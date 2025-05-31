5 главных интриг финала «ПСЖ» — «Интер» в ЛЧ. Капканы для Дембеле и ловушка для Доннаруммы

Длинный общий этап, который растянули до конца января, дополнительный раунд плей-офф, дальше – классические 1/8, 1/4 и 1/2 финала. Всё это позади. Остался один матч – самый главный! Теперь либо «Интер» станет четырёхкратным победителем Лиги/Кубка чемпионов, либо «ПСЖ» выиграет этот титул впервые в истории.

Всегда сложно предугадать, как сложится финал. На то он и финал – он имеет право быть любым. Слишком многое на кону. Слишком много команды прошли на пути к этой встрече. Не надо кормить себя чрезмерными ожиданиями. Лучше просто дождаться игры, посмотреть её и постараться получить удовольствие.

Тем не менее перед финалом выпирает целый ряд мощных интриг. От того, как они разрешатся, во многом будет зависеть исход главного матча европейского сезона в Мюнхене. Начало, кстати, в 22:00 мск.

Игра на выживание

«ПСЖ» – молодой и задорный. Зимой они нащупали свою игру и с тех пор лихо мчат вперёд! Чемпионат Франции для них закончился уже давно – и де-факто, и де-юре. Так что Луис Энрике спокойно проводил ротацию и давал своим лидерам отдых.

У «Интера» всё наоборот. До конца апреля миланцы рубились в трёх турнирах: в Серии А, Кубке Италии и Лиге чемпионов. Сначала отвалился Кубок. Затем казалось, что отвалилась и Серия А. Но вдруг пару раз оступился «Наполи», и «Интер» вернулся в гонку, которая продлилась до последнего тура. В этой гонке, впрочем, команда Симоне Индзаги не преуспела. Чемпионом всё-таки стал «Наполи», который за сезон провёл примерно на 20 встреч меньше.

Победа «Интера» над «Барселоной» в полуфинале ЛЧ – это настоящий подвиг. Не только футбольный, но и человеческий. На стыке апреля и мая миланцы были «на ободах», они абсолютно обессилели. Причины – травмы, бешеный график и очень солидный возраст нескольких лидеров (например, Генриха Мхитаряна или Франческо Ачерби).

Тем не менее «Интер» нашёл в себе силы и волю, чтобы перетерпеть все тяготы матчей с «Барсой» и пробиться в финал. Гениальные полуфиналы, в золотую коллекцию Лиги чемпионов!

Перед встречей с «ПСЖ» у «Интера» было время немного передохнуть. Но в любом случае большой вопрос – хватит ли миланцев физически. Нельзя исключать, что случится тот же сценарий, что и в финале Лиги конференций между «Бетисом» и «Челси». Час испанцы были лучше, вели в счёте, отлично прессинговали. А потом у них закончились силы, «Челси» включился, добавил с помощью замен – и победил 4:1.

«Интер» – очень опытная команда. Она знает, как себя вести, даже если силы и энергия на нуле. Индзаги сделает всё, чтобы его футболистам хватило ресурсов на всю игру, сколько бы она ни продлилась. Но хватит ли этого для победы над Парижем, мы узнаем только вечером 31 мая.

Поймай его, если сможешь

Усман Дембеле – это самое невероятное преображение не только этого сезона, но и вообще последних нескольких лет. Его бешеный талант был очевиден всегда. Бежит, обыгрывает, бьёт с обеих ног – всё умеет! Но как следует распорядиться своим даром Дембеле никак не мог. Он странно вёл себя и на поле, и за его пределами. Так у него и сформировалась репутация парня насколько талантливого, настолько же и ненадёжного. Он мог исполнить что-то гениальное, а в следующую секунду – вытворить какую-нибудь несусветную дичь.

С начала 2025-го Дембеле играет на уровне одного из главных претендентов на «Золотой мяч». Луис Энрике дал ему свободу на поле, окружил его Хвичей Кварацхелией, Дезире Дуэ и умнейшим центром поля в лице Жоау Невеша, Витиньи и Фабиана Руиса. И Усман раскрылся как никогда!

Дембеле абсолютно неудержим. Он может и забить из любого положения, и отдать голевую, и увести за собой защитников. Он играет по всему фронту атаки, у него нет чёткой позиции. Усман может оказаться и «девяткой», и «десяткой», и даже «восьмёркой». Уйти на фланг? Пожалуйста! Хоть на левый, хоть на правый.

Дембеле абсолютно всеобъемлющ. И как «Интер» будет его сдерживать – одна из главных интриг финала. Симоне Индзаги умеет ставить капканы. Впрочем, встречи с «Барселоной» показали, что их возможно обойти. Моментов у ворот Яна Зоммера и в первом, и во втором матче было очень много. Ламин Ямаль солировал и на «Монжуике», и на «Сан-Сиро». Игроки «Интера» держали его то вдвоём, то втроём. Но Ямаль всё равно умудрялся создавать момент за моментом.

Дембеле и Ямаль – разные. Но оба способны создать момент из ничего. При этом если ареал обитания Ямаля можно очертить (это правый фланг атаки), то с Дембеле так не получится. Он – как кошка, которая гуляет сама по себе. Сдержать его – величайший и важнейший челлендж для Симоне Индзаги и его цепных псов.

Края света

Матчи с «Барселоной» заставили весь мир говорить о Дензеле Думфрисе. Он и до этого не был ноунеймом. Футбольный мир знал его как качественного флангового игрока. Однако после полуфиналов с «Барсой» известность Думфриса вышла на совершенно новый уровень. Он затмил и Лаутаро Мартинеса, и Маркуса Тюрама, и многих-многих других.

