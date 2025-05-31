Какая версия «ПСЖ» в XXI веке — любимая? Крутых команд было сразу несколько

«ПСЖ» снова добрался до финала Лиги чемпионов. Если удастся победить, нынешняя версия парижан точно будет считаться сильнейшей в истории. Но самой любимой ли для зрителей? Симпатичных команд ведь в XXI веке у них хватало и ранее. Какая — ваш фаворит? Давайте проверим.
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Версия Лорана Блана (2013-2016)
Заметные футболисты: Тьяго Силва, Маркиньос, Марко Верратти, Лукас Моура, Тьяго Мотта, Адриен Рабьо, Златан Ибрагимович, Эдинсон Кавани
Достижения: чемпионат Франции (х3), Кубок (х2) и Суперкубок (х3) Франции, Кубок лиги (х3)
Блан становился чемпионом ещё с «Бордо», а с назначением в «ПСЖ» практически полностью закрыл остальным французским клубам доступ к местным трофеям. Разве что разок случилась осечка в Кубке. В Лиге 1 парижане сперва привезли восемь очков «Монако», следом — столько же «Лиону», потом — вообще 31 (!) ему же. За три года катарцы закупились на € 302 млн, совсем не замечая финансовый фэйр-плей. В пару к Златану подвезли Кавани — мечта, а не связка. Чтобы было кому раздавать им ассисты, из «Манчестер Юнайтед» выманили недовольного Анхеля Ди Марию.
Вот только всё это делалось с прицелом на победу в ЛЧ — доминировать во Франции можно и без таких бешеных вложений. А команду Блана каждый раз останавливали в четвертьфинале. Какая радость от первого места в группе и выноса «Байера» (6:1), если после домашних 3:1 с «Челси» получаешь 0:2 и вылетаешь? В следующем розыгрыше уже сами убрали лондонцев за счёт гостевых голов — и оконфузились с «Барсой» (1:5). Когда парижанам дорогу в полуфинал преградил уже «Сити», Лоран приготовился к увольнению. Не зря.
Версия Луиса Энрике (2023 — настоящее время)
Заметные футболисты: Джанлуиджи Доннарумма, Ашраф Хакими, Нуну Мендеш, Витинья, Брэдли Баркола, Усман Дембеле, Хвича Кварацхелия, Матвей Сафонов
Достижения: чемпионат Франции (х2), Кубок и Суперкубок (х2) Франции, Лига чемпионов (?)
Для Энрике катарские боссы снова широко распахнули кошель: € 694 млн за два сезона — весьма солидно. При этом € 95 ушло на Рандаля Коло Муани — подобная переплата шокировала уже тогда. Испанский тренер заметно перетряхнул состав и начал давить по всем фронтам. Девять очков от «Монако», следом 19 от «Марселя» в Лиге 1 — никто и не сомневался. Как и в других внутренних трофеях, к которым приложил руку Матвей Сафонов. Важно то, что Луис кошмарит конкурентов в ЛЧ.
Дебютный заход закончился на полуфинале: команда притиралась и испытывала трудности, но всё равно выбралась из группы смерти с «Миланом» и «Ньюкаслом», победила в плей-офф «Реал Сосьедад» (4:1) и «Барселону» (6:4). Сухой влёт «Боруссии» Д стал неожиданностью. Зато сейчас планка поднята ещё сильнее: сквозь «Брест», «Ливерпуль», «Астон Виллу» и «Арсенал» парижане домчали до решающего матча, а Хвичу больше никто не упрекает за уход в «ПСЖ» при наличии предложений из АПЛ. Команда полностью перестроилась и готова сделать решающий шаг.
Версия Луиса Фернандеса (2000-2003)
Заметные футболисты: Николя Анелька, Роналдиньо, Микель Артета, Игорь Яновский, Джей-Джей Окоча, Габриэль Хайнце, Маурисио Почеттино
Достижения: Кубок Интертото, финал Кубка Франции
Фернандес возглавлял парижан и в середине 90-х, собрав целую коллекцию Кубков: Кубок Франции, Кубок лиги, Кубок кубков. Плюс были серебро и бронза в чемпионате. Но здесь мы всё-таки рассматриваем версии XXI века. Второй заход получился скромнее. Максимум, чего удалось достичь, — четвёртое место в Лиге 1, финал Кубка Франции и победа в Кубке Интертото. Сейчас третий еврокубок гораздо престижнее — поинтересуйтесь у счастливых игроков «Челси». Тогда победителей было трое – турнир, нагружая календарь, проводили летом, а главной наградой становилось участие в Кубке УЕФА. И всё же достижение в копилке.
