Что мы уже знаем о следующем сезоне Лиги чемпионов? Вот все расклады

В основную стадию вышли 29 команд по состоянию на сегодня. Известны и девять клубов, которые попали в первую корзину.

Завершился первый сезон Лиги чемпионов при новом формате. У болельщиков уже появилось понимание, кто на кого выходит и как работают жеребьёвки. И уже практически через месяц стартует новый сезон — 8 июля начнутся матчи первого квалификационного раунда. Там сыграют лучшие команды от 28 стран из нижней половины таблицы коэффициентов УЕФА (от чемпиона Швеции «Мальмё» до чемпиона Сан-Марино «Виртуса»).

Лишь две страны не примут участия в следующем сезоне ЛЧ: Россия (из-за отстранения) и Лихтенштейн, у которого нет своего чемпионата. Семь команд от этого государства играют в швейцарских лигах. Федерация футбола Лихтенштейна проводит лишь Кубок, победитель которого отправляется в Лигу конференций.

Жеребьёвка Лиги чемпионов Фото: SALVATORE DI NOLFI/EPA/ТАСС

Сезон-2025/2026 станет первым в истории, когда от одной страны в Лиге чемпионов сыграют сразу шесть команд. Базово у Англии было четыре места в этом турнире, но из-за нового регламента по одному дополнительному месту получают две страны с лучшим рейтингом сезона (на этот раз — Англия и Испания). А ещё «Тоттенхэм» пробился в ЛЧ за счёт победы в Лиге Европы. Таким образом, в следующем сезоне сыграют топ-5 и 17-я команда АПЛ.

Определились 29 команд, которые гарантировали себе попадание в основную стадию Лиги чемпионов. На общем этапе выступят:

Англия: «Ливерпуль», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Челси», «Ньюкасл», «Тоттенхэм»;

Испания: «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Атлетик», «Вильярреал»;

Италия: «Наполи», «Интер», «Аталанта», «Ювентус»;

Германия: «Бавария», «Байер», «Айнтрахт», «Боруссия» Дортмунд;

Франция: «ПСЖ», «Марсель», «Монако»;

Нидерланды: ПСВ, «Аякс»;

Португалия: «Спортинг»;

Бельгия: «Юнион»;

Турция: «Галатасарай»;

Чехия: «Славия»;

Греция: «Олимпиакос».

«Олимпиакос» Фото: Yorgos Karahalis/AP/ТАСС

Изначально греческий клуб должен был отправиться в квалификацию, потому что представляет 15-ю страну в рейтинге, а места в основной стадии ЛЧ предусмотрены только для топ-10 стран. «Олимпиакос» забрал путёвку победителя Лиги чемпионов, поскольку тому она не потребуется. И «Интер», и «ПСЖ» пробились через свои национальные лиги. Место победителя ЛЧ по новому регламенту передаётся в таких случаях чемпиону страны с высшим рейтингом в еврокубках за последние пять лет. Рейтинг «Олимпиакоса» составляет 56,500 балла. Команду Мендилибара могли подвинуть «Рейнджерс» (рейтинг — 71,250), но шотландцы уступили чемпионство «Селтику» (рейтинг — 38,000).

К 29 перечисленным командам добавятся ещё семь по итогам отбора, который традиционно разделён на Путь чемпионов (пять мест) и Путь представителей лиг (два места). Затем 36 команд будут разбиты для жеребьёвки на четыре корзины — в каждой по девять клубов. Уже известно, кто окажется в первой корзине, потому что теперь никаких мест для победителей ЛЧ или ещё кого-либо не предусмотрено.

143,500 — «Реал»;

137,750 — «Сити»;

135,250 — «Бавария»;

125,500 — «Ливерпуль»;

116,500 — «ПСЖ»;

116,250 — «Интер»;

107,000 — «Челси»;

106,750 — «Боруссия» Дортмунд;

103,250 — «Барселона».

Килиан Мбаппе Фото: Manu Fernandez/AP/ТАСС

Правда, при новом формате попадание в первую корзину уже не так ценно. Сейчас каждый клуб получает по два соперника из каждой корзины. В том числе из своей. Одни и те же соперники могут достаться что «Ливерпулю» из первой корзины, что «Ньюкаслу» из четвёртой. Такой же принцип жеребьёвки основного раунда будет применяться в Лиге Европы и Лиге конференций. А вот где клубный рейтинг важен при жеребьёвке, так это в отборочных раундах во всех трёх турнирах — там команды делятся на сеяных и нет.

Если говорить о таблице коэффициентов УЕФА (учитывает результаты за пять лет), то в следующем сезоне вряд ли есть интрига на самом верху. Англия явно останется на первом месте, топ-4 наверняка будет прежним. Разве что Испания рискует опуститься на четвёртую строчку, однако она даёт точно такую же заявку на три еврокубка, что и первые три строчки. Маловероятно, что Франция опустится или поднимется с пятого места, которое теперь позволяет заявить три команды в основной этап ЛЧ и ещё одну — в квалификацию ЛЧ.

Англия — 90,839 Италия — 80,946 Испания — 74,953 Германия —71,117 Франция — 64,891 Нидерланды — 57,950 Португалия — 52,666 Бельгия — 50,850 Турция — 40,800 Чехия — 37,500

А вот за шестую строчку потенциально может сложиться борьба между нидерландцами и португальцами. Особенно если учитывать, что через год у Нидерландов обнулится крутой коэффициент (19,200) за сезон-2021/2022. Шестая страна в рейтинге заявляет сразу две команды в основную стадию ЛЧ и ещё одну — в отбор. Например, сейчас ПСВ и «Аякс» отправляются в общий этап, а «Фейеноорд» — в квалификацию. В то время как у Португалии только «Спортинг» сразу в основной стадии и «Бенфика» — в квалификации.

Анхель Ди Мария Фото: TIAGO PETINGA/EPA/ТАСС

И несколько слов о месте России в таблице коэффициентов УЕФА. Возвращение наших команд в еврокубки, кажется, исключено на 99%. Тем не менее интересно глянуть, на какие позиции мы откатились и теоретически могли бы вернуться сейчас. Если вдруг завтра наш футбол разбанят, то Россия заявляла бы клубы в еврокубки как 26-я страна в рейтинге из 55. То есть «Краснодар» отправился бы в первый квалификационный раунд ЛЧ и стартовал в новом сезоне уже 8 или 9 июля (при том что открытие нового сезона РПЛ запланировано на 18 июля). Победитель Кубка России отправлялся бы в первый квалификационный раунд Лиги Европы и проводил бы первый матч 10 июля. А вот вторая и третья команды РПЛ начали бы 25 июля со второго раунда Лиги конференций. Если Кубок России выиграл бы ЦСКА, то в третий по статусу еврокубок отправились бы вторая и четвёртая команды РПЛ («Зенит» и «Спартак»).