Хвича и Сафонов лишь начинали в РПЛ. Где были игроки «ПСЖ» в год первого финала клуба в ЛЧ

Субботний финал с «Интером» станет лишь вторым для «ПСЖ» в Лиге чемпионов. До этого парижане доходили до решающего матча главного еврокубка только в сезоне-2019/2020. Пять лет назад французская команда проиграла битву за трофей «Баварии» (0:1). С того дня состав «ПСЖ» поменялся практически полностью, и теперь у клуба новые герои, которые ведут его к победе в ЛЧ. Знаете ли вы, где были сегодняшние звезды парижан пять лет назад? Карьерный прорыв некоторых удивляет. Кое-кто тогда даже мечтать не мог о финале Лиги чемпионов!
Впрочем, перед тем как рассказать о нынешних звёздах, вспомним прошлых. В 2020-м за «ПСЖ» против «Баварии» сыграли 15 игроков. Вот где сейчас 13 ушедших, а также тренер той команды:
- Кейлор Навас («Ньюэллс Олд Бойз», Аргентина)
- Хуан Бернат («Хетафе», Испания)
- Тьяго Силва («Флуминенсе», Бразилия)
- Тило Керер («Монако», Франция)
- Леандро Паредес («Рома», Италия)
- Андер Эррера («Бока Хуниорс», Аргентина)
- Анхель Ди Мария («Бенфика», Португалия)
- Килиан Мбаппе («Реал», Испания)
- Неймар («Сантос», Бразилия)
- Марко Верратти («Аль-Араби», Катар)
- Юлиан Дракслер («Аль-Ахли», Катар)
- Лейвин Курзава («Боавишта», Португалия)
- Эрик Шупо-Мотинг («Нью-Йорк Ред Буллз», США)
- Тренер. Томас Тухель (сборная Англии).
Далее – рассказ об игроках и главном тренере сегодняшнего «ПСЖ».
Джанлуиджи Доннарумма, 21 год (возраст на момент финала-2020)
Пять лет назад Доннарумма был игроком «Милана» и лучшим вратарём Серии А (официально). Но тогда ещё молодой звездой без трофеев, если оставить за скобками победу в 2016-м в Суперкубке Италии – турнире из одной игры. В сезоне-2019/2020 Джанлуиджи провёл 36 матчей в чемпионате, пропустил 42 гола и выдал 13 «сухарей». Впереди его ждали золото Евро-2020 со сборной и скандальный уход из «Милана» на фоне хейта фанатов. «ПСЖ» подписал итальянского голкипера свободным агентом. Париж подарил Доннарумме уже девять трофеев. Следующий – юбилейный.
Матвей Сафонов, 21 год
Если бы пять лет назад кто-то поставил на то, что Сафонов будет в заявке «ПСЖ» на финал Лиги чемпионов (пусть и не в основе), то такого прогнозиста, скорее всего, высмеяли бы. Но жизнь, в том числе футбольная, полна сюрпризов. Летом 2024-го французский клуб купил российского вратаря за € 20 млн. В Париже Матвея нашли трофеи, которых не было в родном «Краснодаре». А сезон-2019/2020 стал первым полноценным для Сафонова, закрепившегося в стартовом составе «быков» за полгода до того. В 27 матчах он пропустил 28 мячей и выдал девять «сухарей». До дебюта в сборной России оставался ровно год.
Вильям Пачо, 18 лет
О Пачо многие узнали только летом 2024-го, когда эквадорец неожиданно перешёл в «ПСЖ» за € 40 млн. Любители Бундеслиги следили за Вильямом уже год по выступлениям в составе «Айнтрахта». А пять лет назад юный центральный защитник был абсолютным ноунеймом. В то время Вильям и сам о себе не слышал, по крайней мере, в спортивных программах. Он лишь начинал играть за взрослую команду родного «Индепендьенте». В сезоне-2020 поучаствовал в 10 матчах чемпионата Эквадора. Пачо даже в молодёжную сборную не проходил.
Ашраф Хакими, 21 год
Хакими уже настолько ассоциируется с «ПСЖ», что кажется, будто и он участвовал в финале с «Баварией». На самом деле – нет. Но правый защитник играл в той Лиге чемпионов против парижан! Ашраф принадлежал «Реалу» и выступал на правах аренды за дортмундскую «Боруссию», которая вылетела от «ПСЖ» в 1/8 финала. А в Бундеслиге в сезоне-2019/2020 Хамики провёл 33 матча, забил пять голов и сделал 10 голевых передач. Затем в его карьере были год в «Интере» и после этого трансфер в сильнейший клуб Франции за солидные € 68 млн.