До времён безумного катарского вливания «ПСЖ» заметно «прогревала» телекомпания Canal+. В сезоне-2000/2001 она потратила на трансферы € 82 млн и поставила цель — как следует пошуметь в Лиге 1 и ЛЧ. Турнирный крах привёл к финансовому. Тем не менее временами парижане показывали красивый футбол, да и звёзд у них хватало. Например, в марте 2003-го громили «Марсель» (3:0) на «Велодроме» с дублем Жерома Леруа и голом+ассистом Роналдиньо.
Версия Карло Анчелотти (2012-2013)
Заметные футболисты: Златан Ибрагимович, Хавьер Пасторе, Жереми Менез, Эсекьель Лавесси, Блез Матюиди, Максвелл, Сальваторе Сиригу
Достижения: чемпионат Франции
Анчелотти пришёл в январе 2012-го и внезапно не удержал первую строчку, отдав её внезапному «Монпелье». Хотя во Франции последних 15 лет сенсационен любой другой чемпион, если это не «ПСЖ». Клуб конкретно затарился и превысил планку в € 100 млн, что дало ему легчайшее золото в сезоне-2013/2014. Златан эпатировал на поле и за его пределами, наколотил 30 голов и отдал восемь ассистов в 34 турах. А соперники то и дело отхватывали за годы парижских страданий: тот же «Марсель» проиграл итальянцу четыре раза за пять встреч.
Если бы ещё у катарцев тогда было развито терпение. «ПСЖ» покуражился в группе ЛЧ с «Порту» и двумя «Динамо» (киевским и загребским), собрав 15 очков. В 1/8 финала пала «Валенсия», однако в четвертьфинале подвело правило гостевых голов: «Барселона» при общих 3:3 шагнула дальше. Не идеальный, но и совсем не провальный сезон. А Анчелотти всё равно покинул пост. Как он сам позже признался, из-за недоверия: «После поражения в чемпионате мне сказали, что, если мы не обыграем «Порту», меня уволят. Я ответил: «Как вы можете говорить мне такое, ведь это разрушает наше доверие». Уже в феврале я решил уйти, хотя со мной хотели продлить контракт».
Версия Унаи Эмери (2016-2018)
Заметные футболисты: Тьяго Силва, Маркиньос, Марко Верратти, Адриен Рабьо, Анхель Ди Мария, Юлиан Дракслер, Эдинсон Кавани, Неймар, Килиан Мбаппе
Достижения: чемпионат Франции, Кубок (х2) и Суперкубок (х2) Франции, Кубок лиги (х2)
€ 302 млн на трансферы за три сезона при Блане? А как насчёт € 372,5 млн при Эмери за два? И это без учёта аренды Мбаппе, которого выкупят за € 180 млн уже при следующем тренере. Катарцы устали от лигочемпионских разочарований и пошли ва-банк, собрав состав невиданной крутости. Двоих звёздных нападающих подписали вслед за неудачным дебютом короля Лиги Европы. В 1/8 финала ЛЧ сменили 4:0 на 1:6 с «Барсой» — каким бы спорным ни было тогда судейство, провал крупнее в истории «ПСЖ» едва ли случится. Ещё и в чемпионате «Монако» набрал космические 95 очков — парижане такой темп не выдержали.
Несмотря на всё это, Эмери дали второй шанс. Вернуть золото Лиги 1 действительно получилось — состав «Монако» постепенно растаскивали, и команда разваливалась. Однако 1/8 финала ЛЧ приготовила парижанам свидание с «Реалом». 1:3, 1:2 — так и закончился цикл Унаи, который не сработался со стервозным Неймаром. И всё же светлых моментов хватало: матчами «ПСЖ» можно было любоваться безотрывно. 3:0 с «Баварией», 3:0, 5:0 и 7:1 с «Монако», 7:1 с «Селтиком», те же 4:0 — с «Барсой» — когда машина заводилась, голы шли бесперебойно.
