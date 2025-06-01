19-летний гений похоронил «Интер» в финале ЛЧ! Он как новый Неймар — только круче

«ПСЖ» безжалостно раскромсал «Интер» в финале Лиги чемпионов (5:0). 2+1 внезапно оформил 19-летний Дезире Дуэ, чтобы на 66-й минуте под овации стадиона уйти на замену. Отдать Ашрафу Хакими на пустые ворота? Есть. Прошить ближний угол рикошетом от Федерико Димарко? Почему бы и нет? Выиграть дуэль у, вероятно, лучшего вратаря нынешней ЛЧ? Легко. И это ещё Усман Дембеле юному партнёру второй ассист испортил, промахнувшись с близкого расстояния.

Дезире — точно не самый раскрученный футболист парижан. Если бы нечто подобное сотворил Дембеле или Хвича Кварацхелия, они бы в представлении не нуждались. Дуэ же теперь просто необходим отдельный профайл.

Для начала стоит похвалить чуйку Луиса Энрике: Дуэ соперничает за место в основе с Брэдли Баркола, и второй играет больше. С первых минут финала испанец предпочёл Дезире. Тот максимально отблагодарил за доверие. До него самый молодой дубль в решающем матче ЛЧ делал 28-летний Гарет Бэйл — в 2018-м за «Реал» в ворота «Ливерпуля». Такие достижения — на века.

Для Желанного Одарённого, это буквальный перевод имени Дезире Дуэ, нынешний сезон за «ПСЖ» — дебютный. Парижан привлекли его взрывной неймароподобный дриблинг, умение взять игру на себя, удивительный контроль мяча и отменные физические данные. Последний фактор как раз выгодно отличает Дезире от Неймара, в любви к которому француз признавался: «Я вырос на игре Неймара с Месси и вдохновлялся их примером. Они были на пике карьеры, когда я был подростком, и заставляли меня мечтать».

Дуэ идёт в обводки даже чаще Хвичи и Дембеле, что уже говорит о многом. Его главной, но далеко не единственной фишкой стала марсельская рулетка. Самир Насри, тоже не самый деревянный в прошлом футболист, восхищался талантом Дезире: «Если бы мне сказали, что Дуэ зовут Дуиньо и он бразилец, я бы искренне в это поверил».

Дезире Дуэ в «Ренне» Фото: Panoramic/ZUMA/ТАСС

В 17 лет Дезире выиграл с Францией U17 юношеское Евро, дебютировал за «Ренн», стал первым рождённым в 2005-м автором гола в топ-лигах и провёл в дебютном сезоне 34 матча, оформив 4+1. Было бы больше, да помешала травма лодыжки. В следующем году здоровье не подводило. Результат — 42 выхода на поле и 6+4 на клубном уровне. Плюсом сюда — серебро за олимпийскую Францию и дебют за сборную U23 с дублем в ворота Кот-д’Ивуара.

Прошлым летом трансферная стоимость Дуэ подскочила до € 30 млн. «ПСЖ» заплатил € 50 млн и отдаст ещё € 10 млн бонусами. Сейчас Дезире стоит как раз € 60 млн, а следующее обновление точно сильно увеличит его ценник. Первое время ушло на адаптацию, а дальше ожидания стали оправдываться: в декабре — голы «Зальцбургу» и «Монако», ассист и заработанный пенальти во встрече с «Лионом», до мая — ещё 11+2 во всех турнирах. Две голевые передачи в финале Кубка Франции с «Реймсом» оказались только разминкой перед главным концертом.

Общие 13+15 за 2953 минуты — прекрасный показатель, особенно если тебе 19 лет. 20 исполнится 3 июня. С парижанами за Дуэ конкурировала «Бавария». Символично, что именно на её родной «Альянц Арене» Дезире выдал феерию. «Кому нужен Килиан Мбаппе, когда есть Дезире Дуэ?» — сказал британский эксперт Крис Саттон. Пока что такие слова выглядят большим авансом, и всё же нельзя отрицать: карьера Дуэ стартовала блестяще. Три голевых действия в финале ЛЧ ранее были недостижимыми.