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ПСЖ — Интер — 5:0, обзор матча, голы: Хакими, Дуэ, Кварацхелия, Маюлу, 31 мая 2025 года, Лига чемпионов, финал

«ПСЖ» забил «Интеру» ПЯТЬ! Таких разгромов в финалах Лиги чемпионов не было никогда!
Анатолий Романов
Отчёт «ПСЖ» — «Интер» — 5:0
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На Индзаги было больно смотреть. В эпохальном разгроме поучаствовал и Хвича — есть первая ЛЧ в истории Парижа!

«ПСЖ» – лучшая команда Европы сезона-2024/2025! Парижане победили «Интер» в финале Лиги чемпионов со счётом 5:0 и впервые в своей истории взяли этот трофей. Таких разгромов в решающих встречах ЛЧ не было никогда!

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12'     2:0 Дуэ – 20'     3:0 Дуэ – 63'     4:0 Кварацхелия – 73'     5:0 Маюлу – 86'    

Финал начался с того, что «ПСЖ» целенаправленно выбил мяч в аут. Таким образом команда Луиса Энрике хотела сразу перевести игру на чужую треть, закрепиться там и подавить соперника прессингом. Матч на первых минутах развивался именно так, как и прогнозировалось. Чемпион Франции владел мячом и территориальным преимуществом, максимально высоко встречал экс-чемпиона Италии, вынуждая даже голкипера Зоммера пулять по аутам. Парижане стремились запутать «нерадзурри» сменой позиций игроками группы атаки. В общем, типичный «ПСЖ».

«Интер» со своей схемой 3-5-2 плотно закрывал центр тройкой центрхавов и двумя форвардами. Парижане искали свободное пространство на флангах и в полуфлангах, насыщая зоны группой футболистов. Миланцы пробовали сбить темп, чуть-чуть успокоить игру за счёт перепасовки на своей половине поля, однако получалось не очень. Впрочем, до 12-й минуты у команды Луиса Энрике не было голевых моментов. А потом – сразу два за какие-то секунды. Сперва Дембеле ушёл справа от Димарко и Бастони, но запустил мяч прямо в руки Зоммеру. Эпизод завершился тем, что защитники «Интера» стали что-то высказывали друг другу на эмоциях.

А затем «ПСЖ» забил гол. Как же классно разыграл комбинацию чемпион Франции! Витинья вскрыл оборону команды Симоне Индзаги проникающим пасом на Дуэ, тот ловко развернулся в штрафной и покатил мяч на пустые ворота Хакими. Защитника парижан у ворот «Интера» не ждали, хотя Ашраф, казалось бы, приучил к тому, что по ситуации превращается в нападающего. Хакими огорчил свою бывшую команду и жестом извинился перед болельщиками «нерадзурри». Некоторые понимающе хлопали.

«ПСЖ» — «Интер»

«ПСЖ» — «Интер»

Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Ситуация заставляла «Интер» раскрываться, и теперь «ПСЖ» стал ловить соперника на контрвыпадах. В середине первого тайма быструю ответную атаку парижан запустил Пачо, который сыграл просто прекрасно – сохранил в единоборстве с Бареллой улетавший за пределы газона мяч. А концовку не менее великолепно исполнил Дембеле: увидел свободного Дуэ на другой стороне поля и вырезал точную передачу. Дезире пробил – мяч влетел в сетку рикошетом от Димарко. Без чемпионского везения тоже не победить.

А что же «Интер» сделал в атаке до перерыва? Угрожал только на стандартах. На 23-й минуте Ачерби выиграл воздух после подачи углового и пробил выше – это было второе касание в штрафной «ПСЖ» и первый удар команды Индзаги. Ещё один такой эпизод случился на 37-й минуте, когда не попал Тюрам. Вот и всё. Ни одного попадания в створ. Парижане вообще должны были выиграть тайм крупно, но не реализовали другие созданные шансы, в частности, пару-тройку голевых моментов загубил Кварацхелия.

Дезире Дуэ

Дезире Дуэ

Фото: Lars Baron/Getty Images

Интересно, что в перерыве Индзаги не стал делать замен. Значит, тренер «Интера» был уверен: проблема не в конкретных людях, а в системе. Требовалось подкрутить гайки, изменить какие-то детали. «Нерадзурри» увеличили процент владения, зарабатывали новые угловые – любой из них становился действительно опасным оружием миланцев. Один из таких эпизодов завершился тем, что Доннарумма получил локтем по голове от Маркиньоса, и мы вспомнили: на скамейке «ПСЖ» сидит россиянин Сафонов. Впрочем, уже вскоре после старта второго тайма отправились отдыхать Павар и Димарко, а вслед за ними Мхитарян с травмированным Биссеком (отыграл всего восемь минут).

Как «ПСЖ» выиграл свой первый еврокубок в истории:
«ПСЖ» уже брал еврокубок. Тот трофей спас команде кошмарный сезон!
«ПСЖ» уже брал еврокубок. Тот трофей спас команде кошмарный сезон!

Тем не менее «Интер» был совсем не тем, что два года назад в финале с «Манчестер Сити». Парижане доказывали – сегодня они намного сильнее. Чемпионы Франции продолжали разрывать на контратаках. Кварацхелия опять простил команду Индзаги, а вот Дуэ добавил ещё один забитый мяч к голу и голевой передаче. Третью результативную атаку раскрутил тонким пасом пяткой Дембеле, после чего Витинья ассистировал Дезире. Тот пробил в ближний нижний угол.

Однако за 20 минут до конца свой заслуженный гол получил и Хвича! Экс-игрок «Рубина» и «Локомотива» улетел к воротам Зоммера и пробил впритирку со штангой. В защите «Интера» зияла такая дыра, что даже самый медленный форвард мира убежал бы один на один от небыстрых центрбеков «Интера». А уж скоростной Кварацхелия – тем более. Это был шестой удар грузина и первый — в створ.

«Интер» впервые пробил в створ только при счёте 0:4. Доннарумма совершил крутейший сейв, потащив очень непростой мяч после удара низом. Джанлуиджи, как бы его ни критиковали, топовый вратарь. Но даже если бы миланцы забили, это ничего бы не изменило. К тому моменту все всё поняли. Фанаты «ПСЖ» распевали победные песни, болельщики «Интера» плакали на мюнхенской арене. А на 86-й минуте Маюлу нокаутировал «нерадзурри» пятым голом после очередной чудесной комбинации парижан! Луис Энрике во второй раз в карьере выиграл Лигу чемпионов, а для Индзаги второй неудачный финал с «Интером», возможно, будет последним матчем в миланском клубе.

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