Топ-события воскресенья: Суперфинал Кубка России, ЦСКА — «Зенит» в Единой лиге и гонка Ф-1

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Посмотреть все события 1 июня в Матч-центре

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 2:30: «Нью-Йорк Ред Буллз» — «Атланта Юнайтед», МЛС

Интрига: продлит ли Миранчук серию с результативными действиями?

«Атланта» немного улучшила положение в таблице Восточной конференции. Она одержала две победы подряд и забила суммарно семь мячей. Сначала команда справилась с «Цинциннати» (4:2), а потом — с «Орландо» (3:2). Алексей Миранчук в первом матче отметился голевой передачей, а во втором — набрал 3 (1+2) очка по системе «гол+пас». «Нью-Йорк» тоже одержал две победы подряд. Правда, в отличие от соперника, он находится в зоне плей-офф. Кстати, «Атланта» ни разу не обыграла «Нью-Йорк» в пяти предыдущих гостевых встречах.

Ждём новых голов от Алексея: Алексей Миранчук забил второй гол в нынешнем сезоне МЛС

🏀 3:00: «Индиана Пэйсерс» — «Нью-Йорк Никс», НБА, плей-офф, 1/2 финала, шестой матч

Интрига: «иноходцы» выйдут в финал?

«Нью-Йорк» на домашней арене не позволил «Индиане» выйти в финал НБА. Теперь серия переезжает в Индианаполис, где «иноходцы» чувствуют себя прекрасно. Вряд ли подопечные Карлайла хотят доводить до решающего седьмого матча, поэтому необходимо включаться здесь и сейчас. Но «Никс» никогда нельзя списывать со счетов.

🎾 14:00*: Людмила Самсонова (Россия, 19) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 8), «Ролан Гаррос», четвёртый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Самсонова с олимпийской чемпионкой?

Людмила Самсонова впервые в карьере сумела пробиться во вторую неделю «Ролан Гаррос», но, чтобы пройти дальше, ей необходимо справиться с олимпийской чемпионкой Чжэн Циньвэнь. Девушки ранее встречались пять раз, и счёт пока 3-2 в пользу россиянки. В частности, за ней остался их последний матч в Монреале-2023. Победительница нового поединка далее сразится с кем-то из пары Арина Соболенко — Аманда Анисимова.

🏆🏀 14:30: ЦСКА — «Зенит», Единая лига ВТБ, финал, третий матч

Единая лига ВТБ . Финал Единая лига ВТБ . Финал 01 июня 2025, воскресенье. 14:30 МСК ЦСКА Москва Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто захватит лидерство?

Во втором матче «Зенит» смотрелся на порядок лучше, чем в первом. Сине-бело-голубые спокойно сократили отставание в серии (1-1). ЦСКА при поддержке родных болельщиков станет пытаться снова выйти вперёд в финале Единой лиги ВТБ, но получится ли? «Зенит» в последней игре выглядел прекрасно. Как минимум будет жарко!

🏎 16:00: Формула-1, Этап 9, Гран-при Испании, гонка

Интрига: выдержит ли Пиастри на старте и не только?

Субботняя квалификация на трассе «Каталунья Монтмело» осталась за пилотом «Макларена» Оскаром Пиастри, который здорово проводит нынешний сезон. Но поул-позишен в Барселоне – палка о двух концах. Она даёт отличный шанс на победу, однако для начала надо выдержать длинный рывок к первому повороту, когда соперники попробуют и слипстрим поймать, и оптимальную траекторию выбрать. Справится ли австралиец? Как себя покажут стартующие за ним Норрис, Ферстаппен и Расселл? И, может, именно в гонке на раскладе сил как-то скажется ужесточение требований к гибкости передних антикрыльев?

🏆⚽️ 18:00: «Ростов» — ЦСКА, Кубок России, Суперфинал

Fonbet Кубок России . Суперфинал Fonbet Кубок России . Суперфинал 01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК Ростов Ростов-на-Дону Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: совершит ли «Ростов» сенсацию в финале?

ЦСКА — лучшая российская команда весны. Армейцы и в Премьер-Лиге больше всех очков после зимнего перерыва собрали, и в финале Пути РПЛ отыграли два мяча у «Зенита». Сможет ли остановить эту машину «Ростов»? А почему бы и нет, если в решающем матче Пути регионов он уже выкинул из турнира «Спартак»? Другая жертва — «Локомотив», то есть рецепт против москвичей есть. В межсезонье ростовчане полностью перестроятся, и действующий состав явно хочет напоследок добыть долгожданный трофей. Совпадут ли желания и возможности?

🏆🏐 21:00: Сербия — Россия, Кубок Первого канала, мужчины

Кубок Первого канала . Финал Кубок Первого канала . Финал 01 июня 2025, воскресенье. 21:00 МСК Сербия Не начался Россия Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: на что способна сборная России?

Для мужской сборной России матч с командой Сербии — первая международная встреча с 2022 года. Константин Брянский призвал практически всех сильнейших, дав отдохнуть лишь ветеранам — Максиму Михайлову и Артёму Вольвичу. У сербов в составе все сильнейшие. Интересно, на что способна российская команда, которая не играла с топ-соперниками несколько лет?

⚽️ 21:30: «Специя» — «Кремонезе», Серия В, плей-офф за повышение, финал

Интрига: кто пробьётся в Серию А?

Пару лет назад оба клуба синхронно вылетели из Серии А. Но вернётся по итогам нынешнего сезона только один из них. «Сассуоло» и «Пиза» провели отличный чемпионат и не пустили «Специю» с «Кремонезе» в топ-2, оставив им шанс в зоне переходных матчей. Первые легчайше прошли «Катандзаро», вторые — «Юве Стабию». Решающее противостояние — испытание куда серьёзнее. Дебютная финальная встреча завершилась нулевой ничьей: слишком уж высоки ставки. Теперь без голов не обойтись, пусть хоть в серии пенальти.