Над Дембеле смеялись, а теперь он идёт на «Золотой мяч»! Как объяснить резкий прогресс?

«Усман Дембеле – наёмник, играющий только ради денег». «Он как маленький мальчик». «Ему нужно стать более профессиональным». Такие цитаты на протяжении почти восьми лет выдавали журналисты, футбольные эксперты, тренеры и одноклубники Дембеле.

Теперь риторика поменялась. «Дембеле играет гениально, потому что Луис Энрике нашёл способ достучаться до него, создал комфортные условия. В «Барселоне» он играл здорово, но так и не стал тем, кто всё решает. И это изменилось при Энрике», – сказал экс-защитник «ПСЖ» Диего Лугано. У француза 33+13 в 48 матчах сезона, а букмекеры ставят его между первым и вторым местом в списке главных претендентов на «Золотой мяч». Если Усман с «ПСЖ» победит в финале ЛЧ «Интер», то безоговорочно поднимется на первую строчку.

Как ему удалось превратиться из хрустального дриблёра и лентяя во второго бомбардира 2025 года?

Дембеле был отличным плеймейкером и раньше, но завершение страдало

Преображение Усмана началось ещё в 2022 году, когда Хави только возглавил «Барселону». Испанец поставил Дембеле на правый фланг и заточил позиционную игру под изоляции: слева формировался треугольник под комбинации (с Альбой, Гави и де Йонгом), что вынуждало соперника стягиваться на этот край для прессинга. А француз оставался на своём фланге практически без опеки.

Дембеле в «Барселоне» в сезоне-2021/2022 Фото: David Ramos/Getty Images

В этот момент и появлялись лишнее время и пространство, чтобы решить, что делать дальше. Кроме того, такой подход помог извлечь больше из его дриблинга и навесов. Так Усман стал главным ассистентом Ла Лиги с 13 голевыми передачами – хотя сыграл всего 21 встречу.

В следующем сезоне Хави поменял структуру из-за трансфера Рафиньи. Бразилец и француз очень похожи по стилю, у них даже «рабочая» нога одинаковая. И оба любят играть именно справа. Чтобы никто не обиделся, Хави заставлял вингеров меняться краями по ходу матчей. Вышло спорно: Усман мог провести отличную встречу (как против «Атлетика», когда оформил 1+3), а мог потеряться. Дембеле в сезоне также подкосили травмы, из-за которых он пропустил важнейший весенний отрезок – чемпионат всё равно выиграли, но вылетели из Лиги Европы и Кубка Испании.

Дембеле с Энрике в «ПСЖ» Фото: Carl Recine/Getty Images

А потом случился трансфер в «ПСЖ» к Луису Энрике. Усман выбил 3+10 в 26 матчах Лиги 1 и лидировал по многим атакующим показателям в Европе: предударные действия, количество обводок, дриблинг. Тогда же Энрике стал постепенно превращать новичка в современного треквартисту, позволяя ему присоединяться в зону к центральным полузащитникам. В таком амплуа Усман оказался лучшим ассистентом чемпионата Франции.

Однако топовые плеймейкерские качества Дембеле перекрывались ужасными действиями перед чужими воротами: вингер был одним из худших завершителей Европы. К примеру, в сезонах-2021/2022 и 2023/2024 он недобрал по два гола. С учётом того, что для топовых игроков оверперформанс – естественное дело, дела у Усмана шли ужасно.

Энрике подарил Дембеле тактическую свободу. И тот рвёт и мечет

В начале сезона Энрике уже нащупывал почву для глобальных тактических преобразований «ПСЖ», перегруженного футболистами с ложными ролями. К примеру, Жоау Невеш сразу уходил на левый фланг при позиционных атаках и создавал ширину. Именно так португалец ассистировал на гол Дембеле в 1-м туре: прибежал с мячом к лицевой и навесил в центр штрафной на свободного Усмана, который здорово нашёл брешь в построении «Гавра».

Дембеле в «ПСЖ» в сезоне-2024/2025 Фото: Alex Grimm/Getty Images

Но при этом Дембеле не был так свободен в движении, как сейчас. Он исполнял классические функции вингера: создавал ширину, смещался в полуфланг при забеганиях фулбека (Хакими), вбегал в штрафную под завершающий манёвр. И получалось складно: 4+4 в стартовых шести турах Лиги 1. А потом Энрике оставил француза вне заявки на встречу с «Арсеналом» в Лиге чемпионов.

По данным L’Equipe, тренер оказался недоволен действиями француза с «Ренном». Несмотря на голевую передачу, специалист посчитал, что Усман не выполнял тактические установки. Вряд ли присутствие Дембеле что-то изменило бы, однако «ПСЖ» без шансов влетел лондонцам.

