Кого из участников стыков вы хотите видеть в РПЛ в следующем сезоне? Народное голосование

Стыковые матчи за право остаться в элите спровоцировали особый интерес ещё до старта первой игры. И дело не просто в вопросе «кто сильнее». Все сценарии спутались, когда «Химки» не получили лицензию для участия в РПЛ в следующем сезоне (не факт, что клуб в принципе не обонкротится). Соответственно, место подмосковного клуба должен кто-то занять. А приоритет – клубам из РПЛ.
Первые стыковые встречи закончились минимальными победами «Пари НН» над «Сочи» и «Урала» – над «Ахматом». Дальше – интереснее. «Пари НН» может проиграть ответный матч и всё равно остаться в РПЛ за счёт той самой приоритетности, прописанной в регламенте. Тогда из лиги может вылететь «Ахмат», который сейчас находится в сложной ситуации. Даже без учёта смены тренера. Ведь если «Пари НН» остаётся в элите по спортивному принципу, то Грозный присоединится к нему даже в случае поражения от «Урала» в двухматчевом противостоянии. А если не остаётся – «Ахмату» нужно побеждать.
Своего шанса ждёт и «Оренбург». В случае если «Пари НН» и «Ахмат» выигрывают свои двухматчевые противостояния, то именно команда Владимира Слишковича останется в элите российского футбола. «Урал» и «Сочи» – обратно, на второй заход по возвращению.
А кого вы хотели бы увидеть в РПЛ в следующем сезоне? Принимайте участие в опросе и пишите в комментариях, почему вы так считаете.
В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
«Урал» (Екатеринбург), четвёртое место в Первой лиге
Екатеринбуржцы вообще с большим трудом оказались в стыковых встречах. Ещё за три тура до конца они отставали от четвёртого места на шесть очков. Но простой календарь, ошибки конкурентов (а иногда и спорные решения судей) способствовали тому, что команда Олега Шатова забралась в нужную зону. Неполучение лицензии «Черноморцем» и вовсе продвинуло «Урал» на третью строчку, так что их ждал матч с «Ахматом».
Да, екатеринбуржцы уступали по итогам первого тайма в первом стыке, однако после перерыва смогли не только отыграться, но и вырвать победу. Тем не менее если брать саму игру – она не убедила. Не просто так всю весну активно говорят, что президент клуба Григорий Иванов готовится поменять тренерский штаб вне зависимости от того, где команда окажется в итоге. Однако после победы в первой встрече в «Урале» наверняка загорелись РПЛ. А для этого нужно не уступить в Грозном. Другого варианта оказаться в элите у них не будет.
«Пари НН» (Нижний Новгород), 13-е место в РПЛ
К Нижнему очень много вопросов по весенней части сезона. С учётом кризиса конкурентов (тех же «Химок» и «Крыльев»), команда была обязана оказаться где-то в районе 10-го места. Состав точно позволял это делать. Однако вместо такого сценария – безвольные матчи, срывы Виктора Гончаренко (отсюда слова про людей, которые хотят вылета) и стабильное обвинение инфлюенсеров спортивного блока во всех бедах клуба. Итог – 13-е место, которое при этом всё равно гарантирует команде место в элите. Ведь даже в случае поражения во второй встрече «Сочи» клуб, скорее всего, останется в РПЛ. Но очевидно – в Нижнем на это не обращают внимания. Цель – победить и сохраниться по спортивному принципу. Отсюда и победа в первом стыковом матче.
Вообще, Нижний уже настолько превратился в клуб высшего дивизиона, что представить лигу без этой команды тяжело. Как минимум потому что у них есть стадион, на который приходит почти 10 тысяч зрителей (в среднем – 9218), более-менее понятная клубная идеология и желание развиваться. Может, там ещё не решили – с этим ли тренером и с этими ли игроками. Однако об этом подумают потом.
«Оренбург», 15-е место в РПЛ
Этот клуб останется в РПЛ при одном раскладе – если «Пари НН» и «Ахмат» сохранятся в лиге по спортивному принципу. И не сказать, что такой сценарий нереален. Вообще, оренбуржцы многим нравились в весенней части сезона. И в какой-то момент считались реальными претендентами на место в стыковых матчах. Но после трёх весенних побед удача закончилась. А поражение от «Краснодара» её окончательно «прибило».
При этом «Оренбург» уже имеет неплохой состав, который соответствует РПЛ, аудиторию, которая привыкла видеть команду в элите, и желание развиваться с новым руководством, которое зашло с зимы. Хотите видеть этот клуб в элите?
«Сочи», пятое место в Первой лиге
Южане вообще не должны были попадать в стыковые матчи по спортивному принципу. Они провалили финиш сезона и оказались только на пятом месте. Но «Черноморец» не получил лицензию, и, соответственно, сочинцев подняли выше. Да и первый стыковой матч команда Морено провела неплохо: забили быстрый гол. А в конце первого тайма всё испортило нелепое удаление Писарского. Играя вдесятером, сочинцы не смогли сохранить результат. И уступили на своём поле.
Это стало последней каплей для руководства. Ведь на ответную встречу команду уже не повезёт Роберт Морено. Испанцу дали слишком много шансов и очень не хотели его отпускать, но теперь история завершена. Может, клуб уже смирился с тем, что выйти не удастся. Может, рассчитывает на эмоциональный всплеск с новым тренером. Однако когда промежуток между встречами такой маленький – вряд ли можно что-то изменить. «Сочи» остаётся рассчитывать на чудо. Ничто другое команде, скорее всего, не поможет.
«Ахмат» (Грозный), 14-е место в РПЛ
Команда впервые в своей истории угодила в стыковые встречи. Хотя ещё в начале весны казалось, что этого не случится. Ташуев выдал восьмиматчевую серию без поражений, «Ахмат» вылез из зоны вылета и стремился наверх. Однако с середины апреля что-то пошло не так – подкосили поражения от Нижнего и «Акрона». Итог – только 14-е место. А потом ещё и неудача в первом стыковом матче с «Уралом», который объективно не показал какого-то сверхуровня. Это поражение привело к увольнению Сергея Ташуева. К ответной встрече команду будет готовить Фёдор Щербаченко.
Понятно, что для Грозного вылет из РПЛ, тем более с учётом выступлений в элите с 2008 года – провал. И клуб сделает всё возможное, чтобы этого не допустить. Естественно, нужно побеждать «Урал», которому этот выход тоже очень нужен. Но можно и смотреть на матчи «Пари НН». Ведь в случае победы нижегородцев «Ахмат» с высокой долей вероятности сохранит своё место – даже в случае поражения.