Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Ростов — ЦСКА, Суперфинал Кубка России, 1 июня: победа Ростова в 2014 году, кто тогда играл, что стало с футболистами, Дзюба

«Ростов» уже брал Кубок России. Что стало с футболистами той команды 2014 года?
Георгий Илющенко
Что стало с футболистами «Ростова», взявшими КР
Аудио-версия:
Комментарии
Дзюба, Джано, Калачёв, Плетикоса и другие. Удастся ли повторить успех в предстоящем Суперфинале с ЦСКА?

До сегодняшнего дня «Ростов» один раз брал Кубок России. Это произошло в 2014 году, когда команда одолела «Краснодар» в финале. Зрители не увидели голов ни в основное, ни в дополнительное время, а в серии пенальти удача была на стороне «Ростова». Сегодня, 1 июня, донской клуб снова претендует на трофей — на этот раз он встретится в Суперфинале Кубка с ЦСКА. А мы пока вспомним, как сложились карьеры тех, кто добился успеха 11 лет назад.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стипе Плетикоса, 46 лет

Тогда
Тогда
Сейчас
Сейчас

«Ростов» — клуб, за который хорватский вратарь провёл больше всего матчей (120) в профессиональной карьере. В том розыгрыше Кубка России Плетикоса сыграл три встречи (все — с капитанской повязкой) и пропустил всего один мяч.

Стипе покинул «Ростов» летом 2015 года, а в начале 2016-го подписал контракт с «Депортиво». Правда, Плетикоса провёл за испанский клуб всего два матча, после чего завершил карьеру. Затем голкипер уехал на родину и занялся воспитанием пятерых детей. Помимо этого, он устроился экспертом на телевидение.

Осенью 2024 года Плетикоса присутствовал на вечере, который запомнится надолго:
Станкович сдерживал слёзы, фанаты передали послание Соболеву. За кадром шоу «Спартака»
Станкович сдерживал слёзы, фанаты передали послание Соболеву. За кадром шоу «Спартака»

Бартоломео Баштуш, 34 года

Тогда
Тогда
Сейчас
Сейчас

Африканский защитник не доиграл финал Кубка России из-за удаления. На 100-й минуте Баштуш получил вторую жёлтую карточку и оставил «Ростов» вдесятером. Правда, на тот момент и соперник играл в неполном составе — Маурисио Перейра заработал удаление. Баштуш провёл четыре матча в победном розыгрыше Кубка России и заработал три жёлтые карточки. Кстати, он отыграл 99 встреч в составе «Ростова» — ни за один другой клуб не выступал так долго.

Баштуш сменил Россию на Италию в 2016 году — «Лацио» купил защитника за € 5 млн. В составе римского клуба стал победителем Кубка Италии и Суперкубка страны. В 2021 году последовало возвращение в «Ростов» — аренда на один сезон. А потом Баштуш поиграл за два саудовских клуба («Аль-Аин» и «Аль-Ахли»), а летом 2023-го перебрался в «Ботафого». Кстати, он до сих пор выступает в Бразилии. В прошлом году взял чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес.

Виталий Дьяков, 36 лет

Тогда
Тогда
Сейчас
Сейчас

Кубок России — единственный турнир, который Дьяков выиграл на профессиональном уровне. В том розыгрыше защитник трижды вышел на поле. Он провёл более сотни матчей в составе «Ростова» и забил 13 мячей.

Далее в карьере Виталия были московское «Динамо», «Томь», турецкий «Сивасспор», минское «Динамо», вторая команда «Спартака» и Медиалига. Летом 2024 года Дьяков стал главным тренером клуба «БроукБойз». Помимо этого, он периодически мелькает на ТВ в качестве приглашённого эксперта.

Хрвое Милич, 36 лет

Тогда
Тогда
Сейчас
Сейчас

Ещё один хорват, который взял Кубок России с «Ростовом». Милич отбегал 53 матча в форме донского клуба, четыре — в победном турнире. Это единственный трофей в карьере защитника.

После отъезда из «Ростова» (лето 2015 года) Хрвое выступал в Хорватии, Италии и Иране. Завершил карьеру в начале 2023-го. Его последним клубом был хорватский «Зрински Юрьевац», который выступал в одной из низших лиг.

