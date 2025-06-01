«Ростов» уже брал Кубок России. Что стало с футболистами той команды 2014 года?

Дзюба, Джано, Калачёв, Плетикоса и другие. Удастся ли повторить успех в предстоящем Суперфинале с ЦСКА?

До сегодняшнего дня «Ростов» один раз брал Кубок России. Это произошло в 2014 году, когда команда одолела «Краснодар» в финале. Зрители не увидели голов ни в основное, ни в дополнительное время, а в серии пенальти удача была на стороне «Ростова». Сегодня, 1 июня, донской клуб снова претендует на трофей — на этот раз он встретится в Суперфинале Кубка с ЦСКА. А мы пока вспомним, как сложились карьеры тех, кто добился успеха 11 лет назад.

Fonbet Кубок России . Суперфинал Fonbet Кубок России . Суперфинал 01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК Ростов Ростов-на-Дону Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Стипе Плетикоса, 46 лет

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«Ростов» — клуб, за который хорватский вратарь провёл больше всего матчей (120) в профессиональной карьере. В том розыгрыше Кубка России Плетикоса сыграл три встречи (все — с капитанской повязкой) и пропустил всего один мяч.

Стипе покинул «Ростов» летом 2015 года, а в начале 2016-го подписал контракт с «Депортиво». Правда, Плетикоса провёл за испанский клуб всего два матча, после чего завершил карьеру. Затем голкипер уехал на родину и занялся воспитанием пятерых детей. Помимо этого, он устроился экспертом на телевидение.

Бартоломео Баштуш, 34 года

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Африканский защитник не доиграл финал Кубка России из-за удаления. На 100-й минуте Баштуш получил вторую жёлтую карточку и оставил «Ростов» вдесятером. Правда, на тот момент и соперник играл в неполном составе — Маурисио Перейра заработал удаление. Баштуш провёл четыре матча в победном розыгрыше Кубка России и заработал три жёлтые карточки. Кстати, он отыграл 99 встреч в составе «Ростова» — ни за один другой клуб не выступал так долго.

Баштуш сменил Россию на Италию в 2016 году — «Лацио» купил защитника за € 5 млн. В составе римского клуба стал победителем Кубка Италии и Суперкубка страны. В 2021 году последовало возвращение в «Ростов» — аренда на один сезон. А потом Баштуш поиграл за два саудовских клуба («Аль-Аин» и «Аль-Ахли»), а летом 2023-го перебрался в «Ботафого». Кстати, он до сих пор выступает в Бразилии. В прошлом году взял чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес.

Виталий Дьяков, 36 лет

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Кубок России — единственный турнир, который Дьяков выиграл на профессиональном уровне. В том розыгрыше защитник трижды вышел на поле. Он провёл более сотни матчей в составе «Ростова» и забил 13 мячей.

Далее в карьере Виталия были московское «Динамо», «Томь», турецкий «Сивасспор», минское «Динамо», вторая команда «Спартака» и Медиалига. Летом 2024 года Дьяков стал главным тренером клуба «БроукБойз». Помимо этого, он периодически мелькает на ТВ в качестве приглашённого эксперта.

Хрвое Милич, 36 лет

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Ещё один хорват, который взял Кубок России с «Ростовом». Милич отбегал 53 матча в форме донского клуба, четыре — в победном турнире. Это единственный трофей в карьере защитника.

После отъезда из «Ростова» (лето 2015 года) Хрвое выступал в Хорватии, Италии и Иране. Завершил карьеру в начале 2023-го. Его последним клубом был хорватский «Зрински Юрьевац», который выступал в одной из низших лиг.

Арсений Логашов, 33 года

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Для Логашова финал Кубка России стал вторым в карьере. В 2013-м он проиграл вместе с «Анжи», однако спустя год всё-таки завоевал трофей. Кстати, в донском клубе Арсений выступал на правах аренды. Он трижды вышел на поле в победном розыгрыше Кубка России.

После того как истёк срок аренды, Логашов вернулся в «Локомотив». Вместе с железнодорожниками стал победителем Кубка России в 2015 году. Далее нужно загибать пальцы. «Тосно», «Балтика», «Ростов», «Химки», «Кубань» — клубы, за которые Логашов выступал после ухода из «Локомотива». По окончании профессиональной карьеры Арсений отправился в Медиалигу. Он сменил несколько клубов, а сейчас выступает за «Тандем».

Александр Гацкан, 41 год

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Настоящая легенда «Ростова». Гацкан оказался в донском клубе в 2008 году — команда заплатила «Рубину» за трансфер € 400 тыс. В итоге Александр провёл 315 матчей в футболке «Ростова» и покинул его летом 2019 года. Полузащитник забил два мяча в трёх встречах в победном Кубке России.

После ухода из «Ростова» Гацкан оказался в «Крыльях Советов». За два года в Самаре он отыграл 51 матч, после чего завершил карьеру. Неудивительно, что после этого Александр снова оказался в «Ростове». Сначала он работал тренером в академии, а с января 2024-го занял должность ассистента главного тренера во второй команде.

