Хвича и Сафонов лишь начинали в РПЛ. Где были игроки «ПСЖ» в год первого финала клуба в ЛЧ

Субботний финал с «Интером» станет лишь вторым для «ПСЖ» в Лиге чемпионов. До этого парижане доходили до решающего матча главного еврокубка только в сезоне-2019/2020. Пять лет назад французская команда проиграла битву за трофей «Баварии» (0:1). С того дня состав «ПСЖ» поменялся практически полностью, и теперь у клуба новые герои, которые ведут его к победе в ЛЧ. Знаете ли вы, где были сегодняшние звезды парижан пять лет назад? Карьерный прорыв некоторых удивляет. Кое-кто тогда даже мечтать не мог о финале Лиги чемпионов!

Впрочем, перед тем как рассказать о нынешних звёздах, вспомним прошлых. В 2020-м за «ПСЖ» против «Баварии» сыграли 15 игроков. Вот где сейчас 13 ушедших, а также тренер той команды:

Кейлор Навас («Ньюэллс Олд Бойз», Аргентина)

Хуан Бернат («Хетафе», Испания)

Тьяго Силва («Флуминенсе», Бразилия)

Тило Керер («Монако», Франция)

Леандро Паредес («Рома», Италия)

Андер Эррера («Бока Хуниорс», Аргентина)

Анхель Ди Мария («Бенфика», Португалия)

Килиан Мбаппе («Реал», Испания)

Неймар («Сантос», Бразилия)

Марко Верратти («Аль-Араби», Катар)

Юлиан Дракслер («Аль-Ахли», Катар)

Лейвин Курзава («Боавишта», Португалия)

Эрик Шупо-Мотинг («Нью-Йорк Ред Буллз», США)

Тренер. Томас Тухель (сборная Англии).

Далее – рассказ об игроках и главном тренере сегодняшнего «ПСЖ».

Джанлуиджи Доннарумма, 21 год (возраст на момент финала-2020)

Тогда Сейчас

Пять лет назад Доннарумма был игроком «Милана» и лучшим вратарём Серии А (официально). Но тогда ещё молодой звездой без трофеев, если оставить за скобками победу в 2016-м в Суперкубке Италии – турнире из одной игры. В сезоне-2019/2020 Джанлуиджи провёл 36 матчей в чемпионате, пропустил 42 гола и выдал 13 «сухарей». Впереди его ждали золото Евро-2020 со сборной и скандальный уход из «Милана» на фоне хейта фанатов. «ПСЖ» подписал итальянского голкипера свободным агентом. Париж подарил Доннарумме уже девять трофеев. Следующий – юбилейный.

Матвей Сафонов, 21 год

Тогда Сейчас

Если бы пять лет назад кто-то поставил на то, что Сафонов будет в заявке «ПСЖ» на финал Лиги чемпионов (пусть и не в основе), то такого прогнозиста, скорее всего, высмеяли бы. Но жизнь, в том числе футбольная, полна сюрпризов. Летом 2024-го французский клуб купил российского вратаря за € 20 млн. В Париже Матвея нашли трофеи, которых не было в родном «Краснодаре». А сезон-2019/2020 стал первым полноценным для Сафонова, закрепившегося в стартовом составе «быков» за полгода до того. В 27 матчах он пропустил 28 мячей и выдал девять «сухарей». До дебюта в сборной России оставался ровно год.

Вильям Пачо, 18 лет

Тогда Сейчас

О Пачо многие узнали только летом 2024-го, когда эквадорец неожиданно перешёл в «ПСЖ» за € 40 млн. Любители Бундеслиги следили за Вильямом уже год по выступлениям в составе «Айнтрахта». А пять лет назад юный центральный защитник был абсолютным ноунеймом. В то время Вильям и сам о себе не слышал, по крайней мере, в спортивных программах. Он лишь начинал играть за взрослую команду родного «Индепендьенте». В сезоне-2020 поучаствовал в 10 матчах чемпионата Эквадора. Пачо даже в молодёжную сборную не проходил.

Ашраф Хакими, 21 год

Тогда Сейчас

Хакими уже настолько ассоциируется с «ПСЖ», что кажется, будто и он участвовал в финале с «Баварией». На самом деле – нет. Но правый защитник играл в той Лиге чемпионов против парижан! Ашраф принадлежал «Реалу» и выступал на правах аренды за дортмундскую «Боруссию», которая вылетела от «ПСЖ» в 1/8 финала. А в Бундеслиге в сезоне-2019/2020 Хамики провёл 33 матча, забил пять голов и сделал 10 голевых передач. Затем в его карьере были год в «Интере» и после этого трансфер в сильнейший клуб Франции за солидные € 68 млн.

