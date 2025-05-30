Топ-клубы РПЛ разбирают «Ростов» на части. Что уже известно о будущих трансферах?

Эпоха длиной в восемь лет завершается. Теперь за россиянами из состава идут «Динамо», «Локомотив», а возможно, и «Спартак» с «Зенитом».

«Ростов» в это воскресенье ждёт Суперфинал Кубка России с ЦСКА. И эта игра – конец эпохи клуба, к которому мы все привыкли. После лета его будет сложно узнать: с огромной долей вероятности сменится не только руководство, но и тренерский штаб, а команду покинут лидеры. Что об этом известно уже сейчас?

Fonbet Кубок России . Суперфинал Fonbet Кубок России . Суперфинал 01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК Ростов Ростов-на-Дону Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Что будет с руководством? В клуб должен был зайти Саввиди, а в итоге будет Чайка

«Ростовом» восемь лет успешно руководил тандем, состоящий из Арташеса Арутюнянца и Алексея Рыскина. Именно Арутюнянц и Рыскин поверили в Валерия Карпина, который к моменту назначения вообще работал боссом комментаторов на «Матч ТВ». Последним клубом нынешнего тренера сборной на тот момент было «Торпедо» из Армавира! Все эти годы «Ростов» здорово развивал игроков и продавал их — Шомуродов уехал в «Дженоа» за € 9 млн, Зайнутдинова продали в ЦСКА, а за переход Глебова в «Динамо» выручили € 7 млн. При этом клуб не проседал по результатам и даже выходил в еврокубки.

Проблемы у нынешнего руководства «Ростова» начались после смены руководства Ростовской области. По нашей информации, новая администрация посчитала нынешних руководителей клуба неэффективными. Тогда и возник вариант с Иваном Саввиди. Инсайдер Иван Карпов ещё зимой писал, что бизнесмена об этом попросил действующий и. о губернатора области Юрий Слюсарь. Планировалось, что Арутюнянц отдаст свои 49% акций владельцу ПАОКа.

Однако, по словам наших источников, чем дольше длилась эта история, тем больше Саввиди сомневался в необходимости заходить в клуб. В итоге сейчас вероятность, что эпатажный бизнесмен станет владельцем «Ростова», наши источники оценивают как минимальную. Да и Арташес Арутюнянц уходить никуда не хочет, в отличие от Алексея Рыскина, который уже объявил о своём решении. Правда, скорее всего, власть в клубе всё равно сменится. Ростовская область нашла другой вариант, как поменять руководство и повлиять на команду.

Арташес Арутюнянц Фото: fc-rostov.ru

По нашей информации, основной вариант выглядит так: Арутюнянц сохраняет свои 49% акций и три места в совете директоров клуба. 51% акций остаётся за Ростовской областью, а главным человеком в клубе по влиянию становится бизнесмен Андрей Чайка.

Чайка — основатель футбольного клуба «Чайка», который несколько лет назад был официально обвинён в договорном матче и понижен в классе. Но, видимо, это никого не смущает. Планируется, что новым гендиректором «Ростова» станет Игорь Гончаров — экс-гендиректор «Чайки». Также, по нашей информации, почти все посты в ростовском клубе — от ключевых до бухгалтеров и айтишников — тоже займут люди из офиса «Чайки».

Все эти перестановки приведут к глобальным спортивным изменениям. Клуб покинут ключевые футболисты и нынешний тренерский штаб.

Куда уйдут ключевые игроки «Ростова»?

Российский костяк ростовчан этим летом разлетится со скоростью света. На каждого из игроков – огромный спрос, а кто-то уже определился с новым клубом. Так, по нашим данным, Николай Комличенко начнёт новый сезон в «Локомотиве». С форвардом согласован трёхлетний контракт. С учётом суммы трансфера и всех комиссий железнодорожники заплатят за форварда € 2,8 млн.

Николай Комличенко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Защитник Максим Осипенко, по нашей информации, близок к переходу в московское «Динамо». На игрока претендовали «Зенит», «Краснодар» и «Спартак», но фактор Валерия Карпина, который должен возглавить «Динамо», перевесил. Стороны сейчас обсуждают личный контракт и близки к соглашению. «Ростов» получит за защитника € 1,5 млн. Также «Динамо» находится в переговорах по Илье Вахании, на которого также претендует «Зенит» (он, кстати, его воспитанник).

С большой долей вероятности покинут «Ростов» молодые Иван Комаров и Кирилл Щетинин. За Комарова бьются «Спартак», ЦСКА, «Динамо» и «Локомотив», за Щетинина – только «Динамо» и «Локомотив». Однако переход в стан железнодорожников зависит от будущего полузащитника Лукаса Веры. «Локо» согласовал контракт с футболистом «Химок», и если клуб решит подписать аргентинца, то Щетинин, скорее всего, окажется в «Динамо». Также «Ростов» должны покинуть Алексей Сутормин и Андрей Лангович.

Эпоха нынешнего «Ростова» заканчивается. Очень интересно, что построят на его месте. Означает ли смена руководства клуба приход в клуб и новых спонсоров – ответа пока нет.