Азим Фатуллаев, 38 лет

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Пожалуй, эта фамилия всплывает одной из последних, когда речь заходит о победителях Кубка России в сезоне-2013/2014. Фатуллаев пополнил состав «Ростова» летом 2013 года. Донской клуб раскошелился на € 300 тыс. — деньги получил «Енисей». Азим провёл четыре матча в победном Кубке России — отыграл суммарно 361 минуту. Этот трофей — единственный в карьере футболиста.

В дальнейшем Фатуллаева изрядно помотало. Он поиграл за «Тосно», «Енисей», «Ротор» и «Кубань». Азим начал тренерскую карьеру в академии «Краснодара». Потом стал помощником старшего тренера молодёжки «быков», а летом 2024-го занял пост старшего тренера молодёжной команды.

Тимофей Калачёв, 44 года

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Ещё один футболист, которого можно смело назвать легендой «Ростова». 295 матчей, победа в Кубке России, серебряный призёр РПЛ, выступление в Лиге чемпионов. Калачёв отлично показал себя в полуфинале Кубка с «Лучом-Энергией» (3:1), когда отдал два голевых паса. В финале заработал жёлтую карточку и покинул поле за пару минут до конца дополнительного времени.

«Ростов» стал последним клубом в карьере Калачёва. Белорус завершил профессиональную карьеру в 2019 году. Затем был старшим тренером детско-юношеской команды «Ростова», а также дважды заходил в тренерский штаб «Чайки».

Гелор Канга, 34 года

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«Ростов» — единственный российский клуб в карьере Канга. Он играл за донскую команду в период с 2013 по 2016 год. 82 матча, восемь голов, 14 результативных передач — статистика африканца в клубе РПЛ. Канга вышел в стартовом составе на финал Кубка России, однако его заменили в дополнительное время.

После отъезда из России Гелор значительно пополнил коллекцию трофеев. В составе «Славии» стал победителем Кубка Чехии, а в форме «Црвены Звезды» — шестикратным победителем чемпионата Сербии и пятикратным — Кубка страны. Нынешний контракт футболиста с клубом из Белграда истекает 30 июня 2025 года.

Джано Ананидзе, 32 года

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Грузинский футболист стал победителем Кубка России, когда играл за «Ростов» в аренде. На тот момент права на полузащитника принадлежали «Спартаку». За сезон в «Ростове» Джано провёл 25 матчей и оформил 14 результативных действий (пять голов, девять голевых передач). В трёх встречах в Кубке Ананидзе забил два мяча — по одному в четвертьфинале и полуфинале.

Позднее Джано стал победителем РПЛ и Суперкубка России в составе «Спартака». А ещё в его карьере были «Ротор», «Анортосис» и два «Динамо» — из Батуми и Тбилиси. В апреле 2022 года попрощался с футболом из-з большого количества травм. Бывший агент футболиста Реваз Челебадзе сообщил, что сейчас Джано занимается строительным бизнесом.

Артём Дзюба, 36 лет

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Нападающий провёл сезон-2013/2014 в «Ростове», где играл в аренде. Дзюба смотрелся очень прилично — 19 голов и четыре результативные передачи в 31 матче во всех турнирах. Особенно Артёму удался стартовый отрезок — семь голов в трёх первых турах. Дзюба дважды отличился в трёх встречах в Кубке.

Форвард снова заскочил в «Ростов» в начале 2015 года — донской клуб опять арендовал его у «Спартака». После этого в карьере Дзюбы был длительный период в «Зените», с которым он стал четырёхкратным чемпионом России. Плюс дважды побеждал с сине-бело-голубыми в Кубке России и четырежды — в Суперкубке страны. Далее были неудачный опыт в турецком клубе «Адана Демирспор» и возвращение в Россию. «Локомотив», «Акрон», звание лучшего бомбардира в истории отечественного футбола и лучшего снайпера в истории сборной России. Дзюба всё ещё в деле.

Тренер: Миодраг Божович, 56 лет

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Черногорский тренер работал в «Ростове» с 2012 по 2014 год. Это был четвёртый российский клуб в карьере Божовича после «Амкара», «Москвы» и «Динамо». Благодаря победе в Кубке черногорец завоевал первый значимый трофей в тренерской карьере. Однако старт сезона-2014/2015 сложился для «Ростова» тяжело — 15-е место после восьми туров, вылет из квалификации Лиги Европы и поражение в первом раунде Кубка России. Всё это привело к увольнению.

После ухода из «Ростова» Божович поработал в «Црвене Звезде» и трёх российских клубах — «Локомотиве», тульском «Арсенале» и «Крыльях Советов». Он стал чемпионом Сербии, однако это был его последний трофей после отъезда из России. В 2025 году Божович тренировал иранский клуб «Эстегляль», но покинул его в апреле.