Фланги «Интера» – как два огромных бицепса у топового бодибилдера. Справа орудует Думфрис, слева – Федерико Димарко. Феде, может быть, чуть менее мощный, чем Дензел. Но зато у него волшебная левая. Кроссы, удары по воротам, стандарты – в этом Димарко шарит!

У Парижа сильные фланги обороны. Справа – бывший «интерист» Ашраф Хакими, слева – Нуну Мендеш. Оба любят ходить в атаку – и оба частенько ей увлекаются. К Хакими это относится даже больше. Нет сомнений, что «Интер» постарается это использовать.

Как Луис Энрике будет закрывать зоны за спиной Хакими и Мендеша? Кто и как будет их страховать? Или, может быть, Хакими и Мендеш вообще сконцентрируются на обороне и лишний раз не будут ходить вперёд, чтобы не дать развернуться Димарко и Думфрису? Вот ещё одна любопытная и важная тактическая головоломка.

Битва центров

Большой интеллектуальный поединок пройдёт не только между Симоне Индзаги и Луисом Энрике, но и между игроками центра поля «Интера» и «ПСЖ». Середина у обеих команд очень крутая. Однако если центр «Интера» больше про гибкость и адаптации, то парижский – в первую очередь про контроль.

Луису Энрике пришлось усадить на лавку талантливейшего Уоррена Заира-Эмери. Игрок имеет полное право быть недовольным. Но факт в том, что команде это пошло на пользу. Связка Жоау Невеш – Витинья – Фабиан Руис выглядит блестяще. Два португальца дают бешеную динамику, а испанец Руис, спокойный, как питон Каа из «Маугли», дирижирует игрой из глубины. Хотя по необходимости Фабиан может выйти на первые роли. Его гол в ответном полуфинале с «Арсеналом» во многом предопределил итоговую победу «ПСЖ».

В середине у «Интера» очень матёрое и сыгранное трио: Николо Барелла – Хакан Чалханоглу – Генрих Мхитарян. Барелла – это вечно пульсирующая артерия. Он не останавливается никогда. Николо – большущий мастер создавать численное преимущество на любом участке поля. Только свистни – он появится!

Чалханоглу – дирижёр «Интера». Он задаёт вектор атаки и распределяет мячи. Плюс у него отличное завершение. Пушечный удар никуда не делся.

Мхитарян регулирует темп игры. Генриху уже 36, но он даёт бешеный объём и отлично помогает Барелле и Чалханоглу раскрываться по максимуму. Чтение игры и умение подстроиться под партнёров и под соперника – сильнейшая сторона Мхитаряна.

Возможно, в битве полузащит заметную роль сыграют резервисты. У «ПСЖ» есть уже упомянутый Заир-Эмери, есть Ли Кан Ин. У «Интера» имеются Давиде Фраттези, который забил решающие голы во встречах с «Баварией» и «Барселоной», а также Пётр Зелиньски и Кристьян Аслани. Нельзя исключать, что основные игроки хорошенько измотают друг друга, и дальше всё будет зависеть от тех, кто выйдет со скамейки.

Доннарумма против паники

Джанлуиджи Доннарумма – пожалуй, главный герой «ПСЖ» в плей-офф Лиги чемпионов наряду с Усманом Дембеле. Его реакция невероятна. Его гибкость и пластика, да ещё в сочетании с внушительными габаритами, поражают. За время в Париже Джиджи много критиковали. Часто – заслуженно. Однако сейчас выход «ПСЖ» в финал – в значительной степени его заслуга.

Тем не менее даже по ходу плей-офф, когда Доннарумма выглядел отлично, к нему периодически возникали вопросы. В первую очередь это касается игры на выходах. В особенности – на стандартах. Этим мог воспользоваться «Ливерпуль» в ответном матче 1/8 финала – и тогда не было бы героической для Доннаруммы серии пенальти. Этим воспользовался «Арсенал». В первом матче Микель Мерино забил после ошибки Джиджи на выходе. Но, к счастью для «ПСЖ», у испанца нашли офсайд.

Стандарты «Интера» очень опасны. Сравнимы со стандартами «Арсенала». Ачерби, Думфрис, Тюрам, Алессандро Бастони, Янн Биссек (если выйдет на поле), даже невысокий Лаутаро – все они будут создавать трафик у ворот Парижа и мешать Доннарумме играть на выходах. Это может стать для «ПСЖ» гигантской проблемой. Как ни парадоксально, Доннарумме иной раз проще вытащить из угла «мёртвый» мяч, чем уверенно выйти из ворот с криком «я!» и сыграть кулаком.

Ян Зоммер, в отличие от своего коллеги из «ПСЖ», совсем не великан. Но он очень уверен в себе. От него никогда не веет тревогой. Наоборот, швейцарец, подобно банкам в его родной стране, внушает надёжность. А Доннарумма может занервничать. И, если это случится, занервничать может вся оборона «ПСЖ».

Впрочем, большие встречи итальянец, как правило, проводит хорошо. Или даже очень хорошо. Финал ЛЧ – такой матч, что больше некуда. Плюс Доннарумма – воспитанник «Милана». Так что игра именно с «Интером» в финале может завести его ещё больше.

Его реакция, прыгучесть и другие элементы игры на линии не вызывают никаких вопросов. Он умеет спасать. Но, помимо этого, очень важно не ошибаться в простых ситуациях. А такое с Джиджи периодически происходит.

В материале использованы фото Imago/TASS, AP/TASS, Getty Images и РИА Новости.