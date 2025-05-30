Топ-матчи субботы: «ПСЖ» — «Интер» в финале Лиги чемпионов, стыковые игры в РПЛ и теннис

Яркий последний день весны: «Пари НН» — «Сочи», «Ахмат» — «Урал», Сербия — Россия в волейболе, «Локо» — УНИКС, Шторм vs Белаз в ММА и Ф-1!

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Посмотреть все события 31 мая в Матч-центре

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 11:00: «Тюмень» — «Ухта», Суперлига, 1/2 финала, третий матч

Интрига: тюменцы обязаны отыгрываться, смогут ли?

«Ухта» дома дважды одолела «Тюмень», в каждом из матчей забив по шесть голов. Первая встреча была более напряжённой, во второй хозяева вели 5:0, расслабились, пропустили три гола, однако быстро остудили пыл гостей. Теперь у сибиряков нет права не ошибку, поскольку полуфинальная серии длится до трёх побед. Но фаворит в этой серии, в отличие от другой пары, очевиден.

«Ухта» — в шаге от финала: «Ухта» вновь уверенно обыграла «Тюмень» и находится в шаге от финала чемпионата России

🎾 12:00*: Мирра Андреева (Россия, 6) — Юлия Путинцева (США, 32), «Ролан Гаррос», третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: пройдёт ли Мирра во вторую неделю «Ролан Гаррос»?

18-летняя Мирра Андреева добилась реванша в матче с неудобной для себя Эшлин Крюгер за поражение во втором круге US Open — 2024 и прошла в третий круг «Ролан Гаррос». Следующей соперницей россиянки будет представляющая Казахстан Юлия Путинцева, которая на 12 лет её старше. Девушки ранее друг с другом не играли, а будущая победительница в начале второй недели ТБШ сразится с кем-то из пары Дарья Касаткина — Паула Бадоса.

🏀 15:00: «Локомотив-Кубань» — УНИКС, Единая лига ВТБ, серия за третье место, третий матч

Интрига: казанцы выиграют бронзу?

Говорят, дома и стены помогают. Пока серии между УНИКСом и «Локомотивом-Кубань» за третье место данный тезис очень подходит. Казанцы забрали две игры при поддержке своих трибун, настало время краснодарцев отвечать в «Баскет-холле». Сумеют ли подопечные Ведищева вернуться в борьбу за медали или же конец всё ближе?

🏎 17:00: Формула-1, Этап 9, Гран-при Испании, квалификация

Интрига: так быть ли новым раскладам в Формуле-1?

Перед Гран-при Испании в чемпионате мира вступили в силу новые требования к испытаниям на жёсткость передних антикрыльев. Инженеры давно игрались с тем, чтобы антикрылья выдерживали прежние проверки, а затем гнулись на прямых, снижая лобовое сопротивление. И вот квалификация в Барселоне покажет, поможет или помешает ли кому-то изменение правил прямо по ходу сезона. На пятничных тренировках впереди всех вновь был «Макларен», но обычно к квалификации его соперники подтягиваются. Посмотрим, как будет на сей раз. Претенденты на то, чтобы огорчить фаворитов, всё те же: Макс Ферстаппен из «Ред Булл», Джордж Расселл из «Мерседеса» и Шарль Леклер из «Феррари».

⚽️ 17:00: «Пари Нижний Новгород» — «Сочи», Россия, стыковые игры, ответный матч

Интрига: перевернёт ли «Сочи» ход противостояния?

«Сочи» прекрасно начал первый стыковой матч, однако потом Владимир Писарский серьёзно подставил команду. Безрассудный подкат в центре поля привёл к прямой красной карточке. Оставшись в меньшинстве, черноморский клуб не справился с соперником. Итог: два пропущенных мяча. Теперь у «Пари НН» хорошие перспективы. Достаточно не проиграть на своём поле, а «Сочи» ещё ни разу не забивал в гостевых встречах с нижегородским клубом. Южанам не удастся вернуться в РПЛ?

⚽️ 17:30: «КПРФ» — «Газпром-Югра», Суперлига, 1/2 финала, третий матч

Интрига: смогут ли «коммунисты» продлить серию?

После двух матчей полуфинальной серии счёт — 2:0 в пользу «Газпрома-Югра», действующего чемпиона России. Права на ошибку у «КПРФ» больше нет. В Югорске обе встречи проходили в невероятно напряжённой и драматичной борьбе, всё решалось в серии пенальти, и оба раза удача отворачивалась от обладателей Кубка России. Предсказать исход третьего матча невозможно, но такая серия должна продолжаться максимально возможные пять встреч.

Вторая игра полуфинала была полна драмы: «Газпром-Югра» в серии пенальти обыграл «КПРФ» во втором матче полуфинала Суперлиги

🏆🏐 18:30: Сербия — Россия, Кубок Первого канала, женщины

Интрига: как сборная России будет смотреться на фоне участниц Лиги наций?

Женская сборная России сыграет с командой Сербии впервые с 2021 года. Тогда осенью в рамках ЧЕ-2021 россиянки, ведомые Серджо Бузато, уступили сербкам, которых возглавлял Зоран Терзич, в пяти партиях. Терзич и сейчас главный тренер сборной Сербии, а сборной России теперь руководит Константин Ушаков. Для нашей команды это первый большой международный матч с 2022 года. В составе — все сильнейшие. Для нашей команды это возможность проверить себя на фоне сильного соперника, который готовится к международному сезону.

⚽️ 19:30: «Ахмат» — «Урал», Россия, стыковые игры, ответный матч

Интрига: вернётся ли «Урал» в РПЛ?

«Ахмат» неудачно провёл первый переходной матч. Гости открыли счёт в Екатеринбурге, однако дважды пропустили после перерыва и проиграли. В итоге Сергей Ташуев подал в отставку, теперь грозненский клуб готовит Фёдор Щербаченко. «Урал» сейчас находится в шаге от того, чтобы вернуться в элитный дивизион российского футбола. Доведёт ли клуб из Екатеринбурга дело до конца? Или «Ахмат» оставит соперника без РПЛ?

👊 20:00: Александр Шлеменко (Россия) — Владислав Ковалёв (Беларусь), RCC 22

Интрига: Шторм против соперника на 15 лет младше

Александру Шлеменко уже 41 год, однако называть его ветераном откровенно не хочется. Шторм по-прежнему хорош в клетке и соглашается на любые серьёзные вызовы. На турнире RCC 22 в Екатеринбурге прославленный боец встретится с оппонентом нового поколения: Владиславу Ковалёву по прозвищу Белаз всего 26 лет, он вышел из поп-ММА и уже готов разобраться со Штормом. Но хватит ли ему сил и опыта?

🏆⚽️ 22:00: «ПСЖ» — «Интер», Лига чемпионов, финал

Интрига: кто станет лучшим клубом Европы?

Главный матч сезона в европейском футболе. «Интер» попытается взять трофей впервые с 2010 года, а «ПСЖ» — впервые в истории. Кому достанется победа? Клуб из столицы Франции уже выиграл три трофея в нынешнем сезоне (Лига 1, Кубок Франции, Суперкубок Франции). Два года назад Симоне Индзаги дотащил «Интер» до финала Лиги чемпионов, однако там команда потерпела поражение. Теперь у него есть вторая попытка. А Матвей Сафонов может завершить сезон с четырьмя трофеями в первом же сезоне в Париже.