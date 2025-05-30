«ПСЖ» уже брал еврокубок. Тот трофей спас команде кошмарный сезон!

Но сейчас уже мало кто помнит о победе парижан 30-летней давности. А ведь она стала уникальной.

В субботу «ПСЖ» может выиграть свою первую Лигу чемпионов. У топ-клуба Франции не такая великая история в сравнении, например, с «Интером». Это в последние годы мы, если выражаться языком киногероя, «Парижам счёт потеряли», ведя учёт трофеев «ПСЖ». А до 2013 года команда всего два раза брала золото Лиги 1 и не доходила до финала Лиги (Кубка) чемпионов. Тем не менее один еврокубок в коллекции парижан был – вспоминаем тот успех сезона-1995/1996.

В начале 1990-х во Франции доминировал «Марсель», взявший несколько чемпионских титулов подряд и победивший в Лиге чемпионов. Потом ситуация поменялась – золото Лиги 1 переходило из рук в руки. Им владели «Нант», «Осер», «Монако», «Ланс» и «Бордо». «ПСЖ» в тот период тоже удалось откусить кусок пирога. Парижане выиграли чемпионство в сезоне-1993/1994 под руководством будущего тренера ЦСКА Артура Жорже. Ещё трижды финишировали вторыми, два раза – на третьем месте. Команда, безусловно, была сильной, но всё же не относилась к фаворитам еврокубков. Хотя в следующем после «золотого» сезоне-1994/1995, свалившись на третье место в чемпионате Франции, долетела до полуфинала Кубка чемпионов, где её остановил только «Милан».

Лучшим бомбардиром того розыгрыша ЛЧ стал как раз игрок «ПСЖ» – Джордж Веа. Летом 1995-го «Милан» утянул из Парижа ещё и будущего президента Либерии, выкупив контракт нападающего. Кроме того, в межсезонье уехал в Англию ещё один топ-форвард французской команды Давид Жинола. Компенсировал «ПСЖ» потерю лидеров атаки подписанием лучшего бомбардира Лиги 1 Патриса Локо из «Нанта» и звезды «Монако» Юрия Джоркаеффа. Вдобавок из Италии привезли панамского голеадора «Кальяри» Хулио Дели Вальдеса.

«ПСЖ» смог усилиться, как только с парижан сняли трансферный бан из-за финансовых нарушений. Вообще, в 1990-е клуб поднялся благодаря приходу в качестве инвестора Canal Plus. Спонсор погасил долг в размере 50 млн франков, привлёк в команду новых звёзд.

Юрий Джоркаефф Фото: Mark Leech/Getty Images

«ПСЖ» попал в несуществующий уже еврокубок – Кубок кубков. В нём участвовали победители кубковых соревнований своих стран. В 1995-м парижане выиграли Кубок Франции, поэтому утешились трофеем и путёвкой в престижный международный турнир. Кстати, возглавлял «ПСЖ» уже другой тренер – Луис Фернандес. Бывший игрок сборной Франции и экс-капитан парижан, отдавший клубу восемь лет карьеры.

Сезон-1995/1996 начался для «ПСЖ» успешно – с победы в Суперкубке страны над чемпионом «Нантом» в серии пенальти. В Лиге 1 команда Фернандеса тоже мощно стартовала и оторвалась от конкурентов, но в конце концов не потянула игру на несколько фронтов и уступила в гонке за золото «Осеру». Парижане финишировали вторыми – отстали на четыре очка. Кроме того, не преуспели в Кубке Франции. Там выбыли уже в 1/8 финала, причём тоже получили пощёчину от «Осера» (1:3).

Отношения внутри коллектива испортились. Команда разбилась на два лагеря – часть игроков были недовольны Фернандесом. Жаловались на тренера руководству. Но горькое послевкусие от бесславного сезона было уничтожено завоеванием первого еврокубка в истории клуба.

Путь к трофею «ПСЖ» начал с 1/16 финала, где жребий свёл парижан с «Мольде». Этот соперник не стал большой проблемой для команды Фернандеса – понервничать пришлось только в первом матче в Норвегии. Молодой Уле-Гуннар Сульшер вывел «Мольде» вперёд, однако в итоге обладатель Кубка Франции победил со счётом 3:2 благодаря голам полузащитника Поля Ле Гуэна, Джоркаеффа и Вальдеса. Дома «ПСЖ» разнёс «Мольде» – 3:0. Дубль оформил форвард Паскаль Нума, один мяч забил Джоркаефф.

