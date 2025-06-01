«ПСЖ» забил «Интеру» ПЯТЬ! Таких разгромов в финалах Лиги чемпионов не было никогда!

«ПСЖ» – лучшая команда Европы сезона-2024/2025! Парижане победили «Интер» в финале Лиги чемпионов со счётом 5:0 и впервые в своей истории взяли этот трофей. Таких разгромов в решающих встречах ЛЧ не было никогда!

Финал начался с того, что «ПСЖ» целенаправленно выбил мяч в аут. Таким образом команда Луиса Энрике хотела сразу перевести игру на чужую треть, закрепиться там и подавить соперника прессингом. Матч на первых минутах развивался именно так, как и прогнозировалось. Чемпион Франции владел мячом и территориальным преимуществом, максимально высоко встречал экс-чемпиона Италии, вынуждая даже голкипера Зоммера пулять по аутам. Парижане стремились запутать «нерадзурри» сменой позиций игроками группы атаки. В общем, типичный «ПСЖ».

«Интер» со своей схемой 3-5-2 плотно закрывал центр тройкой центрхавов и двумя форвардами. Парижане искали свободное пространство на флангах и в полуфлангах, насыщая зоны группой футболистов. Миланцы пробовали сбить темп, чуть-чуть успокоить игру за счёт перепасовки на своей половине поля, однако получалось не очень. Впрочем, до 12-й минуты у команды Луиса Энрике не было голевых моментов. А потом – сразу два за какие-то секунды. Сперва Дембеле ушёл справа от Димарко и Бастони, но запустил мяч прямо в руки Зоммеру. Эпизод завершился тем, что защитники «Интера» стали что-то высказывали друг другу на эмоциях.

А затем «ПСЖ» забил гол. Как же классно разыграл комбинацию чемпион Франции! Витинья вскрыл оборону команды Симоне Индзаги проникающим пасом на Дуэ, тот ловко развернулся в штрафной и покатил мяч на пустые ворота Хакими. Защитника парижан у ворот «Интера» не ждали, хотя Ашраф, казалось бы, приучил к тому, что по ситуации превращается в нападающего. Хакими огорчил свою бывшую команду и жестом извинился перед болельщиками «нерадзурри». Некоторые понимающе хлопали.

«ПСЖ» — «Интер» Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Ситуация заставляла «Интер» раскрываться, и теперь «ПСЖ» стал ловить соперника на контрвыпадах. В середине первого тайма быструю ответную атаку парижан запустил Пачо, который сыграл просто прекрасно – сохранил в единоборстве с Бареллой улетавший за пределы газона мяч. А концовку не менее великолепно исполнил Дембеле: увидел свободного Дуэ на другой стороне поля и вырезал точную передачу. Дезире пробил – мяч влетел в сетку рикошетом от Димарко. Без чемпионского везения тоже не победить.

А что же «Интер» сделал в атаке до перерыва? Угрожал только на стандартах. На 23-й минуте Ачерби выиграл воздух после подачи углового и пробил выше – это было второе касание в штрафной «ПСЖ» и первый удар команды Индзаги. Ещё один такой эпизод случился на 37-й минуте, когда не попал Тюрам. Вот и всё. Ни одного попадания в створ. Парижане вообще должны были выиграть тайм крупно, но не реализовали другие созданные шансы, в частности, пару-тройку голевых моментов загубил Кварацхелия.

Дезире Дуэ Фото: Lars Baron/Getty Images

Интересно, что в перерыве Индзаги не стал делать замен. Значит, тренер «Интера» был уверен: проблема не в конкретных людях, а в системе. Требовалось подкрутить гайки, изменить какие-то детали. «Нерадзурри» увеличили процент владения, зарабатывали новые угловые – любой из них становился действительно опасным оружием миланцев. Один из таких эпизодов завершился тем, что Доннарумма получил локтем по голове от Маркиньоса, и мы вспомнили: на скамейке «ПСЖ» сидит россиянин Сафонов. Впрочем, уже вскоре после старта второго тайма отправились отдыхать Павар и Димарко, а вслед за ними Мхитарян с травмированным Биссеком (отыграл всего восемь минут).

Тем не менее «Интер» был совсем не тем, что два года назад в финале с «Манчестер Сити». Парижане доказывали – сегодня они намного сильнее. Чемпионы Франции продолжали разрывать на контратаках. Кварацхелия опять простил команду Индзаги, а вот Дуэ добавил ещё один забитый мяч к голу и голевой передаче. Третью результативную атаку раскрутил тонким пасом пяткой Дембеле, после чего Витинья ассистировал Дезире. Тот пробил в ближний нижний угол.

Однако за 20 минут до конца свой заслуженный гол получил и Хвича! Экс-игрок «Рубина» и «Локомотива» улетел к воротам Зоммера и пробил впритирку со штангой. В защите «Интера» зияла такая дыра, что даже самый медленный форвард мира убежал бы один на один от небыстрых центрбеков «Интера». А уж скоростной Кварацхелия – тем более. Это был шестой удар грузина и первый — в створ.

«Интер» впервые пробил в створ только при счёте 0:4. Доннарумма совершил крутейший сейв, потащив очень непростой мяч после удара низом. Джанлуиджи, как бы его ни критиковали, топовый вратарь. Но даже если бы миланцы забили, это ничего бы не изменило. К тому моменту все всё поняли. Фанаты «ПСЖ» распевали победные песни, болельщики «Интера» плакали на мюнхенской арене. А на 86-й минуте Маюлу нокаутировал «нерадзурри» пятым голом после очередной чудесной комбинации парижан! Луис Энрике во второй раз в карьере выиграл Лигу чемпионов, а для Индзаги второй неудачный финал с «Интером», возможно, будет последним матчем в миланском клубе.