Нуну Мендеш, 17 лет

Тогда Сейчас

Португальский левый защитник в 2020-м только начинал профессиональную карьеру. В июне того года он дебютировал в Примейре за первую команду лиссабонского «Спортинга». Сыграл до конца затянутого из-за пандемии коронавируса сезона девять матчей без результативных действий. Нуну настолько быстро проявил себя, что уже в марте 2021-го получил приглашение в сборную Португалии. Трансфер в топ-клуб не заставил себя долго ждать. Летом 2021-го Мендеша продали в «ПСЖ» за большие для молодого флангового защитника деньги – € 38 млн.

Витинья, 20 лет

Тогда Сейчас

Португальский полузащитник, как и его соотечественник Мендеш, в 2020-м дебютировал во взрослом футболе. Воспитанник «Порту» впервые сыграл в Примейре в январе того года. Витинья поучаствовал в восьми матчах чемпионата, результативных действий не совершил. О Париже он, очевидно, ещё не мечтал, тем не менее быстро уехал за границу – на сезон-2020/2021 хавбека арендовал «Вулверхэмптон». В Англии Витинья оброс мясом, вернулся в Португалию и год спустя был продан чемпиону Франции за € 41,5 млн. Сейчас представить «ПСЖ» без него просто невозможно.

Жоау Невеш, 15 лет

Тогда Сейчас

Жоау Невеш в 2020-м ещё, должно быть, подавал мячи на матчах «Бенфики». Или что там обязаны делать 15-летние ученики академии лиссабонского клуба, когда играет первая команда? До дебюта центрального полузащитника в матчах португальской Примейры оставалось ещё два с половиной года. Молодёжку «орлов» Жоау Невеш проскочил стремительно. Да и в большой «Бенфике» надолго не задержался. Лиссабонский клуб согласился отпустить своего таланта в Париж в августе 2024-го, увидев щедрое предложение в размере € 59,92 млн.

Фабиан Руис, 24 года

Тогда Сейчас

Фабиан Руис, в отличие от португальских «детей», был летом 2020-го уже серьёзным, сложившимся футболистом. Выступал за «Наполи», брал Кубок Италии, а годом ранее стал игроком сборной Испании. В сезоне-2019/2020 центральный полузащитник в 33 матчах Серии А забил три гола и сделал шесть голевых передач. Летом 2022-го перешёл в «ПСЖ» за € 22,5 млн. Интересно, что несколько месяцев спустя Луис Энрике не взял Руиса на ЧМ-2022, на котором сборная Испании провалилась. А затем, придя в «ПСЖ», словно другими глазами взглянул на соотечественника.

Брэдли Баркола, 17 лет

Тогда Сейчас

Пять лет назад юный Баркола скромно постукивал в двери сборной Франции U17 и фарм-клуба «Лиона», который выступал в четвёртом дивизионе. В своём первом сезоне во взрослом футболе вингер сыграл за дубль четыре раза и забил два мяча. Уже потом, в феврале 2022-го, Брэдли дебютируют в Лиге 1 и привлечёт внимание селекционной службы «ПСЖ». В августе 2023-го парижский клуб выкупил права на Баркола за € 45 млн. Фанаты «Лиона» не простили своему воспитаннику желания биться за Париж, но теперь у вингера есть крупный контракт, трофеи и место в первой сборной Франции.

Дезире Дуэ, 14 лет

Тогда Сейчас

Будущий атакующий полузащитник «ПСЖ» и сборной Франции в 2020 году ещё, образно говоря, учился бить по мячу в академии «Ренна». 14-летний талант выделялся на фоне ровесников и летом 2022-го подписал первый профессиональный контракт. Тогда у Дуэ уже был кое-какой опыт во взрослом футболе. В сезоне-2021/2022 Дезире начал играть за фарм-клуб «Ренна» в пятом дивизионе, едва ему исполнилось 16, набрал 1+1 в 10 матчах. Перед нынешним чемпионатом Франции за Дуэ приехали из Парижа. Трансфер в топ-клуб состоялся, так как «Ренн» устроила сумма в € 50 млн.

Уоррен Заир-Эмери, 14 лет

Тогда Сейчас

Парад 14-летних продолжает полузащитник, чья фамилия ассоциируется одновременно с ДР Конго и бывшим тренером «Спартака» и «ПСЖ». Правда, Заир-Эмери и Унаи Эмери в Париже не пересеклись. Зато, к счастью для воспитанника парижского клуба, Уоррен оказался в первой команде, когда её принял Кристоф Галтье. В сезоне-2022/2023 хавбек стал самым молодым игроком в истории «ПСЖ», дебютировав в возрасте 16 лет 151 дня. Быстро самоутвердился, заслужил доверие. Провёл 26 матчей в Лиге 1 и забил два гола. При Луисе Энрике прогресс Заира-Эмери продолжился, хотя в плей-офф этой ЛЧ он только запасной.

