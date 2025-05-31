«Пари НН» безвольно отдал стыки «Сочи». Но Гончаренко всё равно должен остаться в РПЛ!

«Сочи» вернулся в РПЛ спустя год после вылета. Южане выиграли стыки у «Пари НН», несмотря на домашнее поражение в первом матче (1:2). Мощный камбэк в Нижнем Новгороде!

На ответную игру «Сочи» приехал без своего испанского главного тренера Роберта Морено – командой руководил Кирилл Гашичев. «Матч ТВ» сообщил со ссылкой на сочинский клуб, что испанец и его ассистенты отсутствуют по семейным обстоятельствам. Инсайдеры писали об отставке Морено из-за конфликта со спортивным директором Андреем Орловым.

В отсутствие дисквалифицированного за удаление в первой встрече Писарского и травмированного Мелёшина у «Сочи» неожиданно вышел впереди 19-летний Балкизов. Нападающий, прошедший школы «Локомотива» и «Чертаново», до этого провёл всего один матч за сочинцев. Дебютировал в конце сезона Первой лиги. Ситуация вынуждала южан атаковать, так что Балкизова выпускали не для того, чтобы он просто выполнял большой объём работы – от центрфорварда требовалось забивать. Но мяч почти не доходил до молодого таланта «Сочи»: до перерыва он совершил всего 10 касаний.

При счёте 0:0 на поле нижегородского стадиона было много борьбы, а вот футбола – меньше. «Сочи» искал свой гол, однако не находил даже голевых моментов. Особенно настойчиво гости давили слева, где защитник Макарчук заходил в полуфланг, а вингер Пасевич пытался обыгрывать один в один на фланге. Обезглавленная команда Морено заработала несколько стандартов, тем не менее до 21-й минуты ничего с них не создала.

Но четвёртый угловой принёс «Сочи» гол! Интересный получился розыгрыш у южан. Передача пошла низом на ближнюю штангу, а Кожемякин вылез из толпы чужих и своих и покатил на вбежавшего в штрафную Заику. Капитан послал мяч между ног Грулёва – прямо в сетку.

Права на видео принадлежат РФС и «VK Спорт».

А на исходе получаса встречи подумалось, что эта игра поразительно похожа на первую, трёхдневной давности. Тогда «Сочи» тоже доминировал и вёл, а затем потерял удалённого Писарского и уступил. На сей раз прямую красную карточку заработал Аберден. Центральный защитник странно сыграл в этом эпизоде. Ушёл со своей позиции, оставив за спиной Грулёва. Видимо, делал офсайд, не заметив находившегося в глубине напарника Литвинова. «Нижний» быстро доставил мяч на Грулёва, и Аберден вынужден был фолить – судья Чистяков удалил француза. На сей раз «Сочи» повезло. VAR привлёк рефери к экрану, и после просмотра повтора красная карточка была заменена на жёлтую. Чистяков, судя по всему, решил, что Литвинов успел бы подстраховать Абердена. Судья был благосклонен к «Сочи» и в другом спорном эпизоде, случившемся в компенсированное время. После удара Сааведры мяч попал то ли в плечо, то ли в руку уже лежавшему на земле Александрову. Видеоассистенты мучительно долго изучали момент. В конце концов Чистякова убедили – это пенальти. 11-метровый хладнокровно реализовал Крамарич. Медведев не угадал, куда прыгать.

Права на видео принадлежат РФС и «VK Спорт».

Из-за пауз, связанных прежде всего с включением в игру VAR, первый тайм сильно затянулся. «Сочи» это оказалось на руку. Южане поймали невероятный кураж и довели дело до разгрома! На 45+7-й минуте их третьим голом завершилась быстрая комбинация с переводом мяча направо и кроссом. Кожемякин в штрафной отпасовал на Крамарича – словенец оформил дубль. Скамейка южан ликовала, а на Гончаренко лица не было.

Права на видео принадлежат РФС и «VK Спорт».

По тому, как прошло начало второго тайма, складывалось впечатление, что «Пари НН» совсем развалился и не понимает, как отыгрываться. Нижегородцы выглядели растерянными, пропускали контрвыпады «Сочи». Южане были очень близки к четвёртому голу. Сперва Карапузов едва не срезал мяч в собственные ворота, прерывая передачу. Затем Кожемякин замахнулся на хет-трик из голевых пасов, вот только завершавший атаку Сааведра пробил в штангу.

Тонувших хозяев разбудил символический пароходный гудок, раздавшийся над стадионом вскоре после перерыва. Нижегородцы наконец зацепились за чужую половину поля. Однако эмоций, спортивной злости команде Гончаренко недоставало. Хозяева шли вперёд, словно на автопилоте. Как будто это очередная игра чемпионата, а не «матч всей жизни». Видимо, где-то внутри у игроков «Пари НН» крепко засело, что они должны остаться в РПЛ вне зависимости от исхода дуэли с «Сочи».

Крамарич должен был делать счёт 4:0, но простил хозяев – не попал с семи-восьми метров, когда находился абсолютно один перед воротами. А нижегородцы, у которых не клеилась игра в атаке, всё же вернули к жизни интригу. Магаль, прерывая прострел, коснулся мяча рукой, – Чистяков назначил второй пенальти во встрече. Дёгтев не потащил удар Босельи с «точки».

Права на видео принадлежат РФС и «VK Спорт».

Это всё, что смог «Пари НН». Никакого финального штурма ворот «Сочи» не было. Останется ли Виктор Гончаренко в Нижнем Новгороде? Ранее он высказывался, что «судьба тренера может зависеть от эпизода, не то что от матча». Может, это он и был?