще, чья-то — реже. В пятёрке лидеров — Доминик Такач из «Слована» (23,6), Тимон Велленройтер из «Фейеноорда», внезапно Тибо Куртуа из «Реала» (20,4), затем Вальтер Бенитес из ПСВ (19,1) и Симон Миньоле из «Брюгге» (17,8). То есть там есть только один представитель топ-клуба.

Важнее другой показатель — PSxG+/-, то есть разница между созданной соперником угрозой и пропущенными мячами. И вот здесь уже номер один — как раз Зоммер («+5,1»). Рядом — Давид Райя («Арсенал», «+4,9»), Пауло Гассанига («Жирона», «+4,6»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», «+3,9»), Алисон Бекер («Ливерпуль», «+3,6»). Доннарумма же — только 14-й («+2,1»). Однако это вовсе не значит, что итальянец плох. Просто он проявил себя не так ярко. Отрицательный баланс сразу у 29 человек. Худшие — Анатолий Трубин («Бенфика», «-5»), Александр Нюбель («Штутгарт», «-5,1»), Давид фон Бальмос («Янг Бойз», «-5,5»).

Если интересно, двое россиян отыграли по две встречи, разобрав по плюсу и минусу: сменщик Доннаруммы Матвей Сафонов набрал «+1», Даниил Худяков из австрийского «Штурма» — «-0,3».

Зоммер — ещё и лучший вратарь ЛЧ по игре ногами

Рафаэль ван дер Варт говорил: «Зоммер пасует лучше большинства полевых игроков. Я в этом абсолютно уверен». А сам Ян объяснял умение отдавать точные передачи хорошей школой: «Мне повезло в «Конкордии» (вторая команда «Базеля». — Прим. «Чемпионата»), «Вадуце» и «Базеле» — везде были тренеры, желающие заполучить вратаря с качественной игрой ногами. Кристиан Гросс на тренировках «Базеля» выпускал меня центральным и правым защитником. Спокойно противодействовал Младену Петричу и Шердану Шакири. Было очень полезно».

При Люсьене Фавре в «Боруссии» М Зоммер на фоне высоко прессингующих команд Бундеслиги прокачался в этом плане ещё сильнее. Кто вам сразу приходит на ум при фразе «самый сильный вратарь по игре ногами»? Явно Нойер. Но вторым наверняка будет швейцарец.

В ЛЧ-2024/2025 Ян — с отрывом лидер по количеству передач: 524 (81% точности) против 426 у Эмилиано Мартинеса (79%). И 326 у Доннаруммы при 75% точности. Игра ногами никогда не была козырем итальянца. Он допускал грубые ошибки как на клубном уровне, так и в сборной. Его ляпами сопровождались все три последних вылета «ПСЖ» из ЛЧ. И всё же сейчас парижане в финале — во многом благодаря итальянцу.

Раньше, когда Джанлуиджи указывали на его главный недочёт, он, бывало, вскипал. Как, например, летом 2022-го, когда Италию разгромила Германия в Лиге наций. Журналистка сделала акцент на предыдущих неудачах вратаря, и тот выпалил: «Когда это было раньше? Когда на мне нарушали правила в матче с «Реалом»? Если мы хотим поспорить по таким моментам — хорошо. Я здесь, чтобы поговорить от имени команды. Если вы хотите обвинить меня — хорошо. Я возьму вину на себя, я капитан, я продолжаю идти с высоко поднятой головой».

Повзрослев, Доннарумма научился на своих ошибках и стал играть гораздо собраннее. Помогла в том числе конкуренция с Сафоновым. Известный спортивный портал Goal даже включил Джанлуиджи в топ-4 претендентов на «Золотой мяч» — после Усмана Дембеле, Ламина Ямаля и Рафиньи. То есть выше разорвавшего АПЛ Мохамеда Салаха и обладателя «Золотой бутсы» Килиана Мбаппе.

«Они молодцы, вышли в финал. Но мы проявили себя намного лучше. В обоих встречах лучшим был один и тот же игрок — их голкипер», — заявил Микель Артета, когда парижане стопорнули «Арсенал» в полуфинале. К оправданиям испанца давно привыкли. Тем не менее это не отменяет факта, что Доннарумма действительно тащил.