Хвича Кварацхелия, 19 лет

Тогда Сейчас

Где был Кварацхелия пять лет назад, лучше всего знали в России. Грузинский вингер играл в нашем чемпионате – делал себе имя ярким дриблингом в «Рубине» Романа Шаронова и Леонида Слуцкого. Сезон-2019/2020 стал первым для Хвичи в казанской команде после того, как его не сумел сохранить «Локомотив». Кварацхелия провёл 27 матчей в РПЛ, забил три мяча и сделал пять голевых передач. Впереди были ещё два года в России, переезд в Неаполь транзитом через Батуми, чемпионский титул в городе Марадоны и трансфер из «Наполи» в «ПСЖ» зимой 2025-го за гигантские € 70 млн.

Ли Кан Ин, 19 лет

Тогда Сейчас

Южнокорейский полузащитник в 2020-м находился в Испании, где пытался закрепиться в основе «Валенсии». Ли Кан Ин фактически вырос в этой стране – в академию валенсийского клуба он попал ещё в 10 лет. Но своим среди «летучих мышей» так и не стал. В сезоне-2019/2020 Ли Кан Ин поучаствовал только в 17 матчах Примеры и забил два гола. Затем его отпустили свободным агентом в «Мальорку». Этот трансфер помог игроку сборной Южной Кореи раскрутить карьеру. Летом 2023-го Ли Кан Ина подписал «ПСЖ», не пожалев на новичка € 22 млн.

Усман Дембеле, 23 года

Тогда Сейчас

Дембеле пять лет назад страдал в бывшем клубе Луиса Энрике – «Барселоне». Каталонцы покупали француза на часть денег, полученных за трансфер Неймара в «ПСЖ» (до сих пор рекордные € 222 млн), и видели в нём будущую звезду. Но атакующий полузащитник с непростым характером и высоким уровнем травматизма не оправдывал надежд. В сезоне-2019/2020 Усман сыграл всего пять матчей в Примере и забил один гол. Всё остальное время залечивал повреждения. В конце концов, Дембеле тоже ушёл в «ПСЖ» – за € 50 млн. И только в этом году стал феерить!

Гонсалу Рамуш, 18 лет

Тогда Сейчас

Для Рамуша сезон-2019/2020 стал первым в португальской Примейре. Воспитанник «Бенфики» дебютировал за основу на финише чемпионата, в августе 2020-го, и сразу оформил дубль за пять минут. Это был идеальный старт большой карьеры. В остальном Гонсалу играл тогда за молодёжку лиссабонских «орлов» и фарм-клуб. Потом Рамуш превратился в супербомбардира «Бенфики», попал в сборную и на зависть Криштиану Роналду сотворил хет-трик в плей-офф ЧМ-2022. Как следствие – трансфер в «ПСЖ» за € 65 млн. С выбором новой команды он, конечно, ошибся. Но кто же знал, что Луис Энрике захочет играть без нападающих?

Маркиньос, 26 лет

Тогда Сейчас

О паре игроков – отдельный рассказ. Из футболистов, выходивших на поле в составе «ПСЖ» в финале пятилетней давности, двое до сих пор выступают за парижан. Один из них – сегодняшний капитан команды Маркиньос. Бразилец уже 12 лет во французском клубе! «ПСЖ» покупал центрального защитника ещё летом 2013-го у «Ромы» за € 31,4 млн. С тех пор Маркиньос провёл 484 матча за парижан, забил 41 мяч и отдал 12 голевых передач. А в том сезоне-2019/2020 поучаствовал в 37 играх и набрал 6+1. В четвертьфинале ЛЧ поразил ворота «Аталанты», в полуфинале – «РБ Лейпциг». Луис Энрике его тоже ценит.

Преснел Кимпембе, 24 года

Тогда Сейчас

Кимпембе – ещё одна действующая легенда «ПСЖ». Воспитанник парижского футбола всю карьеру отыграл за родной клуб. Провёл 241 матч, забил три мяча и отдал два голевых паса. Пять лет назад Преснел был основным центральным защитником. Сыграл 28 матчей в сезоне-2019/2020. Но потом Кимпембе настигли травмы. Центрбек выбыл осенью 2022-го, затем восстановился и после нового повреждения в феврале 2023-го не выходил на поле в течение 709 дней. Его возвращение в нынешнем году – сама по себе большая победа, сравнимая с завоеванием трофея. Кимпембе поучаствовал в пяти матчах, выходя на замену.

Тренер. Луис Энрике

Тогда Сейчас

А чем занимался Луис Энрике пять лет назад, когда «ПСЖ» рубился в финале с «Баварией»? Нынешний главный тренер парижан приходил в себя после семейной трагедии. В августе 2019-го ушла из жизни его девятилетняя дочь Ксана. По этой причине Луис брал паузу в работе со сборной Испании. Но в 2020-м, вернувшись в национальную команду, проводил матчи в Лиге наций и готовил испанцев к Евро-2020 (перенесённому на 2021 год). Трофеев со сборной Луис Энрике не выиграл. Зато в «ПСЖ» собрал уже шесть за два неполных сезона.