Огромная голова Лаутаро и толпы бразильцев. Как Мюнхен сходит с ума перед финалом ЛЧ

Мюнхен — главная футбольная столица прямо сейчас. Метаморфоза произошла всего за день до финала. До этого, как изначально казалось, педантичные немцы оставляли мешки с мусором у входа к «Альянц Арене», и те воняли там минимум сутки.

На главной площади Мариенплац тряслись немногочисленные флаги, шёл дождь и дул промозглый ветер — о финале если и говорили, то скорее шёпотом. За атмосферу становилось страшновато, однако всё изменил приезд фанатов «Интера» и «ПСЖ». Город моментально окрасился в яркие цвета.

Впервые выглянуло солнце, прятавшееся до этого за тучами. На центральную мюнхенскую площадь Мариенплац высыпался народ, который неустанно скандировал кричалки. Причём фанаты будто бы чередовались: один час поёт «ПСЖ», потом их меняет «Интер».

И что главное: болельщики обеих команд — суперпевучие. Итальянцы громко затягивают переделанный аргентинский чант «Мучачос», французы красиво воют о силе «Парижа». При этом на улицу высыпали болельщики всех клубов, и особенно сильно выделяются бразильцы, которых здесь на удивление очень много.

«Флуминенсе», «Коринтианс», «Васко да Гама», «Сан-Паулу» — футболки этих команд попадаются на глаза чаще, чем той же мюнхенской «Баварии». Бразильцы говорят, что приехали поболеть за своих — Маркиньоса, Лукаса Бералдо, Карлоса Аугусто.

Вот только никто из бразильцев не подготовился так же, как фанатка «Интера». Она очаровала абсолютно весь Мариенплац и приковала к себе объективы всех камер. Дама сделала кукольную голову Лаутаро Мартинеса и нацепила на себя. Выглядит очень внушительно.

Фанатка Лаутаро Мартинеса Фото: Владислав Прусов

По улицам без особой конспирации расхаживают футбольные звёзды — так мы с коллегой случайно встретили Роя Ходжсона. Он признался, что в финале будет болеть за «Интер», который тренировал в середине 90-х.

В общем, если человек, не знающий ни немецкого, ни французского, ни итальянского, но любящий футбол, пройдёт по Мариенплац, он всё равно прекрасно поймёт, что обсуждают на площади. То же самое он испытает в Олимпийском парке, где УЕФА организовал свою фан-зону.

Там люди проживают свою лучшую жизнь. Во-первых, много баров с мюнхенским пивом. Во-вторых, сумасшедшее количество развлечений. В фан-зоне ты можешь:

1) загорать под обжигающим солнцем, параллельно смотря футбол на здоровом экране и слушая The Killers и другие хиты;

2) играть в футбол оригинальным лигочемпионским мячом на уютном поле;

3) заняться коллекционированием карточек с футболистами (по типу наклеек Panini) и даже сделать особую именную;

4) пробить роботизированного вратаря, у которого реакция примерно на одном уровне с Зоммером и Доннаруммой;

5) сфотографироваться с кубком Лиги чемпионов, простояв в километровой очереди;

6) поиграть вживую в пинбол, который был одной из главных игр на Windows XP.

Список можно продолжать до бесконечности, потому что интерактива безумное множество. В день финала эта фан-зона станет главным местом для тех, кто не сможет попасть на стадион. Возможно, с учётом всех аттракционов им будет не совсем до футбола.

Но безбилетники не отчаиваются. Они ходят по улицам с табличкой «Мне нужен билет», будто бы предложение в итоге само найдёт их. Вот только люди готовы отдать любые деньги за проход на финал Лиги чемпионов, поэтому, как только они видят твою аккредитацию или другой журналистский атрибут, они моментально подбегают к тебе и предлагают котлеты из евро. Пока не брали.

Ещё один популярный приём: пытаться любыми способами достучаться до любимого футболиста. На Мариенплац вышли два фаната Мехди Тареми. Один из них называл себя его двойником и молил о знакомстве на все камеры, которые только видел.

Иранские болельщики приехали на финал ради Мехди Тареми Фото: Владислав Прусов

В общем, город и правда немного сошёл с ума. Логотип Лиги чемпионов можно увидеть чуть ли не в любом магазине/ресторане. Или как минимум ты встретишь там болельщиков «Интера» или «ПСЖ». Интересно, насколько же сильно город опустеет после финала.