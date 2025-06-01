Акинфеев установит рекорд или «Ростов» возьмёт трофей? Интриги финала Кубка России

Совсем немного времени остаётся до Суперфинала Кубка России. В первый день лета станет понятно, кому достанется трофей. Перед игрой рассказываем об интригах заключительной встречи сезона в российском футболе.

Fonbet Кубок России . Суперфинал Fonbet Кубок России . Суперфинал 01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК Ростов Ростов-на-Дону Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Станет ли Акинфеев рекордсменом?

Вратарь провёл первый кубковой матч в карьере в далёком 2003 году. С того момента Игорь семь раз завоевал трофей Кубка России в составе ЦСКА. Он добился успеха в 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013 и 2023 годах. Впечатляющий результат, но пока Акинфеев делит лидерство по этому показателю сразу с четырьмя футболистами. Алексей и Василий Березуцкие, Сергей Игнашевич и Элвир Рахимич также брали Кубок по семь раз.

Если ЦСКА одолеет сегодня «Ростов», то Акинфеев станет единоличным рекордсменом. Ни один другой из ныне играющих футболистов не брал Кубок России больше четырёх раз. Так что результат Игоря может быть лучшим в течение длительного времени. Любопытно, что первый финал Кубка с участием Акинфеева состоялся 20 лет назад — 29 мая 2005-го. Правда, в нынешнем сезоне Игорь провёл только один кубковый матч.

Догонит ли ЦСКА «Локомотив»?

«Локомотив» — лучший клуб в истории Кубка России. Железнодорожники брали трофей девять раз. Однако ЦСКА совсем рядом — восемь побед. Впрочем, у «Локо» куда выше процент победных финалов. Красно-зелёные выиграли 9 из 10 заключительных матчей турнира, а красно-синие — 8 из 12. Если ЦСКА справится с «Ростовом», то догонит «Локомотив».

Любопытно, что армейцы трижды уступали в финалах московским клубам. Единственной командой не из столицы, которая уложила ЦСКА, был «Зенит». В 2016 году армейцы проиграли сопернику со счётом 1:4. Если говорить о кубковых финалах в «Лужниках», то ЦСКА одолел там «Зенит» (2002), «Спартак» (2006) и «Краснодар» (2023). С другой стороны, армейцы потерпели поражение во встречах с «Торпедо» (1993) и «Спартаком» (1994).

ЦСКА может выиграть Кубок России в девятый раз Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Ростов» завоюет первый трофей за 11 лет?

Факт первый — «Ростов» дважды играл в финалах Кубка России, но ни разу — в «Лужниках». Факт второй — южный клуб никогда не побеждал в заключительном матче турнира московский клуб. В 2003 году «Ростов» уступил «Спартаку» (0:1), а сама встреча состоялась на стадионе «Локомотив». Через 11 лет донская команда возьмёт трофей — это произойдёт в Каспийске. Однако тогда в финале «Ростов» одолел «Краснодар» в серии пенальти.

Снова проходит 11 лет — снова клуб из города на Дону добирается до финала. Будет ли он успешным для команды, которая сменила тренера по ходу сезона? Валерий Карпин покинул «Ростов» в начале 2025 года, незадолго до возобновления РПЛ. Его место занял аналитик команды Джонатан Альба. У испанца есть шанс сделать то, что не сделал Карпин. Россиянин не смог завоевать трофей, Альба постарается превзойти коллегу.

Обыграет ли ЦСКА в финале девятого соперника?

Московский клуб восемь раз побеждал в Кубке России. Любопытно, что в каждом случае ЦСКА обыгрывал разного соперника. В 2002 году армейцы справились с «Зенитом», в 2005-м — с «Химками», в 2006-м — со «Спартаком», в 2008-м — с «Амкаром», в 2009-м — с «Рубином», в 2011-м — с «Аланией», в 2013-м — с «Анжи», в 2023-м — с «Краснодаром». «Ростова» в этом списке нет. По крайней мере пока.

В случае победы у ЦСКА будет девять успешных финалов с девятью разными соперниками. Удивительные цифры! Любопытно, что армейцы не проигрывали в финалах одному и тому же сопернику более одного раза. В разные года они уступали «Торпедо», «Спартаку», «Локомотиву» и «Зениту».

Войдёт ли Николич в историю?

Ни один иностранный тренер не выигрывал Кубок России более одного раза. Плюс ни один тренер не брал трофей с двумя разными клубами. Марко Николич может оказаться и в том, и в другом списке. В 2021 году серб привёл «Локомотив» к победе в Кубке — тогда железнодорожники одолели в финале «Крылья Советов» (3:1). Теперь он может взять трофей с ЦСКА.

Марко Николич может взять Кубок России со вторым клубом Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Правда, команды Николича не очень хорошо играют с «Ростовом» — всего одна победа в пяти встречах. Более того, Марко ещё ни разу не обыгрывал соперника с ЦСКА. Матч первого круга РПЛ в Ростове-на-Дону завершился без голов, а в Москве армейцы потерпели поражение — 1:2. Если Николич справится с соперником с третьей попытки, то войдёт в историю по двум причинам, о которых мы написали в предыдущем абзаце.