Версия Томаса Тухеля (2018-2020)
Заметные футболисты: Тьяго Силва, Маркиньос, Марко Верратти, Хуан Бернат, Анхель Ди Мария, Юлиан Дракслер, Неймар, Килиан Мбаппе
Достижения: чемпионат Франции (х2), Кубок и Суперкубок (х2) Франции, Кубок лиги
Тухель привёл в порядок атмосферу в раздевалке, утихомирил Неймара, который грезил возвращением в «Барселону», и стал первым, кто максимально приблизил «ПСЖ» к лигочемпионской мечте. Доминация в Лиге 1 никуда не делась: 16 очков от «Лилля» в первом сезоне, 12 от «Марселя» во втором при матче в запасе и 28 сыгранных турах. И пусть парижане упустили по Кубку Франции с Кубком лиги (в первом случае всё решила серия пенальти в финале с «Ренном»), главное — выход в финал ЛЧ. Правда, со второй попытки. Как можно было проиграть дома на старте плей-офф современному «Манчестер Юнайтед» 1:3 после 2:0 на «Олд Траффорд», до сих пор не укладывается в голове.
В ковидном розыгрыше главного еврокубка «ПСЖ» стал безумным катком. 3:0 с «Реалом» и по 5:0 с «Галатасараем» и «Брюгге» в группе, 3:2 с «Боруссией» (вот тут пришлось помучиться), 2:1 с «Аталантой», 3:0 — с «Лейпцигом». Парижане не выбирались в полуфинал ЛЧ с 1995 года, а тут сразу дошли до финала. И не сказать, что там «Бавария» играла лучше. Просто лучше воспользовалась шансами (1:0). Через четыре месяца Тухель разругался с руководством и покинул Париж.
Версии Маурисио Почеттино и Кристофа Галтье (2021-2023)
Заметные футболисты: Кейлор Навас, Преснел Кимпембе, Серхио Рамос, Данилу Перейра, Витинья, Неймар, Лионель Месси, Килиан Мбаппе
Достижения: чемпионат Франции (х2), Кубок и Суперкубок (х2) Франции
Аргентинец и француз надолго в Париже не задержались, так что мы объединили их в одну группу. Почеттино прибыл зимой, когда «ПСЖ» уступал по одному очку «Лиону» и «Лиллю». Первый конкурент сдал, а вот второй такой же мини-запас сохранил и болезненно скинул чемпионов с трона. Зато в ЛЧ они уверенно двигались ко второму подряд финалу, убрав с пути «Барселону» с «Баварией». 4:1 на «Камп Ноу», 3:2 на «Альянц Арене» — восторг. Европоход оборвал «Манчестер Сити». А год спустя болельщики парижан ощутили дежавю: снова 1/8 финала, снова «Реал», снова вылет. И даже 15-очковый отрыв от «Марселя» в Лиге 1 от увольнения не спас.
Галтье на аналогичной стадии без шансов влетел «Баварии»: Неймар по классике пропускал начало весны, а Мбаппе на пару с Месси за два матча так и не вскрыли мюнхенцев (0:1, 0:2). Ещё и с Кубком Франции попрощались сразу в 1/8 финала — «Марсель» был безжалостен. В Лиге 1 пришлось повозиться с «Лансом» — тот отстал всего-то на одно очко. € 147 млн на трансферы — а толку? Звёздное нападение тащило разве что в футбольных симуляторах. Расставание с тренером получилось эффектным: летом 2023-го он вместе с сыном пожаловался бывшему спортивному директору «Ниццы», что в «ПСЖ» слишком много мусульман и темнокожих. Арест, увольнение, занавес.
