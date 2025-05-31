Кого из участников стыков вы хотите видеть в РПЛ в следующем сезоне? Народное голосование

Стыковые матчи за право остаться в элите спровоцировали особый интерес ещё до старта первой игры. И дело не просто в вопросе «кто сильнее». Все сценарии спутались, когда «Химки» не получили лицензию для участия в РПЛ в следующем сезоне (не факт, что клуб в принципе не обонкротится). Соответственно, место подмосковного клуба должен кто-то занять. А приоритет – клубам из РПЛ.

Первые стыковые встречи закончились минимальными победами «Пари НН» над «Сочи» и «Урала» – над «Ахматом». Дальше – интереснее. «Пари НН» может проиграть ответный матч и всё равно остаться в РПЛ за счёт той самой приоритетности, прописанной в регламенте. Тогда из лиги может вылететь «Ахмат», который сейчас находится в сложной ситуации. Даже без учёта смены тренера. Ведь если «Пари НН» остаётся в элите по спортивному принципу, то Грозный присоединится к нему даже в случае поражения от «Урала» в двухматчевом противостоянии. А если не остаётся – «Ахмату» нужно побеждать.

Своего шанса ждёт и «Оренбург». В случае если «Пари НН» и «Ахмат» выигрывают свои двухматчевые противостояния, то именно команда Владимира Слишковича останется в элите российского футбола. «Урал» и «Сочи» – обратно, на второй заход по возвращению.

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