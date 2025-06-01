«На «Краснодар» обид не осталось, хотя непонимание было». Открытие весны в «Ростове»

Еще полгода назад Шанталий играл во Второй лиге, а сегодня может взять первый взрослый трофей в карьере.

После ухода из «Ростова» тренера Карпина и капитана Глебова были опасения, что команда развалится. Но кажется, что потрясения сделали «Ростов» только сильнее. Подтверждение тому — выход в Суперфинал Кубка России, где южане сегодня сыграют со столичным ЦСКА.

Одним из открытий весны в составе жёлто-синих стал Даниил Шанталий, который достойно заменил Глебова в опорной зоне. Мы поговорили с молодым полузащитником о краснодарском прошлом и ростовском настоящем, а также попытались заглянуть в ближайшее будущее.

«Каждый болельщик, сотрудник и игрок «Ростова» горд проходом команды в Суперфинал Кубка России»

— Какие чувства вызвал проход в Суперфинал Кубка России?

— Суперэмоции! Считаю, что мы заслуженно туда прошли — выбили очень серьёзных соперников. Уверен, что каждый болельщик, сотрудник и футболист «Ростова» горд этим событием. Но, конечно, всем хочется завоевать Кубок.

— Многие в столице ждали Суперфинал ЦСКА — «Спартак». Как думаешь, много ли болельщиков «Ростова» доедет до столицы?

— Самое главное, что мы прошли в Суперфинал и наши болельщики смогут увидеть его на стадионе или по телевизору. Мы будем очень горды и рады представлять свой город и команду в таком матче.

Даниил Шанталий Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

— Реально выиграть трофей в противостоянии с таким ЦСКА?

— Это одна встреча, к которой обе команды подготовятся на максимуме, чтобы выдать нужный результат. Думаю, мы разберём ЦСКА и у нас всё получится, как и в прошлых матчах.

«Не устал от постоянных сравнений с Даней Глебовым»

— Как оценишь результаты «Ростова» в РПЛ?

— Каждому спортсмену хочется занимать высокие места, но у нас получился неплохой сезон в чемпионате, а в Кубке России — так просто прекрасный. Всё-таки после зимнего перерыва произошла смена тренера, ушёл Даня Глебов.

— А для себя как оценишь его?

— Я очень благодарен тренерскому штабу за возможность проявлять себя в каждом из 11 сыгранных матчей РПЛ. Да, для меня это первый сезон, однако в основной команде я нахожусь уже давно. Раньше шанс не предоставляли, но я получал много знаний на теориях с Валерием Георгиевичем, а потом — с Джонатаном Альбой. Я понимал, как нужно действовать на поле, исходя из нашей тактики и структуры. Конечно, большую роль сыграла поддержка партнёров — они постоянно подсказывали, помогали и вдохновляли на действия. Им я тоже благодарен.

— Нервничал поначалу в РПЛ?

— Не сказал бы. Всё-таки я давно нахожусь в команде и очень много встреч видел со скамейки запасных. Я готовился и ждал своего шанса. Когда он наконец представился, постарался не упустить его и проявить себя с наилучшей стороны.

Даниил Шанталий в «Ростове» Фото: ФК «Ростов»

— Не устал от постоянных сравнений с Данилом Глебовым?

— Нет. Он очень хороший полузащитник, у которого я многому научился. Я следил за его игрой, подмечал нюансы, как нужно действовать в опорной зоне. Также Даня очень много помогал мне в быту.

— А есть легенда мирового футбола, на которого ориентируешься в своём амплуа?

— Таких пока нет, потому что ещё полгода назад я исполнял в «Ростове-2» атакующего полузащитника. В молодёжке всё время играл впереди, «десяткой» или крайним полузащитником. Уже в главной команде Валерий Георгиевич поставил на позицию опорного полузащитника.

— Карпин сразу определил тебя в опорку?

— В каких-то встречах, как в дебюте с «Химками», я выходил на позиции атакующего полузащитника. Уже потом сместился в опорку. На сборах Валерий Георгиевич часто использовал меня на нескольких позициях: два года назад был опорником, год назад — левым защитником, а сейчас — вновь опорник. В кубковом матче с «Локомотивом» я вообще играл правого нападающего. Не знаю, почему так, но я осознавал, что, играя на нескольких позициях, приобрету опыт, который поможет мне в будущем.

— Не сложно давалась частая смена позиций?

