Мы дождались финала Лиги чемпионов! Следим за игрой «ПСЖ» и «Интера» вместе! LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 31 мая, в Мюнхене состоится главный матч сезона – в финале Лиги чемпионов встретятся «ПСЖ» и «Интер». Мы проведём онлайн этого грандиозного события. А пока – немного информации до встречи.

Занятно, но в официальных матчах парижане и миланцы не встречались. А значит, всерьёз говорить об историческом превосходстве одного клуба над другим не приходится. Может, тем и лучше, что с реальной турнирной мотивацией команды встречаются сразу на уровне финала ЛЧ. Луис Энрике и Симоне Индзаги, кстати, как тренеры прежде между собой тоже не играли.

Из других важных аспектов игры – на поле может появиться россиянин Матвей Сафонов, а также грузин Хвича Кварацхелия и армянин Генрих Мхитарян. Все они как минимум не чужие российскому болельщику футболисты: первые двое играли в РПЛ, а третий – уже своего рода легенда постсоветского футбола, завоевавшая два еврокубка и суммарно 10 трофеев за клубы из Германии («Боруссия» Д), Англии («Манчестер Юнайтед») и Италии («Интер» и «Рома»). Из приятного – как минимум один из трёх вышеуказанных игроков возьмёт ЛЧ сегодняшним вечером.

Что касается предматчевых раскладов, то на них может повлиять кадровая ситуация. У «Интера» точно не будет Валентина Карбони (не очень страшно) и Петра Зелиньского, под вопросом участие в игре Бенжамена Павара. «ПСЖ» же, в свою очередь, подходит к финалу ЛЧ в отличном состоянии и без травм.