Нынешнему «Ростову» приходится нелегко:
Топ-клубы РПЛ разбирают «Ростов» на части. Что уже известно о будущих трансферах?
Эксклюзив
Топ-клубы РПЛ разбирают «Ростов» на части. Что уже известно о будущих трансферах?

Арсений Логашов, 33 года

Тогда
Тогда
Сейчас
Сейчас

Для Логашова финал Кубка России стал вторым в карьере. В 2013-м он проиграл вместе с «Анжи», однако спустя год всё-таки завоевал трофей. Кстати, в донском клубе Арсений выступал на правах аренды. Он трижды вышел на поле в победном розыгрыше Кубка России.

После того как истёк срок аренды, Логашов вернулся в «Локомотив». Вместе с железнодорожниками стал победителем Кубка России в 2015 году. Далее нужно загибать пальцы. «Тосно», «Балтика», «Ростов», «Химки», «Кубань» — клубы, за которые Логашов выступал после ухода из «Локомотива». По окончании профессиональной карьеры Арсений отправился в Медиалигу. Он сменил несколько клубов, а сейчас выступает за «Тандем».

Александр Гацкан, 41 год

Тогда
Тогда
Сейчас
Сейчас

Настоящая легенда «Ростова». Гацкан оказался в донском клубе в 2008 году — команда заплатила «Рубину» за трансфер € 400 тыс. В итоге Александр провёл 315 матчей в футболке «Ростова» и покинул его летом 2019 года. Полузащитник забил два мяча в трёх встречах в победном Кубке России.

После ухода из «Ростова» Гацкан оказался в «Крыльях Советов». За два года в Самаре он отыграл 51 матч, после чего завершил карьеру. Неудивительно, что после этого Александр снова оказался в «Ростове». Сначала он работал тренером в академии, а с января 2024-го занял должность ассистента главного тренера во второй команде.

А ещё у Гацкана есть пивной ресторан:
«Карпина у нас в ресторане не видел, а Онопко заходил». Где сейчас легенда Ростова Гацкан
Эксклюзив
«Карпина у нас в ресторане не видел, а Онопко заходил». Где сейчас легенда Ростова Гацкан

Азим Фатуллаев, 38 лет

Тогда
Тогда
Сейчас
Сейчас

Пожалуй, эта фамилия всплывает одной из последних, когда речь заходит о победителях Кубка России в сезоне-2013/2014. Фатуллаев пополнил состав «Ростова» летом 2013 года. Донской клуб раскошелился на € 300 тыс. — деньги получил «Енисей». Азим провёл четыре матча в победном Кубке России — отыграл суммарно 361 минуту. Этот трофей — единственный в карьере футболиста.

В дальнейшем Фатуллаева изрядно помотало. Он поиграл за «Тосно», «Енисей», «Ротор» и «Кубань». Азим начал тренерскую карьеру в академии «Краснодара». Потом стал помощником старшего тренера молодёжки «быков», а летом 2024-го занял пост старшего тренера молодёжной команды.

Тимофей Калачёв, 44 года

Тогда
Тогда
Сейчас
Сейчас

Ещё один футболист, которого можно смело назвать легендой «Ростова». 295 матчей, победа в Кубке России, серебряный призёр РПЛ, выступление в Лиге чемпионов. Калачёв отлично показал себя в полуфинале Кубка с «Лучом-Энергией» (3:1), когда отдал два голевых паса. В финале заработал жёлтую карточку и покинул поле за пару минут до конца дополнительного времени.

«Ростов» стал последним клубом в карьере Калачёва. Белорус завершил профессиональную карьеру в 2019 году. Затем был старшим тренером детско-юношеской команды «Ростова», а также дважды заходил в тренерский штаб «Чайки».

Кто из белорусов запомнился вам в чемпионате России?
Любимые легионеры из Беларуси в российском футболе. Кто запомнился сильнее всех?
Рейтинг
Любимые легионеры из Беларуси в российском футболе. Кто запомнился сильнее всех?