— Конечно, были какие-то проблемы в плане выбора позиции из-за недостатка опыта. У нас так выстроена структура в клубе, что от академии до основы плюс-минус одна схема и тактика. Были некоторые сложности в первое время, но я брал лучшее у партнёров по команде по той же позиции.

— Чем объяснишь стремительный прогресс молодёжи в «Ростове»?

— У нас нет такого, чтобы тебя поставили в состав, если ты ни разу не тренировался с основой. Всё равно все молодые проходят тренировочный процесс с первой командой. Во время паузы на встречи сборных много молодёжи призываются в основной состав из академии и «Ростова-2». Есть возможность получить большой опыт и уверенность ещё до того, как сыграешь первый матч в РПЛ.

— У молодых резервистов «Ростова» есть чувство, что они обязательно получат шанс в основе?

— Да. Когда создавался «Ростов-2», президент клуба Арташес Владимирович сразу сказал, что эта команда нужна для того, чтобы у футболистов был не один шанс, а четыре-пять. Когда я был в молодёжке, смотрел на ребят из второго состава, которые переходят в основу. Ты вроде в шаге от этого, поэтому нужно просто ждать своего шанса. Он точно рано или поздно будет.

Даниил Шанталий Фото: из личного архива Даниила Шанталия

— Главная проблема «Ростова» — тяжёлая логистика. Устал от переездов?

— Уже привык. Я молодой футболист, но всё равно тяжело, когда несколько часов добираешься до аэропорта, а потом ещё несколько часов летишь. Приходится за два дня до игры выезжать из Ростова. Тяжело, однако таковы реалии, к которым нужно привыкнуть.

«Всё было как обычно, а потом Карпин сообщает об уходе»

— Как уход Карпина выглядел изнутри коллектива?

— Всё было как обычно — собрались на теории после тренировки. И тут он сообщает эту информацию. Все очень удивились и расстроились. Раз Валерий Георгиевич принял такое решение, никто не может осуждать его. Мы поблагодарили его за работу, но он со многими остаётся на связи.

— Что лично тебе дало сотрудничество с Карпиным?

— Он давал очень много советов. К нему можно было спокойно подойти после тренировок, игр и узнать, как нужно действовать в определённой ситуации. На разборах матчей он говорил, что нужно сыграть вот так, и тогда действие пройдёт. Уже в следующей игре это реально работало. Он умеет заранее, на опыте предвидеть ситуацию.

— Альба сильно отличается от Карпина?

— Думаю, все видели видео с празднованиями в раздевалках. Он эмоциональный после побед, однако не сказать, что суперэмоциональный во время матчей. Возможно, его спокойствие на бровке помогает нам добиваться определённых результатов. Плюс у него хорошее чувство юмора — умеет разрядить обстановку.

— Что-то под себя он перестроил в «Ростове»?

— Всё осталось плюс-минус так же.

— То есть это до сих пор команда Карпина?

— Не могу так сказать. В данной ситуации у нас главный тренер — Джонатан Альба, а не Валерий Георгиевич.

«В «Краснодаре» мне сказали продолжить карьеру в другом клубе, потому что я был маленьким и щупленьким»

— Давай о твоей карьере. Как начинался путь в футболе?

— В моём роду не было футболистов и спортсменов. По соседству со мной жил мальчишка, который занимался в академии «Краснодара». Очень часто видел его на футбольной площадке, и мне это тоже стало интересно. Я очень благодарен родителям за то, что отправили меня тоже в школу «Краснодара».

Даниил Шанталий в детстве Фото: из личного архива Даниила Шанталия

— Сложно было туда попасть?

— Нет. Мне было пять-шесть лет. Я попал в базовую школу, которая насчитывала восемь групп. Из восьмой я добрался до первой, а потом началась академия. С 12 лет у меня начался более взрослый этап жизни.

— Кто-то из одногодок дошёл до РПЛ?

— Александр Кокшаров сейчас в «Пари НН», Георгий Арутюнян играет в Венгрии. Много наших ребят выступает в ФНЛ. Думаю, количество будет только увеличиваться.

— Каким был этот период?

— Это время привило мне решительности, помогло быстрее повзрослеть. Я уехал из дома в 12 лет и виделся с родителями только на выходных, так как был местным. Это закалило характер. В «Краснодаре» я получил футбольное образование. С теплом вспоминаю этот опыт, несмотря на то что произошло дальше.

— А что было дальше?

— В 16 лет мне сказали продолжить карьеру в другом клубе, потому что я был маленьким и щупленьким. Теперь могу только поблагодарить «Краснодар» за то, что тогда произошло. Возможно, если бы не это, не было бы того, что сегодня имею.

