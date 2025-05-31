Спартаковец спас «Ахмат» от вылета! Но «Урал» будет вне себя от судейства

«Ахмат» – второй победитель стыков РПЛ после «Сочи». Причём команда из Грозного тоже совершила камбэк. Южане отыгрались в противостоянии с «Уралом» после поражения в Екатеринбурге со счётом 1:2.

После первого матча подал в отставку главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев. В ответной игре в Грозном его заменял бывший ассистент – в роли «исполняющего обязанности» команду попытался сохранить в РПЛ Фёдор Щёрбаченко. Ташуев после увольнения выразил уверенность в том, что его уход добавит игрокам эмоций, и дома «Ахмат» будет максимально заряжен. Хозяева действительно с самого начала полетели вперёд крупными силами, искали быстрый гол. Южане высоко прессинговали, делали акцент на фланговые атаки и зарабатывали стандарты.

Тем не менее «Урал» спокойно отбился. А на 12-й минуте екатеринбуржцы организовали контрвыпад, впервые вошли в штрафную «Ахмата» и реализовали первый же голевой момент! Гости развернули атаку из центра на свой левый фланг, защитник грозненцев Адамов слишком прижался к центрбекам, и вингер Железнов получил пространство. После его удара мяч попал в штангу, а Аюпов преуспел на добивании.

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Но оказалось, что «Урал» и его болельщики рано радовались голу. Вмешался VAR – зафиксировал положение вне игры у Егорычева в момент удара Железнова. Довольно спорное решение, ведь хавбек «шмелей» делал шаг назад из офсайда и всем своим движением показывал, что не участвует в эпизоде. Видимо, судья Иванов решил, что Егорычев влиял на эпизод, поскольку стоял на пути мяча.

Случившееся стало большим разочарованием для «Урала» (к слову, три дня назад тоже отменили гол из-за фола Егорычева перед ударом Железнова – наступа на ногу соперника), но остудило «Ахмат». У грозненцев не клеилась игра в атаке. Екатеринбуржцы читали все ходы соперника, побеждали в единоборствах. До перерыва хозяева всего однажды пробили в створ. Штаб «Урала», потерявший удалённого тренера Олега Шатова, должен был быть довольным первым таймом.

Однако в дебюте второго тайма «Урал» на ровном месте привёз себе пенальти. Всё началось с длинного паса от вратаря Шелии, продолжилось единоборством Мелкадзе с Филипенко и завершилось фолом Бегича на Талале. Хорват прозевал рывок более быстрого и резкого оппонента, ударил его по ноге. Оставались вопросы по поводу возможного нарушения со стороны Мелкадзе – показалось, что форвард попал в борьбе рукой по лицу защитнику. Тем не менее судьи в спорном эпизоде снова приняли решение не в пользу екатеринбуржцев. Сам же Мелкадзе и реализовал 11-метровый.

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У «Урала» после перерыва фактически не было контригры. Подуставшие екатеринбуржцы думали только об обороне, и пропущенный гол в этом смысле ничего не поменял. «Ахмат» продолжал давить. Хозяева вскрывали левый фланг обороны гостей – Адамов вскоре создал ещё один голевой момент для Мелкадзе. Форвард просто не попал как следует по мячу из убойной позиции. Тем временем уральцы завелись из-за судейских решений, остро реагировали на любой свисток Иванова. Рефери затем ещё трижды брал паузы, пока VAR (Бобровский) проверял какие-то моменты в штрафной «шмелей».

Дело шло к ничьей по итогам четырёх таймов, но в компенсированное время «Ахмат» всё-таки дожал «Урал»! Второй гол, оставивший грозненцев в РПЛ, забил арендованный у «Спартака» Зорин. Талал зацепился за мяч справа и сделал пас к полукругу, где стоял совершенно один потерянный защитниками и опорниками уральцев Зорин. Полузащитник пробил в касание – мяч влетел в сетку рикошетом от земли. У голкипера Мамина не было шансов на сейв.

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Вторую половину «Урал» проиграл по ударам вчистую – 0:6. Но, кажется, после поражения будет жаловаться на работу бригады Иванова.