На следующий день испанский тренер помиловал Усмана, после того как тот пришёл с извинениями. Француз показал важность и на поле, отдав голевую в следующем матче с «Ниццей». Но глобально парижане разочаровывали: во Франции всё было хорошо, а вот в Лиге чемпионов «ПСЖ» не справлялся с прямыми конкурентами: «сгорели» без шансов «Баварии», эпично упустили очки с «Атлетико». Рисковали вообще не пройти в плей-офф.

Дембеле празднует гол Фото: AP/TASS

И тогда Энрике проявил тренерские навыки, доработав идею с ложными ролями футболистов. С самого начала сезона тренер дал понять, что ему не нравятся типичные нападающие. К тому же стиль игры парижан не особо помогал Коло Муани и Рамушу, профильным форвардам. Поэтому Луис вообще отказался от их помощи – первого упаковали в Турин, а второй стал игроком замены. Теперь на острие в роли «ложной девятки» стал выходить Дембеле.

Усман был полностью свободен в передвижениях благодаря хорошему взаимопониманию с партнёрами и ясности структуры. По словам самого Дембеле, играть в центре оказалось гораздо приятнее, чем на фланге.

Усман Дембеле форвард «ПСЖ» «Теперь я располагаюсь гораздо ближе к воротам. Как только обыгрываю одного игрока, то уже оказываюсь на ударной точке. У меня сохраняется ясность, чтобы забить гол. Это не то же самое, когда я стартую на фланге и прохожу трёх соперников».



За сменой позиции и функционала на поле последовало главное откровение – Усман способен стать элитным завершителем. У него уже два хет-трика (в ворота «Штутгарта» и «Бреста»), голы во встречах с «Лионом», «Монако», «Марселем», «Манчестер Сити», «Арсеналом» и «Ливерпулем». Француз показывает широкий диапазон в плане завершения моментов: мощные сольные проходы с мячом, замыкания с прострелов, удары головой.

Отчасти этому способствовал более агрессивный и смелый подход к игре. Ранее полузащитники «ПСЖ» были нацелены на сохранение мяча, а сейчас бегают по всему полю в поисках свободных зон и регулярно обостряют игру. Если раньше Энрике не грех было назвать ватокатчиком, то сейчас он автор одной из самых зрелищных команд Европы.

Что дополнительно необходимо подчеркнуть в Усмане – он наконец повзрослел и стал профессионалом. В этом сезоне он пропустил всего пару игр – и то по болезни. Если Дембеле попадает на первую полосу газет, то из-за феноменального уровня игры, а не из-за сплетен и инсайдов из раздевалки. Одноклубники только восхищаются Усманом в интервью и рассказывают, какой он приятный человек. «В прессе и соцсетях люди не всегда распространяют правду, они не знают, что происходит внутри команды. Дембеле – самый забавный парень в футболе из тех, кого я встречал! Он очень хороший человек. Он всегда шутит, на поле подходит, помогает, задаёт вопросы», – радовался Хвича Кварацхелия.

Прямо сейчас француз – лучший по результативности на 90 минут и ударам за матч. Волнует только один момент. Мы упомянули, что раньше Усман катастрофически недобирал по голам – сейчас ровно наоборот. В Лиге 1 он отличился 21 раз при 18,5 xG, а также забил несколько совсем неочевидных мячей. В домашней игре с «Марселем» или на выезде с «Брестом» в ЛЧ, к примеру. Столь стабильно могут забивать только совсем элитные футболисты: Месси, Роналду, Мбаппе и другие. Возникает вопрос: это Усман наконец встал в ряд с такими мастерами либо это стечение обстоятельств?

Луис Энрике главный тренер «ПСЖ» «Мы так много осуждали Дембеле. В прошлом году я говорил, каким замечательным он был для меня, и это без той статистики, которая есть у него сейчас. Любой болельщик готов заплатить за билет, чтобы увидеть его игру. Он может пробить с обеих ног, а ещё есть его глупости… Он играет великолепно, и для футболиста, который и так был силён, его прогресс просто поразителен».



Если первое – мы неимоверны рады за Дембеле, который наконец раскрыл собственный потенциал. Если второе – рано или поздно нас ждёт регресс к старине Усману, а болельщикам придётся запасаться успокоительными, когда француз будет доходить до чужих ворот. С другой стороны, видно, насколько игрок стал быстрее принимать решения на поле. Раньше – передерживал мяч и отказывался бить из выгодных позиций, стремясь ещё больше улучшить ситуацию. Сейчас – не мудрит и своевременно отдаёт передачи под удар либо самостоятельно завершает.

Даже если это кратковременный оверперформанс, надеемся, он не прервался до финала Лиги чемпионов. Всё-таки есть желание увидеть в главном матче сезона праймового Дембеле.