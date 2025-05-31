Какая версия «ПСЖ» в XXI веке — любимая? Крутых команд было сразу несколько

Состав с Неймаром и Мбаппе или олдскульная с Роналдиньо? А может, та, что сегодня сыграет в финале Лиги чемпионов с «Интером»?

«ПСЖ» снова добрался до финала Лиги чемпионов. Если удастся победить, нынешняя версия парижан точно будет считаться сильнейшей в истории. Но самой любимой ли для зрителей? Симпатичных команд ведь в XXI веке у них хватало и ранее. Какая — ваш фаворит? Давайте проверим.

Участвуйте в голосовании и отмечайте в комментариях, почему ваш выбор — наиболее верный. По ходу опроса команды будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от выбора читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

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