Доннарумма — палач английских команд. И гроза пенальтистов

Клубы АПЛ царят во второстепенных еврокубках: в финале Лиги Европы бодались «Тоттенхэм» и «МЮ», Лига конференций покорилась «Челси». Однако в ЛЧ англичан методично высаживал «ПСЖ». И во многом благодаря Доннарумме.

Да, на общем этапе итальянец дважды сыграл неуверенно в матче с тем же «Арсеналом»: плохо вышел из ворот и позволил забить головой Каю Хаверцу, не среагировал на заброс Букайо Саки со стандарта. Зато потом летал по углам в 7-м туре с «Манчестер Сити», когда оба клуба рисковали не выйти в плей-офф. Кевин Де Брёйне и Савио были крайне близки к голу — Джанлуиджи в обоих случаях спас и зарядил одноклубников на камбэк (4:2 с 0:2).

В 1/8 финала с «Ливерпулем» итальянец гениально среагировал на замыкание головой Луиса Диаса, ещё и с коварным отскоком от газона. А в серии пенальти справился с ударами Дарвина Нуньеса и Кёртиса Джонса. Отражение 11-метровых — вообще весомый козырь Доннаруммы в сравнении с Зоммером. Джанлуиджи отразил 15 ударов из 58. Больше чем четверть! А Ян — 17, но из 100. Всё-таки разница в росте сказывается.

Ответный четвертьфинальный матч с «Астон Виллой» тоже заставил итальянца включить максимум возможностей. Бирмингемцы находились в шаге от чуда, отыграв суммарные 5:1 до 5:4 к 57-й минуте. Тилеманс бил головой с линии вратарской, Асенсио вываливался один на один — Доннарумме было плевать.

Владимир Стогниенко комментировал полуфинал между «ПСЖ» и «Арсеналом», впечатлился великолепием итальянца и назвал его «мехагодзиллой». Оно и неудивительно, когда тот совершил восемь сейвов. Лондонцы прижали парижан в начале второй игры — уверенные действия Джанлуиджи охладили их страсть.

Звёздный час Зоммера же настал в противостоянии с «Барселоной». Чтобы забить Яну, требовалось лупить в упор, от перекладины или по девяткам. Иначе — простите, будь ты хоть гением вроде Ямаля. 14 раз швейцарец не дал отличиться «Барсе». 14! Эрик Гарсия замыкал прострел Херарда Мартина в пустой угол. Как Зоммер среагировал на такое, до сих пор не укладывается в голове. А как кончиками пальцев потащил выстрел Ямаля в дальний угол? Шла 114-я минута. Чистое величие.

Станет ли помехой для Зоммера разница с Доннаруммой в росте?

Вернёмся к самому началу текста. Зоммер показывает высочайший уровень далеко не первый год. Почему же его долго не звали топ-клубы? Возможно, просто их представители рассуждали в стиле бывшего вратаря сборной Германии — чемпиона Европы и двукратного серебряного призёра ЧМ Айке Иммеля.

Айке Иммель бывший вратарь сборной Германии: «Не хочу принижать Зоммера, но восторги о его сейвах кажутся странными. Нойеру не нужно отчаянно бросаться за мячом. В ситуациях, где Мануэль просто берёт мяч в руки, Зоммеру приходится делать якобы спасения мирового класса. Но дело не в сложности ударов, а в его росте».

Разумеется, Яну сложнее, нежели Куртуа, Доннарумме и другим гигантам. Тем ценнее его мастерская игра. Он реже идёт на верховые мячи, тем не менее грамотно реагирует на удары и нивелирует не самый высокий рост: не только прыгает в сторону, но и одновременно точечно выдвигается вперёд, сокращая дистанцию.

Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов говорил мне, что вообще не смотрит на рост и возраст подопечных. Другая его фраза: «В первую очередь невысокий вратарь должен быть очень умным. Играть на сильных качествах, компенсируя недостаток роста взрывной силой и прыгучестью». Как раз случай Зоммера.

Отвечая на вопрос из заголовка — оба. И кто бы ни выиграл, история в любом случае завершится красиво. Доннарумма не сломался под тонной критики и блистательно перезагрузил карьеру. Про Яна так вообще можно будет снять фильм: как не самый высокий парень трудом и упорством, долго оставаясь незаметным для грандов, шёл к мечте и под конец карьеры достиг её.