РПЛ ждёт последних участников на следующий сезон! Ответные стыки с Первой лигой! LIVE

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Сегодня, 31 мая, состоятся ответные переходные матчи за право сыграть в РПЛ. «Пари НН» примет «Сочи», а «Урал» приедет в гости к «Ахмату». Мы проведём онлайн этих событий.

Виктор Гончаренко явно не угадал с клубом – спасти сезон для «Пари НН» у белорусского специалиста не получилось. Однако приемлемый результат первого стыка – победа со счётом 2:1 – и домашняя ответная встреча вселяют уверенность, что Нижний Новгород останется на карте РПЛ. Хотя и для «Сочи» ничего ещё не закончено – отрыв по голам минимален, а значит, и на сенсацию вполне можно претендовать.

Противостояние имени Мартина Секулича – форвард «Урала» оформил дубль в первом матче и перевернул игру. Теперь выезд в Грозный, где тяжело играть даже топ-клубам. Но у «Урала» есть преимущество после победы в Екатеринбурге. В общем, и в этой паре ещё ничего до конца не решено. Тем интереснее для стороннего наблюдателя.