Эпичное завершение сезона в России! ЦСКА и «Ростов» зарубятся в Суперфинале Кубка. LIVE

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Друзья, всем привет! РПЛ финишировала ещё неделю назад, но по-настоящему элитный футбольный сезон в России заканчивается сегодня. В Суперфинале Кубка России, который пройдёт в «Лужниках», встретятся «Ростов» и ЦСКА.

Fonbet Кубок России . Суперфинал Fonbet Кубок России . Суперфинал 01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК Ростов Ростов-на-Дону Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Ростов» проделал удивительный путь к решающему матчу. Команда вышла в плей-офф Пути РПЛ, где выбила «Спартак», а затем вылетела в Путь регионов от «Зенита». Но история закольцевалась! Переиграв «Локомотив» в полуфинале нижней сетки, «Ростов» снова вышел на «Спартак» — и снова победил. Впрочем, с ЦСКА команда Альбы в этом розыгрыше Кубка ещё не встречалась.

ЦСКА же пришёл к финалу полностью через Путь РПЛ. В плей-офф выбили «Рубин» и «Динамо», а в полуфинале подарили настоящую сказку. После поражения в два мяча от «Зенита» в Санкт-Петербурге казалось, что финала не видать, однако на своём поле армейцы отквитали один гол, а на последних секундах забили и второй. А в серии пенальти завершили начатое.

«Чемпионат» будет следить за Суперфиналом Кубка России в режиме онлайн. Присоединяйтесь и ничего не пропустите!