В «Краснодаре» каждые полгода происходили отчисления. Я часто попадал в список на выход, но до этого не доходило. Уже в ковид опять мне сказали, что лучше перейти в другую команду, чем сидеть на скамейке в «Краснодаре».

— Клуб помогал с поиском команды?

— Нет, всё сами. Поначалу я очень расстроился, как и родители. Было нелёгкое время. Потом возник вариант с просмотром в «Ростове». Мне мама всегда напоминает эту историю. По пути из Краснодара в Ростов я сразу сказал: «Мам, можешь отсюда ехать. Я отсюда не уеду». Спустя два дня тренировок мне сообщили, что берут в футбольный клуб «Ростов». Этот переход дался очень легко.

— Условия в академии «Ростова» отличались от краснодарских?

— Кардинально. Когда я в первый раз приехал, тренером был Олег Николаевич Сальников. Он сразу меня приметил и в меня поверил. Я ему очень благодарен. Он стал одним из тех тренеров, которые дали мне путь в большой футбол. После первого сбора и коронавируса нас отпустили по домам и сказали ждать информации. В итоге мы собирались не на базе, а в отеле, там же тренировались. Только через несколько месяцев мне удалось впервые побывать на нашей базе. Мне здесь всё нравится. Академия «Ростова» отличалась от краснодарской отсутствием жёсткого контроля за нами. Атмосфера была посвободнее. В то время мне очень помог Евгений Фёдорович Шипицин, в прошлом футболист «Краснодара». Он знаком с моими родителями и до сих пор помогает мне в моих футбольных делах.

«Моя задача — зарекомендовать себя, а со временем уехать в Европу»

— Переживал за «Краснодар» в чемпионской гонке?

— Нет, потому что я не дошёл ни до молодёжной команды, ни до основного состава. Сейчас я нахожусь в «Ростове», и моя цель — биться за эту команду. Однако южное дерби — особенный матч для меня. Собирается очень много болельщиков. Мне даже посчастливилось дебютировать в РПЛ именно во встрече с «Краснодаром» на их стадионе. Я был в день открытия на этом стадионе, когда играли Россия и Коста-Рика. Для меня это было значимое событие. Я 10-11 лет находился в системе «Краснодара», и так сложилась судьба, что дебютировал именно против них.

— Ты до сих пор живёшь на базе?

— Да. У нас два жилых комплекса: в одном академия и школа, а в другом — основной состав.

Даниил Шанталий Фото: ФК «Ростов»

— Когда тебя впервые подключили к основе?

— Наш возраст переходил в молодёжную команду, где я хорошо себя зарекомендовал, всё получалось. В конце одной из тренировок Александр Александрович Аброскин сообщил, что меня вызывают в основную команду на товарищеский матч с «Краснодаром». Я сразу приехал на игру, но на поле не вышел. Однако для меня это было очень важное событие, которое я будут помнить и ценить. После этого я продолжил тренироваться с основой во время летних сборов, даже удалось забить дебютный мяч.

— Не осталось обиды на «Краснодар»?

— Сейчас — нет. Но в юном возрасте было непонимание, почему так происходит. Больше всего огорчало расстройство родителей. Однако я понимал, что всё зависит от меня. Только я могу перевернуть всю ситуацию и достичь своей мечты.

— У тебя есть какие-то хобби?

— Я не очень любил учиться в школе, как и многие другие футболисты и спортсмены (улыбается). Но я люблю развиваться — у меня есть тяга к английскому языку. Изучаю уже полгода. Также я занимаюсь с ментором, коучем, который помогает психологически развиваться. Выплеснуть эмоции помогают мобильные игры.

— Есть понимание, почему ты ни разу не приглашался в юношеские и молодёжные сборные России?

— Меня это тоже удивляло. Всё-таки я неплохо себя проявлял в ЮФЛ и МФЛ. Но это решения тренеров, которые я не могу обсуждать. Если нужно будет, я с радостью приму этот вызов и буду биться за страну.

— Какие личные цели есть в данный момент?

— У меня точно сейчас нет цели переходить в другой клуб. Я очень благодарен за доверие «Ростову». Моя задача — зарекомендовать себя как футболиста, а со временем, возможно, уехать в Европу и проявлять себя там. Я слежу за многими чемпионатами, особенно нравятся Испания и Англия.

На данный момент все мысли — только о «Ростове». Впереди самый важный матч сезона. Моя задача — тренироваться, играть и приносить радость болельщикам.