Гелор Канга, 34 года

Тогда
Тогда
Сейчас
Сейчас

«Ростов» — единственный российский клуб в карьере Канга. Он играл за донскую команду в период с 2013 по 2016 год. 82 матча, восемь голов, 14 результативных передач — статистика африканца в клубе РПЛ. Канга вышел в стартовом составе на финал Кубка России, однако его заменили в дополнительное время.

После отъезда из России Гелор значительно пополнил коллекцию трофеев. В составе «Славии» стал победителем Кубка Чехии, а в форме «Црвены Звезды» — шестикратным победителем чемпионата Сербии и пятикратным — Кубка страны. Нынешний контракт футболиста с клубом из Белграда истекает 30 июня 2025 года.

Джано Ананидзе, 32 года

Тогда
Тогда
Сейчас
Сейчас

Грузинский футболист стал победителем Кубка России, когда играл за «Ростов» в аренде. На тот момент права на полузащитника принадлежали «Спартаку». За сезон в «Ростове» Джано провёл 25 матчей и оформил 14 результативных действий (пять голов, девять голевых передач). В трёх встречах в Кубке Ананидзе забил два мяча — по одному в четвертьфинале и полуфинале.

Позднее Джано стал победителем РПЛ и Суперкубка России в составе «Спартака». А ещё в его карьере были «Ротор», «Анортосис» и два «Динамо» — из Батуми и Тбилиси. В апреле 2022 года попрощался с футболом из-з большого количества травм. Бывший агент футболиста Реваз Челебадзе сообщил, что сейчас Джано занимается строительным бизнесом.

Экс-игрок «Спартака» и «Ростова» вспомнил свою карьеру:
«Даже в квадрат не поиграть. Больше так мучиться не могу». Прощальный монолог Джано
Эксклюзив
«Даже в квадрат не поиграть. Больше так мучиться не могу». Прощальный монолог Джано

Артём Дзюба, 36 лет

Тогда
Тогда
Сейчас
Сейчас

Нападающий провёл сезон-2013/2014 в «Ростове», где играл в аренде. Дзюба смотрелся очень прилично — 19 голов и четыре результативные передачи в 31 матче во всех турнирах. Особенно Артёму удался стартовый отрезок — семь голов в трёх первых турах. Дзюба дважды отличился в трёх встречах в Кубке.

Форвард снова заскочил в «Ростов» в начале 2015 года — донской клуб опять арендовал его у «Спартака». После этого в карьере Дзюбы был длительный период в «Зените», с которым он стал четырёхкратным чемпионом России. Плюс дважды побеждал с сине-бело-голубыми в Кубке России и четырежды — в Суперкубке страны. Далее были неудачный опыт в турецком клубе «Адана Демирспор» и возвращение в Россию. «Локомотив», «Акрон», звание лучшего бомбардира в истории отечественного футбола и лучшего снайпера в истории сборной России. Дзюба всё ещё в деле.

Тренер: Миодраг Божович, 56 лет

Тогда
Тогда
Сейчас
Сейчас

Черногорский тренер работал в «Ростове» с 2012 по 2014 год. Это был четвёртый российский клуб в карьере Божовича после «Амкара», «Москвы» и «Динамо». Благодаря победе в Кубке черногорец завоевал первый значимый трофей в тренерской карьере. Однако старт сезона-2014/2015 сложился для «Ростова» тяжело — 15-е место после восьми туров, вылет из квалификации Лиги Европы и поражение в первом раунде Кубка России. Всё это привело к увольнению.

После ухода из «Ростова» Божович поработал в «Црвене Звезде» и трёх российских клубах — «Локомотиве», тульском «Арсенале» и «Крыльях Советов». Он стал чемпионом Сербии, однако это был его последний трофей после отъезда из России. В 2025 году Божович тренировал иранский клуб «Эстегляль», но покинул его в апреле.

А вот другой бывший тренер «Ростова» нашёл новый клуб:
Карпин — в «Динамо»! Пока неофициально, но зарплата и трансферные цели уже известны
Эксклюзив
Карпин — в «Динамо»! Пока неофициально, но зарплата и трансферные цели уже известны
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android