Нуну Мендеш, 17 лет
Португальский левый защитник в 2020-м только начинал профессиональную карьеру. В июне того года он дебютировал в Примейре за первую команду лиссабонского «Спортинга». Сыграл до конца затянутого из-за пандемии коронавируса сезона девять матчей без результативных действий. Нуну настолько быстро проявил себя, что уже в марте 2021-го получил приглашение в сборную Португалии. Трансфер в топ-клуб не заставил себя долго ждать. Летом 2021-го Мендеша продали в «ПСЖ» за большие для молодого флангового защитника деньги – € 38 млн.
Витинья, 20 лет
Португальский полузащитник, как и его соотечественник Мендеш, в 2020-м дебютировал во взрослом футболе. Воспитанник «Порту» впервые сыграл в Примейре в январе того года. Витинья поучаствовал в восьми матчах чемпионата, результативных действий не совершил. О Париже он, очевидно, ещё не мечтал, тем не менее быстро уехал за границу – на сезон-2020/2021 хавбека арендовал «Вулверхэмптон». В Англии Витинья оброс мясом, вернулся в Португалию и год спустя был продан чемпиону Франции за € 41,5 млн. Сейчас представить «ПСЖ» без него просто невозможно.
Жоау Невеш, 15 лет
Жоау Невеш в 2020-м ещё, должно быть, подавал мячи на матчах «Бенфики». Или что там обязаны делать 15-летние ученики академии лиссабонского клуба, когда играет первая команда? До дебюта центрального полузащитника в матчах португальской Примейры оставалось ещё два с половиной года. Молодёжку «орлов» Жоау Невеш проскочил стремительно. Да и в большой «Бенфике» надолго не задержался. Лиссабонский клуб согласился отпустить своего таланта в Париж в августе 2024-го, увидев щедрое предложение в размере € 59,92 млн.
Фабиан Руис, 24 года
Фабиан Руис, в отличие от португальских «детей», был летом 2020-го уже серьёзным, сложившимся футболистом. Выступал за «Наполи», брал Кубок Италии, а годом ранее стал игроком сборной Испании. В сезоне-2019/2020 центральный полузащитник в 33 матчах Серии А забил три гола и сделал шесть голевых передач. Летом 2022-го перешёл в «ПСЖ» за € 22,5 млн. Интересно, что несколько месяцев спустя Луис Энрике не взял Руиса на ЧМ-2022, на котором сборная Испании провалилась. А затем, придя в «ПСЖ», словно другими глазами взглянул на соотечественника.
Брэдли Баркола, 17 лет
Пять лет назад юный Баркола скромно постукивал в двери сборной Франции U17 и фарм-клуба «Лиона», который выступал в четвёртом дивизионе. В своём первом сезоне во взрослом футболе вингер сыграл за дубль четыре раза и забил два мяча. Уже потом, в феврале 2022-го, Брэдли дебютируют в Лиге 1 и привлечёт внимание селекционной службы «ПСЖ». В августе 2023-го парижский клуб выкупил права на Баркола за € 45 млн. Фанаты «Лиона» не простили своему воспитаннику желания биться за Париж, но теперь у вингера есть крупный контракт, трофеи и место в первой сборной Франции.
Дезире Дуэ, 14 лет
Будущий атакующий полузащитник «ПСЖ» и сборной Франции в 2020 году ещё, образно говоря, учился бить по мячу в академии «Ренна». 14-летний талант выделялся на фоне ровесников и летом 2022-го подписал первый профессиональный контракт. Тогда у Дуэ уже был кое-какой опыт во взрослом футболе. В сезоне-2021/2022 Дезире начал играть за фарм-клуб «Ренна» в пятом дивизионе, едва ему исполнилось 16, набрал 1+1 в 10 матчах. Перед нынешним чемпионатом Франции за Дуэ приехали из Парижа. Трансфер в топ-клуб состоялся, так как «Ренн» устроила сумма в € 50 млн.
Уоррен Заир-Эмери, 14 лет
Парад 14-летних продолжает полузащитник, чья фамилия ассоциируется одновременно с ДР Конго и бывшим тренером «Спартака» и «ПСЖ». Правда, Заир-Эмери и Унаи Эмери в Париже не пересеклись. Зато, к счастью для воспитанника парижского клуба, Уоррен оказался в первой команде, когда её принял Кристоф Галтье. В сезоне-2022/2023 хавбек стал самым молодым игроком в истории «ПСЖ», дебютировав в возрасте 16 лет 151 дня. Быстро самоутвердился, заслужил доверие. Провёл 26 матчей в Лиге 1 и забил два гола. При Луисе Энрике прогресс Заира-Эмери продолжился, хотя в плей-офф этой ЛЧ он только запасной.
