«МЮ» вот-вот объявит новичка! У Куньи проблемы с дисциплиной, но крутые цифры в атаке

Первое летнее подписание «Манчестер Юнайтед» – нападающий Матеус Кунья из «Вулверхэмптона». По информации ведущих инсайдеров (в том числе Романо и Орнштейна), сделка уже полностью согласована, медобследование запланировано, а стоимость трансфера составит £ 62,5 млн. Такая сумма отступных была изначально прописана в контракте футболиста. Этот трансфер войдёт в топ-10 самых дорогих покупок «МЮ» и станет самой дорогой продажей в истории «Вулвз». До этого самая прибыльная сделка была связана с другим бразильцем с тем же именем – Матеус Нунес перешёл из «Вулверхэмптона» в «Сити» за £ 52 млн.

Интересно, что в прошедшем сезоне АПЛ один из лучших матчей Кунья выдал именно против «МЮ». Тогда он уже в начале игры посадил на карточку Лени Йоро и Бруну Фернандеша (позже португальца удалили за вторую жёлтую), а во втором тайме забил прямым ударом с углового (!) и отдал ассист на Хван Хи Чана.

Хотя не стоит думать, что «МЮ» взял игрока из-за одного матча. Выступления Куньи впечатляют весь сезон. Он забил 15 мячей (все – с игры) за скромный «Вулверхэмптон» – 16-ю команду АПЛ. При этом он в топ-3 по реализации среди всех футболистов в этом сезоне чемпионата Англии. У него лишь 8,6 ожидаемого гола. То есть, оверперформанс составил +6,4 гола. В позапрошлом сезоне он тоже забил больше, чем ожидалось – 12 мячей при 9,5 xG.

К этому можно добавить неплохие показатели в подыгрыше: шесть ассистов в этом сезоне и семь – в прошлом. Для уровня АПЛ приличные цифры. Их оценил в том числе и новый тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти, который уже вызвал нападающего в национальную команду, несмотря на мощную конкуренцию в атаке (на этот раз вне заявки оказались Эндрик и Родриго). До этого Кунью приглашали в сборную и Тите, и Фернандо Динис, и Доривал Жуниор.

Кунья в минувшем сезоне попал в топ-10 лучших игроков сразу по нескольким показателям среди всех футболистов АПЛ:

девятый по системе «гол+пас» на 90 минут (0,73);

девятый по удачным обводкам (61);

четвёртый по количеству ударов (110);

делит третье место с Палмером по количеству ударов в створ (44);

делит второе место с Гордоном по заработанным фолам (71).

Последнее особенно бросается в глаза, учитывая, как он работает корпусом. Даже от нескольких соперников Матеус укрывает мяч так, что без нарушения отобрать сложно.

Сюда же можно отнести и продвижение мяча за счёт дриблинга. У него есть всё для этого: скорость, мощь, техника. «Вулверхэмптон» часто играл низким блоком, и способность нападающего тащить мяч оставалась важным инструментом при выходе в атаку. За последние два сезона дистанция одного продвижения мяча вперёд у Куньи составила в среднем 8,8 м. Это третий показатель во всей лиге среди футболистов продвинувших мяч на 2000+ м за эти два сезона. Больше только у Энтони Эланги из «Ноттингем Форест» (10,4) и у Чидози Огбене из «Лутона»/«Ипсвича» (10,8), но у них и принципиально другие показатели по «гол+пас».

По предыдущим абзацам может показаться, что это чуть ли не идеальная сделка для «МЮ». Хотя рисков тоже хватает. К бразильцу есть большие вопросы в плане дисциплины. Он получил два матча дисквалификации за то, что схватил за лицо охранника «Ипсвича» и сломал тому очки.

Затем в этом же сезоне Кунья набросился на защитника «Борнмута» Милоша Керкеза, ударив его по лицу головой в матче Кубка Англии. В общей сложности нападающий «Вулвз» пропустил из-за дисквалификаций шесть матчей за последние полгода. Хотя за два сезона Кунье показали лишь 15 карточек (14 жёлтых и одну красную), что не так много. По этому показателю он не входит даже в топ-50 в АПЛ. Например, у Мойсеса Кайседо из «Челси» за эти два сезона 27 жёлтых, а у Эдсона Альвареса из «Вест Хэма» – 24 жёлтых и две красные.

И ещё один нюанс. Пока не совсем понятно, на какой позиции Рубен Аморим видит новичка. Кунья в атаке может действовать много где: и как оттянутый нападающий, и как центрфорвард, но чаще всего он играл левого вингера. Эта позиция в «МЮ» отсутствует. При схеме 3-5-2 ширину атаки дают фулбэки (Нуссайр Мазрауи, Диогу Дало, Патрик Доргу), однако они садятся в линию обороны, если мяч у соперника. Это явно не то, что подходит Кунье. Судя по всему, ему больше подойдёт позиция левой «десятки». По сути, он часто и оказывался в этой роли. «Вулверхэмптон» тоже играет с тремя центральными защитниками, но располагается чуть иначе (особенно без мяча). Базовое представление – Кунья будет заменой Алехандро Гарначо, хотя уверенности в этом нет. Тем более что в команде до сих пор нет убедительного центрального нападающего.