В 1/8 финала на пути парижан оказался «Селтик». Если «Мольде» стал вице-чемпионом Норвегии в 1995 году, то команда из Глазго – вице-чемпионом Шотландии сезона-1995/1996. В общем, ещё один крепкий соперник, но снова пройденный «ПСЖ» без особых проблем. В Париже хозяева выиграли минимально (1:0), причём и тут забил Джоркаефф. В Глазго на диком стадионе «Селтика» команда Фернандеса и вовсе раскатала шотландцев – 3:0. Локо сделал дубль ещё до перерыва, а Нума закончил разгром своим голом.

В четвертьфинале «ПСЖ» попал на «Парму». Команда будущего тренера «Спартака» Невио Скалы в том сезоне заняла шестое место в Серии А, хотя начинала чемпионат в статусе вице-чемпиона. В Италии французам пришлось пострадать. «ПСЖ» потерпел единственное поражение в том розыгрыше Кубка кубков (0:1), а забил ему герой ЧМ-1994 Христо Стоичков. В Париже команда Фернандеса сотворила камбэк (3:1) при помощи двух пенальти, которые реализовал бразилец Раи. Помимо плеймейкера, у хозяев отличился Локо. «ПСЖ» дожал «Парму», несмотря на то что пропустил при счёте 1:0 от Алессандро Мелли. Победный гол со второго пенальти был забит на 69-й минуте.

На той же стадии своего представителя потеряла Россия – московское «Динамо» влетело венскому «Рапиду» (0:1 и 0:3), не справившись с форвардом-гигантом Карстеном Янкером. «ПСЖ» ещё встретится с австрийцами, а в полуфинале соперником команды Фернандеса стал «Депортиво». Команда из Ла-Коруньи заняла в сезоне-1995/1996 девятое место в чемпионате Испании, а шла в Европу – вот ведь совпадение! – как вице-чемпион.

«ПСЖ» сумел засушить «Депортиво». Оба матча команда Фернандеса выиграла со счётом 1:0. В Испании забил Джоркаефф, в Париже – Локо. Между прочим, в основе «Депортиво» в ответной встрече вышел российский нападающий Дмитрий Радченко. Отыграл больше часа, однако оборона «ПСЖ» во главе с ещё одним летним новичком Брюно Н’Готти его сдержала.

В финале в Брюсселе «ПСЖ» сошёлся с «Рапидом». Чемпион Австрии того сезона уверенно разобрался в полуфинале с «Фейеноордом» (1:1 и 3:0). А рослый и мощный немец Янкер продолжал разрывать – забил три из четырёх мячей в ворота нидерландской команды.

Луис Фернандес Фото: William STEVENS/Getty Images

Чтобы разрядить перед финалом напряжённую из-за неудач на внутренней арене атмосферу, клуб пригласил на встречу с игроками легендарного теннисиста Янника Ноа – капитана сборной Франции, выигравшей в 1991 году Кубок Дэвиса. Ноа был неприятно удивлён отношениями внутри команды, но отыскал какие-то важные слова. Судя по игре, это помогло. «ПСЖ» доминировал на поле, несмотря на то что уже на 12-й минуте лишился травмированного Раи. Блистал Джоркаефф, защитники справлялись с Янкером. На исходе получаса Юрий заработал штрафной метрах в 35 от ворот. На стандарт подтянулся Н’Готти – и не зря! После его дальнего удара мяч влетел в сетку. Во втором тайме Джоркаефф ещё и в штангу попал. «Рапид» свои редкие шансы не реализовал, так что команде Фернандеса опять принёс победу один-единственный гол.

«Команда сыграла превосходно, – сказал Фернандес. – Мы начали осторожно, но затем прибавили оборотов и решили исход в свою пользу… Я ухожу с поста главного тренера «ПСЖ». Моё решение – твёрдое».

В заявке «Рапида» на финал был экс-полузащитник сборной России Сергей Мандреко. Но тренер Эрнст Докупил не выпустил его на поле. В 2022 году Мандреко ушёл из жизни в возрасте 50 лет из-за бокового амиотрофического склероза, а в одном из последних своих интервью вспоминал встречу с «ПСЖ»:

«Докупил и я – особая тема. После пропущенного гола тренер отправил меня разминаться. Так я и разминался до самого конца матча… Докупил, к сожалению, был удовлетворён минимальным поражением. Я так думаю».

«ПСЖ» стал первым и последним клубом Франции, завоевавшим Кубок кубков. Год спустя парижане не сумеют защитить трофей, уступив в финале уже под руководством бразильца Рикардо «Барселоне» (0:1). А тогда команда, добывшая славу французскому футболу, удостоилась приёма Жака Ширака. Кто-то в «ПСЖ» придумал шутку – некоторые игроки покрасили волосы в зелёные цвета «Рапида». В таком виде и явились на встречу с президентом страны.