Хвича Кварацхелия, 19 лет
Где был Кварацхелия пять лет назад, лучше всего знали в России. Грузинский вингер играл в нашем чемпионате – делал себе имя ярким дриблингом в «Рубине» Романа Шаронова и Леонида Слуцкого. Сезон-2019/2020 стал первым для Хвичи в казанской команде после того, как его не сумел сохранить «Локомотив». Кварацхелия провёл 27 матчей в РПЛ, забил три мяча и сделал пять голевых передач. Впереди были ещё два года в России, переезд в Неаполь транзитом через Батуми, чемпионский титул в городе Марадоны и трансфер из «Наполи» в «ПСЖ» зимой 2025-го за гигантские € 70 млн.
Ли Кан Ин, 19 лет
Южнокорейский полузащитник в 2020-м находился в Испании, где пытался закрепиться в основе «Валенсии». Ли Кан Ин фактически вырос в этой стране – в академию валенсийского клуба он попал ещё в 10 лет. Но своим среди «летучих мышей» так и не стал. В сезоне-2019/2020 Ли Кан Ин поучаствовал только в 17 матчах Примеры и забил два гола. Затем его отпустили свободным агентом в «Мальорку». Этот трансфер помог игроку сборной Южной Кореи раскрутить карьеру. Летом 2023-го Ли Кан Ина подписал «ПСЖ», не пожалев на новичка € 22 млн.
Усман Дембеле, 23 года
Дембеле пять лет назад страдал в бывшем клубе Луиса Энрике – «Барселоне». Каталонцы покупали француза на часть денег, полученных за трансфер Неймара в «ПСЖ» (до сих пор рекордные € 222 млн), и видели в нём будущую звезду. Но атакующий полузащитник с непростым характером и высоким уровнем травматизма не оправдывал надежд. В сезоне-2019/2020 Усман сыграл всего пять матчей в Примере и забил один гол. Всё остальное время залечивал повреждения. В конце концов, Дембеле тоже ушёл в «ПСЖ» – за € 50 млн. И только в этом году стал феерить!
Гонсалу Рамуш, 18 лет
Для Рамуша сезон-2019/2020 стал первым в португальской Примейре. Воспитанник «Бенфики» дебютировал за основу на финише чемпионата, в августе 2020-го, и сразу оформил дубль за пять минут. Это был идеальный старт большой карьеры. В остальном Гонсалу играл тогда за молодёжку лиссабонских «орлов» и фарм-клуб. Потом Рамуш превратился в супербомбардира «Бенфики», попал в сборную и на зависть Криштиану Роналду сотворил хет-трик в плей-офф ЧМ-2022. Как следствие – трансфер в «ПСЖ» за € 65 млн. С выбором новой команды он, конечно, ошибся. Но кто же знал, что Луис Энрике захочет играть без нападающих?
Маркиньос, 26 лет
О паре игроков – отдельный рассказ. Из футболистов, выходивших на поле в составе «ПСЖ» в финале пятилетней давности, двое до сих пор выступают за парижан. Один из них – сегодняшний капитан команды Маркиньос. Бразилец уже 12 лет во французском клубе! «ПСЖ» покупал центрального защитника ещё летом 2013-го у «Ромы» за € 31,4 млн. С тех пор Маркиньос провёл 484 матча за парижан, забил 41 мяч и отдал 12 голевых передач. А в том сезоне-2019/2020 поучаствовал в 37 играх и набрал 6+1. В четвертьфинале ЛЧ поразил ворота «Аталанты», в полуфинале – «РБ Лейпциг». Луис Энрике его тоже ценит.
Преснел Кимпембе, 24 года
Кимпембе – ещё одна действующая легенда «ПСЖ». Воспитанник парижского футбола всю карьеру отыграл за родной клуб. Провёл 241 матч, забил три мяча и отдал два голевых паса. Пять лет назад Преснел был основным центральным защитником. Сыграл 28 матчей в сезоне-2019/2020. Но потом Кимпембе настигли травмы. Центрбек выбыл осенью 2022-го, затем восстановился и после нового повреждения в феврале 2023-го не выходил на поле в течение 709 дней. Его возвращение в нынешнем году – сама по себе большая победа, сравнимая с завоеванием трофея. Кимпембе поучаствовал в пяти матчах, выходя на замену.
Тренер. Луис Энрике
А чем занимался Луис Энрике пять лет назад, когда «ПСЖ» рубился в финале с «Баварией»? Нынешний главный тренер парижан приходил в себя после семейной трагедии. В августе 2019-го ушла из жизни его девятилетняя дочь Ксана. По этой причине Луис брал паузу в работе со сборной Испании. Но в 2020-м, вернувшись в национальную команду, проводил матчи в Лиге наций и готовил испанцев к Евро-2020 (перенесённому на 2021 год). Трофеев со сборной Луис Энрике не выиграл. Зато в «ПСЖ» собрал уже шесть за два неполных сезона.