Версии Вахида Халилходжича и Лорана Фурнье (2003-2005)
Заметные футболисты: Педру Паулета, Марио Йепес, Жозе-Карл Пьер-Фанфан, Рейналдо Оливейра, Бернар Менди, Лорик Цана, Сергей Семак
Достижения: Кубок Франции, серебро Лиги 1
Парижане лишились многих звёзд, переживали финансовые трудности и перестройку. Несмотря на это, они взлетели с 11-го места на второе, всего на три очка отстали от звёздного «Лиона» плюс завоевали Кубок Франции в сезоне-2003/2004. Вместо Роналдиньо за яркость на поле отвечал Педру Паулета — главный бомбардир «ПСЖ» до беззаботной эпохи шейхов. Хотя переехал он туда уже в 30 лет, а в первых шести турах забыл про голы. Халилходжич просил у зрителей снисхождения для португальца, и тот сполна отблагодарил тренера — 23 голами в 42 матчах.
Но вот дальше у команды не пошло. Спасибо в том числе ЦСКА, который цинично вырвал три очка в меньшинстве в группе ЛЧ и опустил французов со второго на четвёртое место в группе. Как раз после этого они подписали своего палача – Семака, который в итоге не заиграл на новом месте. «ПСЖ» не мог победить в шести играх кряду и в феврале 2005-го попрощался с Халилходжичем. До конца года парижанами рулил тренер дубля Фурнье, и те времена светлыми точно не назвать. Тем не менее предыдущий сезон надолго оставался для них самым успешным.
Версия Антуана Комбуаре (2009-2011)
Заметные футболисты: Мамаду Сако, Людовик Жюли, Клод Макелеле, Пеги Луйиндула, Кристоф Жалле, Мевлют Эрдинч, Гийом Оаро, Нене
Достижения: Кубок Франции
В 2009-м «ПСЖ» страдал от эпидемии свиного гриппа в опустился на 13-е место. Но, как и ранее, взял Кубок Франции: Оаро в дополнительное время финала приговорил «Монако». Зато в 2010-м парижане едва не забрались в топ-4 Лиги 1 впервые за шесть лет, бодаясь с «Лионом» и всё же уступив ему третью строчку. Плюс вышли в очередной финал Кубка (проиграли «Лиллю») и в 1/8 финала Лиги Европы, перед поражением от «Бенфики» пройдя БАТЭ за счёт гостевых голов.
То были последний дошейховский период: с тех пор клуб не опускался ниже второго места, да и во второй еврокубок заглянул лишь в следующем сезоне. «ПСЖ» в декабре выбил четыре победы и одну ничью в пяти матчах, поднявшись в лидеры. Но Комбуаре всё равно убрали: влиятельным катарским боссам понадобился звёздный тренер. Особенно тогда сверкал Нене: 48+45 за 112 матчей только-только набирающего мощь «ПСЖ» — монструозный уровень. Потом атакующий полузащитник стагнировал и постепенно ушёл в тень, радуя катарских и бразильских зрителей.
Версии Ги Лякомба и Поля Ле Гуэна (2006-2009)
Заметные футболисты: Педру Паулета, Жером Ротен, Микаэль Ландро, Сильвен Арман, Давид Розегнал, Эдуар Сиссе, Фабрис Панкрат
Достижения: Кубок Франции, Кубок лиги
За этот вариант наверняка проголосуют те, кто мечтает о крахе парижского гегемона. У «ПСЖ» сменился владелец, и команда боролась за выживание в Лиге 1. При этом всё равно умудряясь цепляться за трофеи. При Лякомбе парижане побеждали только в 33% матчах, тем не менее в 2006-м зацепили Кубок Франции, лишив титула Фабьена Бартеза, Франка Рибери и их марсельских одноклубников. Ладно, там и в чемпионате второй раз подряд стали девятыми. А как вам 15-е в 2007-м и 16-е в 2008-м места при Ле Гуэне? Очищение Лигой 2 было максимально близким.
Во втором случае «ПСЖ» кис в зоне вылета после 36 туров. Лишь дубль Амара Диане в последней встрече с «Сошо» уберёг парижан от падения, за что ивуариец получил статус местной легенды. Самое удивительное, что даже в таком скверном сезоне «ПСЖ» добрался до двух финалов. «Лион» Кубок Франции не отдал, а вот «Ланс» в финале Кубка лиги дрогнул. Максимально противоречивый период. Согласились бы на такую же судьбу для любимого клуба, когда риск вылететь из высшего дивизиона сопровождается кубковыми успехами? Далее дела выправились: подъём на шестое место и четвертьфинал Кубка УЕФА.